文: 黃文章(強華)

囂張還是𪁎趒?布袋戲戲白的語言文化

「語言要有人用才會流傳。布袋戲繼續在用,喜歡布袋戲的年輕人也繼續在用,台語文化之美才不會遺失。」 ——黃文章(強華)

布袋戲就是活的語言資料庫

布袋戲尪仔的背後是一門深奧的語言藝術。做戲的人不可能漢文的底子不好,因為漢文底不好你就很難表達戲裡頭的各種意思,會吃很大的虧。所以阿公黃海岱和爸爸黃俊雄他們當年為了要做戲,都花很大的工夫學漢文。

日本時代,台灣人要學漢文不是那麼簡單的事。每個統治者的想法都大同小異,對日本人來說,在台灣還是要推對他們思想控制比較有利的語言,因此漢文是不鼓勵學的。阮阿公黃海岱那時候要每天從西螺走四、五公里的路到二崙,去跟漢文老師偷偷學漢文。爸爸當年學漢文也是一樣辛苦,但是他們學到的漢文就很深。

到了我這一代,學習漢文的環境跟爸爸那時候相比也已經好很多。我的台語不敢說很厲害,不過跟一般人比起來已經算是不錯的,然而有時候阿公跟爸爸他們講的台語,我都還要去找辭典才能知道到底是什麼意思。

動亂的年代,不只是人會丟、東西會丟,語言文化也弄丟得很厲害。那時候漢文有的詞彙、說法和今天我們講的已經有很大的不同,保留得不是很齊全。很多我們以前聽過、講過的詞語,現在已經是翻箱倒櫃怎麼找都找不到。

古早的人讀書讀得精,可是我們做布袋戲的人是要懂得廣。現在的年輕人想要什麼資料就去Google一下,做布袋戲的人要做到自己的腦袋就是一個Google資料庫。

比如說你要用到詩詞就要自己想辦法找到,要想辦法看得很多,也要想辦法記得多。就算沒辦法每一句都記在腦袋裡,至少也要知道出處在哪裡,要用的時候知道要去哪一本書裡頭找。

不然就是看到這句覺得不錯,就先記錄下來,等到以後寫到有這個需求的場合再拿出來用,否則臨時要寫時才要找就很困難。

因為寫戲會用到的東西不只是儒家,道家、墨家、佛家的思想都要懂。我們的角色太多,門派各種各樣,所以,文學、玄學、科學、醫學、化學、哲學、數學、神學、心理學、兵學、雜學等,都要研讀。要應付這麼多角色,就需要多層面的知識,所以我看的書就很多但是不精。不是像古早人那樣一本書一直研究,看了再看、看了再看。我們只能理解這本書的意思大概是怎麼樣,然後馬上接著還要看別種。

素還真的「紫氣東來」英文要怎麼說?

霹靂做布袋戲的推廣也是在做一種語言文化的推廣。我們現在還做了更多嘗試是把布袋戲的文化用在不同的語言上面,去對全世界的人推廣。

除了台語、國語之外,我們這幾年也做了日語版的布袋戲,比如我們2016年跟日本編劇虛淵玄老師合作的《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》。日本話的配音跟布袋戲非常契合,日本的武士精神和我們的武俠是非常同款的文化,因此先天上就很接近。如果我們把故事稍微修得再日本化一點,甚至會讓人家以為根本是日本原生的產品。

另外一個配上英文的嘗試就有一點點水土不服,主要是因為很多台語的詞彙用英文無法準確的翻譯出來。

當時美國人選的《爭王記》有太多詩詞,很多角色出場都會吟詩,可是唐詩偏偏就超難翻譯。藏在詩詞背後的是東西方天差地別的文化,呈現在語言表達方式上,東西方也有很大的差別。詩詞一多,對外國觀眾來說門檻就越大,畢竟詩詞透過翻譯之後意思很可能已經迥然不同。

《聖石傳說》當年也有英文字幕版,也有翻譯之後意思跑掉的狀況。中文字的意涵千變萬化,單一一個字是這個意思,跟別的字組成一個詞又變成完全不一樣的意思。

比如素還真的絕招「紫氣東來」,這四個字你要怎麼解釋到讓老外聽得懂呢?這個詞可能同時在講武功、在講氣勢、在講顏色。可是老外沒辦法弄懂整體的意思,只能一個字一個字理解,於是就翻譯成一個東、一個紫、一個氣,然後氣飄過來之類的,變成“purple air comes from the east”這樣的句子,就已經失去「紫氣東來」的整體涵義了。

相對於外國人理解中文的門檻很高,反過來我們去理解英文的門檻還比較低,所以過去我們看洋片的對白翻譯成中文就經常翻得很漂亮。一方面是這些翻譯的人非常有才華,二方面中文的詞彙非常多,只要用心選擇詞彙就能翻譯得既貼切又唯美。

所以我覺得以後在布袋戲的國際推廣上,我們可能應該要反過來思考。一開始當然必須要由東方人來寫故事綱要,但應該要讓西方人先用英文來寫對白,用他們的詞彙講符合他們文化想像的故事,然後我們再來翻譯成中文劇本。像李安當年的《臥虎藏龍》就是從劇本階段就開始有西方人用英文一起寫。這種做法對於布袋戲在歐美推廣甚至未來和好萊塢合作,會比較順理成章。

Photo Credit: 時報出版 霹靂劇集重要角色「一頁書」的台語口白令人印象深刻。

台語要有人用才會流傳下來

當然我們會繼續在台灣深耕布袋戲文化推廣。尤其是現在台語的大眾文化越來越稀罕,霹靂其實是扛起了讓一代又一代的年輕人保持對台語喜愛的重責大任。

語言要有人用才會好好活著。布袋戲繼續在用,喜歡布袋戲的年輕人也繼續在用,台語文化之美才不會遺失。

我認為重點是要怎麼樣讓年輕人最快學到台語文化。我的經驗是不要刻意找一些罕見的詞彙,比如說你平常不會在書報或是各種文件上閱讀到的用語。很多古早的詞語在現代已經不是那麼合宜,可能只會有限度地留在研究者的領域裡頭,真正在生活中早就完全不會用到。

布袋戲其實有布袋戲自己的語言,我們叫做「戲白」。戲曲裡面用的本來就是跟我們日常用的是不一樣的語言,就像崑曲也有崑曲自己的語言,京劇也有京劇的語言。