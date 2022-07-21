青少年可透過遊戲學習財務素養：遇到這些歷史金融事件，你會如何反應？

文：張佳瑩（理財規劃顧問／定方股份有限公司業務副總）

我們日常的多數活動，都跟金錢脫離不了關係，更與財務素養相關聯，而由其發展出來各樣的相關能力、知識，非常的實用也生活化。金錢價值觀概念的培養從小、從家庭中就可以落實，上一篇文章談到學齡前至國小中年級階段能以「上超市採買遊戲」培養理財觀念，那麼青少年階段呢？

相信很多父母看到「財務素養」四個字，不自覺就聯想到108課綱裡面區分的各樣的素養：例如語文素養、媒體素養、科學素養等等，感覺好複雜，身為家長的我們到底該怎麼給予孩子協助呢？

其實，素養學習就是一個人從未學習狀態，進化為可以融入社會、找到自己定位的過程。

長期致力於推動「生活中體驗素養」、「實用學習」理念的「創夢客」創辦人之一吳俊寬老師說過：素養就是我們的日常。

好比來說，當我們餓了想找東西吃，得思考吃什麼（目標）、有多少錢（經費／成本）、過程中怎麼前往（問題），然後你會找到方法（解決），最後煮飯完成佳餚，然後覺得好吃，並思考下次如何改進讓他更好吃（反思）。

這樣想來，日常生活中做的每一個決策或互動，不也都包含了個不同面向的知識、技能與表達溝通嗎？

青春期階段，該如何學習財務規劃？

作者提供

就像是上圖，入社會後，人因為開始工作而有收入可以負擔支出，為了要讓收入變高而能過上較好生活，職涯發展就成了關鍵。往前推在青少年階段，如何累積相關的知識技能，探索了解自己的興趣與熱誠以備未來使用，自然就成了很重要的課題。

12到18歲青春期的孩子，處於自我追求探索、「我是誰、我要什麼」的階段，在學習上需要多引發學習動機、興趣，再透過引導與啟發，讓各樣的能力可以慢慢的累積在自己身上，進而形成自身的價值觀。

這個階段也有機會探索職涯興趣。孩子的價值觀與職業選擇受父母影響大於同儕，父母師長在引導孩子思考興趣、職業時，應以孩子的個性、或能力、興趣為重，發現並欣賞孩子的天賦、熱情，才不至於沖淡孩子自主發展的努力動機，畢竟社會潮流快速的變化，保有強大的學習力更為重要！

基於上述孩子發展的背景，以及金融素養可作為其他領域發展的引導，我們設計了一套遊戲，提供了一個可在家裡或是學校進行的金融素養學習活動：

主體：歷史金融事件

過去的事件不代表未來，但透過歷史事件的發生，對整體市場、生活產生的影響，能夠歸納出對不同市場各會有哪些影響，以開啟投資邏輯思維！

作者提供 每個事件，與資產的正負數，為衝擊指數

遊戲互動

搭配桌遊的挑戰遊戲，亦可以發給籌碼（錢的代幣）讓孩子們學習思考資產配置，了解投資中會影響資產增長或減少的因素。小組競賽時，也能增加學習動機。

討論方向

針對每種資產的特性、屬性引導學生收集資料 發生這個經濟經融事件的背景為何？ 為什麼這樣的經濟事件，對每一個資產的影響會是這樣？背後的原因是如何？ 從投資的角度，要怎麼配置才能讓資產穩定成長？

發展素養

知識面學習：可深入了解每一種金融資產的架構、特性。結合歷史金融事件，連結歷史領域學習。 培養自我學習：許多的問題教科書上找不到，孩子必須學會如何透過網路找到更多的相關資訊，以作歸納及分析。 溝通、表達能力：討論過程，孩子也需要學習。 邏輯思考能力：金融事件的影響往往不是單一層面，進一步須考量時空背景、心理因素等，多面向的考量跟影響，讓孩子學習到每一件事都是一體兩面的影響，做任何決策時可從不同角度來分析。 自我認識並興趣探索：歷史研究歸納、金融產業研究、統計學、世界觀、宏觀經濟發展等等。

Photo Credit: iStock

外在世界的變化越來越快速，許多人都認知終身學習的必要，讓學習不會僅限於家庭、校園，或僅止於學生階段，同樣的，若我們期望人生旅途上，對於金錢有妥當的運用、管理，學習也不會只是一段時間，或僅止於認識金融工具。金融市場不斷的推陳出新，我們如何能不受外在影響穩定向前，這就需要有應對的知識以及對自己足夠的了解。

財務素養向下紮根，是期望讓孩子從小就能透過這樣的學習概念認識金錢、了解財務與自己的價值觀，而非一畢業就得直接上場打擊，甚至完全不知道會發生什麼事，或是會面臨怎樣的選擇。

沒有一個人願意被加諸價值觀，在學習成長的過程，能夠運用情境式的桌遊，觸發自己思考對於決策方法、釐清價值觀，進而形成一套完整的理財素養與投資邏輯架構，並實際運用生活中。

真正了解自己、知道自己的目標，才能在多變的人生戰場中找到自己的方向、實現夢想中的生活。

Facebook專頁：定方財務顧問

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航