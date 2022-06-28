《病毒圈》：絕大多數病毒不僅無害，還是演化創新的推動者？

文：Gene

即使是輕症，感染COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的康復者，仍有一定比例帶有長期後遺症，例如極度疲倦、氣短、胸痛或緊繃、記憶力和注意力問題（也就是「腦霧」）、味覺和嗅覺的變化、關節痛等等。嚴重急性呼吸道症候群冠狀病毒2型（SARS-CoV-2）對於呼吸道以外的器官造成多廣泛的損害，現在仍需更多的研究。

然而，回想起來，過去曾經感染過的幾次流感，病程稍重躺平幾天後，往往也有些併發症持續相當長的時間，有幾次長達好幾個月甚至半年都不斷咳嗽，還有對支氣管造成無法挽回的影響也不算少見；幾年前，我莫名其妙在沒有感染流感（兩次快篩陰性）的情況下突然感染細菌性肺炎而住院 ，現在回想起來，說不定當時可能先感染了未知呼吸道病毒，才快速發展成肺炎的併發症。

我大三的時候春節回馬來西亞過年，就不幸在家睡懶覺時被蚊子叮咬感染了登革熱，除了發高燒和全身痛不欲生，退燒後四肢發了幾天紅疹。康復後，也差不多要三、四個月後，體力才恢復到染病前的狀態。病毒的複製速度無與倫比地迅速，對身體造成的負擔和速度一般也比其他致病微生物或寄生蟲還快；有些病毒只需極微量就能感染人類，像是諾羅病毒，一個病患一次腹瀉排出的病毒量，就足夠感染全世界所有人還綽綽有餘。

病毒傳染病真是一波未平、一波又起，在COVID-19疫情在全球此起彼落時，現在又來了一個猴痘來攪局。猴痘原本在西非、中非地區的一些國家流行，今年五月份卻突然出現在全球超過二十個國家，包括美國、澳洲、阿拉伯聯合大公國和十多個歐盟（EU）國家。猴痘是由猴痘病毒引起的人畜共通傳染病，主要症狀包括發燒和起皮疹，在非洲以外地區很少出現，患者和密切接觸者必須隔離二十一天。

過去幾年，其他病毒傳染疾病也不斷造成重大公共衛生事件，例如始於2013年的西非伊波拉病毒疫情、始於2016年的美洲茲卡病毒疫情。除了上述提及的，還有全球各地時有所聞的屈公病、西尼羅熱、麻疹、德國麻疹、漢他病毒症候群、日本腦炎、腸病毒感染併發重症、裂谷熱、黃熱病、拉薩熱、馬堡病毒出血熱等等，族繁不及備載。其中不少病毒傳染病是人畜共通的，而且也有野生動物作為儲存宿主。

SARS-CoV-2從動物傳染到人，再突變成能夠人傳人，在超強傳染力下，我們再也無法擺脫它們了，儘管疫苗和新藥可以有效降低重症及死亡的風險。Omicron的下一個希臘字母是Pi（π），如果世界衛生組織（WHO）不認為Pi也是一個中國人的常見姓氏（「皮」姓）或汙名化《少年Pi的奇幻漂流》（Life of Pi），我們可能遲早會遇到Pi變種吧？我們從封鎖和對抗SARS-CoV-2病毒到與病毒共存，也只是勉強接受了無法根除這個傳染病的事實而已。

我們常被病毒搞得翻天覆地，可見病毒對人類的危害不輕，可是病毒只會讓我們哀鴻遍野嗎？《病毒圈：從COVID-19、流感到愛滋與伊波拉，全面認識在我們身邊的病毒》（Virusphere: From common colds to Ebola epidemics – why we need the viruses that plague us）這本科普好書就是要讓我們認識各種致病病毒如麻疹、流感、脊髓灰質炎、諾羅病毒、天花、漢他病毒、愛滋病毒、伊波拉病毒、狂犬病、肝炎等等之外，也了解其實絕大多數病毒都是生物體和生態系統的重要組成部分，這些病毒不僅無害，還是演化創新的推動者——胎盤哺乳動物能夠懷孕，也要拜病毒造成的意外所賜。

《病毒圈》作者法蘭克．萊恩（Frank Ryan）是英國倫敦皇家內科醫師學會、皇家醫學會以及倫敦林奈學會的會士，也是雪菲爾大學動物與植物科學系名譽研究員。他也是偉大的演化生物學家琳．馬克里斯（Lynn Margulis，1938－2011）思想的追隨者，在書中多處推介她關於共生（symbiosis）和共生總體（holobionts）的思想，讓我們認識到我們和病毒其實是形成相互合作的伙伴關係。

我們身上本來就帶有許許多多病毒，有些只會在你抵抗力變差時才趁虛而入，例如造成普通感冒的鼻病毒，它們也只能存活在上呼吸道。同樣是呼吸道感染病毒，SARS-CoV-2就很沒極限和界限，它們感染的器官可能上不封頂，導致各種古怪的症狀和併發症；如前述，有不少人畜共通傳染病可以跨物種傳染，蝙蝠就是許多人類病毒傳染病常見的自然宿主，可是也有病毒對人類極為專情，例如俗稱小兒麻痹症病毒的脊髓灰質炎病毒，只存在於人類。

我自己曾被各種病毒如流感、諾羅和登革熱搞得七葷八素，當然是對它們恨之入骨，可是它們對我們是不帶情感的。它們讓人生病或死亡，也只是單純受制於自私的基因——瘋狂複製自己而已。那些打噴嚏、咳嗽、上吐下瀉、臥床不起等等症狀，也只是剛好對它們的傳播有利。如果它們太快殺死宿主，也會同歸於盡，所以死亡率太高的傳染病反而甚少釀成大規模疫情。

當然，我們也非坐以待斃，如果能倖存下來，我們的免疫系統可是很記恨的。聰明的人們就是利用這點研發出各種疫苗，有些曾禍害人類幾個世紀的傳染病如天花，就在人類廣泛接種疫苗的情況下，可說是完全絕跡。過去常見的小兒麻痹症，也成了罕見傳染病。