《飛行的樂趣》：一般人都認為，速度越快，花費越高，但在航空業情況可能正好相反
我們想讓你知道的是
《飛行的樂趣》可說是一部熱情且鼓舞人心的精采作品。愛蜜莉亞．艾爾哈特透過親切幽默的筆觸，娓娓道來她處處充滿探險的童年、有點反骨的青少年時光，以及為了追求遨遊藍天的飛行夢想，勇於挑戰社會價值、傳統規範的無畏與堅持。
文：愛蜜莉亞．艾爾哈特（Amelia Earhart）
第十六章 航空業的未來
十九世紀華麗的熱氣球與現今的飛機，當然不可同日而語，兩者不論在設計或用途上，都有著天壤之別，上個世紀的飛行家，若能看到現今地球的面貌，必定對今日的飛行活動感到陌生。航空界進步一日千里，誰能預料百年後的飛行，會是什麼狀況？未來一百年人類在飛行上的進展，是否能與過去一百年的發展相提並論呢？
當然，對未來做任何預測，錯誤的機會居多，尤其在航空界，預測的下場，通常只會被後人笑為無知。我們都知道，當年有一群尖酸刻薄的知名科學家提出數學證明，並宣稱人類永遠不可能製造出比空氣重且不需靠外力而能自行升空的機器。
我還記得，甚至於到了一九二四年，還有人認為，超過六十匹馬力的空氣冷卻噴射引擎是不可能成功的；如今，我們看到幾乎所有商務客機引擎都屬於這種類型，有些甚至於高達六百匹馬力。我也記得曾聽人說，商務航空的夜間飛行根本行不通，但今日的美國，每天卻有高達六萬三千哩（約十萬零一千四百公里）航程在夜間進行，遠高於日間的一萬七千五百哩（約二萬八千二百公里）。
但即使如此，對未來做預測，卻也有其正面作用。
有些預測其實很快就得以實現，為了證實這一點，我舉一個前幾天聽到的對話來做說明。一名女記者和一位曾在一次世界大戰擔任飛行員的男士談到現代化的空中運輸，這位前飛行員剛下機，他正向這名記者描述在大型客機上，空服員送茶給他的情形。
他說：「桌巾、杯子和湯匙，假如在一九一八年有人告訴我，未來人類將可以輕鬆坐在飛機上喝茶，我一定會笑掉大牙。」
這位記者聽了會心一笑，並問：「你認為未來十年航空業會有何進展？」
「我想大概會循今日的模式做更細微的發展吧，到時候飛機恐怕會跟今天的火車一樣普遍，除了對飛行依然陌生的老人家，人們對於飛行不會再像我們一樣大驚小怪。」前飛行員回答。
「你的預測不夠令人興奮，你沒有更好的想法嗎？」記者說。
「我不太清楚妳的意思。」
「許多航空界的領導人都說，未來的飛機可能與今日的飛機外觀大同小異，只不過經由設計和引擎等不斷改良的技術，未來的飛機有可能達到完美的境地。但我的意思是說，是否可能出現名不見經傳的研究員在無意間發展出一套全新理論，一夕間將今日運行的法則全淘汰？這種事必定令人興奮，這是我想聽的。」
我想多數人都跟這位記者一樣，期待出人意表的未來，對他們而言，最不可能發生的事，卻是他們認定最可能會發生的事。
我曾經對一群態度相當保守的婦女發表演說，我告訴她們，兩年內，在座的每個人都可能搭過飛機，當然這不包括從來不外出旅遊的人，當場有許多人搖頭不表贊同。我接著向她們解釋，未來在空氣稀薄的高空中，以時速八百至一千六百公里飛行的飛機，可能會形成一個封閉空間，以保護乘客安全，對此，幾乎在場所有人都表示贊同。
不過，我對於航空業未來的發展，看法依然不變，即人類在發展出尖端飛行科技之前，飛機便會成為人類平日旅遊的重要交通工具。
其實，我們只要想到，人類竟然能以飛行的方式旅行，從某個地方飛抵目的地，光這一點，就足以令人嘖嘖稱奇了。早期的熱氣球飛行員對此會有何看法？他們乘熱氣球升空，有的純粹為了運動，有的為了成名，有的為了得獎，然後回到地面，對他們而言，降落在何處並不重要，當時人類從未想過要以飛行的方式到達特定地點。
如今，飛行被視為是交通工具，而不再只是消遣娛樂的活動，人們搭著飛機飛行數百公里，不再只是為了打場高爾夫球。
因此，我認為預測航空業的未來，就要順此趨勢而為，因為未來的發展極可能循此模式前進。果真如此，增加速度將成為首要克服的障礙，飛機所標榜的就是速度，若速度無法增加，那航空也就乏善可陳。現今全球特製的競技飛機，最大時速可超過六百四十公里，美國境內有些航空公司，也開始使用時速超過三百二十公里的客機，我們相信不久之後，這樣的速度必將成為常態，而競技飛機的速度更可望不斷提升。
最近有位醫師剛完成一項人體測試，他發現人的身體顯然能承受時速超過一千一百公里的旅程，不至於產生不良後果。我一直相信，人類渴望以高速航行，也相信這個願望能在時間的證明下達成，果真如此，這位醫師的話無異替我們打了一記強心針。
已經有不少專家著手改善飛機本身的設計，其中一位甚至考慮使用拋射型設計。我們知道飛機飛行超過某個速度之後，機翼將會成為繼續加速的阻礙，因此這位專家計畫設計出可伸縮的機翼，由飛行員自行控制：若飛機行進速度快，機翼便可收起；在降落、起飛或等速巡航時，機翼便視需要伸展到必要的長度。這當然是繼收放起落架之後的另一個突破性想法，目前已經有些機型增加了收放起落架的裝置。
火箭型飛機的研發也正在全球各地如火如荼的展開，有些純粹是為了尋求傳統動力設備的替代品，有些則是由滿懷熱誠的科學家在背後推動，他們希望能讓飛機飛得更遠，最好能上到月球去。
要達到以上目標，需要解決的問題當然不只增加速度一項，這種飛行器，與先前提過的平流層飛機一樣，結構必須非常堅固，且機身得完全封閉以保護乘客。在遠超過「七哩（約十一．二公里）極限」的高空上，氧氣濃度不足，人類無法正常呼吸，因此機上必須備有提供氧氣的設備。
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城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
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後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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