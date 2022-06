為何馬來西亞半導體產業相當重要？一切要從50年前落腳檳城的「八武士」談起

2020年3月,COVID-19(嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎)疫情在馬來西亞的大爆發,接踵而來的「全國行動管制令」(MCO)迫使製造業停工,衝擊了全球半導體供應鏈。好不容易來到疫情趨緩的2022年,但礙於馬來西亞缺工問題的無解,其中半導體產業因缺工1.5萬人而被迫停止接單,再度讓半導體產業供應陷入緊張。

在全球半導體產業鏈的位置中,馬來西亞強項在於下游的封裝測試,佔全球近13%市佔率(東南亞在全球封測市場市佔率達27%)、全球約7%的半導體貿易都需經過馬來西亞的工廠附加製造,或發貨前的零件組裝,以及約有50家跨國半導體企業在當地設封測廠,包括恩智浦、博通、美光、意法、英飛凌、德州儀器、安森美、日月光等。

到底馬來西亞具備了什麼優勢,吸引了跨國半導體企業前來投資呢?那馬來西亞是否又有自身的半導體企業呢?關於馬來西亞半導體產業的發展,一切都要從50年前的檳城談起。

東方矽谷

談到檳城,大家會想到什麼呢?也許會想到椰影搖曳的海島風情,還有充滿英殖民風格的世界遺產城市,又或是這大馬華人最密集的州屬,有熟悉的閩南語喧囂著。其實檳城還是馬來西亞的工業重鎮,其中以電機電子(Electrical and Electronic, E&E)業為大宗,也被譽為「東方矽谷」(Silicon Valley of the East)。

檳城早在17世紀末就被英國人開發為自由港,轉口貿易的發達讓這裡成為馬六甲海峽航線上的「東方之珠」。然而1957年馬來亞脫離英國殖民獨立後,隨著中央政府大力發展馬來半島中部雪蘭莪州的的巴生(Klang)港口,影響了檳城自由港的發展,最終檳城在1969年被中央撤銷了自由港的地位,而當時的州首長,正是曾任前中華民國國防部長陳誠私人醫生,被後人譽為「檳州發展之父」的林蒼祐。

編按:林蒼祐背景 林蒼祐1919年出生於檳城,1938年當地高中畢業後到英國蘇格蘭愛丁堡大學就讀,1944年獲得了外科醫學學位後,便前往中國發展,期間曾任陳誠的私人醫生、復旦大學英文講師,直至1947年離開上海到香港,接著才回英屬馬來亞,1951年開始投入當地政治。 雖然林蒼祐曾是當地華裔執政黨馬華公會的總會長(1958至1959),但因路線之爭而在1961年離開馬華公會,成為在野黨人士,1968年加入新成立的民政黨,1969年領導該黨奪下檳州政權,成為首名執政該州的在野黨領袖,共在位了21年。

1969年,執政中央的國民陣線(簡稱國陣)政府取消了檳城數百年來的自由港地位,失去轉口貿易的機會,州內失業率大增,甚至高達15%。新官上任的林蒼祐為解決檳城經濟發展的難題,提出的解方就是讓檳城往工業化發展,他拍板將檳島南部的峇六拜(Bayan Lepas)列為馬來西亞的第一個自由貿易區。檳城州分為檳島,以及在馬來半島威省,兩地由檳城第一、第二大橋連接著。

原屬在野陣營的林蒼祐,在1972年選擇率民政黨加入國陣,成為執政黨陣營的一員,以獲得中央支持檳城的工業化發展。也是在這一年,日後被譽為「8 Samurai」(八武士)的八大跨國公司到檳城投資,進駐峇六拜自由工業區,奠定了檳城在半導體產業的位置。所謂的「8 Samurai」,即包括美國的「國家半導體」(National Semiconductor)、 超微(AMD)、英特爾(Intel)、 歐司朗(Osram)、惠普 (HP)、博世(Bosch)、日立(Hitachi,現為瑞薩電子)和歌樂(Clarion)。

依靠著廉價的土地與勞動力,許多大型跨國公司開始前來投資檳城,讓檳城在失去自由港地位後,依然是馬來西亞的經濟重鎮。不過,當時馬來西亞作為一個人口不到3000萬的中等國家,無論是人口或國土面積並不比周邊國家有太多優勢,因此勞動力供應在這50年來,始終困擾著進入馬來西亞的外商。另一方面,隨著中國、越南在80年代末施行經濟改革開放,龐大的市場與更低廉的勞動力優勢,也給馬來西亞帶來了競爭壓力。

為改善技術人員不足的劣勢,當時即將在1990年卸任的林蒼佑,在他主導下,由檳城發展機構(PDC)於1989年推動成立了檳城技術發展中心(PSDC),為馬來西亞培訓更多技術人員。

根據PDC官網,該中心33年來開設了通過一萬多門課程,以及培訓了超過20萬名的參與者,為馬來西亞勞動力轉型計劃做出貢獻。特別的是,PDC也是由239家跨國企業贊助成立,相關課程是由相關廠商所推出的,其中21家創始贊助企業就包括了「八武士」企業,還有索尼、松下、戴爾、美光…等知名跨國科技企業,說明了檳城作為半導體產業重鎮的重要性。

儘管馬來西亞的勞動力成本不比準備國家低,但檳城的電子製造產業在過去50年的基礎下,許多重要的跨國企業為當地培養了眾多的高素質勞動力,是至今驅使跨國科技企業不斷投資檳城的重要因素。

《東方日報》報導,現任檳城州首長曹觀友在一場宣傳「檳城工業化50週年」的活動表示,「八武士」的到來,鞏固了檳城對跨國公司離岸製造基地的有利位置,提升了檳州作為先進製造業和高附加值上游活動的重要樞紐的地位。報導指出,檳州作為馬來西亞最重要的電子產品製造基地,估計佔全球半導體出口的5%;而在2020年,檳州的出口額達到3100億令吉(約770億美元)的歷史新高,其中82%是由電子電氣和專業、科學和控制儀器(包括醫療設備)所貢獻的。

地緣政治巨變下的大馬半導體產業

隨著美國半導體產業在1960年代,開始把勞力密集、技術層次較低的封測廠轉移到發展中國家,馬來西亞和台灣便抓住了此機遇來發展經濟,如高雄在1966年便有了半導體產業的加工出口區。前面提到,馬來西亞是到1972年才有「八武士」來發展半導體產業,只比台灣慢了6年。