竹筍兩三事：台菜、江浙菜、日式料理都愛竹筍，夏天解膩消暑最佳良伴

夏之綠竹筍

入夏之後竹筍大出，每到菜場專門賣筍的攤位，看到滿坑滿谷的綠竹筍總會買個幾根，做沙拉鮮甜、煮湯清爽，真的是夏天最佳良伴。

常光顧的三水市場有兩攤竹筍專門，我比較常交關其中一家，老闆娘有代剝殼服務，她會先問你要涼拌還是煮湯，涼拌的話不剝殼，把屁股削掉後從尾巴往上劃一刀，水煮時才不會失了鮮甜。煮湯的話可以整顆剝光，纖維削掉，可減少家中廚餘，甚至若馬上要煮，幫你切片也沒問題。

買筍最好都找固定的攤位，自可逕由老闆挑選，得到好貨，如果老闆沒挑好，下次不要去就好。

去年COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）在萬華肆虐，當時還在做疫調，一位感染者的理由是「龍山寺買竹筍」，於是到處都有人訕笑到底哪家竹筍如此好吃。我看到報導心裡就想，去龍山寺買竹筍者，不就是我嗎？

涼拌竹筍要挑大一點的，帶殼放入冷水開始煮，一般大約滾後煮十分鐘，起鍋後泡入冰水放涼剝皮切塊即可食，也有比較講究的會在鍋裡燜個一、二十分鐘，或者在冰箱冰一整晚，但我的煮吃一向是求快，因此通常自動跳過這幾個耗時工序。涼拌竹筍的台式標準吃法是加美乃滋，但我不喜歡美乃滋的味道，尤其有些料理店提供上面有彩色糖霜的美乃滋我尤其害怕，通常我的竹筍都是沾帶點甜味的白醬油。

竹筍煮湯是更常見的做法，上班族分秒必爭，竹筍蛤蠣湯算是下班烹調的「得來速」。先把竹筍切片，加水和一點米酒、適量鹽巴，以小火滾到香氣出來，再將火轉大，把吐過沙的蛤蠣放入，水再滾蛤蠣開口即可上桌，喜歡一點油味的可以最後加點香油和蔥花，不加也無所謂，味道更清爽。如果沒有蛤蠣的話，冰箱常見的貢丸也是如此這般應用，搭配其他餐點，左右兩火同時啟動，半小時內就能擺滿一桌豐盛的夏季料理。

有時間的話，雞肉或排骨也是筍湯的好夥伴。喜歡油一點的用雞肉，喜歡清爽一點的可以用排骨，肉類先汞燙過，清水洗淨之後和筍子放入一鍋，開啟小火，鹽巴、米酒適量，大約煮一小時，肉和筍的鮮甜都釋放到湯裡即可上桌，和所有的湯品作法並沒有什麼差異。