徐國堯釋憲案判決出爐：爭取消防員權益遭記兩大過，大法官認定免職處分合憲
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前消防員徐國堯10年前為爭取消防人員勞動權益，隨後卻遭高市消防局連記42支申誡，累計兩大過後遭到免職。憲法法庭判決認定，牽涉記過處分的《警察人員人事條例》與憲法與憲法第7條、第18條保障人民平等服公職權等規定尚無牴觸。
前消防員徐國堯10年前曾發起全台第一場「守護消防大遊行」，為消防人員爭取勞動權益。隨後卻被任職的高雄市消防局以值勤懈怠、無故未參加訓練等由，累計兩大過遭到免職。今（24）日憲法法庭對徐國堯提起的釋憲案作出判決，認定《警察人員人事條例》合憲，指出當事人記過次數達標解職並無違誤。
《公民行動》報導，徐國堯免職案起因於2012年他發起全台第一場「守護消防大遊行」，提出合理工時、非消防專業業務回歸、制訂消防人員人事制度法規三項訴求。不料徐國堯卻在短短3個月裡被懲處42申誡，2014年徐國堯考績相抵後，因累計2大過遭到高雄市府免職。
徐國堯於行政法院接連敗訴確定後，以《警察人員人事條例》第31條第1項第11款，以及《公務人員保障法》是否有效保障公務員的訴訟權、是否違反憲法平等與服公職權為由聲請大法官釋憲。
《警察人員人事條例》第31條第1項第11款：
警察人員有下列各款情形之一者，遴任機關或其授權之機關、學校應予以免職：……十一、同一考績年度中，其平時考核獎懲互相抵銷後累積已達二大過。
聲請人怎麼想？
《警察人員人事條例》指出倘若警察人員同一考績年度中，「平時考核」獎懲互相抵銷後累積已達二大過者，其遴任機關或授權之機關、學校應予以免職。然而對比一般公務人員適用的《公務人員考績法》，公務人員的考核與獎懲進行「年度總計」，獎懲互相抵銷後累積兩大過者才會予以免職處分。
徐國堯律師邵允亮指出，傳統的特別權力關係思維，在過去已不幸使得軍人及警消體系成為人權保障的化外之地。並認為因軍人或警消身分導致的差別待遇，必須至少以中度或嚴格標準加以審查才合理。
徐國堯則表示，自己是現行制度下的犧牲品，並控訴過往法院最終只是審查申訴處分加減計算有無錯誤，而無實質審查申誡理由是否真實存在。「長官要用各種理由來處分基層，簡直易如反掌，屆時將有類似的訴訟案件，對法院來說絕對是增加負擔。放任行政機關權力獨大，最終就是絕對權力絕對腐敗。」
內政部、銓敘部如何回應？
內政部律師李元德回應，消防員處理火場必須有團隊的協調合作，才能發揮救災的功能，因此有高度紀律要求。主管機關發現有不適任的警消人員時，以斷然、及時汰除的手段處理是維持紀律的必要手段。不同的身分職務性質，為不同的人事規範處理，其手段與目的之間具有合理實質的關聯。
此外，憲法第18條雖然保障人民有依法擔任公務的權利，卻也包含從事公務者須依法接受考評義務。釋字764號解釋也承認公務人員性質不同得為不同的制度設計，當然也涵蓋不同的考評制度的設計。
銓敘部律師補充，如果公務員表現不好，影響的不只自己，而是整個行政體系的順暢運作。公務員若不適任，長官卻沒有讓該公務員離職的權力，所拖累的不是一個機關，而是整個政府的效能。
內政部長徐國勇表示，將《警察人員人事條例》免職規定用在消防員上並無不當。他指出消防員雖然沒有武裝，但他們在救災時是一個紀律團隊，任何一個消防員的疏忽都有可能危及自己和整個團隊的生命。因此，對警消的規範必須作出一個衡平的處置，而非完全的公平。
大法官最後怎麼判？
首先，判決指明《警察人員人事條例》與憲法與憲法第7條、第18條保障人民平等服公職權及第77條司法院掌理公務員懲戒規定均尚無牴觸。
其次，大法官說明服公職權所為的差別待遇如果涉及公務人員免職，原則上應以中度標準予以審查，目的是為了追求重要公益，規範中對警消人員的差別待遇與其要達成的手段，與憲法保障平等服公職權之意旨相符。
面對一般公務人員考績以年作為單位計算，警消卻是以平時考核作為基準，大法官認為，對於違紀已達法定免職標準的警察及時淘汰，以避免人民生命、身體、自由、財產及社會秩序受到威脅或危害，目的自屬追求重要公益，並無牴觸憲法。
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責任編輯：黃皓筠
核稿編輯：翁世航
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
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本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。