【關鍵專訪】韓國國立外交院教授：尹錫悅非常認同自由民主價值觀，但不得不與中俄維持友好

文：許東爀（駐韓國特約記者）

採訪對象：崔㝢善（韓國國立外交院教授）

1992年台韓斷交後，在當時曾引起民間的反韓情緒，如在對韓的棒球賽事中，高舉「高麗棒子」、「韓國人吃狗肉」之類的字牌，但除此之外，民眾對台韓斷交的細節始末所知不多。

當大韓民國決定與台灣的中華民國政府斷交時，韓方對在首爾的台灣大使館人員下達逐客令，要求台方人員需在24小時内離開韓國，台灣方面則以拒絕韓國官員來台說明斷交理由，在台韓國僑校停止懸掛中華民國國旗，雙方民間航空斷航，台韓關係一度降到冰點。

針對台韓一連串的外交動作，有韓國官員事後向《關鍵評論網》解釋，強調「台韓斷交的相關錯誤，與當時總統盧泰愚的優柔寡斷，及其二律背反的性格有關。」

台韓斷交進入第30年時，2022年5月10日，親美立場明確的總統尹錫悅就任，提出將調整文在寅政府的親中政策，同時強硬回應北韓的彈道飛彈威脅。

鑒於這樣的情勢，可以期待台韓外交關係有所改善嗎？

5月《關鍵評論網》專訪韓國國立外交院的教授崔㝢善，解釋到尹錫悅將來的外交政策，包括對台灣、美國、中國及北韓政策的調整方針。崔㝢善曾於美國芝加哥大學取得博士學位，研究領域涵括國際安保、美中關係、美國外交政策及東北亞安保等，並曾於紐澤西州拉馬波學院擔任助理教授、於哈佛大學貝爾弗中心的Research Fellow進行研究，目前服務於韓國國立外交院安保統一研究部長。