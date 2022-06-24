澳洲礦業性暴力醜聞：女性普遍遭受性騷擾與性侵威脅、「掩蓋文化」淡化事件嚴重性

澳洲議會於昨（23）日公布一項令人震驚的調查，指出為澳洲帶來數十億美元經濟利益的西澳大利亞州（Western Australia）礦業，居然是一個「令人憎惡且震驚」的性暴力溫床。

經過近一年的調查，由州立法者領導的委員會發現，在礦區工作的女性普遍遭受性騷擾、歧視、攻擊和強姦等威脅。委員會更指出當地存在著一種「掩蓋文化」，導致當地性騷擾事件不是普遍被接受就是被忽視。

調查報告將工作場所中發生的多起悲劇以「極其恐怖」形容，稱這些事件除了顯示該產業的失敗，更是政府的疏忽。

令人心碎的性暴力常態

根據《CNN》，一名未透露姓名的女員工說明自己曾在礦場中的臨時住所被敲暈，醒來時發現牛仔褲與內褲纏在腳踝上。「我感到噁心、羞愧、被侵犯、骯髒以及非常困惑」她在證詞中說道。

另一名女性承包商則是說明自己身陷工地安全問題時，主管對自己說若願意發生性關係，便可以讓問題消失。隨後她被告知若想在礦場找到一份全職工作，她需要「跪下來」（註： get on her knees，暗指提供口交）。

然而，這些惡劣的事跡卻只是西澳礦業黑暗角落中的冰山一角。其他糟糕的情況還包含男性要求女性在其他同事面前脫掉上衣、跟蹤女性、將性愛娃娃或情趣用品放在女性宿舍，以及傳送露骨和猥褻的訊息等。

「我對這個問題的規模和深度感到震驚，這遠遠超出預期」調查委員會主席梅塔（ Libby Mettam）向說道。「聽到這些嘲諷、襲擊與性暴力的真實情況，無論是受害者經歷的迫害與絕望，或是這些行為對她們生計造成的威脅，都讓人心碎、完全不可原諒。」

受害者嚴重不信任管理階層，公司對性暴力現實感到驚訝

值得注意的是，《CNN》指出澳洲礦業監管機構—礦、工業管理與安全部在過去的7年內，只收到22起礦區性侵案件的報告。委員會在調查中發現造成此一現象的核心原因在於，員工對於舉報性騷擾的擔憂。

委員會表示：「據了解，許多員工對於現有的管理階層存在嚴重的不信任，缺乏信心是舉報這類問題的明顯障礙」，並補充未來會新增更多舉報渠道，員工可從內部或外部反映問題。

本次調查中，被點名的公司包含全球最大綜合礦業公司必和必拓（BHP）、澳洲最大石油以及天然氣企業伍德賽德（Woodside Energy）、跨國礦產集團力拓（Rio Tinto）、全球第4大鐵礦公司福特斯庫金屬（Fortescue Metals Group）。

《彭博社》報導，必和必拓截至2021年6月總共紀錄91起性騷擾以及性侵害報告，其中有79起得到證實。力拓2月發布的報告指出，超過四分之一的女性員工曾經被性騷擾，且幾乎一半的員工都曾是霸凌受害者。

委員會表示，這些公司對調查普遍保持開放態度，其中一些已經針對性暴力事件採取行動，並解雇性犯罪者。然而受害女性指出，在許多情況下這些性侵犯只是換一個工作場所，或是被另一家公司重新聘僱並持續留在礦業。

「礦業公司對問題的規模感到震驚，也認識到這樣的職場文化迫切需要被解決。」委員會說道。「作為一個委員會，我們對這些事實感到驚訝，卻也訝異於公司對一系列事件的驚訝反應。」

營地裡發生的事，就留在營地

西澳大利亞州的面積為法國的4倍，是一個大規模礦產採集中心，由於地理位置偏遠，這裡的礦工普遍被稱為FIFOs（fly-in-fly-out），意指飛進礦場工作一段時間再飛回家鄉休息的工作模式，FIFO仍以男性為主，工人們大多居住於營地式的宿舍。

委員會發現，FIFO這種工作模式「即使不是全部，也是大部分性騷擾案件的主因」，當地濫用酒精和毒品、性別不平等、權力差距以及男性之間好鬥的情況十分嚴重。

一名女性的證詞中說明，FIFO在一些礦區可以促進「營地裡發生的事，就留在營地」的文化，這種觀念再加上酗酒，造成的就是騷擾。

針對調查結果，委員會已提出改善礦區住宿、監視器、照明以及安全措施等相關標準，並要求企業必須積極防止性暴力犯罪者在其他網站或公司重新就業。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：楊士範