黃強華《霹靂盛典》：囂張還是𪁎趒？布袋戲戲白的語言文化與翻譯推廣
我們想讓你知道的是
本書由霹靂布袋戲創辦人黃文章（強華）自布袋戲起源聊起，看布袋戲百年變化，技術革新與登上電視、電影的革命；同時進一步深入布袋戲文化、布袋戲人的語言、音樂、武俠夢，以及心路歷程；並回顧那些年與台灣觀眾一起走來的歲月，與未來布袋戲將如何再戰100年。
文： 黃文章（強華）
囂張還是𪁎趒？布袋戲戲白的語言文化
「語言要有人用才會流傳。布袋戲繼續在用，喜歡布袋戲的年輕人也繼續在用，台語文化之美才不會遺失。」
——黃文章（強華）
布袋戲就是活的語言資料庫
布袋戲尪仔的背後是一門深奧的語言藝術。做戲的人不可能漢文的底子不好，因為漢文底不好你就很難表達戲裡頭的各種意思，會吃很大的虧。所以阿公黃海岱和爸爸黃俊雄他們當年為了要做戲，都花很大的工夫學漢文。
日本時代，台灣人要學漢文不是那麼簡單的事。每個統治者的想法都大同小異，對日本人來說，在台灣還是要推對他們思想控制比較有利的語言，因此漢文是不鼓勵學的。阮阿公黃海岱那時候要每天從西螺走四、五公里的路到二崙，去跟漢文老師偷偷學漢文。爸爸當年學漢文也是一樣辛苦，但是他們學到的漢文就很深。
到了我這一代，學習漢文的環境跟爸爸那時候相比也已經好很多。我的台語不敢說很厲害，不過跟一般人比起來已經算是不錯的，然而有時候阿公跟爸爸他們講的台語，我都還要去找辭典才能知道到底是什麼意思。
動亂的年代，不只是人會丟、東西會丟，語言文化也弄丟得很厲害。那時候漢文有的詞彙、說法和今天我們講的已經有很大的不同，保留得不是很齊全。很多我們以前聽過、講過的詞語，現在已經是翻箱倒櫃怎麼找都找不到。
古早的人讀書讀得精，可是我們做布袋戲的人是要懂得廣。現在的年輕人想要什麼資料就去Google一下，做布袋戲的人要做到自己的腦袋就是一個Google資料庫。
比如說你要用到詩詞就要自己想辦法找到，要想辦法看得很多，也要想辦法記得多。就算沒辦法每一句都記在腦袋裡，至少也要知道出處在哪裡，要用的時候知道要去哪一本書裡頭找。
不然就是看到這句覺得不錯，就先記錄下來，等到以後寫到有這個需求的場合再拿出來用，否則臨時要寫時才要找就很困難。
因為寫戲會用到的東西不只是儒家，道家、墨家、佛家的思想都要懂。我們的角色太多，門派各種各樣，所以，文學、玄學、科學、醫學、化學、哲學、數學、神學、心理學、兵學、雜學等，都要研讀。要應付這麼多角色，就需要多層面的知識，所以我看的書就很多但是不精。不是像古早人那樣一本書一直研究，看了再看、看了再看。我們只能理解這本書的意思大概是怎麼樣，然後馬上接著還要看別種。
素還真的「紫氣東來」英文要怎麼說？
霹靂做布袋戲的推廣也是在做一種語言文化的推廣。我們現在還做了更多嘗試是把布袋戲的文化用在不同的語言上面，去對全世界的人推廣。
除了台語、國語之外，我們這幾年也做了日語版的布袋戲，比如我們2016年跟日本編劇虛淵玄老師合作的《Thunderbolt Fantasy 東離劍遊紀》。日本話的配音跟布袋戲非常契合，日本的武士精神和我們的武俠是非常同款的文化，因此先天上就很接近。如果我們把故事稍微修得再日本化一點，甚至會讓人家以為根本是日本原生的產品。
另外一個配上英文的嘗試就有一點點水土不服，主要是因為很多台語的詞彙用英文無法準確的翻譯出來。
當時美國人選的《爭王記》有太多詩詞，很多角色出場都會吟詩，可是唐詩偏偏就超難翻譯。藏在詩詞背後的是東西方天差地別的文化，呈現在語言表達方式上，東西方也有很大的差別。詩詞一多，對外國觀眾來說門檻就越大，畢竟詩詞透過翻譯之後意思很可能已經迥然不同。
《聖石傳說》當年也有英文字幕版，也有翻譯之後意思跑掉的狀況。中文字的意涵千變萬化，單一一個字是這個意思，跟別的字組成一個詞又變成完全不一樣的意思。
比如素還真的絕招「紫氣東來」，這四個字你要怎麼解釋到讓老外聽得懂呢？這個詞可能同時在講武功、在講氣勢、在講顏色。可是老外沒辦法弄懂整體的意思，只能一個字一個字理解，於是就翻譯成一個東、一個紫、一個氣，然後氣飄過來之類的，變成“purple air comes from the east”這樣的句子，就已經失去「紫氣東來」的整體涵義了。
相對於外國人理解中文的門檻很高，反過來我們去理解英文的門檻還比較低，所以過去我們看洋片的對白翻譯成中文就經常翻得很漂亮。一方面是這些翻譯的人非常有才華，二方面中文的詞彙非常多，只要用心選擇詞彙就能翻譯得既貼切又唯美。
所以我覺得以後在布袋戲的國際推廣上，我們可能應該要反過來思考。一開始當然必須要由東方人來寫故事綱要，但應該要讓西方人先用英文來寫對白，用他們的詞彙講符合他們文化想像的故事，然後我們再來翻譯成中文劇本。像李安當年的《臥虎藏龍》就是從劇本階段就開始有西方人用英文一起寫。這種做法對於布袋戲在歐美推廣甚至未來和好萊塢合作，會比較順理成章。
台語要有人用才會流傳下來
當然我們會繼續在台灣深耕布袋戲文化推廣。尤其是現在台語的大眾文化越來越稀罕，霹靂其實是扛起了讓一代又一代的年輕人保持對台語喜愛的重責大任。
語言要有人用才會好好活著。布袋戲繼續在用，喜歡布袋戲的年輕人也繼續在用，台語文化之美才不會遺失。
我認為重點是要怎麼樣讓年輕人最快學到台語文化。我的經驗是不要刻意找一些罕見的詞彙，比如說你平常不會在書報或是各種文件上閱讀到的用語。很多古早的詞語在現代已經不是那麼合宜，可能只會有限度地留在研究者的領域裡頭，真正在生活中早就完全不會用到。
布袋戲其實有布袋戲自己的語言，我們叫做「戲白」。戲曲裡面用的本來就是跟我們日常用的是不一樣的語言，就像崑曲也有崑曲自己的語言，京劇也有京劇的語言。
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城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
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後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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