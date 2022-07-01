昇歌裡的搖滾（下）：那些唱過的歌，為我們留下一個時代該有的骨氣

文：簡弘毅

然而說到搖滾，包括前面所說的對流行音樂的危機，也表現在他對所屬「滾石唱片公司」的態度上。滾石當然是當代流行音樂最重要的品牌之一，關於滾石的談論、介紹太多，出身滾石的大咖音樂人也不知多少，但真正為滾石寫歌的，恐怕也只有陳昇一人了吧。

陳昇寫滾石的創辦人段氏兄弟，寫滾石的搖滾精神，也把自己寫進去，還連唱了兩首，大概是歌壇的異類了。但從這兩首歌裡，我們也可以看到陳昇對搖滾的堅持，儘管自嘲或哀悼著流行音樂時代的消逝，都是充滿了真正的搖滾精神。

這首〈哥哥是英雄〉，收錄在2010年《PS.是的，我在台北》專輯，擺明了向滾石創辦人段鍾沂、段鍾潭致敬。整首歌開場就是一種硬派抒情搖滾的情調，儘管沒有提到「滾石」二字，但明眼人都能看出／聽出他對滾石與段氏兄弟充滿革命情感的敬佩心情：

哥哥 其實我們已經沒有什麽敵人可以在乎

前方已經沒有路 風車你給看成恐龍一樣的怪物

我們肯定是最後的夢幻騎士 只要搖滾不死

許多年以後 我依然還會記得

我的夢像一場華麗的搖滾

光復南路的木棉花在風中

光復南路的搖滾樂在風中

台北光復南路是滾石唱片的所在地，在這首歌裡，也成了搖滾樂浪漫與現實的交錯所在，搖滾樂如同木棉花，炫麗燦爛之後，或許是凋零的開始，卻也是一個時代璀璨不朽的印記。

段鍾潭在2009年第二十屆金曲獎，獲得「特殊貢獻獎」殊榮，這首歌應該是為了這個殊榮而作，但歌裡卻不是對滾石與段鍾潭的歌頌，而是將滾石的音樂志業比擬為有如唐吉軻德一般的傻勁，向著理想前進，挑戰著音樂極限，「只要搖滾不死」，就有無限的可能。而陳昇也在滾石與這樣的華麗搖滾中，實現了他的音樂夢，對他而言，滾石就是搖滾的代名詞。

只要搖滾不死，音樂就不會死去，因為搖滾就是當代音樂的核心精神。

陳昇在2022年的《麗春》專輯中，收錄了一首〈二毛黑膠〉，看似沒頭沒尾的一串故事，說的正是有關滾石與當前流行歌的荒謬現實。「二毛」是滾石老闆段鍾沂的小名，前面所說段鍾潭的哥哥，這首歌或許是來自陳昇與二毛的某種對話或某次酒後的感慨，聽來令人發覷，也道盡了理想凋落後的唱片業殘酷現狀。

陳昇透過他獨有的嘮叨絮語式的敘事歌曲，唱出他對現世的敏銳批判。這首歌的旋律有點輕快而詼諧，搭配的卻又是殘酷至極的音樂圈生態，簡直是看盡了歌壇百態的二人寫照。

掛在嘴邊的夢想是存夠了錢要開家唱片行

奇怪的是他只要喝酒 不吃魚也不吃青菜

說起流行歌的唬爛歷史 妹妹聽了都覺得老套

妹妹只想知道 誰跟誰在一起 就好不好

演藝圈中的八卦不營養 又偏偏很想知道

你說我們賣的是音樂還是黑膠上面的相片

有沒有聽說過的唱片 聽說他出了四十幾張

大概老覺得自己很帥 到哪裡都是個英才

老唱著悲傷的歌曲 卻又把悲傷留給自己

拒絕了跟世界戀愛 卻又怕失去舞台

這裡的第一段，寫的是經營滾石的二毛，一心想著做出理想的音樂，卻忽略了現實的種種商業考量。他們對著唱片業蕭條所發出的感慨，人們不想要聽歌裡的精神，只想關心演藝圈的八卦和光鮮亮麗的明星外表，叫人無奈又不得不認清現實。

第二段裡，感慨的人換成了陳昇自己，雖說出了四十幾張唱片，人們總只記得「把悲傷留給自己」這樣陳腔濫調的情歌，想要臭屁地走出自己的路，又莫名地害怕失去舞台。

或許這就是理想與現實的拉拔吧，在音樂理想與現實生計之間不停地擺盪，拼命地想要做出厲害的音樂，卻也顧忌著市場上只在乎情歌與明星臉孔的殘酷現實，這大概也是只有堅持初衷的音樂人才會有的困擾，那些追逐著金錢名利的人們，並不會為此所苦惱。

只是因為會樂器 不小心跌進了流行歌的鬼域

他不負責任也很苦惱 不知道要怎樣去解釋自己的歪理

這首歌提到一個有趣的點，陳昇用來自嘲自己為何走上音樂創作的這條不歸路。他在多個場合都重複提過這樁往事，當年入伍時，因為誤聽老士官濃重口音而將「會樂（yau）器（chi）」聽成了「會油漆」，就此誤打誤撞進入音樂圈這條路，走著走著就變成了歌手，即便試圖在歌裡放進許多道理與追尋的課題，在這首歌裡卻成了「不知道要怎麼去解釋自己的歪理」。

但那些歪理，不正是支撐著他一路走來的，所謂的音樂初衷嗎？他與二毛之間相互漏氣嘲笑的，沒有人在乎的音樂故事，正是陳昇與滾石眾多音樂人們，始終沒有放棄的搖滾精神吧。

總結

從第一張專輯《擁擠的樂園》青澀但誠懇的創作，到年過60仍持續不停的音樂之路，陳昇有許多轉變與突破，歌中也傳達著小至個人、大至土地社會的豐沛情感。

四十多張專輯裡無數的歌，或許很難用簡單的規則去定義陳昇的詞曲創作，但我們都無法忽視，他用全部的音樂生涯及個人生命，強而有力地表達了所謂的搖滾精神，即便不是每首歌都鏗鏘有力地吶喊嘶吼，反而更展現了搖滾的豐沛厚度，無歌不是歌，無處不是搖滾不死的精神力量。

陳昇用他過去、現在與未來的歌告訴我們，搖滾不死，在無歌的時代。或許未來的時代，不再需要像陳昇這樣的歌手與音樂，但因為那些寫過唱過的歌，他為我們留下了一個時代該有的骨氣，也寫下屬於他自己的，搖滾的姿態。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航