澳洲礦業性暴力醜聞：女性普遍遭受性騷擾與性侵威脅、「掩蓋文化」淡化事件嚴重性

澳洲議會於昨(23)日公布一項令人震驚的調查,指出為澳洲帶來數十億美元經濟利益的西澳大利亞州(Western Australia)礦業,居然是一個「令人憎惡且震驚」的性暴力溫床。

經過近一年的調查,由州立法者領導的委員會發現,在礦區工作的女性普遍遭受性騷擾、歧視、攻擊和強姦等威脅。委員會更指出當地存在著一種「掩蓋文化」,導致當地性騷擾事件不是普遍被接受就是被忽視。

調查報告將工作場所中發生的多起悲劇以「極其恐怖」形容,稱這些事件除了顯示該產業的失敗,更是政府的疏忽。

令人心碎的性暴力常態

根據《CNN》,一名未透露姓名的女員工說明自己曾在礦場中的臨時住所被敲暈,醒來時發現牛仔褲與內褲纏在腳踝上。「我感到噁心、羞愧、被侵犯、骯髒以及非常困惑」她在證詞中說道。

另一名女性承包商則是說明自己身陷工地安全問題時,主管對自己說若願意發生性關係,便可以讓問題消失。隨後她被告知若想在礦場找到一份全職工作,她需要「跪下來」(註: get on her knees,暗指提供口交)。

然而,這些惡劣的事跡卻只是西澳礦業黑暗角落中的冰山一角。其他糟糕的情況還包含男性要求女性在其他同事面前脫掉上衣、跟蹤女性、將性愛娃娃或情趣用品放在女性宿舍,以及傳送露骨和猥褻的訊息等。

「我對這個問題的規模和深度感到震驚,這遠遠超出預期」調查委員會主席梅塔( Libby Mettam)向說道。「聽到這些嘲諷、襲擊與性暴力的真實情況,無論是受害者經歷的迫害與絕望,或是這些行為對她們生計造成的威脅,都讓人心碎、完全不可原諒。」

受害者嚴重不信任管理階層,公司對性暴力現實感到驚訝

值得注意的是,《CNN》指出澳洲礦業監管機構—礦、工業管理與安全部在過去的7年內,只收到22起礦區性侵案件的報告。委員會在調查中發現造成此一現象的核心原因在於,員工對於舉報性騷擾的擔憂。

委員會表示:「據了解,許多員工對於現有的管理階層存在嚴重的不信任,缺乏信心是舉報這類問題的明顯障礙」,並補充未來會新增更多舉報渠道,員工可從內部或外部反映問題。

本次調查中,被點名的公司包含全球最大綜合礦業公司必和必拓(BHP)、澳洲最大石油以及天然氣企業伍德賽德(Woodside Energy)、跨國礦產集團力拓(Rio Tinto)、全球第4大鐵礦公司福特斯庫金屬(Fortescue Metals Group)。

《彭博社》報導,必和必拓截至2021年6月總共紀錄91起性騷擾以及性侵害報告,其中有79起得到證實。力拓2月發布的報告指出,超過四分之一的女性員工曾經被性騷擾,且幾乎一半的員工都曾是霸凌受害者。

委員會表示,這些公司對調查普遍保持開放態度,其中一些已經針對性暴力事件採取行動,並解雇性犯罪者。然而受害女性指出,在許多情況下這些性侵犯只是換一個工作場所,或是被另一家公司重新聘僱並持續留在礦業。

「礦業公司對問題的規模感到震驚,也認識到這樣的職場文化迫切需要被解決。」委員會說道。「作為一個委員會,我們對這些事實感到驚訝,卻也訝異於公司對一系列事件的驚訝反應。」

營地裡發生的事,就留在營地

西澳大利亞州的面積為法國的4倍,是一個大規模礦產採集中心,由於地理位置偏遠,這裡的礦工普遍被稱為FIFOs(fly-in-fly-out),意指飛進礦場工作一段時間再飛回家鄉休息的工作模式,FIFO仍以男性為主,工人們大多居住於營地式的宿舍。

委員會發現,FIFO這種工作模式「即使不是全部,也是大部分性騷擾案件的主因」,當地濫用酒精和毒品、性別不平等、權力差距以及男性之間好鬥的情況十分嚴重。

一名女性的證詞中說明,FIFO在一些礦區可以促進「營地裡發生的事,就留在營地」的文化,這種觀念再加上酗酒,造成的就是騷擾。

針對調查結果,委員會已提出改善礦區住宿、監視器、照明以及安全措施等相關標準,並要求企業必須積極防止性暴力犯罪者在其他網站或公司重新就業。

