【2022日本海外期間限定款式】美舒律蒸氣眼罩、咒術迴戰聯名款，用蒸氣全面祓除疲勞！

3C成癮，身心、生活品質越來越糟？

現代人長時間、近距離大量使用3C產品，用眼過度導致眼睛疲勞；來自生活、工作、家庭等無形的壓力，又容易導致身心緊繃。長期下來，身心每況愈下，生活品質也跟著下降。

美舒律蒸氣眼罩，溫柔親膚的蓬柔感受，放鬆雙眼！

美舒律蒸氣眼罩，如泡澡般約40℃的溫熱蒸氣，一撕開包裝就能立即加溫，舒適時間持續約20分鐘，為雙眼帶來溫暖的舒適放鬆感。溫柔親膚的蓬柔感受，讓蒸氣完整地包覆眼周，為雙眼帶來舒適放鬆感。

美舒律蒸氣眼罩 森林沁香 咒術迴戰聯名款。Photo Credit：美舒律

去日本也買不到！美舒律海外限定的咒術迴戰設計款！

來自日本的美舒律蒸氣眼罩，首度和來自日本的超人氣動漫咒術迴戰合作，推出海外限定的「咒術迴戰設計款」！超人氣角色現身美舒律蒸氣眼罩包裝外盒、10款人氣角色的內包裝及限定設計眼罩，等待動漫迷來收藏！2022年夏天，跟著主角們一起戴上眼罩，感受令人神清氣爽的森林沁香，享受置身在森林的舒暢感！

品名：美舒律 蒸氣眼罩 森林沁香 咒術迴戰聯名款 12片裝

商品售價：NT$389