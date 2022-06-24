台灣出現首例猴痘境外移入個案，疾管署：第三代天花疫苗洽談中，但不建議大規模接種

疾管署今（24）日傍晚發布新聞稿，台灣出現首例猴痘境外移入確診個案，目前收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離，疾管署將同步透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織（WHO）。

疾管署長周志浩稍早在今日疫情記者會上表示，我國「第三代」天花疫苗還在接洽當中，WHO並不建議大規模接種天花疫苗，接種對象很有限，優先施打包含照顧猴痘患者的醫護人員、實驗室人員及短時間內與個案有密切接觸者。

確診個案今上半年曾至德國留學

疾管署新聞稿指出，境外移入確診個案為南部20多歲本國籍男性，於今（2022）年1月至6月至德國就學，6月16日搭機返國，機場COVID-19檢驗陰性後返家進行居家檢疫，6月20日出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、紅疹、鼠蹊部淋巴腫大等症狀，於6月21、22日就醫，經醫師評估後，進行採檢及通報，檢體送疾管署昆陽實驗室檢驗，於今日確認陽性。

疾管署表示，地方衛生單位已依規定進行疫情調查及接觸者追蹤等防治工作，確診個案目前收治於負壓隔離病房，將治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離。

密切接觸者經調查目前均無症狀，將由衛生單位進行健康關懷。針對我國出現首例確診個案，疾管署將同步透過IHR聯繫窗口通報世界衛生組織。

疾管署指出，猴痘密切接觸者應進行健康監測至與確定病例最近一次接觸日後21天。此名境外移入病例個案之密切接觸者共19人，包含家人2人、醫療相關人員10人、司機3人及其他4人，預計健康監測至7月13日。

疾管署指出，此波猴痘疫情自5月中於英國爆發以來，全球累計50國報告至少3598例確診，其中以歐洲及美洲病例數最多，累計病例前五名為英國793例、德國592例、西班牙520例、法國330例及葡萄牙328例，亞洲目前為韓國與新加坡有境外移入病例。

猴痘傳播對象具侷限性、多與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或照顧確診者的醫護；由於國際猴痘疫情逐漸擴大，疾管署將持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，並積極與國際藥廠洽談第三代天花疫苗及抗病毒藥物。

陳時中：天花疫苗非普遍性接種，第三代疫苗洽購中

（中央社）世界衛生組織（WHO）關注猴痘疫情，衛福部疾管署今天表示，WHO不建議大量接種疫苗，接種對象有限，台灣優先施打醫護等3對象，現正接洽第三代天花疫苗。

歐洲、美洲及大洋洲等非屬猴痘流行國家爆發疫情，近期猴痘甚至入侵亞洲，台灣上週通報1例疑似個案已排除，國內迄今尚未曾出現猴痘病例及相關通報。疾管署昨（23）天公布，猴痘正式列為台灣第二類法定傳染病，若遇疑似個案，依規定應於24小時內通報。

天花疫苗可預防猴痘疫情，各界關注天花疫苗採購進度及接種規劃。衛福部長陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心例行記者會表示，天花疫苗非普遍性接種，採購疫苗當然是接洽最新的「第三代」疫苗，雖國內有儲備「第一代」疫苗為戰備用途，但副作用比較多，暫不考慮使用。

台灣自1955年起就未曾再有天花病例發生，自1979年起停止牛痘接種，以後出生的台灣民眾均為未接種族群。疾管署長周志浩進一步說明，WHO並不建議大規模接種天花疫苗，接種對象很有限，優先施打包含照顧猴痘患者的醫護人員、實驗室人員及短時間內與個案有密切接觸者。

周志浩說，「第三代」天花疫苗還在接洽當中，「第三代」疫苗為活的、減毒疫苗，但有別於「第一代」疫苗，病毒在體內不會繁殖，且仍可誘發免疫反應，正在研發的疫苗為採用細胞培養、分子生物等方式進行。

疾管署呼籲，為減少受感染的風險，建議民眾出國應避免接觸猴痘疑似個案，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。相關資訊可至疾管署全球資訊網或撥打國內免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航