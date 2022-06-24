今增4萬5678例確診、152例死亡個案中兩人年齡10多歲，7月1日開賣第三輪實名制快篩

中央流行疫情指揮中心今（24）日公布國內新增4萬5767例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為4萬5678例本土個案及89例境外移入；另確診個案中新增152例死亡。

指揮中心表示，今日新增之4萬5678例本土病例，為2萬1087例男性、2萬4558例女性、33例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。

而經過確診養病一段時間，指揮官陳時中也再次回到疫情記者會上。陳時中表示經過每天快篩，總算在今日是明確的一條線。目前只要大家戴好口罩，自己已不會對現場記者造成威脅，請大家放心。

圖片來源：疫情指揮中心

Photo Credit: IF Lin／ TNL

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今新增152例死亡個案，兩個案年齡10多歲

醫療應變組副組長羅一鈞表示，今日新增372例中重症個案，其中243位為中症，129位為重症，目前輕症／無症狀的比例為99.59％。

今日新增之本土病例死亡個案共有152例，包括91例男性、61例女性，年齡介於10多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。羅一鈞表示，死亡個案大部分都有慢性病史或未打滿3劑疫苗，年齡超過80歲以上有83位；當中年齡較小的兩位為10多歲男性。

第一位為12歲男童，本身有先天性肌肉系統疾病，6月21日早上出現頭痛，但仍有到學校去上課，過了午後在學校內被發現臉色蒼白、呼吸急促和心跳加速的狀況。過了半小時後於學校昏迷，緊急送醫，於送醫途中便失去生命徵象，經急診搶救仍不幸過世。急診的檢驗驗出COVID-19確診，死因為心肺衰竭。由於該男童未出現發燒或呼吸道症狀，因此較難判定是否死因與COVID-19相關，但目前還是列入確診死亡個案。

第二位死亡個案為19歲的男生，本身有氣喘的慢性病史，已接種過2劑BNT／輝瑞疫苗，5月初開始陸續出現四肢無力、疲倦、肌肉痠痛等情形，5月底開始走路會喘。6月5日時因為走路會喘的情況加劇，到急診就醫，於急診驗出COVID-19陽性確診並住院治療。檢驗發現肌肉有發炎情形，肝指數也升高，住院時診斷出橫紋肌溶解症與急性肝炎。

該男子經過治療雖曾一度好轉，然在6月18日突然出現意識不清、休克、血壓下降的情形。經過緊急送入加護病房接受插管、使用呼吸器等急救措施，隔日因心肺不穩的關係有使用到葉克膜，最後仍不幸於6月20日過世。死亡診斷為急性肝炎、橫紋肌溶解症合併多重器官衰竭。雖然研判並非COVID-19感染的主因導致相關情形，但因為檢驗出肝炎、橫紋肌溶解症的其他可能感染或免疫系統的病因，因此目前仍列入COVID-19相關死亡個案。

為避免排擠其他病人用床，北區急救責任醫院可調整專責病床開設比例

陳時中表示，由於目前醫院空床率較高，為了避免COVID-19輕症病人排擠到其他需要看診的病人，而北部地區疫情也較趨緩了，為讓病床妥善利用，即日起台北區及北區急救責任醫院，得調整專責病床的開設比例如下：

圖片來源：疫情指揮中心

6月24日起，住宿式長照機構訪客／陪住、醫院陪／探病皆放寬管制

指揮中心今日宣布，考量長照機構防疫及住民探視需求，自即日起放寬全國住宿式長照機構訪客管制措施，並調整陪伴者／陪住者免除篩檢之疫苗劑次條件，相關說明如下：

一、放寬全國住宿式長照機構訪客管制措施：

原限制台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市及花蓮縣住宿式長照機構除例外情形暫停探視，調整為全國住宿式長照機構有條件開放探視。 訪客應出具探視當日COVID-19抗原快篩（含家用抗原快篩）自費篩檢陰性證明，若為「完成COVID-19疫苗追加劑接種達14天（含）以上」或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得免除篩檢。

二、調整陪伴者／陪住者免除篩檢之疫苗劑次條件：

原規定陪伴者及陪住者應完成COVID-19疫苗基礎劑應接種劑次達14天（含）以上；機構內現有之陪住者如尚未完成疫苗基礎劑應接種劑次達14天（含）以上且無法替換，應每7天進行1次自費篩檢。 調整為陪伴者／陪住者免除篩檢之疫苗劑次條件為完成COVID-19疫苗追加劑達14天（含）以上。人員若曾經確診 COVID-19，解除隔離且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天以上至3個月內，可免除篩檢。 未完成COVID-19疫苗追加劑達14天（含）以上之陪伴者應出具探視當日COVID-19抗原快篩（含家用抗原快篩）自費篩檢陰性證明；現有陪住者如尚未完成疫苗追加劑達14天（含）以上且無法替換，則應每7天進行1次自費篩檢（含家用抗原快篩）。

另外指揮中心也宣布，自即日起有條件放寬全國醫院陪（探）病管理措施，並調整住院病人經醫療機構評估有照護需求者之陪病人數、及陪病公費篩檢之疫苗劑次條件。相關說明如下：

一、探病管理措施：

全國醫院之加護病房、安寧病房、呼吸照護病房（包含RCC）、精神科病房、慢性病房及兒童病房等區域，及有身心障礙、病況危急或例外情形者，得開放探病。探病時段為每日固定1時段，每名住院病人每次至多2名訪客為原則。 探病者應出具探視當日採檢之抗原快篩（含家用快篩）自費篩檢陰性證明。若為「完成疫苗追加劑接種達14天（含）以上」或「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得免除篩檢。

二、陪病管理措施：

全國醫院住院病人之陪病人數以1人為限，但病人為兒童（12歲以下）、老人（65歲以上）、身心障礙或經醫療機構評估有照護需求者（如行動不便、生活無法自理等），陪病人數上限為2人。 預定（非緊急）住院病人之陪病者，於入院陪病前2日內篩檢；緊急需入院陪病者，於入院陪病前篩檢。完成疫苗追加劑接種達14天（含）以上之陪病者，每名住院病人之陪病者公費篩檢限1名；未完成疫苗追加劑接種達14天（含）以上之陪病者，應進行入院及每週定期自費篩檢。陪病者若為「確定病例符合解除隔離條件且距發病日或採檢陽性日（無症狀者適用）15天（含）以上至3個月內」，得免除篩檢。

65歲以上長者施打疫苗獎勵措施延長至7月底，定期公費快篩擴大至社區型機構

為鼓勵65歲以上長者施打疫苗，原定6月底截止的接種任何一劑便能獲得500元以下衛教品及每人2劑快篩試劑之獎勵措施，將延長至2022年7月31日為止。

陳時中表示，從這兩天開始，已經有要求住宿型長照機構每星期要快篩2次，陽性便要及時給藥，目前整體看來效果非常的好，專家也認同，因此現在擴大實施至社區型機構，相關措施細節如下：

圖片來源：疫情指揮中心

口服抗病毒藥物每日領用情形如下：

圖片來源：疫情指揮中心

陳時中強調，台灣於抗病毒藥物的使用上並沒有如部分外界人士所說太慢，整體來說與各國比較，算是使用效率高，長照機構內的使用也相當快。

圖片來源：疫情指揮中心

圖片來源：疫情指揮中心

第三輪實名制快篩7月1日起開賣

陳時中也宣布，目前家用快篩實名制已經都不用排隊，但有的人用的快有的人用的慢，因此7月1日起，將開始第三輪的實名制快篩販售，不須單雙號分流，有需要者可以前去購買。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：楊士範