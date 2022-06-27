為何馬來西亞半導體產業相當重要？一切要從50年前落腳檳城的「八武士」談起
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1972年，日後被譽為「8 Samurai」（八武士）的八大跨國公司到檳城投資，奠定了檳城在全球半導體產業的位置，這八家公司包括美國的National Semiconductor、 AMD、Intel、 Osram、HP、Bosch、Hitachi（現為瑞薩電子）和Clarion。
2020年3月，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情在馬來西亞的大爆發，接踵而來的「全國行動管制令」（MCO）迫使製造業停工，衝擊了全球半導體供應鏈。好不容易來到疫情趨緩的2022年，但礙於馬來西亞缺工問題的無解，其中半導體產業因缺工1.5萬人而被迫停止接單，再度讓半導體產業供應陷入緊張。
在全球半導體產業鏈的位置中，馬來西亞強項在於下游的封裝測試，佔全球近13%市佔率（東南亞在全球封測市場市佔率達27%）、全球約7%的半導體貿易都需經過馬來西亞的工廠附加製造，或發貨前的零件組裝，以及約有50家跨國半導體企業在當地設封測廠，包括恩智浦、博通、美光、意法、英飛凌、德州儀器、安森美、日月光等。
到底馬來西亞具備了什麼優勢，吸引了跨國半導體企業前來投資呢？那馬來西亞是否又有自身的半導體企業呢？關於馬來西亞半導體產業的發展，一切都要從50年前的檳城談起。
東方矽谷
談到檳城，大家會想到什麼呢？也許會想到椰影搖曳的海島風情，還有充滿英殖民風格的世界遺產城市，又或是這大馬華人最密集的州屬，有熟悉的閩南語喧囂著。其實檳城還是馬來西亞的工業重鎮，其中以電機電子（Electrical and Electronic, E&E）業為大宗，也被譽為「東方矽谷」（Silicon Valley of the East）。
檳城早在17世紀末就被英國人開發為自由港，轉口貿易的發達讓這裡成為馬六甲海峽航線上的「東方之珠」。然而1957年馬來亞脫離英國殖民獨立後，隨著中央政府大力發展馬來半島中部雪蘭莪州的的巴生（Klang）港口，影響了檳城自由港的發展，最終檳城在1969年被中央撤銷了自由港的地位，而當時的州首長，正是曾任前中華民國國防部長陳誠私人醫生，被後人譽為「檳州發展之父」的林蒼祐。
編按：林蒼祐背景
林蒼祐1919年出生於檳城，1938年當地高中畢業後到英國蘇格蘭愛丁堡大學就讀，1944年獲得了外科醫學學位後，便前往中國發展，期間曾任陳誠的私人醫生、復旦大學英文講師，直至1947年離開上海到香港，接著才回英屬馬來亞，1951年開始投入當地政治。
雖然林蒼祐曾是當地華裔執政黨馬華公會的總會長（1958至1959），但因路線之爭而在1961年離開馬華公會，成為在野黨人士，1968年加入新成立的民政黨，1969年領導該黨奪下檳州政權，成為首名執政該州的在野黨領袖，共在位了21年。
1969年，執政中央的國民陣線（簡稱國陣）政府取消了檳城數百年來的自由港地位，失去轉口貿易的機會，州內失業率大增，甚至高達15%。新官上任的林蒼祐為解決檳城經濟發展的難題，提出的解方就是讓檳城往工業化發展，他拍板將檳島南部的峇六拜（Bayan Lepas）列為馬來西亞的第一個自由貿易區。檳城州分為檳島，以及在馬來半島威省，兩地由檳城第一、第二大橋連接著。
原屬在野陣營的林蒼祐，在1972年選擇率民政黨加入國陣，成為執政黨陣營的一員，以獲得中央支持檳城的工業化發展。也是在這一年，日後被譽為「8 Samurai」（八武士）的八大跨國公司到檳城投資，進駐峇六拜自由工業區，奠定了檳城在半導體產業的位置。所謂的「8 Samurai」，即包括美國的「國家半導體」（National Semiconductor）、 超微（AMD）、英特爾（Intel）、 歐司朗（Osram）、惠普 （HP）、博世（Bosch）、日立（Hitachi，現為瑞薩電子）和歌樂（Clarion）。
依靠著廉價的土地與勞動力，許多大型跨國公司開始前來投資檳城，讓檳城在失去自由港地位後，依然是馬來西亞的經濟重鎮。不過，當時馬來西亞作為一個人口不到3000萬的中等國家，無論是人口或國土面積並不比周邊國家有太多優勢，因此勞動力供應在這50年來，始終困擾著進入馬來西亞的外商。另一方面，隨著中國、越南在80年代末施行經濟改革開放，龐大的市場與更低廉的勞動力優勢，也給馬來西亞帶來了競爭壓力。
為改善技術人員不足的劣勢，當時即將在1990年卸任的林蒼佑，在他主導下，由檳城發展機構（PDC）於1989年推動成立了檳城技術發展中心（PSDC），為馬來西亞培訓更多技術人員。
根據PDC官網，該中心33年來開設了通過一萬多門課程，以及培訓了超過20萬名的參與者，為馬來西亞勞動力轉型計劃做出貢獻。特別的是，PDC也是由239家跨國企業贊助成立，相關課程是由相關廠商所推出的，其中21家創始贊助企業就包括了「八武士」企業，還有索尼、松下、戴爾、美光…等知名跨國科技企業，說明了檳城作為半導體產業重鎮的重要性。
儘管馬來西亞的勞動力成本不比準備國家低，但檳城的電子製造產業在過去50年的基礎下，許多重要的跨國企業為當地培養了眾多的高素質勞動力，是至今驅使跨國科技企業不斷投資檳城的重要因素。
《東方日報》報導，現任檳城州首長曹觀友在一場宣傳「檳城工業化50週年」的活動表示，「八武士」的到來，鞏固了檳城對跨國公司離岸製造基地的有利位置，提升了檳州作為先進製造業和高附加值上游活動的重要樞紐的地位。報導指出，檳州作為馬來西亞最重要的電子產品製造基地，估計佔全球半導體出口的5%；而在2020年，檳州的出口額達到3100億令吉（約770億美元）的歷史新高，其中82%是由電子電氣和專業、科學和控制儀器（包括醫療設備）所貢獻的。
地緣政治巨變下的大馬半導體產業
隨著美國半導體產業在1960年代，開始把勞力密集、技術層次較低的封測廠轉移到發展中國家，馬來西亞和台灣便抓住了此機遇來發展經濟，如高雄在1966年便有了半導體產業的加工出口區。前面提到，馬來西亞是到1972年才有「八武士」來發展半導體產業，只比台灣慢了6年。
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