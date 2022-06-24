玩到忘記收音任務！代幣彩票遊藝場聲響實錄進The Tic Tac新歌「時間的河」

音樂實境行腳節目【WINDIE收OUT！】第五集，由底片搖滾樂團The Tic Tac與主持人孫女，一同前往復古味濃厚的遊藝休閒場所「中壢新都市育樂廣場」，挑戰收音任務。團員回味起少時遊樂回憶，皆掩不住興奮，蓄勢待發準備在遊藝場裡對戰、玩樂。樂團改編〈時間的河〉一曲，像是用這首歌曲，封存年少時在遊藝場裡承載的所有青春時光。

經過整日的對戰後，由鼓手莊雨潔一隊獲得「收OUT！遊戲王」殊榮。Photo Credit：WINDIE Music

整集節目裡，The Tic Tac在新都市育樂廣場展開一場遊戲王爭霸戰，團員兩兩分組，爭搶「收OUT！遊戲王」的榮耀。樂團玩得不亦樂乎，吉他手詹詠翔更聲稱自己是桌上曲棍球好手，正式向樂團主唱兼吉他手徐元彥宣戰，兩人廝殺數回，終於分出高下。鼓手莊雨潔和團內最年輕成員貝斯手吳峻宇，則用「吉他之神」決勝負，過程緊張刺激，笑鬧不斷。樂團一度因為玩開，直接將收音mic交給主持人孫女，差點就忘記當日最重要的收音任務。

The Tic Tac飾演一群老朋友多年後聚首，回到少時聚集遊樂的電子遊藝場回味青春。Photo Credit：WINDIE Music

The Tic Tac在去年七月於街聲推出〈時間的河demo〉，因歌曲有別樂團以往風格，一推出即受粉絲好評與期待。當時因疫情影響，樂團自主拍攝居家連線練團畫面，製成一支影像MV，真實呈現這幾年樂團常遇到的困擾狀況。此曲創作發想於宇宙大爆炸的起點，以時間的流動和相對性為底，記錄你我對於經歷、時光流逝的感受。這次的電子遊藝場版本以復古遊戲機台聲作為開場，鋪墊彩票機、兌幣機、桌上曲棍球、遊戲按鍵和音效聲等聲響，營造兒時於遊藝場間歡鬧的復古氛圍，還特地找了與 Kurt Vile、Courtney Barnett 合作過的錄音師 Callum Barter混音，將樂曲打造出美式 Indie Folk的風格。

Photo Credit：WINDIE Music

The Tic Tac - 時間的河 (live at home)

四位團員在MV中扮演參加完同學婚禮的老友，相聚於年少時玩樂、流連的場域。在演奏與談笑間，團員們既是角色，也是自己。大夥在霓虹閃爍的機台間笑語，凝望著時間流動，回憶著青春與遺憾，當下的相遇像是凝結了永恆，卻又是轉瞬即逝。每個人都在自己的時間裡流淌，偶然交會，下一秒又會流往不同方向，每次相遇都是一期一會。

擅長於作品中嘗試聲響實驗的The Tic Tac，也預告下周即將推出新專輯《正常人的條件》。專輯將以「都市人側寫」為主題，呼應現代人擁有的孤獨、慍怒、冷漠等各種矛盾共存的情緒和場景。除了緊扣都會人生活外，新專輯也展現樂團階段性的樣貌，接下來的他們將會展開一連串的演出行程。

【WINDIE收OUT！】EP5 90s Kids 回憶殺，復古遊藝場聲光大進擊！：https://youtu.be/2lptI0fjm0g

The Tic Tac〈時間的河（電子遊藝場 Version）〉 MV：https://youtu.be/OkCcphTWpSw

The Tic Tac〈時間的河（電子遊藝場 Version）〉數位收聽：https://lnk.to/muziu-D013

【WINDIE 收OUT！】

6個台灣特色場域聲響 x 6組獨立音樂人 x 6首全新編曲作品

獨立音樂廠牌WINDIE Music與電光影裡影業聯手，推出全新型態音樂實境行腳節目，向六組獨立音樂人發出收音大挑戰！邀請音樂人們走出工作室，前進六個具有台灣特色的場域，採集在地的聲響作為編曲元素，製作成六首結合環境聲景的單曲。

關於The Tic Tac

民謠外衣搖滾靈魂，善於社會觀察和追求現場表演張力的樂團

The Tic Tac的曲風以民謠搖滾為主幹，穿插炸裂破音穿插炸裂破音、彰顯出電吉他搖滾底蘊，音樂作品呈現出如底片般，帶有毛邊與粒子的質地。

The Tic Tac在編制上追求一種自由的關係，注重音樂的有機性，且強調現場樂器演奏。不使用傳統的爵士鼓組，將節奏訴諸於其他樂器上，並利用打擊樂的演奏方式，帶給The Tic Tac 另一種自然壯闊的氛圍。企圖尋找極致微小的寧靜，也追求狂躁巨大的噪音，編排強烈的敘事及畫面感，希望帶給聽眾聽覺感受的張力，為台灣少見的音樂風格。

The Tic Tac於2008由創作首腦徐元彥成立，2015年底發行了首張專輯《正常的生活》，入圍金音創作獎最佳新人、最佳樂團。The Tic Tac於2019年起製作「踢他音樂公寓」Podcast 節目，獲選Apple Podcast 「年度最愛推薦」十大節目。