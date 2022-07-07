《人生需要來場小革命》：古羅馬人不認為傑出的人「身為」天才，而是「擁有」天才
我們想讓你知道的是
從不自己設限的吉兒伯特向大家證明，站立在成功頂峰的她並沒有因畏懼失敗而讓自己躊躇不敢前進。她的創作力依然讓大家驚豔！這次她決定跟大家談談「創造力」，以及她跟靈感、創意打交道的經驗。
文：伊莉莎白・吉兒伯特（Elizabeth Gilbert）
靈感歸誰
我相信靈感永遠會努力與人合作，但如果你沒準備好或剛好沒空，靈感也可能棄你而去，另擇良木而棲。
這種事情一點也不稀奇。
這就像你一早起來翻開報紙，才發現你想寫的書出版了，你想導的戲上演了，你想錄的新歌發表了，你想拍的電影上映了，你想創的事業賺了，你想開的餐廳紅了，你想申請的專利有了；或任何一種你幾年前覺得很妙，但總沒能去好好耕耘或徹底執行的構想，成為別人的資歷了。你會很嘔，但其實沒什麼好嘔，誰叫你不先做？你條件沒人家好，動作沒人家快，擔心得比別人多，想實現自我的靈感自然不選你，而去找別人，反正不怕找不到人。
《享受吧！一個人的旅行》出書之後，不知道有多少人（不開玩笑，我真的數不出來）氣我把他們的書給寫了。
「那本書的作者應該是我才對，」排了許久隊的他們一邊怒吼著，一邊惡狠狠地瞪著我幫他們簽書，這樣的身影在休士頓、多倫多、都柏林、墨爾本都有。「我本來都計畫好要寫了，你寫的就是我的人生啊！」
但我能說什麼呢？素昧平生我哪知道你的人生？從我的角度看，我只是發現了一個無主的靈感躺在地上，於是我就撿走了。能寫出《享受吧！一個人的旅行》，對我來說確實是非常幸運（不是客氣，是真的非常非常幸運），但我也確實把自己搞得像個瘋子，在這本書上下足了工夫。看過穆斯林托缽僧穿著長裙跳舞旋轉嗎？我就像那樣每天繞著這本書的靈感打轉，一心想著它，眼睛半步離不開它，直到書寫完了我才恢復正常。
是做到這樣，這靈感才歸了我。
但這些年來，我失之交臂的靈感也不在少數，或者應該說我失去了許多我以為命定要給我的靈感。比方說，我親愛的書有人發表了、我遠大的計畫有人捷足先登了。
想當初：那年是二○○六，我有一搭沒一搭地想著要不要寫本大部頭的非文學書來談紐澤西州紐華克市（Newark）的歷史，連書名我都想好了叫「磚之城」（Brick City）。我的構想是追著紐華克的新任帥哥市長柯瑞．布克（Cory Booker）跑，把他為了讓紐華克振衰起敝、重返榮耀的種種努力寫成文字紀錄。這個構想真的沒有問題，但我就是沒能衝下去（老實說這計畫顯然很「厚工」，而我又已經有另外一本書在醞釀，所以我才始終沒能一鼓作氣把油門踩下去）。
然後到了二○○九年，日舞頻道（Sundance Channel）製播了長篇的紀錄片講述紐華克市的滄桑歷史，也介紹了新市長為了「翻轉」這座城市的諸多努力，而且節目就叫做《磚之城》。我聽說後的第一個反應是大為鬆了一口氣：喲呵，我不用管紐華克了，有人代勞了！
又想當初：一九九六年，我認識了一個男生跟奧茲．歐斯朋（Ozzy Osbourne）很熟。他說歐斯朋這一家是他見過最怪、最搞笑、最瘋，也最有愛心到很另類的朋友。他說：「你非把這家人寫一寫不可！你可以跟他們相處一下，觀察一下他們家人之間的互動。我不確定你寫完可以幹麼，但總應該要有人來幫他們寫個專題，這家人實在是有趣到讓人難以相信。」
我被他說動了，但這次我還是沒能堅持下去。結果是別人跳出來為歐斯朋家族製作專題，也掀起了一些漣漪。
有許多靈感我始終沒能善用，最終往往由別人修成正果，成了別人的代表作。他人說著我再熟悉不過的故事，那些曾在我眼前晃盪，曾經由我親身經歷，或是深藏在我想像力裡的故事。對於創意被別人拿去，我不見得每次都能平常心以待，有時候我會很痛苦，有時候我得眼睜睜看著別人享受我也渴望的成功與勝利，心如刀割。
這就是人生啊。
人生就是這樣又美又謎啊。
重複獨立發現
進一步思考，我發現安跟我之間的事件是藝術版的「重複獨立發現」（multiple discovery）。這六個字是科學界的專有名詞，意思是兩個或兩個以上的科學家分隔兩地，卻同時間提出同樣的見解或發現。這樣的案例非常多，隨便舉幾個就有微積分、氧氣、黑洞、莫比烏斯帶、平流層跟演化論。
重複獨立發現迄今沒有合理的解釋。怎麼會兩個人素昧平生，卻在同一個時間得到一模一樣的科學結論？但這樣的案例在歷史上可能多得超乎你的想像。十九世紀的匈牙利數學家亞諾什．鮑耶（János Bolyai）發明了「非歐幾里得幾何」（non-Euclidean geometry）之後，敦促他立刻發表的父親就是怕有人搶先他兒子一步。鮑耶的父親說：「某件事情如果時機成熟，就會同時在不同的地方出現，這就像早春的紫羅蘭會見到天日一樣。」
重複獨立發現並不僅限於科學領域。在企業界普遍的認知也是：劃時代的嶄新概念就在「門外」，就在空氣中浮浮沉沉，誰或哪家企業可以搶先掌握這一新概念，就可以在競爭中占上風。既然這東西沒鎖起來，大家又都想搶，自然偶爾會出現大家同時抓到的狀況，這並不足為奇（有興趣的可以去研究一下個人電腦在一九九○年代的崛起）。
重複獨立發現甚至在愛情裡也不少見。你可能很多年都乏人問津，然後突然進入桃花期，一下子跑來兩個人追你，這也算重複獨立發現喔，真的！
對我來說，重複獨立發現就像靈感在兩邊押寶，像人聽收音機時轉來轉去，也像我們在電視前又想看這又想看那。靈感可以劈腿，可以想幹麼就幹麼，可以自己開心就好。靈感不需要對任何人解釋任何事情。（在我看來，靈感沒有不理人，我們就應該開香檳慶祝，感激涕零了；還想要求人家做事情要給理由，我只能說「你有事嗎？」）
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
我們想讓你知道的是
台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。