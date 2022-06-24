思科、NIKE等超過400家外企撤出俄羅斯市場，本土俄企樂於接手換LOGO、推新菜單搶市占

近日，IT和網路的全球領導品牌思科（CISCO）、運動業巨擘NIKE傳出，打算結束俄羅斯營運，加入麥當勞、星巴克、雷諾汽車（Renault S.A.），還有可口可樂等業者的行列，告別經營數十年的俄羅斯市場，而當地本土企業積極仿效歐美模式，搶食空缺的市佔。

俄羅斯本土企業搶市占率

受到歐美各國制裁，俄羅斯面臨歐美企業退出潮，然而這些市占正被當地業者接手。例如麥當勞關閉了幾百家餐廳後沒多久後，俄羅斯的漢堡連鎖店Black Star Burger，隨即推出新菜單，還使用了麥當勞標誌性的紅黃雙色，名稱則以俄語的「Mac」開頭。

Photo Credit：Newscom / 達志影像 俄羅斯的漢堡連鎖店Black Star Burger店前民眾大排長龍。

Black Star Burger創辦人Yury Levitas告訴《華爾街日報》，他趁勢推出了巨無霸菜單的促銷活動成功吸引了關注。他說：「我們受到了關注，這個策略成功了。」

除了Black Star Burger之外，俄羅斯富豪戈沃爾（Alexander Govor）甚至直接將麥當勞的850家分店買下來，並且直接更改店名為「Vkusno & tochka」（美味，就是這樣），打造新標誌在首都莫斯科風光開幕。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 俄羅斯速食店Vkusno&tochka有相似麥當勞相似的「M」標誌。

事實上，在俄烏戰爭開打後，歐美許多公司紛紛求去，而俄羅斯本土企業正在模仿這些公司，試圖搶下此些版圖，儘管莫斯科當局不斷申稱此些「歐美企業撤離潮」是「非法的經濟戰爭」，但國內企業並未停下併購的腳步。

除了上述企業外，本（6）月稍早IBM也宣布逐步關閉當地業務以及裁員，微軟則表示大幅削減俄羅斯的事業。截至目前，退出俄羅斯的企業橫跨科技、消費、影視、航運、能源還有汽車等各行各業。

全球至少超過400家企業退出俄羅斯

根據《法新社》日前報導，自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，全球至少有超過400家企業宣布退出俄羅斯市場，數字有日益攀高的跡象。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）3月時在美國國會發表演說時強調，「俄羅斯沾滿烏克蘭鮮血的市場」，並呼籲所有全球品牌退出俄羅斯，以經濟制裁該放逐國家。

俄羅斯企業紛紛表示，他們正在努力地取代那些撤離的品牌。《華爾街日報》報導指出，飲料製造商Ochakovo推出了3種新飲料，混合了可口可樂和百事可樂的CoolCola，還有看起來像芬達的Fancy，以及雪碧的山寨商品Street。

俄羅斯城市南薩哈林斯克（Yuzhno Sakhalinsk）擁有2家雜貨店的Gennadii Golovan告訴《華爾街日報》，這些新產品並不受到歡迎，大家更愛傳統飲料，比如格瓦斯（Kvass），是一種穀物發酵的氣泡飲料。

不過，根據法國媒體《RFI》報導指出，就俄羅斯經濟而言，雖然短時間仍受惠能源高漲，但就長期而言將產生不利影響。法國東方語言學院俄羅斯問題專家朱利安維庫伊（Julien Vercueil）分析指出，從不同經濟指數顯示其受到嚴峻破壞。

他分析，歐美各國的制裁有效讓俄羅斯經濟失衡，進而影響俄羅斯人的購買力，而且從長遠角度來看，主要依靠如石油，天然氣等能源出口的俄羅斯，將會越來越力不從心。

再加上，歐盟期望在2027年前，減少對俄羅斯進口達6至7成，而且歐洲通過發展替代的可再生能源的強力法案，均可望進一步削弱俄羅斯的金援，未來在沒有能源帶來的外匯，亦無歐美各大企業的奧援，俄羅斯國內經濟恐面臨凋敝。

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核稿編輯：翁世航