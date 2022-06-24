「微軟永續雲」攜手台達電等企業打造減碳一條龍，成立「台灣ICT永續綠戰隊」加速2050淨碳願景

企業界正為了龐大供應鏈如何減碳而傷透腦筋。為此，台灣微軟今（24 日）舉辦Microsoft GreenTech Day高峰論壇，攜手經濟部部長王美花、台達電、友達等多家企業打造減碳一條龍，宣布推出「微軟永續雲（Microsoft Cloud for Sustainability）」，幫助產業數位化進行永續管理，再成立台灣ICT永續綠戰隊，加速台灣2050淨碳願景。

供應鏈千絲萬縷，數據運用成為「脫碳」關鍵

受到俄烏戰爭影響，歐盟正亟欲擺脫依賴俄羅斯能源。5月18日，歐盟公布「RepowerEU」的能源計畫，為期5年、規模達到2100億歐元（新台幣6.57兆），加速朝綠色能源轉型。

同時，該計畫也強化了全球2050年達成淨零碳排的目標，在各國的階段性目標中，2030年是首要挑戰。然而，在全球成千上萬供應鏈中要如何追蹤「碳足跡」並且著手改善碳排問題，儼然成為各大企業一大問題。

對此，台灣微軟營運長陳慧蓉直接點出，「數據」是減碳的關鍵。

他指出，本次微軟集結超過10年永續管理經驗打造而成的「微軟永續雲」，可以幫助產業進行龐大的資料管理。陳慧蓉也強調未來以永續為核心的「數位轉型」勢在必行，到時候數據必須更透明。

王美花也表示，除了軟體的協助以外，硬體設施也要更新，相輔相成才有好的減碳效果。但在更新設備之前，評估標準相當重要，未來可望透過微軟數據做到更好的減碳效果。

他說，目前經濟部推動「以大帶小」，大企業帶動底下供應鏈進行轉型，這對有超過3成製造業的台灣非常重要，未來可望成為國際客戶推動轉型的標竿。

微軟領路串聯跨界夥伴，成立台灣ICT永續綠戰隊

其實，早在去（2021）年4月台灣企業界已開始因應局勢變化，組成台灣氣候聯盟（永續綠戰隊前身），這8家台灣產業巨擘，包含：台達電子、台積電、友達、台灣微軟、光寶、宏碁、和碩和華碩。

8家企業中最特別的就是台灣微軟，除了在終端有產品外，還兼具平台、數據的收集分析能力，能有效對「碳資產」進行管理。因此台灣微軟擴大匯聚台灣夥伴，成立台灣「ICT永續綠戰隊」。

碳足跡調查仰賴人力且曠日費時，企業首要在數據收集就已舉步維艱。加上各國對環境法規日益嚴格，若未能做好永續管理，可能就無法維持國際供應鏈的地位。

目前，許多企業還是以「手動填寫資料」收集數據，未來恐發生「數據落後」的問題。台灣微軟商務事業解決方案事業部副總經理蔡昆錡對此說明，要有效使用數據推動「洞察跟轉型」，微軟有5個的概念，分別是：紀錄、回報、減量、替代和消除。

他舉以肥胖為例子，要先測量有身體數據後才能夠做到洞察，進而選擇方案：要減低食量，還是用植物肉替代，最後還不行才是找醫美。

換照減碳也是如此。企業也是要先有數據才可以洞察，接著訂定KPI，進而審視有沒有企業有沒有照著路徑前進，若偏離路徑，企業才要思考是要用太陽能或其他再生能源取代，最終達到減碳目標。

各國減碳標準不一，國際企業頭很痛

蔡昆錡說，目前各國拚減碳，但是標準太多過於雜亂無統一標準，因此需要一個數據平台，可以快速處理任何一個報告。本次微軟的任務就是快速連結數據資料平台，建立碳排放計算模型，立刻算出企業的碳排放量，並依照組織目標擬定計畫。

不過，由於計畫過於龐大，只有微軟一間公司是不夠的，還需要更多夥伴加入，因此才有永續綠戰隊誕生。身為戰隊一員的台達電副總裁柯淑芬解釋，台達電在2015年承諾企業自主減碳，集團旗下有許多子公司還供應鏈，再透過數據找出問題後，著手擬定改善計畫，例如舊建築的綠化改建等。

柯淑芬說，台大電當前在業務範疇中，包含：電源及零組件、自動化，還有基礎設施三大類，又可分為9大事業群，其中徵收碳稅、能源管理解決方案，都是業務一環，目前已經在全球節電359億度、減碳達到1901萬噸的二氧化碳。

最後，微軟強調，他們清楚4個核心承諾，2030負碳排、水正循環、零廢棄物、消除成立以來的所有碳排，此外，真正重要的是「賦能客戶」，希望可以做到從孤島供應鏈轉型成彈性供應鏈，甚至進化成供應鏈雲。

目前加入台灣ICT永續綠戰隊的企業名單：（下依公司英文名稱字首順序排列）宏碁資訊服務股份有限公司、研華科技、安然科技、友達光電、大云永續科技、雲馥數位、台達電子、伊雲谷、安永聯合會計師事務所、自由系統、叡揚資訊、好事交易所、IBM、麟數據科技、聯齊科技、資誠永續發展服務公司、施耐德電機、精誠資訊股份有限公司、精誠軟體服務股份有限公司、網聯科技、圖靈證書、緯謙科技股份有限公司、威煦軟體。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航