澳洲礦業性暴力醜聞：女性普遍遭受性騷擾與性侵威脅、「掩蓋文化」淡化事件嚴重性
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澳洲議會於昨（23）日公布一項令人震驚的調查，指出在澳洲礦業重鎮西澳大利亞礦區中工作的女性普遍遭受性騷擾、歧視、攻擊和強姦等威脅。委員會更指出當地存在著一種「掩飾文化」，導致當地性騷擾事件不是普遍被接受就是被忽視。
澳洲議會於昨（23）日公布一項令人震驚的調查，指出為澳洲帶來數十億美元經濟利益的西澳大利亞州（Western Australia）礦業，居然是一個「令人憎惡且震驚」的性暴力溫床。
經過近一年的調查，由州立法者領導的委員會發現，在礦區工作的女性普遍遭受性騷擾、歧視、攻擊和強姦等威脅。委員會更指出當地存在著一種「掩蓋文化」，導致當地性騷擾事件不是普遍被接受就是被忽視。
調查報告將工作場所中發生的多起悲劇以「極其恐怖」形容，稱這些事件除了顯示該產業的失敗，更是政府的疏忽。
令人心碎的性暴力常態
根據《CNN》，一名未透露姓名的女員工說明自己曾在礦場中的臨時住所被敲暈，醒來時發現牛仔褲與內褲纏在腳踝上。「我感到噁心、羞愧、被侵犯、骯髒以及非常困惑」她在證詞中說道。
另一名女性承包商則是說明自己身陷工地安全問題時，主管對自己說若願意發生性關係，便可以讓問題消失。隨後她被告知若想在礦場找到一份全職工作，她需要「跪下來」（註： get on her knees，暗指提供口交）。
然而，這些惡劣的事跡卻只是西澳礦業黑暗角落中的冰山一角。其他糟糕的情況還包含男性要求女性在其他同事面前脫掉上衣、跟蹤女性、將性愛娃娃或情趣用品放在女性宿舍，以及傳送露骨和猥褻的訊息等。
「我對這個問題的規模和深度感到震驚，這遠遠超出預期」調查委員會主席梅塔（ Libby Mettam）向說道。「聽到這些嘲諷、襲擊與性暴力的真實情況，無論是受害者經歷的迫害與絕望，或是這些行為對她們生計造成的威脅，都讓人心碎、完全不可原諒。」
受害者嚴重不信任管理階層，公司對性暴力現實感到驚訝
值得注意的是，《CNN》指出澳洲礦業監管機構—礦、工業管理與安全部在過去的7年內，只收到22起礦區性侵案件的報告。委員會在調查中發現造成此一現象的核心原因在於，員工對於舉報性騷擾的擔憂。
委員會表示：「據了解，許多員工對於現有的管理階層存在嚴重的不信任，缺乏信心是舉報這類問題的明顯障礙」，並補充未來會新增更多舉報渠道，員工可從內部或外部反映問題。
本次調查中，被點名的公司包含全球最大綜合礦業公司必和必拓（BHP）、澳洲最大石油以及天然氣企業伍德賽德（Woodside Energy）、跨國礦產集團力拓（Rio Tinto）、全球第4大鐵礦公司福特斯庫金屬（Fortescue Metals Group）。
《彭博社》報導，必和必拓截至2021年6月總共紀錄91起性騷擾以及性侵害報告，其中有79起得到證實。力拓2月發布的報告指出，超過四分之一的女性員工曾經被性騷擾，且幾乎一半的員工都曾是霸凌受害者。
委員會表示，這些公司對調查普遍保持開放態度，其中一些已經針對性暴力事件採取行動，並解雇性犯罪者。然而受害女性指出，在許多情況下這些性侵犯只是換一個工作場所，或是被另一家公司重新聘僱並持續留在礦業。
「礦業公司對問題的規模感到震驚，也認識到這樣的職場文化迫切需要被解決。」委員會說道。「作為一個委員會，我們對這些事實感到驚訝，卻也訝異於公司對一系列事件的驚訝反應。」
營地裡發生的事，就留在營地
西澳大利亞州的面積為法國的4倍，是一個大規模礦產採集中心，由於地理位置偏遠，這裡的礦工普遍被稱為FIFOs（fly-in-fly-out），意指飛進礦場工作一段時間再飛回家鄉休息的工作模式，FIFO仍以男性為主，工人們大多居住於營地式的宿舍。
委員會發現，FIFO這種工作模式「即使不是全部，也是大部分性騷擾案件的主因」，當地濫用酒精和毒品、性別不平等、權力差距以及男性之間好鬥的情況十分嚴重。
一名女性的證詞中說明，FIFO在一些礦區可以促進「營地裡發生的事，就留在營地」的文化，這種觀念再加上酗酒，造成的就是騷擾。
針對調查結果，委員會已提出改善礦區住宿、監視器、照明以及安全措施等相關標準，並要求企業必須積極防止性暴力犯罪者在其他網站或公司重新就業。
新聞來源
- 'Abhorrent and systemic' culture of sexual abuse in Australian mining, inquiry finds（CNN）
- ‘Horrific’ Sexual Abuses Uncovered in Australia Mining Probe（Bloomberg）
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：楊士範
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綠美圖上梁！台中水湳「中央公園特區」啟動，含金量更勝七期
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隨著都市綠洲概念崛起，台中水湳經貿園區開發備受矚目，環擁「台中綠肺」美名的中央公園、齊列的普立茲克建築，由區內最高豪宅「豐邑 PARK ONE」引領房市，形塑全台最美的國際重劃區。
結合美術館及圖書館共構的世界級地標「台中綠美圖」，座落於水湳經貿園區，於今年5月11日完成上梁，由兩大普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛操刀設計，坐擁中央公園綠帶環繞，將體現國內首座「公園中的圖書館、森林中的美術館」，主體工程預計今年底竣工，2025年正式開館。
「水湳經貿園區」總開發面積達254公頃，以67公頃中央公園綠海串聯經貿、文商、文教、創研、生態住宅五大專用區，不僅規劃完善，園區內更匯集公共建設及國際建築，被譽為全台最具國際競爭力的重劃區，發展性有目共睹。
水湳機場華麗轉身，綠海為王超越南北
水湳經貿園區前身為水湳機場原址，具備大面積國有土地的特殊條件，政府斥資500億元打造中央公園、水湳國際會展中心、水湳轉運中心、中台灣電影中心等公共設施，產業、藝文、交通並駕齊驅，受惠重大建設先行，預估10年內將轉身完整新都心。
綜觀全台，唯獨台北松山機場與水湳經貿園區相似，雖遷移話題浮出檯面多年，至今仍謂海市蜃樓。萬群地產開發董事長謝坤成接受專訪，憑著多年房市經驗分析：「大台北生活圈缺乏土地好好重劃，如果將松山機場規劃為經貿科技與住宅，價值可望超越信義計畫區；回頭看台中，水湳經貿園區就具備如此優勢，未來也難以複製。」
值得關注的是，都市綠洲儼然成為全球各大城市不可或缺的發展要素，如紐約中央公園、倫敦海德公園、東京新宿御苑等，高綠覆結合商業重鎮，連帶周邊房市相輔相成，可見名流聚居、一線豪宅林立；國內目前當屬台北大安森林公園擁26公頃綠地、高雄美術特區41公頃、七期新市政中心13公頃，坐實三大豪宅聚落。
如今水湳中央公園好比2.6個大安森林公園，躍升全台最大綠地，謝坤成也形容「這一次，台中人終於不用羨慕歐美人士，回家就是住進綠帶。」
劃開水湳天際線，「豐邑 PARK ONE」引進中日德建築智慧
於水湳經貿園區占地不到10%的文商區，堪稱「中央公園特區」最精華地段，相較位於中央公園首排「文商一」建築限高100米，第二排「文商二」樓高可達160米，具備更大的建築揮灑空間，珍稀土地吸引品牌建商卡位插旗，描繪同時擁抱水湳中央公園及大肚山景的綠意住宅，獨特優勢助攻房市，預計區域行情將突破百萬大關，躍升台中最精華地段。
一探中央公園特區，首發登場為重量級大案「豐邑 PARK ONE」，豐邑機構秉持獨到選地眼光，該基地位於啟航路、經貿五路口，是水湳唯一正對公園且雙面臨路角地，周邊中央公園宛若社區中庭、緊鄰的綠美圖就如專屬公設；全案規劃53-57坪三房產品及61-74坪四房產品，以地上34層、地下7層建築，成為目前園區內最高指標豪宅，擘劃最美天際線。
七座普立茲克建築是水湳最大亮點，「豐邑 PARK ONE」也集結中、日、德三大建築團隊聯手打造。其中，特別延請隸屬德國IGI STUDIO、喜達屋酒店集團指定設計師Ines Gerlach操刀，跳脫用色框架，創造歷久彌新的公共空間；以及曾主導礁溪老爺酒店的日本高野景觀設計師石村敏哉、執手過總統府及圓山飯店的國際首席燈光設計師姚仁恭，結合中央公園意象，共同刻劃世代好宅。
豐邑機構同步展現全台唯一擁有五星級飯店體系的軟實力，將「新竹豐邑喜來登大飯店」五星級飯店管理帶入建案中，由內而外有別一般豪宅層次，更一舉拿下綠建築標章、低碳建築認證、智慧建築標章及耐震標章四大殊榮，實至名歸。
水湳金三角啟動，「台中第五大道」立足七期之上
論起台中豪宅聚落，七期重劃區仰賴企業、政府齊心，歷時25年形塑高樓簇擁的建築天際線，成為台中獨一無二的美景，無奈礙於腹地受限，同時予人水泥叢林的壓迫感，讓謝坤成不禁感慨：「七期是政府和地主妥協的成果，天際線著實很美，但大量新古典風格建築複製貼上，景觀已經越來越侷促，不如十年前來得迷人。」
反觀水湳經貿園區具備高綠覆優勢，尤以「中央公園特區」所處的北端，重大建設包括水湳轉運中心、國際會展中心及綠美圖，象徵交通、產業、藝文金三角，且擁有聯通市區及中部科學園區的中科路，加上新光三越、環球購物中心進駐話題以及六星級國際酒店招商計畫加持，中台灣房地產專家深入剖析，「論發展速度抑或含金量，水湳應在七期之上，未來有望複製美國紐約第五大道、東京表參道的「精品大道」模式，與台北信義區互別苗頭！」