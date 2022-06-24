我的第六次隔離
我們想讓你知道的是
其實並沒有覺得隔離很難受，我都當成是staycation，廿一世紀阿Q。我只是覺得很浪費，浪費時間，浪費金錢，更浪費資源，偏偏我是對三者都盯得很緊的人。
我又在隔離了（aka staycation），是兩年以來的第六次。
主動決定也好，被迫接受也好，全世界大部分地區都已經跟病毒共存了，幾乎只有我們身處的地方，還會讓人這樣隔離法。這是因為我們特別先進，特別落後，特別愛惜生命，還是另有原因？
這些政策是否科學，是否公平，是否合理？比如說，隔離兩週政策期間，共有多少人在第二週發病？有的話，是在酒店裡面感染還是抵埗前？隔離政策對哪些人有例外，為甚麼？兩年已經過去，疫苗已經出來，也有很多數據參考，我們值得為了「防疫」跟世界隔絕麼？以上種種，我們就不談了。聖上的意旨當然合理，沒甚麼可質疑的。
其實並沒有覺得隔離很難受，我都當成是staycation，廿一世紀阿Q。我只是覺得很浪費，浪費時間，浪費金錢，更浪費資源，偏偏我是對三者都盯得很緊的人。酒店隔離你就是沒得選，一進門，裡面就放滿各種物資，你碰都不碰，隔離後他們還是會通通扔掉。於是每一次酒店隔離後，我離開時都得帶上一堆瓶裝水、廁紙、垃圾袋等有的沒的，加上平時又用得少，還沒用光半年前上一次的，便又再隔離了，積累更多物資。雖然有點好笑但不是開玩笑，上次隔離剩下的廁紙，我還在用。
外賣飯盒更是浪費，台灣還好一點，至少是紙製的，香港則多年都還在用塑膠、發泡膠，怎麼可能不把所有堆填區填滿。我能做的唯有讓酒店把三餐砍到一餐，把外賣盒和其他都洗好，離開酒店還沒回家就先去綠在區區回收。
這次我本想要更進一步，乾脆一餐都不要了（雖然錢不會退，好可憐），讓家人給我帶個飯煲；有飯煲就幾乎甚麼都能煮了，宿舍都是這樣。可惜，結果酒店說怕觸動防火警報，沒讓飯煲進房間，計劃失敗。
其實，飯煲那小量蒸汽跟房間裡的電熱水壺沒兩樣，但我半句沒有跟工作人員爭論，大概是我太過體諒，不想為難前線，也太理解在官僚制度下，那是必然的結果。總之交足功課，最好是101%按足指引——大老闆說酌情的例外，反正刑責可以入稟要求豁免，再不然還可以釋法——做盡一切達成指標（by the way，達不成還可把指標改成「動態」），其他如公民權利、自由、環保，通通放兩旁，何況是我的飯煲。
選擇繼續在這裡生存，我採取的態度是「積極式躺平」。於是，我改用房間裡的電熱水壺煮出前一丁和福麵，加點生菜和一隻雞蛋。味道⋯⋯比台北的茶餐廳稍微好一些。
拜託，請不要告訴我的隔離酒店。
P.S. 封面圖當然要把最好的一面展示人前。事實是距離創造美，台北一個月裡面有三週多都在下雨，我的一雙鞋幾乎沒有乾過，不穿襪的一對腳都刮傷。
本文獲授權轉載，原文可見於作者網頁。
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。