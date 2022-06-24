我又在隔離了（aka staycation），是兩年以來的第六次。

主動決定也好，被迫接受也好，全世界大部分地區都已經跟病毒共存了，幾乎只有我們身處的地方，還會讓人這樣隔離法。這是因為我們特別先進，特別落後，特別愛惜生命，還是另有原因？

這些政策是否科學，是否公平，是否合理？比如說，隔離兩週政策期間，共有多少人在第二週發病？有的話，是在酒店裡面感染還是抵埗前？隔離政策對哪些人有例外，為甚麼？兩年已經過去，疫苗已經出來，也有很多數據參考，我們值得為了「防疫」跟世界隔絕麼？以上種種，我們就不談了。聖上的意旨當然合理，沒甚麼可質疑的。

其實並沒有覺得隔離很難受，我都當成是staycation，廿一世紀阿Q。我只是覺得很浪費，浪費時間，浪費金錢，更浪費資源，偏偏我是對三者都盯得很緊的人。酒店隔離你就是沒得選，一進門，裡面就放滿各種物資，你碰都不碰，隔離後他們還是會通通扔掉。於是每一次酒店隔離後，我離開時都得帶上一堆瓶裝水、廁紙、垃圾袋等有的沒的，加上平時又用得少，還沒用光半年前上一次的，便又再隔離了，積累更多物資。雖然有點好笑但不是開玩笑，上次隔離剩下的廁紙，我還在用。

外賣飯盒更是浪費，台灣還好一點，至少是紙製的，香港則多年都還在用塑膠、發泡膠，怎麼可能不把所有堆填區填滿。我能做的唯有讓酒店把三餐砍到一餐，把外賣盒和其他都洗好，離開酒店還沒回家就先去綠在區區回收。

這次我本想要更進一步，乾脆一餐都不要了（雖然錢不會退，好可憐），讓家人給我帶個飯煲；有飯煲就幾乎甚麼都能煮了，宿舍都是這樣。可惜，結果酒店說怕觸動防火警報，沒讓飯煲進房間，計劃失敗。

其實，飯煲那小量蒸汽跟房間裡的電熱水壺沒兩樣，但我半句沒有跟工作人員爭論，大概是我太過體諒，不想為難前線，也太理解在官僚制度下，那是必然的結果。總之交足功課，最好是101%按足指引——大老闆說酌情的例外，反正刑責可以入稟要求豁免，再不然還可以釋法——做盡一切達成指標（by the way，達不成還可把指標改成「動態」），其他如公民權利、自由、環保，通通放兩旁，何況是我的飯煲。

選擇繼續在這裡生存，我採取的態度是「積極式躺平」。於是，我改用房間裡的電熱水壺煮出前一丁和福麵，加點生菜和一隻雞蛋。味道⋯⋯比台北的茶餐廳稍微好一些。

拜託，請不要告訴我的隔離酒店。

P.S. 封面圖當然要把最好的一面展示人前。事實是距離創造美，台北一個月裡面有三週多都在下雨，我的一雙鞋幾乎沒有乾過，不穿襪的一對腳都刮傷。

本文獲授權轉載，原文可見於作者網頁。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin