泰國曾有望在2019年成亞洲首個同婚合法化國家，同志爭婚姻平權之路仍漫長

（中央社）夜豐頌府（Mae Hong Son）的拜縣是背包客到泰北旅行的知名山中小鎮，從清邁市中心搭乘小型巴士前往拜縣，剛開始的路程堪稱平坦，車行約1小時候山路開始彎曲顛簸，一路上山3小時的路程，抵達拜縣已是頭暈眼花、腦袋腫脹。

同樣地，從拜縣要下山到清邁也是一段漫長的路程，彎曲的山路令人不適，而對彭蘇（Permsup Sae-Ung）和蓬佩（Poungpet Hemkum）這對同志伴侶來說，這段崎嶇路程是他們生死交關、無法抹滅的回憶。

生死交關時 同性伴侶不能簽手術同意書

2016年蓬佩因為一場意外陷入昏迷，被送到拜縣醫院，醫院規模不夠，無法處理，只好把她緊急送下山到清邁的醫院。在蜿蜒的山路上，彭蘇心焦不已，但到了清邁的醫院才發現，動手術需要親屬簽名，「護士詢問我的身分，我當時想說是女朋友，但覺得他們可能會不理解」。

「我只能以見證人的身分簽字，那時候我覺得這是生死一線，為什麼我沒辦法享受跟異性伴侶一樣的待遇？」儘管彭蘇和蓬佩已經一起生活8年，卻因為不具法律上的親屬身分，無法在同意書上簽名，而必須請蓬佩年事已高的80幾歲老母親千里迢迢從拜縣下山到清邁，在同意書上簽名。

泰國憲法中提到：「所有人在法律前皆平等，在法律前人人有權利、自由且被平等地保護，男性和女性有公平的權利。只要不違背憲法，因為種族、語言、性別、身體狀況、經濟和社會地位、宗教、教育或政治觀點而遭受到不公平的歧視，是不被允許的。」

但對彭蘇和蓬佩來說，法律對待她們並不公平，一樣都是生活在一起的多年伴侶，只因為兩人性別一樣，不能合法登記婚姻，無法享有異性婚姻所有的一切權利－當蓬佩昏迷不醒時，彭蘇無能為力，無法替自己心愛的伴侶簽下手術同意書。

這件事給了兩人極大的震撼。蓬佩醒來後得知細節，內心不明白為什麼同性伴侶的狀況比一般人困難，兩人諮詢法律專家和同志平權的非政府組織後，決定前往曼谷，在帕西加冷區公所（Phasi Charoen District Office）登記結婚，但區公所以民事與商事法（Civil and Commercial Code）1448條規定婚姻是一男一女為由，拒絕她們登記結婚。

彭蘇和蓬佩接著在2019年6月向監察員提起申訴，認為民事和商事法以及家庭登記法（Family Registration Act）裡一男一女才能登記結婚的規定，違背泰國憲法的精神。

不過監察員認為，根據民事和商事法，性別在婚姻登記中是一個重要的因素，目前也沒有法律規定同性別的人可以結婚，因此無法判定這是一種歧視；況且泰國政府正在研擬草案，確保同性伴侶和異性婚姻享有一樣的權益，因此在同年8月底結案，認定現行法律並未違憲。

「既然申訴不成，那麼就直接向憲法法庭請願吧！」 彭蘇和蓬佩並沒有因為監察員的判決而氣餒，同年11月22日，兩人在For－Sorgi等多個LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）團體和非政府組織陪同下，前往曼谷的憲法法庭請願，主張民事和商事法以及家庭登記法的規定違憲。

同性不能結婚 泰國史上第一對情侶挑戰法律

過去從來沒有人想到可以直接向憲法法庭請願，彭蘇和蓬佩成為泰國憲政史上第一對直接挑戰法律合憲與否的同志情侶。

彭蘇形容，他們兩人一路爭取的過程中，從最初感覺自己像二等公民、到身邊親友都接受她們兩個在一起，最後到進入憲法法庭的那一刻，「感覺自己像戰士一樣」。

戰士沒有挑選戰場的權力，不管這場戰爭會贏或會輸，只有往前衝的命運。在彭蘇和蓬佩去帕西加冷區公所登記前，她們就知道會被拒絕，但仍想要大聲疾呼改變泰國的法律，「雖然被拒絕時很受傷，但我們覺得還是要奮鬥抗爭，因為如果我們不抗爭，誰會來抗爭？如果我們開始抗爭，一定會有其他人呼應我們」。

等待憲法法庭裁決的過程，就跟兩人下山就醫的路程一樣令人煎熬。2年來憲法法庭多次延後裁決日期，最終在2021年11月17日憲法法庭20/2564號裁決出爐，卻是迎頭給了泰國同志運動一記重拳。

憲法法庭花了12頁的篇幅解釋為何民事和商事法的規定沒有違憲，因為婚姻是一男一女自願締結協定，以丈夫與妻子的關係住在一起，婚姻的目的在於生養下一代，根據自然法則維持人類種族，並進一步在父母親、兄弟姊妹、阿姨叔舅之間傳承財富及連結，但同性婚姻無法建立起這樣細緻的連結關係。

判決也指出，如果讓同性婚姻合法化，對傳統的男女結盟關係或是同性婚姻都會造成損失，進而摧毀法律本質和家庭團結，而這兩項對社會以及人類生存基礎都很重要。

當得知憲法法庭的判決時，彭蘇和蓬佩長久的堅持在此潰堤，彭蘇說，她當下感覺她們失敗了，內心也有很多疑問：「為什麼害怕不同性取向的人會給政府預算增加負擔？實際上性取向不同的人也是正常交稅，跟其他人一樣，甚至有時候做更多，為什麼我們不能獲得同樣平等的權利？」

彭蘇認為，憲法法庭的9個大法官是9個老男人，他們思維比較傳統、僵化，如果法庭裡面有一至兩名女性，可能會更加平衡；或者如果出現不同性取向的人，就會更平衡，修改法律也可能會成功。

憲法法庭的判決讓彭蘇和蓬佩很氣餒，同時也激怒泰國同志運動圈。知名的同運人士巴瑪薩拉（Brahmasara Viradhammajari）刻意選在今年情人節和伴侶一同到邦叻（Bang Rak）區公所登記結婚，以凸顯這項歷史悠久的法律早已跟不上社會脈動發展，吸引大批媒體採訪。