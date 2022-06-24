思科、NIKE等超過400家外企撤出俄羅斯市場，本土俄企樂於接手換LOGO、推新菜單搶市占
我們想讓你知道的是
面對歐美企業撤離潮，俄羅斯富豪戈沃爾（Alexander Govor）甚至直接將麥當勞的850家分店買下來，並且直接更改店名為「Vkusno&tochka」（美味，就是這樣），打造新標誌在首都莫斯科風光開幕。
近日，IT和網路的全球領導品牌思科（CISCO）、運動業巨擘NIKE傳出，打算結束俄羅斯營運，加入麥當勞、星巴克、雷諾汽車（Renault S.A.），還有可口可樂等業者的行列，告別經營數十年的俄羅斯市場，而當地本土企業積極仿效歐美模式，搶食空缺的市佔。
俄羅斯本土企業搶市占率
受到歐美各國制裁，俄羅斯面臨歐美企業退出潮，然而這些市占正被當地業者接手。例如麥當勞關閉了幾百家餐廳後沒多久後，俄羅斯的漢堡連鎖店Black Star Burger，隨即推出新菜單，還使用了麥當勞標誌性的紅黃雙色，名稱則以俄語的「Mac」開頭。
Black Star Burger創辦人Yury Levitas告訴《華爾街日報》，他趁勢推出了巨無霸菜單的促銷活動成功吸引了關注。他說：「我們受到了關注，這個策略成功了。」
除了Black Star Burger之外，俄羅斯富豪戈沃爾（Alexander Govor）甚至直接將麥當勞的850家分店買下來，並且直接更改店名為「Vkusno & tochka」（美味，就是這樣），打造新標誌在首都莫斯科風光開幕。
事實上，在俄烏戰爭開打後，歐美許多公司紛紛求去，而俄羅斯本土企業正在模仿這些公司，試圖搶下此些版圖，儘管莫斯科當局不斷申稱此些「歐美企業撤離潮」是「非法的經濟戰爭」，但國內企業並未停下併購的腳步。
除了上述企業外，本（6）月稍早IBM也宣布逐步關閉當地業務以及裁員，微軟則表示大幅削減俄羅斯的事業。截至目前，退出俄羅斯的企業橫跨科技、消費、影視、航運、能源還有汽車等各行各業。
全球至少超過400家企業退出俄羅斯
根據《法新社》日前報導，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，全球至少有超過400家企業宣布退出俄羅斯市場，數字有日益攀高的跡象。
烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）3月時在美國國會發表演說時強調，「俄羅斯沾滿烏克蘭鮮血的市場」，並呼籲所有全球品牌退出俄羅斯，以經濟制裁該放逐國家。
俄羅斯企業紛紛表示，他們正在努力地取代那些撤離的品牌。《華爾街日報》報導指出，飲料製造商Ochakovo推出了3種新飲料，混合了可口可樂和百事可樂的CoolCola，還有看起來像芬達的Fancy，以及雪碧的山寨商品Street。
俄羅斯城市南薩哈林斯克（Yuzhno Sakhalinsk）擁有2家雜貨店的Gennadii Golovan告訴《華爾街日報》，這些新產品並不受到歡迎，大家更愛傳統飲料，比如格瓦斯（Kvass），是一種穀物發酵的氣泡飲料。
不過，根據法國媒體《RFI》報導指出，就俄羅斯經濟而言，雖然短時間仍受惠能源高漲，但就長期而言將產生不利影響。法國東方語言學院俄羅斯問題專家朱利安維庫伊（Julien Vercueil）分析指出，從不同經濟指數顯示其受到嚴峻破壞。
他分析，歐美各國的制裁有效讓俄羅斯經濟失衡，進而影響俄羅斯人的購買力，而且從長遠角度來看，主要依靠如石油，天然氣等能源出口的俄羅斯，將會越來越力不從心。
再加上，歐盟期望在2027年前，減少對俄羅斯進口達6至7成，而且歐洲通過發展替代的可再生能源的強力法案，均可望進一步削弱俄羅斯的金援，未來在沒有能源帶來的外匯，亦無歐美各大企業的奧援，俄羅斯國內經濟恐面臨凋敝。
延伸閱讀
- 盧布起死回生狂漲35%成今年全球最強貨幣，俄羅斯央行祭出寬鬆政策因應
- 普亭祭出「盧布結算令」拉抬盧布強勢回升，但並非絕地大反攻，而是虛胖的假性繁榮
- 英國首相強森踏上基輔市中心，宣布將送烏克蘭價值37億軍事援助
- 美德聯手關閉全球最大暗網Hydra Market，查獲2500萬美元加密貨幣，打擊俄羅斯出逃金流
- 拜登簽署加密貨幣監管行政命令，「央行數位美元」或許已離我們不遠
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
AWS台灣雲端高峰會8月10日登場：實體活動盛大回歸，技術開發到產業趨勢兩日全掌握
我們想讓你知道的是
2022AWS台灣雲端高峰會將於8月10日在台北南港展覽二館盛大登場，聚焦雲端9大主題、超過45場產業與技術專題演講，為開發者與經理人提供深度交流機會，任何與雲端有所接觸的工作者都不容錯過。
AWS公開年度雲端技術盛會──2022 AWS台灣雲端高峰會（AWS Summit Taiwan）即將在8月10日至8月11日於台北南港展覽館二館舉行！歷經新冠疫情紛擾，睽違兩年AWS台灣雲端高峰會即將重回實體舉行，讓每位參與者走入規劃豐富的實體專區與各路開發者深度共學。立即報名點此。
今年主題「佈雲今日 ‧ 決勝未來」明顯表達數位轉型已是現在進行式。隨著新冠疫情及國際局勢改變的雙重影響，全球迎來的新常態經濟模式使雲端技術不再只是企業應變關鍵，更是走向安全、永續，以及鏈結未來的必經之途。因此，2022AWS台灣雲端高峰會中將展示當代最前瞻的雲端趨勢，帶領參與者運用現代化雲端洞悉市場數據，探索商業與技術的無限可能。
聚焦九大雲端主題：基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到
今年AWS台灣雲端高峰會不只集結領域中傑出的AWS技術專家、產業代表以及社群領袖，舉辦超過45場的產業及技術專題演講，分享最佳實踐案例、Demo 實機展演和客戶案例分析，還規劃包含證照認證、實作演練、CISO實戰工作坊等與AWS相關課程及工作坊。除此之外，會場也設置「AWS Game day & Developer Lounge」與「新創焦點」兩大專區，讓會眾能在精心規劃的空間內與其他開發者、新創公司透過高度互動的競賽與短講，深度交流彼此技術與經驗。
2022年，AWS台灣雲端高峰會致力打造深度交流的產業平台，聚焦雲端技術的九大面向，搭配各具特色的活動設計，從基礎設施、技術開發、數位轉型到產業實務面面俱到。不僅為 C-level 與資深技術人員、企業經營與 IT 決策與管理者精心規劃議題內容，也在特別企劃內容中，為 IT Pro、解決方案架構師、開發人員、工程師與維運管理人員提供最佳實務經驗，讓無論AWS初學使用者還是資深產業經理人，都能在高峰會中吸收新知、了解趨勢，提升自我能力與視野。
無分初學大師，只要接觸雲端，你就應該參加AWS台灣雲端高峰會
符合以下關鍵字之一，你就應該參與AWS台灣雲端高峰會：
- 學無止盡－開發者、工程師、架構師
- 商業創新開發－新創團隊技術團隊成員
- 最佳化生產力－ IT專業人員、技術支援經理
- 掌握趨勢－創辦人、經營決策者
- 自我精進－學生、教職員、研究員
- 洞見趨勢－任何關注雲端趨勢者
AWS台灣雲端高峰會首日聚焦雲端服務、開發技術及新創，以技術相關內容為主，較適合具備初級主題知識之開發人員、工程師與 IT 專業人員；次日則圍繞產業解決方案提供、數位轉型等，以應用相關內容為主，較適合欲了解雲端技術如何為企業經營加分之經營決策者、解決方案架構師以及系統管理員。
如此縝密的規劃，無論是初上雲端的新手，還是乘雲縱橫產業多年的技術大師，甚至是非技術相關人士，都能在高峰會中依照自身工作職掌和興趣，安排個人化的專屬議程，從不同主題和技術能力演講中，滿足個人技術或視野的成長。
最重要的是，2022AWS雲端高峰會為免費參加，絕對是任何需要開拓雲端新經濟、自我加值的工作者不可錯過的年度盛會。
玩轉雲端核心技術！AWS DeepRacer人工智慧賽車同步登場
每年與台灣雲端高峰會共同舉行的「AWS DeepRacer智慧自駕車競賽」當然也不會缺席。AWS DeepRacer是 Amazon 產品背後所運用之人工智慧和機器學習等核心技術的具體化身，不僅是全球首個以自駕車競賽為主題賽車聯盟，也是機器學習（ML）與強化學習（RL）最友善、有趣、刺激的學習課程。
競賽設計不只替雲端技術增添不少趣味，激起各方開發者爭奪獎品、獲取冠軍榮耀的鬥志，搭配AWS所提供的免費入門課程及學習資源，更創造出技術學習與推廣的友善環境，也是AWS送給所有工程師最棒的寓教於樂場域。
精彩豐富的專題講座與寓教於樂的刺激競賽還不夠嗎？活動現場還有抽獎活動、深度參會集點以及問卷好禮，提早報到者再加碼早鳥禮！