《飛行的樂趣》：一般人都認為，速度越快，花費越高，但在航空業情況可能正好相反

文：愛蜜莉亞．艾爾哈特（Amelia Earhart）

第十六章 航空業的未來

十九世紀華麗的熱氣球與現今的飛機，當然不可同日而語，兩者不論在設計或用途上，都有著天壤之別，上個世紀的飛行家，若能看到現今地球的面貌，必定對今日的飛行活動感到陌生。航空界進步一日千里，誰能預料百年後的飛行，會是什麼狀況？未來一百年人類在飛行上的進展，是否能與過去一百年的發展相提並論呢？

當然，對未來做任何預測，錯誤的機會居多，尤其在航空界，預測的下場，通常只會被後人笑為無知。我們都知道，當年有一群尖酸刻薄的知名科學家提出數學證明，並宣稱人類永遠不可能製造出比空氣重且不需靠外力而能自行升空的機器。

我還記得，甚至於到了一九二四年，還有人認為，超過六十匹馬力的空氣冷卻噴射引擎是不可能成功的；如今，我們看到幾乎所有商務客機引擎都屬於這種類型，有些甚至於高達六百匹馬力。我也記得曾聽人說，商務航空的夜間飛行根本行不通，但今日的美國，每天卻有高達六萬三千哩（約十萬零一千四百公里）航程在夜間進行，遠高於日間的一萬七千五百哩（約二萬八千二百公里）。

但即使如此，對未來做預測，卻也有其正面作用。

有些預測其實很快就得以實現，為了證實這一點，我舉一個前幾天聽到的對話來做說明。一名女記者和一位曾在一次世界大戰擔任飛行員的男士談到現代化的空中運輸，這位前飛行員剛下機，他正向這名記者描述在大型客機上，空服員送茶給他的情形。

他說：「桌巾、杯子和湯匙，假如在一九一八年有人告訴我，未來人類將可以輕鬆坐在飛機上喝茶，我一定會笑掉大牙。」

這位記者聽了會心一笑，並問：「你認為未來十年航空業會有何進展？」

「我想大概會循今日的模式做更細微的發展吧，到時候飛機恐怕會跟今天的火車一樣普遍，除了對飛行依然陌生的老人家，人們對於飛行不會再像我們一樣大驚小怪。」前飛行員回答。

「你的預測不夠令人興奮，你沒有更好的想法嗎？」記者說。

「我不太清楚妳的意思。」

「許多航空界的領導人都說，未來的飛機可能與今日的飛機外觀大同小異，只不過經由設計和引擎等不斷改良的技術，未來的飛機有可能達到完美的境地。但我的意思是說，是否可能出現名不見經傳的研究員在無意間發展出一套全新理論，一夕間將今日運行的法則全淘汰？這種事必定令人興奮，這是我想聽的。」

我想多數人都跟這位記者一樣，期待出人意表的未來，對他們而言，最不可能發生的事，卻是他們認定最可能會發生的事。

我曾經對一群態度相當保守的婦女發表演說，我告訴她們，兩年內，在座的每個人都可能搭過飛機，當然這不包括從來不外出旅遊的人，當場有許多人搖頭不表贊同。我接著向她們解釋，未來在空氣稀薄的高空中，以時速八百至一千六百公里飛行的飛機，可能會形成一個封閉空間，以保護乘客安全，對此，幾乎在場所有人都表示贊同。

不過，我對於航空業未來的發展，看法依然不變，即人類在發展出尖端飛行科技之前，飛機便會成為人類平日旅遊的重要交通工具。

其實，我們只要想到，人類竟然能以飛行的方式旅行，從某個地方飛抵目的地，光這一點，就足以令人嘖嘖稱奇了。早期的熱氣球飛行員對此會有何看法？他們乘熱氣球升空，有的純粹為了運動，有的為了成名，有的為了得獎，然後回到地面，對他們而言，降落在何處並不重要，當時人類從未想過要以飛行的方式到達特定地點。

如今，飛行被視為是交通工具，而不再只是消遣娛樂的活動，人們搭著飛機飛行數百公里，不再只是為了打場高爾夫球。

因此，我認為預測航空業的未來，就要順此趨勢而為，因為未來的發展極可能循此模式前進。果真如此，增加速度將成為首要克服的障礙，飛機所標榜的就是速度，若速度無法增加，那航空也就乏善可陳。現今全球特製的競技飛機，最大時速可超過六百四十公里，美國境內有些航空公司，也開始使用時速超過三百二十公里的客機，我們相信不久之後，這樣的速度必將成為常態，而競技飛機的速度更可望不斷提升。

最近有位醫師剛完成一項人體測試，他發現人的身體顯然能承受時速超過一千一百公里的旅程，不至於產生不良後果。我一直相信，人類渴望以高速航行，也相信這個願望能在時間的證明下達成，果真如此，這位醫師的話無異替我們打了一記強心針。

已經有不少專家著手改善飛機本身的設計，其中一位甚至考慮使用拋射型設計。我們知道飛機飛行超過某個速度之後，機翼將會成為繼續加速的阻礙，因此這位專家計畫設計出可伸縮的機翼，由飛行員自行控制：若飛機行進速度快，機翼便可收起；在降落、起飛或等速巡航時，機翼便視需要伸展到必要的長度。這當然是繼收放起落架之後的另一個突破性想法，目前已經有些機型增加了收放起落架的裝置。

火箭型飛機的研發也正在全球各地如火如荼的展開，有些純粹是為了尋求傳統動力設備的替代品，有些則是由滿懷熱誠的科學家在背後推動，他們希望能讓飛機飛得更遠，最好能上到月球去。

要達到以上目標，需要解決的問題當然不只增加速度一項，這種飛行器，與先前提過的平流層飛機一樣，結構必須非常堅固，且機身得完全封閉以保護乘客。在遠超過「七哩（約十一．二公里）極限」的高空上，氧氣濃度不足，人類無法正常呼吸，因此機上必須備有提供氧氣的設備。