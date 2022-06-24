Press Release 2022/06/24,
【2022日本海外期間限定款式】美舒律蒸氣眼罩、咒術迴戰聯名款，用蒸氣全面祓除疲勞！
我們想讓你知道的是
「美舒律蒸氣眼罩」今夏推出咒術迴戰限定包裝！美舒律的暖暖蒸氣，搭配限定森林沁香，享受如置身在森林的舒暢感、深層舒緩因工作與生活壓力帶來的眼睛疲勞；本次與日本超人氣動漫咒術迴戰合作，以主角及經典動畫元素做為設計靈感，打造10款獨特內包裝隨機出貨，期待全面為你祓除疲勞、舒緩身心！
3C成癮，身心、生活品質越來越糟？
現代人長時間、近距離大量使用3C產品，用眼過度導致眼睛疲勞；來自生活、工作、家庭等無形的壓力，又容易導致身心緊繃。長期下來，身心每況愈下，生活品質也跟著下降。
美舒律蒸氣眼罩，溫柔親膚的蓬柔感受，放鬆雙眼！
美舒律蒸氣眼罩，如泡澡般約40℃的溫熱蒸氣，一撕開包裝就能立即加溫，舒適時間持續約20分鐘，為雙眼帶來溫暖的舒適放鬆感。溫柔親膚的蓬柔感受，讓蒸氣完整地包覆眼周，為雙眼帶來舒適放鬆感。
去日本也買不到！美舒律海外限定的咒術迴戰設計款！
來自日本的美舒律蒸氣眼罩，首度和來自日本的超人氣動漫咒術迴戰合作，推出海外限定的「咒術迴戰設計款」！超人氣角色現身美舒律蒸氣眼罩包裝外盒、10款人氣角色的內包裝及限定設計眼罩，等待動漫迷來收藏！2022年夏天，跟著主角們一起戴上眼罩，感受令人神清氣爽的森林沁香，享受置身在森林的舒暢感！
- 品名：美舒律 蒸氣眼罩 森林沁香 咒術迴戰聯名款 12片裝
- 商品售價：NT$389
- 販售日：2022年6月30日
- 販售通路：康是美、屈臣氏、寶雅、Tomods、松本清、光南、四季、佳瑪、唐吉訶德限量熱賣中！
猜你喜歡