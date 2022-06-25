美國全面禁售Juul電子菸，小小一顆菸匣就含有超過20支紙菸的尼古丁量
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反菸商《真相倡議》（Truth Initiative） 等非營利組織及研究發現，Juul菸彈所使用的尼古丁為尼古丁鹽，雖然能降低對吸菸者喉嚨的刺激，但所吸入的尼古丁含量卻比傳統香菸高出許多。
文：梅緣緣
美國食品藥物管理局（FDA）針對當地知名電子菸業者Juul（Juul Labs Inc.），發行了「行銷否決令」（MDOs），有意要求其產品退出美國市場。美國FDA在近日的公開聲明中提到，Juul公司必須停止電子菸機身、濃度3％和5％的維吉尼亞菸草口味菸彈，以及濃度3％和5％的薄荷口味菸彈，共計五款產品的製造與配送業務。
不過FDA也強調，目前這項即將上路的行銷否決令，僅對Juul的商業銷售、進口及零售做出管制，並不會限制個別消費者使用和擁有Juul，或其他電子菸品牌的產品。只是此舉一出，恐怕會讓市值已經大幅度貶低的Juul公司，在未來可能會面臨倒閉的危機。
面對美FDA大刀闊斧提限制，Juul會被「菸」割嗎？
這次的禁止政策，據FDA說明是旨在確保市面上所有的電子菸，以及電子尼古丁傳遞系統（ENDS）等產品，能夠符合國家公共衛生的規範。FDA官員卡里夫（Robert M. Califf）解釋：「我們了解到對這些產品制定出審核規範，或多或少可對青少年吸電子菸的趨勢產生抑制效果。」
雖然沒有臨床實驗研究顯示，使用Juul的產品會導致立即性的危害，但衛生單位對其文件內有關產品「可能造成危害」部分有所缺漏而感到擔憂。
FDA指出，Juul公司在其商品欲上市前所提出「菸草產品上市前申請」（PTMA），經審查後發現申請文件針對產品毒性相關資料並不完整。該公司部分研究結果，如菸彈的遺傳毒性，以及可能產生的有害物質在資料呈現上，也有出現自相矛盾的情形。這也代表，未來Juul可能會公司倒閉的可能。
根據《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，FDA表示將會仔細監督Juul相關的供應商及零售商，以確保相關銷售能夠暫停。若後續相關產品仍無法完全下架，FDA也強調，將會發出警告並訴諸罰款，而此舉也獲得許多反電子菸的民眾支持。
《商業內幕》（Business Insider）先前指出，Juul公司的企業價值從2018年的380億美元（約1兆新臺幣），暴跌至2021年的5億美元（約140多億新臺幣），且在當時在等待FDA核准的同時，也面臨造成美國「電子菸大流行」（Vaping Epidemic）高達百萬美元的法律訴訟。
美國青少年的電子菸危機
根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，電子菸為美國青少年最常使用的菸類產品，而且在這些年輕的電子菸使用者中，有近56％的青少年是先前完全沒有碰過菸草製品的。這股吸引年輕族群接觸電子菸風潮的推手之一，就是在2018年，擁有75％電子菸市占率的加州電子菸新秀Juul。
電子菸約從2000年時陸續在市面上出現，而Juul則是由包溫（Adam Bowen）與蒙席斯（James Monsees）兩人在2015年創立Pax Labs後拆分而成。
Juul主打的電子菸機身以簡便、細小、新潮的設計走紅，後續更在2018年被跨國菸草公司奧馳亞（Altria）以128億美元（約3800億新臺幣）的金額購入部分股份。
只是反菸商《真相倡議》（Truth Initiative） 等非營利組織及研究發現，Juul菸彈所使用的尼古丁為尼古丁鹽，雖然能降低對吸菸者喉嚨的刺激，但所吸入的尼古丁含量卻比傳統香菸高出許多。像光是一顆小小的Juul菸匣，就含有超過20支紙菸的尼古丁量，且Juul的菸匣所含的5％尼古丁量，也遠遠超過其他品牌電子菸常見的1％至2.4％。
此外，在兩、三年前，美國當地即有數千起青少年因吸食含有維他命E醋酸酯（Vitamin E Acetate）與四氫大麻酚（THC）的電子菸，進而導致肺部遭到嚴重傷害（EVALI）的案例，在2019年時更有高達54人因此死亡。
雖然EVALI的爆發，並沒有與Juul等銷售尼古丁菸彈的公司有太大關聯，但當時美國醫學會（AMA）及疾病管制暨預防中心，就已極力呼籲國內1100萬多名使用電子菸的民眾應儘速戒菸。對此華盛頓、奧勒岡、蒙大拿、明尼蘇達、麻薩諸薩、羅德島及紐約州等7個州，提出部分或是全面禁止電子菸的政策。
據《經濟學人》（The Economist）指出，因美國電子菸市場管制相對寬鬆，使得過量尼古丁及含四氫大麻酚等菸油流竄市面。除可能造成部分想靠電子菸戒菸的菸癮者無法成功，反而產生紙菸及電子菸「兩用」（Dual use）的情況外，也使得不少原本不抽菸的青少年因為覺得好奇，而開始嘗試電子菸產品。
2018年，美國《今日》（Today）新聞報導，三家位於加州的電子菸公司，因涉嫌蓄意向青少年行銷電子菸產品而遭起訴。當時的電子菸龍頭Juul，也因為擁有小黃瓜、綜合水果、烤布丁等多種口味的菸彈，在美國青少年間引起一股「Juuling」的炫風。外加不少青少年在校內、校外及社群媒體上的使用影片，也讓更多未成年的消費者在同儕的渲染下接觸到電子菸。
高登（Oliva Gordan）是一名大學新鮮人，她在接受今日新聞記者訪問時表示，電子菸在學生族群中變得愈來愈熱門，在她高中時認識的每一個人幾乎在吸電子菸。高登說：「他們會把電子菸藏在外套袖子裡，在上課的時候吸個幾口。」
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