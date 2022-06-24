【圖表】股票大跌，幣圈寒冬，兩張圖看過去一年市場變化情形

因應美國40年來最嚴重的通膨，聯準會（Fed）2022年6月16日宣布升息3碼，創28年來新高，市場也為之震動。《中央社》報導，據《華爾街日報》專欄分析，聯準會強力壓制通膨的一系列動作，可能會伴隨著經濟過度降溫的風險。

過去兩年全世界受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情影響，多採量化寬鬆（QE）以穩固金融市場信心，帶動各地景氣與消費，許多熱錢也因此流入市場。

透過過去一年金融市場變化來看，2021下半年美股及台股市場整體看好，均有4%到16%不等的漲幅。

而受疫情影響，全球運輸能力供需失衡使得運價高漲，航運類股因此受惠。以長榮海運為例，2021年7月6日飆漲至歷史新高219.73元，幾乎是年初價格的10倍，漲幅驚人。若單看2021年下半年，也仍有約16％的漲幅。

同時間比特幣突破6萬7千美元，創歷史紀錄，雖然至年底回落至約4萬7千美元，較年中漲幅僅有2.33%，但仍顯現幣圈市場的熱絡。

2022年通膨來襲

但今（2022）年2月俄烏戰爭爆發後，各國皆面臨能源及糧食通膨的挑戰，也使得金融市場動盪，並影響投資人信心。原油、小麥等指標性原物料，上漲超過3成，原油價格更成長近5成，導致各國通膨壓力提升。

美國自今（2022）年三月首次升息後，各國也進入開始升息以打擊通膨，造成金融市場普遍動盪，相較2021年下半年普遍上揚的趨勢，今年至今大多表現不佳。

標普500（S&P 500）指數半年來跌幅約兩成，台股也有近12%的跌幅。去年表現最強勁的航運股，今年反而跌幅最大，股價較去年底下跌超過5成。台積電日前公布Q1財報，營收及獲利皆優於預期，但仍難敵整體市場降溫，股價較年初下跌10.18%。

黃金等貴金屬相較其他資產，波動幅度較小，成為近半年少數受整體市場影響較小的類別。

以比特幣為首的虛擬貨幣也迎來寒冬，相較去年11月突破6萬7千美元的榮景，今（2022）年3月份以後比特幣一路下挫，至6月18日跌破2萬美金，重回一年半前的價格。

《彭博社》分析，根據過去標普500指數進入熊市的紀錄，未來估計還會持續下跌14%，約103天才會觸底，預估股市整體下跌的走勢要到今年11月才會緩解。

專家也提醒，相較傳統股市，近年才出現的加密貨幣無法依循經驗法則，更像是容易受投資人情緒影響的賭注，一旦不符合投資者風險偏好，就有可能會進一步下挫。

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核稿編輯：林奕甫