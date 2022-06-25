我是「貓哥」假賣PS5詐欺的受害者，以下是他的「養套殺」套路全解析

近期電玩圈的大事除了亞洲模擬賽車錦標賽改版、礦工崩壞釋出一堆顯卡，最大的事大概就是號稱「PS5達人」的通路商「貓哥」假賣PS5詐騙數百萬元的事件。

對……我就是被養套殺的其中一人。

先說結論，我當時只是想買一台機器，沒有參與投資，網路上很多人說「怎麼會認為有原價的PS5，都是貪所以被騙應該」，但說實話，他就算用黃牛價格給我都會買，因為我不想去硬搭那些同捆包。

我們與代號Cat Chang（也就是所謂的「貓哥」）的人，是在2016年3月8日PS「全境封鎖」上市時認識的，我們都是愛玩遊戲的男生，全境上市時為之瘋狂，每天從暗1跑到暗5，在暗3單挑，種種美好事情至今歷歷在目。由於有了革命情感，線上的朋友們也開始相約會面，陸續舉辦吃飯活動，大家線下會面。

那時只知道他在光華商場工作，除了吃飯打電動、講屁話，並無金錢往來，而我為什麼會想跟他買PS5呢？聽我娓娓道來。

Cat Chang「養套殺」的詐騙策略

養：我真的買從他那裏買到一張3090顯示卡

在2022年初那個寒冷的夜晚，顯卡價格居高不下，商人們開始搞起「搭機」方案，硬要搭配一堆銷庫存的產品才能購買顯示卡，所以原本在就已經是高價的狀況下，還要幫廠商清庫存。