昇歌裡的搖滾（下）：那些唱過的歌，為我們留下一個時代該有的骨氣
我們想讓你知道的是
陳昇
文：簡弘毅
然而說到搖滾，包括前面所說的對流行音樂的危機，也表現在他對所屬「滾石唱片公司」的態度上。滾石當然是當代流行音樂最重要的品牌之一，關於滾石的談論、介紹太多，出身滾石的大咖音樂人也不知多少，但真正為滾石寫歌的，恐怕也只有陳昇一人了吧。
陳昇寫滾石的創辦人段氏兄弟，寫滾石的搖滾精神，也把自己寫進去，還連唱了兩首，大概是歌壇的異類了。但從這兩首歌裡，我們也可以看到陳昇對搖滾的堅持，儘管自嘲或哀悼著流行音樂時代的消逝，都是充滿了真正的搖滾精神。
這首〈哥哥是英雄〉，收錄在2010年《PS.是的，我在台北》專輯，擺明了向滾石創辦人段鍾沂、段鍾潭致敬。整首歌開場就是一種硬派抒情搖滾的情調，儘管沒有提到「滾石」二字，但明眼人都能看出／聽出他對滾石與段氏兄弟充滿革命情感的敬佩心情：
哥哥 其實我們已經沒有什麽敵人可以在乎
前方已經沒有路 風車你給看成恐龍一樣的怪物
我們肯定是最後的夢幻騎士 只要搖滾不死
許多年以後 我依然還會記得
我的夢像一場華麗的搖滾
光復南路的木棉花在風中
光復南路的搖滾樂在風中
台北光復南路是滾石唱片的所在地，在這首歌裡，也成了搖滾樂浪漫與現實的交錯所在，搖滾樂如同木棉花，炫麗燦爛之後，或許是凋零的開始，卻也是一個時代璀璨不朽的印記。
段鍾潭在2009年第二十屆金曲獎，獲得「特殊貢獻獎」殊榮，這首歌應該是為了這個殊榮而作，但歌裡卻不是對滾石與段鍾潭的歌頌，而是將滾石的音樂志業比擬為有如唐吉軻德一般的傻勁，向著理想前進，挑戰著音樂極限，「只要搖滾不死」，就有無限的可能。而陳昇也在滾石與這樣的華麗搖滾中，實現了他的音樂夢，對他而言，滾石就是搖滾的代名詞。
只要搖滾不死，音樂就不會死去，因為搖滾就是當代音樂的核心精神。
陳昇在2022年的《麗春》專輯中，收錄了一首〈二毛黑膠〉，看似沒頭沒尾的一串故事，說的正是有關滾石與當前流行歌的荒謬現實。「二毛」是滾石老闆段鍾沂的小名，前面所說段鍾潭的哥哥，這首歌或許是來自陳昇與二毛的某種對話或某次酒後的感慨，聽來令人發覷，也道盡了理想凋落後的唱片業殘酷現狀。
陳昇透過他獨有的嘮叨絮語式的敘事歌曲，唱出他對現世的敏銳批判。這首歌的旋律有點輕快而詼諧，搭配的卻又是殘酷至極的音樂圈生態，簡直是看盡了歌壇百態的二人寫照。
掛在嘴邊的夢想是存夠了錢要開家唱片行
奇怪的是他只要喝酒 不吃魚也不吃青菜
說起流行歌的唬爛歷史 妹妹聽了都覺得老套
妹妹只想知道 誰跟誰在一起 就好不好
演藝圈中的八卦不營養 又偏偏很想知道
你說我們賣的是音樂還是黑膠上面的相片
有沒有聽說過的唱片 聽說他出了四十幾張
大概老覺得自己很帥 到哪裡都是個英才
老唱著悲傷的歌曲 卻又把悲傷留給自己
拒絕了跟世界戀愛 卻又怕失去舞台
這裡的第一段，寫的是經營滾石的二毛，一心想著做出理想的音樂，卻忽略了現實的種種商業考量。他們對著唱片業蕭條所發出的感慨，人們不想要聽歌裡的精神，只想關心演藝圈的八卦和光鮮亮麗的明星外表，叫人無奈又不得不認清現實。
第二段裡，感慨的人換成了陳昇自己，雖說出了四十幾張唱片，人們總只記得「把悲傷留給自己」這樣陳腔濫調的情歌，想要臭屁地走出自己的路，又莫名地害怕失去舞台。
或許這就是理想與現實的拉拔吧，在音樂理想與現實生計之間不停地擺盪，拼命地想要做出厲害的音樂，卻也顧忌著市場上只在乎情歌與明星臉孔的殘酷現實，這大概也是只有堅持初衷的音樂人才會有的困擾，那些追逐著金錢名利的人們，並不會為此所苦惱。
只是因為會樂器 不小心跌進了流行歌的鬼域
他不負責任也很苦惱 不知道要怎樣去解釋自己的歪理
這首歌提到一個有趣的點，陳昇用來自嘲自己為何走上音樂創作的這條不歸路。他在多個場合都重複提過這樁往事，當年入伍時，因為誤聽老士官濃重口音而將「會樂（yau）器（chi）」聽成了「會油漆」，就此誤打誤撞進入音樂圈這條路，走著走著就變成了歌手，即便試圖在歌裡放進許多道理與追尋的課題，在這首歌裡卻成了「不知道要怎麼去解釋自己的歪理」。
但那些歪理，不正是支撐著他一路走來的，所謂的音樂初衷嗎？他與二毛之間相互漏氣嘲笑的，沒有人在乎的音樂故事，正是陳昇與滾石眾多音樂人們，始終沒有放棄的搖滾精神吧。
總結
從第一張專輯《擁擠的樂園》青澀但誠懇的創作，到年過60仍持續不停的音樂之路，陳昇有許多轉變與突破，歌中也傳達著小至個人、大至土地社會的豐沛情感。
四十多張專輯裡無數的歌，或許很難用簡單的規則去定義陳昇的詞曲創作，但我們都無法忽視，他用全部的音樂生涯及個人生命，強而有力地表達了所謂的搖滾精神，即便不是每首歌都鏗鏘有力地吶喊嘶吼，反而更展現了搖滾的豐沛厚度，無歌不是歌，無處不是搖滾不死的精神力量。
陳昇用他過去、現在與未來的歌告訴我們，搖滾不死，在無歌的時代。或許未來的時代，不再需要像陳昇這樣的歌手與音樂，但因為那些寫過唱過的歌，他為我們留下了一個時代該有的骨氣，也寫下屬於他自己的，搖滾的姿態。
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。