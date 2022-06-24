少子化、非應屆考生減少，分科測驗報名人數大減1萬多人

（中央社）大考中心今天指出，111學年度分科測驗僅2萬9083人報名，比去年指考大減1萬多人。推測是受少子女化影響，且是108課綱首度命題，非應屆考生較少。

今年大學考招改革，指定科目考試（指考）轉型為分科測驗，測驗科目減少3科，考試也從3天縮短為2天。根據大考中心今天公布的統計數字，分科測驗共2萬9083人報名，較110學年度指考的4萬918人，減少許多。

今年分科測驗最多人選考的是數甲，共1萬8544名，其次是化學1萬6322名、物理1萬5939名，都是傳統自然組科目；人數最少的是生物科，僅1萬964名選考。

過去指考，選考人數最多的科目是國文、英文、數乙，但今年分科測驗這3科都不考。傳統社會組科目中，公民與社會1萬4888名選考，歷史1萬4382名，地理1萬3593名。

大考中心主任周兆民今天接受中央社電訪表示，分科測驗報名人數較指考少許多，可能是因少子女化趨勢，考生本就較少。其次是今年是108課綱上路後的第一次考試，非應屆考生（如重考生）比去年少很多，先前已舉辦完的學測，就有這樣的趨勢。

周兆民也提到，生物科僅約1.1萬人選考，但級距換算是以前1%為基準，仍有約110人，大考中心評估不會造成問題。

今年適逢考招改革，有學者建議，為更好地鑑別前段考生程度，分科測驗級距計算基準應由「前1%」考生的平均分數，改為「前0.1%」考生平均分數。不過大學招聯會2月開會，經過3小時辯論，仍維持「前1%」方案。

如果招聯會決定改成「前0.1%」方案，今年分科測驗生物科會只以約11人的成績作為級距計算基準，可能會有取到極端值的問題。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：楊士範