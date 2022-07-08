黃強華《霹靂盛典》：「不是一昧忍讓就是好人」，素還真這個角色是奠基在我們過去戲班生活的經驗

文： 黃文章（強華）

溯源：素還真是戲班生活的縮影

「素還真觀看這個江湖的視角更加多元，也因此有了更多元、更有彈性的手段來應對這個世界，戲也因此更好看了。」 ——黃文章（強華）

無法超越的史艷文

戲劇是反映現實的工具，無論是爸爸黃俊雄時代的史艷文，或是我們這一代創造出來的素還真，其實都在反映不同年代的台灣人在生活中面對的現實處境，以及每個年代的人選擇應對這些處境的不同策略。

人家說創作者寡言。以前我們做布袋戲的應酬、社交活動的機會都很少，也不太會到處去講我們的創作理念，就是悶著頭一直做布袋戲。一直到後來慢慢把工作分攤出去之後，我們才有時間顧及這些人情世故。

我和弟弟黃文擇一起進入布袋戲的工作，弟弟專門負責口白，我則是從片廠的監製、導播、攝影、剪接一路學起。爸爸黃俊雄交班給我們之前，我大部分時間其實是在做導播的工作。大概交班前兩年我才開始跳下來寫布袋戲的劇本，然後很快就創造出素還真這個角色。

為什麼當年會寫出素還真這個角色？

後來有很多人說之所以會有素還真，是因為新一代的觀眾需要屬於他們世代的人物，所以素還真是來取代史艷文的。這種說法其實是以訛傳訛。

確實每一個時期都會有它象徵性的人物，我爸爸時代的人物就是史艷文。

史艷文這個布袋戲史上最廣為人知的角色，脫胎自清代的章回小說《野叟曝言》裡頭的人物。原本書裡面叫做「文素臣」，阿公黃海岱把它改編到布袋戲裡頭的時候，因為《野叟曝言》裡頭有反日的情節（事實上故事的其中一個高潮是文素臣帶兵攻打日本），為了避免日本人注意，所以演出的時候就把他的名字改成「史炎雲」。到了1980年代，爸爸黃俊雄開始在電視上演布袋戲的時候，同一個角色已經又被改名為「史艷文」。

史艷文的故事從1970年代開始一路演下來，經過爸爸可能超過上千集的演繹，已經發揮到淋漓盡致。因為這個角色早已被寫到巔峰，讓我接續著寫，根本不可能再超越。

而且史艷文身上背負太多陳規，有時候必須打破陳規，才能成就更遠大的夢想。一個創作者不能被束縛、被框架，否則是寫不出什麼好東西的，因為你要顧慮東、顧慮西，就很難盡情發揮。

所以那時候我就跟弟弟黃文擇討論說要有我們自己的角色，因此就創造出跟史艷文完全不一樣的素還真。

素還真是戲班生活縮影

素還真整個角色的創造是奠基在我們過去戲班生活的經驗。

人家說布袋戲班的生活是「台上刀光劍影，台下劍影刀光」，因為那個年代法治不彰，更像是武俠故事裡頭的江湖，去一個地方演戲一定會被收保護費，所以那時候我經常看到戲班的人和這些收保護費的混混打架、砍殺。連我自己也親身參與過，但是那個時候我不是下去打，只是在旁邊負責壯聲勢吆喝。

這樣的戲班生活經驗讓我們更深刻認識人性，體會到人要在這種江湖亂世之中活下去，憑的恐怕不是溫良恭儉讓，而是要有手段，要能夠反擊。

所以素還真變成一個跟史艷文截然不同的角色：史艷文講的是仁道，素還真講的是剛柔並濟，以最小的付出，得到最大的成果，而且不排除用「以暴制暴」的手段。

傳統布袋戲迷可能會覺得我們創造這樣的人物是違反仁道精神，可是戲班的經驗告訴我們，一昧鼓吹忍讓，對這些老是被欺負的老百姓並不公平。

和始終如一、一招打天下的史艷文相比，素還真觀看這個江湖的視角更加多元，也因此有了更多元、更有彈性的手段來應對這個世界，戲也因此更好看了。

我們把素還真放在各種故事情境中，讓大家看看他如何運用不同的手法來應對殘酷無情的江湖，這些江湖情境同樣也是我們設計來反映真實世界的社會問題的。當然布袋戲中的環境並不等同於真實社會，這一切原本只是一種戲劇表現手法，想不到正好符合當時社會的氛圍，因此受到很多戲迷的喜愛。

「不是一昧忍讓就是好人」這個議題脫胎自我們戲班的真實經驗，我想應該是這個值得玩味的議題打中了許多人心裡長久以來的聲音，才讓素還真得到了這麼多認同。

Photo Credit: 時報出版 配音中的黃文擇先生。

素還真身上的戲班教育觀點

素還真身上另外一個脫胎自戲班經驗的元素是師徒關係。大家可以看到素還真對他徒弟是嚴而不苛的教育關係。

我們以前在戲班上看到一些團主會對學徒採用非常嚴厲的教育，他們會說是愛之深責之切。我自己不這麼想，我的心態就是每個人都會當人家徒弟，所以我就不喜歡這麼嚴苛的師徒關係。這樣的觀點也反映在素還真這個角色的師徒關係實踐上。

站在師傅的角度當然希望徒弟趕快學成，不要偷懶，不要好玩，所以在以前的戲班三不五時就是打罵，甚至動不動還要跪。

以前我們念小學時也是會挨打。小學的時候我最不喜歡坐第一排，因為老師一個不高興腳就踹過來了。可是個子又不高，不坐第一排不然要坐第幾排，這時候上課就會一直很緊張。

時代不一樣了，教育的方式就不太一樣。現在教育講的是願景、講的是自由開放，每個人都可以學到自己想要學的；而以前講的是鞭子、棍子。不同的時空背景產生不同的教育觀點是必然的。

以前的教育因為是被打出來的，所以本科非常扎實，但要做創意工作就很難。放學就是念書，上學就是挨打，哪有什麼餘力開發創意的想法。這種教育方式可以訓練出專業的技術人員，但要訓練出需要獨立思考的創意人才可能就沒辦法。

以前農村社會的人沒有很多職業可以選擇，要不去考公務員，要不去種田，不然就是當黑手，再來就是到戲班演戲。當你選擇性少的時候，任何能學到生活技能的機會對你來說都是難能可貴的。當然那是那個年代的社會環境，現在年輕人來拜師學藝哪有可能被打，師傅沒被打就很好了。