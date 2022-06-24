泰國曾有望在2019年成亞洲首個同婚合法化國家，同志爭婚姻平權之路仍漫長
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2019年，泰國曾有機會成為亞洲第一個有通過同性伴侶合法化相關法律的國家，但隨著該年舉行2014年政變後首次大選，當時已經由內閣送到國會的同性伴侶法案被擱置。選舉過後由於新國會成員上台，所有的法律程序必須重新再走一輪，而這使得泰國同婚或是同性伴侶合法化的進度等於重新來過。
（中央社）夜豐頌府（Mae Hong Son）的拜縣是背包客到泰北旅行的知名山中小鎮，從清邁市中心搭乘小型巴士前往拜縣，剛開始的路程堪稱平坦，車行約1小時候山路開始彎曲顛簸，一路上山3小時的路程，抵達拜縣已是頭暈眼花、腦袋腫脹。
同樣地，從拜縣要下山到清邁也是一段漫長的路程，彎曲的山路令人不適，而對彭蘇（Permsup Sae-Ung）和蓬佩（Poungpet Hemkum）這對同志伴侶來說，這段崎嶇路程是他們生死交關、無法抹滅的回憶。
生死交關時 同性伴侶不能簽手術同意書
2016年蓬佩因為一場意外陷入昏迷，被送到拜縣醫院，醫院規模不夠，無法處理，只好把她緊急送下山到清邁的醫院。在蜿蜒的山路上，彭蘇心焦不已，但到了清邁的醫院才發現，動手術需要親屬簽名，「護士詢問我的身分，我當時想說是女朋友，但覺得他們可能會不理解」。
「我只能以見證人的身分簽字，那時候我覺得這是生死一線，為什麼我沒辦法享受跟異性伴侶一樣的待遇？」儘管彭蘇和蓬佩已經一起生活8年，卻因為不具法律上的親屬身分，無法在同意書上簽名，而必須請蓬佩年事已高的80幾歲老母親千里迢迢從拜縣下山到清邁，在同意書上簽名。
泰國憲法中提到：「所有人在法律前皆平等，在法律前人人有權利、自由且被平等地保護，男性和女性有公平的權利。只要不違背憲法，因為種族、語言、性別、身體狀況、經濟和社會地位、宗教、教育或政治觀點而遭受到不公平的歧視，是不被允許的。」
但對彭蘇和蓬佩來說，法律對待她們並不公平，一樣都是生活在一起的多年伴侶，只因為兩人性別一樣，不能合法登記婚姻，無法享有異性婚姻所有的一切權利－當蓬佩昏迷不醒時，彭蘇無能為力，無法替自己心愛的伴侶簽下手術同意書。
這件事給了兩人極大的震撼。蓬佩醒來後得知細節，內心不明白為什麼同性伴侶的狀況比一般人困難，兩人諮詢法律專家和同志平權的非政府組織後，決定前往曼谷，在帕西加冷區公所（Phasi Charoen District Office）登記結婚，但區公所以民事與商事法（Civil and Commercial Code）1448條規定婚姻是一男一女為由，拒絕她們登記結婚。
彭蘇和蓬佩接著在2019年6月向監察員提起申訴，認為民事和商事法以及家庭登記法（Family Registration Act）裡一男一女才能登記結婚的規定，違背泰國憲法的精神。
不過監察員認為，根據民事和商事法，性別在婚姻登記中是一個重要的因素，目前也沒有法律規定同性別的人可以結婚，因此無法判定這是一種歧視；況且泰國政府正在研擬草案，確保同性伴侶和異性婚姻享有一樣的權益，因此在同年8月底結案，認定現行法律並未違憲。
「既然申訴不成，那麼就直接向憲法法庭請願吧！」 彭蘇和蓬佩並沒有因為監察員的判決而氣餒，同年11月22日，兩人在For－Sorgi等多個LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）團體和非政府組織陪同下，前往曼谷的憲法法庭請願，主張民事和商事法以及家庭登記法的規定違憲。
同性不能結婚 泰國史上第一對情侶挑戰法律
過去從來沒有人想到可以直接向憲法法庭請願，彭蘇和蓬佩成為泰國憲政史上第一對直接挑戰法律合憲與否的同志情侶。
彭蘇形容，他們兩人一路爭取的過程中，從最初感覺自己像二等公民、到身邊親友都接受她們兩個在一起，最後到進入憲法法庭的那一刻，「感覺自己像戰士一樣」。
戰士沒有挑選戰場的權力，不管這場戰爭會贏或會輸，只有往前衝的命運。在彭蘇和蓬佩去帕西加冷區公所登記前，她們就知道會被拒絕，但仍想要大聲疾呼改變泰國的法律，「雖然被拒絕時很受傷，但我們覺得還是要奮鬥抗爭，因為如果我們不抗爭，誰會來抗爭？如果我們開始抗爭，一定會有其他人呼應我們」。
等待憲法法庭裁決的過程，就跟兩人下山就醫的路程一樣令人煎熬。2年來憲法法庭多次延後裁決日期，最終在2021年11月17日憲法法庭20/2564號裁決出爐，卻是迎頭給了泰國同志運動一記重拳。
憲法法庭花了12頁的篇幅解釋為何民事和商事法的規定沒有違憲，因為婚姻是一男一女自願締結協定，以丈夫與妻子的關係住在一起，婚姻的目的在於生養下一代，根據自然法則維持人類種族，並進一步在父母親、兄弟姊妹、阿姨叔舅之間傳承財富及連結，但同性婚姻無法建立起這樣細緻的連結關係。
判決也指出，如果讓同性婚姻合法化，對傳統的男女結盟關係或是同性婚姻都會造成損失，進而摧毀法律本質和家庭團結，而這兩項對社會以及人類生存基礎都很重要。
當得知憲法法庭的判決時，彭蘇和蓬佩長久的堅持在此潰堤，彭蘇說，她當下感覺她們失敗了，內心也有很多疑問：「為什麼害怕不同性取向的人會給政府預算增加負擔？實際上性取向不同的人也是正常交稅，跟其他人一樣，甚至有時候做更多，為什麼我們不能獲得同樣平等的權利？」
彭蘇認為，憲法法庭的9個大法官是9個老男人，他們思維比較傳統、僵化，如果法庭裡面有一至兩名女性，可能會更加平衡；或者如果出現不同性取向的人，就會更平衡，修改法律也可能會成功。
憲法法庭的判決讓彭蘇和蓬佩很氣餒，同時也激怒泰國同志運動圈。知名的同運人士巴瑪薩拉（Brahmasara Viradhammajari）刻意選在今年情人節和伴侶一同到邦叻（Bang Rak）區公所登記結婚，以凸顯這項歷史悠久的法律早已跟不上社會脈動發展，吸引大批媒體採訪。
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鑲嵌110顆水晶比翼鳥見證璀璨愛情 陶李夫妻首推晶生相伴金高 每一口都傳情
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黑松金酒融合東西方愛情意象，結合窖藏3年陳年高梁的愛情風味，打造宛如藝術品般，臻至璀璨的愛情信物──晶生相伴金門高粱酒。
在天願作比翼鳥，愛情之美在於兩人同心相愛、一同翱翔。當象徵愛情的比翼鳥翩然降落在香陳的金門高粱上，有如用愛情釀出香醇濃烈的酒，淬鍊出獨一無二的「晶生相伴」。陶晶瑩和李李仁歷經時光的磨練，堅定相伴一生的信念，婚姻也如比翼鳥般，互相扶持、不離不棄，一起朝向幸福的天空翱翔，兩人最愛的精心時刻，是每晚在星空下依偎對飲，並在璀璨中找到愛情的真諦。
融合中西方愛情意象，刻出情比金堅的璀璨，讓每一口都傳情
當東方比翼鳥與施華洛世奇元素水晶相互融合，經典結合時尚，比翼雙飛且堅定不渝的信念，臻至為最極致的浪漫宣言。首支以比翼鳥作為設計理念，象徵「比翼雙飛、互相扶持」美好愛情的「晶生相伴」金門高粱酒嫣然誕生。比翼鳥依偎在心形酒瓶上深情相吻，在精湛工藝的設計下，比翼鳥還會旋轉舞動，展現力與美的平衡，用誓約與承諾打造最璀璨的愛情信物。純金包覆的比翼鳥，象徵情比金堅的感情，鑲嵌110顆施華洛世奇元素水晶，耀眼奪目。在品嚐酒香之時見證中西方浪漫的愛情，讓每一口都傳情。
愛情如同比翼鳥，共同面對風雨一起向前
有演藝圈模範生夫妻之稱的陶晶瑩與李李仁，結婚至今17年，談起愛情觀，陶晶瑩說，「不管什麼樣的風雨，我們互相扶持，就算是大自然渺小的一對，但有人陪伴就有無比的力量可以對抗。」最美好的愛情像比翼鳥一般，遇到挑戰或困難時互相幫助，也時常依偎在一起。在天願作比翼鳥，這句話，可以說是美麗愛情的最佳詮釋。李李仁則補充說，「就是互相扶持，互相分擔責任，朝著同一個方向前進。」晶生相伴金門高粱的比翼雙飛，與陶晶瑩、李李仁對於愛情的定義不謀而合，除此之外，陶晶瑩更大讚晶生相伴不僅是一瓶愛情釀出來的酒，更是一個璀璨精緻的裝置藝術品。
平凡生活中的不平凡，都在一杯酒的時光中
陶晶瑩和李李仁經營17年的婚姻祕訣，有一套專屬於他們的獨特方法。陶晶瑩說，「兩人維繫感情的方式，就是享受日常的聊天談心，訴說生活瑣事，話題一般都是小孩及狗兒，這是夫妻倆目前共同的樂趣，雖然日子平實恬淡，卻很幸福！」兩人很重視彼此的交流互動，身為丈夫的李李仁，一定會記得每年重要節日總不忘送花或禮物表達愛意，以維持感情的新鮮度。他說，「婚姻裡會相互分擔責任，所以愈走愈開心，愈走愈自在。」除了日常對話，兩人也會每天對飲一杯，李李仁更深情表示，「找到一個可以對飲的伴侶，是最浪漫的事。」陶晶瑩有默契的回應「如果一杯不能解決，那喝兩杯。」兩人一起享受窖藏3年陳高的愛情風味，今生相伴，不離不棄。
與心共舞，承載著愛與晶粹的承諾，限量收藏「晶生」唯一
晶生相伴金門高粱酒的心形瓶身設計，猶如鑽石的晶亮璀璨，承載著愛與晶粹的承諾。坑道窖藏3年陳高，前味散發清新的蜜香，中味綿甜醇和，尾韻則帶醇厚陳香，口感豐富，充分詮釋愛情的多樣風味。值得一提的是，「晶生相伴」特別挑於象徵我愛你的520當日進行首批灌裝，全台限量2萬瓶，戀人除了可共飲愛情釀的酒外，更可以將此份經典藝術品加以收藏，晶生相伴推出NFT特殊收藏版，限量只有10份，NFT作品為實體酒瓶的3D圖像，將之完美呈現；一次同時收藏比翼雙飛心形酒瓶與NFT藝術品，將不朽的愛情永久保存、「晶生」唯一相伴。
「56度晶生相伴金門高粱酒」全台限量2萬瓶（含現貨及預購），6月15日起於全台地區酒類專賣店及金酒在台指定直營門市現貨販售；預購資訊請洽金酒在台直營門市（至6月30日止）。每組建議售價7,800元（實際庫存及售價依各通路為主）詳細購買資訊依「58度金門高粱酒Facebook官方粉絲團」公告為準。
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