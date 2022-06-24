今增4萬5678例確診、152例死亡個案中兩人年齡10多歲，7月1日開賣第三輪實名制快篩
我們想讓你知道的是
今日新增之本土病例死亡個案共有152例，包括91例男性、61例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。羅一鈞表示，死亡個案大部分都有慢性病史或未打滿3劑疫苗，年齡超過80歲以上有83位；當中年齡較小的兩位為10多歲男性。
中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增4萬5767例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬5678例本土個案及89例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。
指揮中心表示，今日新增之4萬5678例本土病例，為2萬1087例男性、2萬4558例女性、33例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。
而經過確診養病一段時間，指揮官陳時中也再次回到疫情記者會上。陳時中表示經過每天快篩，總算在今日是明確的一條線。目前只要大家戴好口罩，自己已不會對現場記者造成威脅，請大家放心。
今新增152例死亡個案，兩個案年齡10多歲
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增372例中重症個案，其中243位為中症，129位為重症，目前輕症／無症狀的比例為99.59％。
今日新增之本土病例死亡個案共有152例，包括91例男性、61例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。羅一鈞表示，死亡個案大部分都有慢性病史或未打滿3劑疫苗，年齡超過80歲以上有83位；當中年齡較小的兩位為10多歲男性。
第一位為12歲男童，本身有先天性肌肉系統疾病，6月21日早上出現頭痛，但仍有到學校去上課，過了午後在學校內被發現臉色蒼白、呼吸急促和心跳加速的狀況。過了半小時後於學校昏迷，緊急送醫，於送醫途中便失去生命徵象，經急診搶救仍不幸過世。急診的檢驗驗出COVID-19確診，死因為心肺衰竭。由於該男童未出現發燒或呼吸道症狀，因此較難判定是否死因與COVID-19相關，但目前還是列入確診死亡個案。
第二位死亡個案為19歲的男生，本身有氣喘的慢性病史，已接種過2劑BNT／輝瑞疫苗，5月初開始陸續出現四肢無力、疲倦、肌肉痠痛等情形，5月底開始走路會喘。6月5日時因為走路會喘的情況加劇，到急診就醫，於急診驗出COVID-19陽性確診並住院治療。檢驗發現肌肉有發炎情形，肝指數也升高，住院時診斷出橫紋肌溶解症與急性肝炎。
該男子經過治療雖曾一度好轉，然在6月18日突然出現意識不清、休克、血壓下降的情形。經過緊急送入加護病房接受插管、使用呼吸器等急救措施，隔日因心肺不穩的關係有使用到葉克膜，最後仍不幸於6月20日過世。死亡診斷為急性肝炎、橫紋肌溶解症合併多重器官衰竭。雖然研判並非COVID-19感染的主因導致相關情形，但因為檢驗出肝炎、橫紋肌溶解症的其他可能感染或免疫系統的病因，因此目前仍列入COVID-19相關死亡個案。
為避免排擠其他病人用床，北區急救責任醫院可調整專責病床開設比例
陳時中表示，由於目前醫院空床率較高，為了避免COVID-19輕症病人排擠到其他需要看診的病人，而北部地區疫情也較趨緩了，為讓病床妥善利用，即日起台北區及北區急救責任醫院，得調整專責病床的開設比例如下：
6月24日起，住宿式長照機構訪客／陪住、醫院陪／探病皆放寬管制
指揮中心今日宣布，考量長照機構防疫及住民探視需求，自即日起放寬全國住宿式長照機構訪客管制措施，並調整陪伴者／陪住者免除篩檢之疫苗劑次條件，相關說明如下：
一、放寬全國住宿式長照機構訪客管制措施：
- 原限制台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣住宿式長照機構除例外情形暫停探視，調整為全國住宿式長照機構有條件開放探視。
- 訪客應出具探視當日COVID-19抗原快篩（含家用抗原快篩）自費篩檢陰性證明，若為「完成COVID-19疫苗追加劑接種達14天（含）以上」或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得免除篩檢。
二、調整陪伴者／陪住者免除篩檢之疫苗劑次條件：
- 原規定陪伴者及陪住者應完成COVID-19疫苗基礎劑應接種劑次達14天（含）以上；機構內現有之陪住者如尚未完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天（含）以上且無法替換，應每7天進行1次自費篩檢。
- 調整為陪伴者／陪住者免除篩檢之疫苗劑次條件為完成COVID-19疫苗追加劑達14天（含）以上。人員若曾經確診 COVID-19，解除隔離且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天以上至3個月內，可免除篩檢。
- 未完成COVID-19疫苗追加劑達14天（含）以上之陪伴者應出具探視當日COVID-19抗原快篩（含家用抗原快篩）自費篩檢陰性證明；現有陪住者如尚未完成疫苗追加劑達14天（含）以上且無法替換，則應每7天進行1次自費篩檢（含家用抗原快篩）。
另外指揮中心也宣布，自即日起有條件放寬全國醫院陪（探）病管理措施，並調整住院病人經醫療機構評估有照護需求者之陪病人數、及陪病公費篩檢之疫苗劑次條件。相關說明如下：
一、探病管理措施：
- 全國醫院之加護病房、安寧病房、呼吸照護病房（包含RCC）、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急或例外情形者，得開放探病。探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。
- 探病者應出具探視當日採檢之抗原快篩（含家用快篩）自費篩檢陰性證明。若為「完成疫苗追加劑接種達14天（含）以上」或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得免除篩檢。
二、陪病管理措施：
- 全國醫院住院病人之陪病人數以1人為限，但病人為兒童（12歲以下）、老人（65歲以上）、身心障礙或經醫療機構評估有照護需求者（如行動不便、生活無法自理等），陪病人數上限為2人。
- 預定（非緊急）住院病人之陪病者，於入院陪病前2日內篩檢；緊急需入院陪病者，於入院陪病前篩檢。完成疫苗追加劑接種達14天（含）以上之陪病者，每名住院病人之陪病者公費篩檢限1名；未完成疫苗追加劑接種達14天（含）以上之陪病者，應進行入院及每週定期自費篩檢。陪病者若為「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得免除篩檢。
65歲以上長者施打疫苗獎勵措施延長至7月底，定期公費快篩擴大至社區型機構
為鼓勵65歲以上長者施打疫苗，原定6月底截止的接種任何一劑便能獲得500元以下衛教品及每人2劑快篩試劑之獎勵措施，將延長至2022年7月31日為止。
陳時中表示，從這兩天開始，已經有要求住宿型長照機構每星期要快篩2次，陽性便要及時給藥，目前整體看來效果非常的好，專家也認同，因此現在擴大實施至社區型機構，相關措施細節如下：
口服抗病毒藥物每日領用情形如下：
陳時中強調，台灣於抗病毒藥物的使用上並沒有如部分外界人士所說太慢，整體來說與各國比較，算是使用效率高，長照機構內的使用也相當快。
第三輪實名制快篩7月1日起開賣
陳時中也宣布，目前家用快篩實名制已經都不用排隊，但有的人用的快有的人用的慢，因此7月1日起，將開始第三輪的實名制快篩販售，不須單雙號分流，有需要者可以前去購買。
新聞來源
- 2022／6／24 14:00 中央流行疫情指揮中心嚴重特殊傳染性肺炎記者會
- 即日起調整全國住宿式長照機構住民訪客／陪伴者／陪住者管制措施（衛福部）
- 新增45,767例COVID-19確定病例，分別為45,678例本土及89例境外移入
- 因應疫情趨緩，即日起調整全國醫院住院病人之陪(探)病管理措施
延伸閱讀
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：楊士範
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。