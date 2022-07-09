【小說】龔萬輝《人工少女》選摘：生命會從一個零開始，莉莉卡，那就是我們的卵生年代
我們想讓你知道的是
睽違九年，龔萬輝以個人首部長篇小說探討時間、記憶與孤獨，故事中的旅程亦將成為疫病下讀者開啟個人時間、記憶的一把金鑰——如果可以選擇，你會打開哪一扇門？
文：龔萬輝
莉莉卡，在妳還未誕生的某一天早晨，我自一場怪異的夢中醒來，卻已記不得自己在夢中到底經歷過了什麼。
先聽見一陣聒噪的鳥叫聲，恍恍起了床，掀開床邊窗簾，看見一大群的烏鴉飛過。那些烏鴉掠過公寓的玻璃窗，飛遠了。我看著那些黑烏烏的鳥類，鼓振著翅膀，像一個一個被拆散了部首的字，或聚或散的，聚攏成一朵蠕動的烏雲，又隨著風快速地變幻著不同的、妖異的形狀。
我不曾知道此刻目睹鴉群的寓意，心底有些煩躁。下午才是複診的時間，但心懸了一夜，在床上翻來覆去，天泛亮時才恍惚睡著，卻又被烏鴉吵醒。這座城市愈來愈多烏鴉。原本也沒察覺，不知從什麼時候開始就無處不在，啃食人類遺留的殘渣生存，繁衍成巨大的族類。
看去公寓外面，相對著另一幢公寓。一整面的玻璃窗口。有些窗口被布簾虛掩著，有些卻開敞、透明，看得見睡房、客廳的那些陳設。陽台上總是掛著未乾的衣服、內衣褲，可以由此大略推測屋子裡頭住了什麼人。這些窗口恍如平凡人生的展示，都是扁扁的，玻璃切片那樣的生活。有一次深夜我甚至看見過，某扇明亮的窗口，一對男女像日本AV演的那樣，裸身趴在落地窗前，而無懼周遭透明的窺視……
也許都是一樣的，莉莉卡。當我們開始數算，第一個房間。第二個房間。第三個房間……
整座公寓，那一個一個房間，就像是玻璃箱裡的蟻穴，所有人都蝸居在這裡，那麼緊密卻又陌生。有時我會想像，也許對面的某一扇窗裡，布簾的背後，此刻也有人透過窗口這樣偷偷看著自己。
但不會有人知道我今天要到診所去。掩上了窗簾，我走進浴室，對著鏡子刷牙，然後換上出街的衣服，叩噠一聲，鎖上了房間的門。走在這座城市的影子底，就可以安好地隱身在人群之中。已過了繁忙的上班時間，坐上捷運，看著倒退流逝的城市風景，又回想起早晨那斷掉一半的夢。我在夢中似乎看見眼前城市變成了一座巨大的廢墟。原本高聳的公寓，被綠色的攀緣植物盤踞。夢中沒有任何人，而日光卻似乎格外清澈，抬頭看見一群一群鳥類聒噪飛過天空——
這是這座城市未來的景象嗎？像舊日那些科幻電影裡一再重現的終末場景。但夢總是徒留突兀的片段而沒有下文。捷運這時播放到站的播音，我想，今天又要在診所裡耗上漫長等待的時光。
總是要好久才會輪到我。
坐在診所的長椅上，我不斷抬頭看牆上跳閃的數字。診所裡播放著輕音樂，但似乎因為都經歷了太長的等待，所有人都沉陷在一樣木然、失焦的表情裡。有個孕婦從我的身邊站起來，我縮了縮腿讓路，看那女人扶著自己的腰，慢慢走向轉角。我低頭再看了看捏在手心裡的號碼薄紙，彷彿有什麼是需要一再確定的。但其實都已經不是第一次來這裡了。走進這間診所，總有一種一切都太過晃亮的虛浮感。冰冷的日光燈，將所有事物照得光影分明，但牆上卻貼滿了一整列可愛嬰孩的照片。不同膚色的小貝比，都開心笑著。我有時會想像，身處的婦產科診所，此刻像是一艘遠離地球的太空船，而所有人即將被送去遙遠的星球，身負繁衍人類、重建文明的重任。
而我坐在那些懷孕的女人、結伴而來的年輕夫婦之中，卻是孤身隻影的雄性。
周遭景象裡，我恍若走錯了舞台場景，變成這裡唯一格格不入的人。那些孕婦彼此之間都會交換一種同伴那樣的會心之笑，但沒有人向我搭話。我已經坐在那裡許久，安靜地等待被叫號。時間彷彿以一種星群晃過窗前的方式流失，通常從診所出來，都已耗費了整個下午。
但今天不一樣。當那個年輕護士拿著幾張表格，當眾問我：「這三天之內有沒有射精？」我竟像是小學生那樣有些羞赧，耳根熱了起來，又覺得那些坐在長椅上的陌生人都在看我。
彷彿所有人都知道了我的一切祕密。
我像課堂提問被老師點到那樣回答，沒、沒有。護士木然在表格上填寫了什麼，給了我一個小罐子，指著轉角，對我說，你待會就進去那個房間。我說好。那個鮮黃色蓋子的小塑料罐，上面貼著標籤，用潦草的原子筆寫著編號和我的名字。我把罐子握在手裡，總覺得有些彆扭，就把那小罐子塞進褲袋。但那個罐子卻像一個掩藏不住的祕密，在褲子布料底下，恍若從體內長出來的什麼一樣，仍浮出一個太過明顯的形狀。
「所以，我們會挑選出健康、高活躍的精子，像這樣，從針尖放入卵子裡面……」
當我聽著醫生說明整個過程，覺得非常不真實。那個年輕的醫生，戴著細框眼鏡，用一種機械而平緩的語調（他一天大概要講相同的話幾百次吧），告訴我這些，一連串的怪異的英文簡稱，AI、IVF、IUI……像一顆一顆尖銳的石頭逐一浮出水面。
但我當時完全無法理解那些科學字母背後的意義，又不敢多問，任由醫生繼續說著。我看著醫生掀翻手上那些圖解，想起的卻是中學生物實驗課觀察過的那些死去的細胞標本。從高倍數的顯微鏡看去，那些染成了藍色、紫色的細胞濾泡，隨著鏡頭的聚焦而忽隱忽現，其實非常絢麗魔幻，非常像是另一個星球的景象。
當我看見一個巨大的細胞體，像宇宙孤立的恆星那樣，恍如冒現著滾熱的岩漿和輻射光線，那位年輕醫生說，這就是人類之卵——「Egg」，那是少數我完全聽懂的英文名詞。
生命會由此開始，莉莉卡。從一個零開始。從虛無開始。那就是我們的卵生年代。一枚細胞突然甦醒過來，以一種亙古的方式自體分裂，一而二，二而四，四而十六……然後不斷增生、堆疊，依循著那看不見的指令，慢慢長成心臟、脊椎，伸出的突觸變成手和腳——慢慢地變成一個人類。
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城鄉均好、全民均享的理想生活，就用科技來實現吧——你需要的健康照護服務，現正上線中
我們想讓你知道的是
後疫情時代，零接觸服務的需求，使得智慧科技的角色愈發重要，智慧城鄉計畫與先進醫資共同推動人工智慧影像辨識技術，擴大既有的共照雲服務，協助民眾獲知疫情訊息，為民眾建立個人自主健康照護服務。
在科技不斷進步的過程中，許多過去不存在的工具，到今日已成為現實。2008年「智慧地球」的概念出現後，全球便開始推動智慧城市的發展。臺灣向來以科技之島自居，自然也不例外。在政府多年來力求數位轉型的政策下，臺灣進入了「智慧城鄉」的時代；所謂智慧城鄉，是運用大數據、物聯網、AI人工智慧等科技，串連市民、產業與地方，以創新的方式讓彼此有效溝通，並針對地方的特色和需求提供客製化服務，進而改善人民的生活品質。
把問題當作燃料，用科技強化服務力
然而，城鄉發展必然會有不均的問題，藉由科技介入、釐清現實痛點的立意雖良善，卻也無法忽視城鄉間的數位落差。在偏鄉地區因為人口流失、高齡化、科技產品使用率較城市低，數位化的腳步自然較為緩慢，向來是各項服務設施鞭長莫及之處。
先進醫資從2018年開始，在經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」的支持下，在高雄、屏東與澎湖發展「雄健康打造智慧樂活社區共照應用服務」（以下簡稱「雄健康」）。當時總經理黃兆聖就非常清楚，首先要解決的就是資源不足、人力不足、缺乏回饋三大問題，而數位化、智慧科技等創新力量，正好可以有效的連結偏鄉生活需求與痛點，讓在地化、客製化的服務與設施，全面提升民眾的醫療照護品質。
用最體貼的科技，讓照護範圍沒有邊界
「雄健康」計畫的目標，是在衛生所、醫療院所、長照據點、社區活動中心及商業通路等多元化的據點，設立「智慧健康照護站」，提供血壓機、血氧機、血糖機等生理量測設備的整合服務，同時還支援多種身分識別登入、數據隨身、遠距諮詢、銀髮族健康管理量表等功能，讓市民可以依自己習慣的生活圈，就近接受基礎的照護服務，並且養成定期自主量測的習慣。這些健康紀錄將會上傳雲端、整合數據，不只可以將結果傳送給自己作為提醒，在民眾實際就診時，也能成為醫生評斷的參考，協助醫護人員及早發現異常或是調整用藥，大幅降低醫療資源及人力不足的問題。
同樣對提升醫療資源與人力應用效率有幫助的還包括「雄健康」計畫中的客服機器人腳本。這個功能是針對不同客戶需求，開發多達50種服務的腳本客服機器人，用來即時解決民眾常見的健康問題。只要民眾對自己的健康狀況有疑慮，就可以詢問線上客服機器人，並獲得最初步的協助。最重要的是，這個客服機器人以國人常用的社交軟體LINE作為平台。有鑒於LINE的普及率高，使用者無需重新下載及適應新軟體，對年長者來說更是友善，使用意願便明顯提高，如此一來，為民眾所建立的個人自主健康照護服務，就這樣一步一步地建立起來了。
立基於「雄健康」在高屏地區和澎湖的發展十分順利，2021年開始便積極與臺南、臺中、高雄、屏東、金門地方政府合作，務求達到更深入、體貼的服務，發展出獨特的「健康共照雲」系統。
靈活因應疫情變化，滾動式修正共照雲服務
原本是為了打造數位醫療照護服務而發展的共照雲，參考了「雄健康」所建立的數位化照護服務內容，同樣使用LINE作為平台，目標同樣是為了解決偏鄉資源和人力不足的問題。沒想到今年五月，在傳染力更為強大的Omicron變異株的肆虐下，疫情擴散迅速，臺南市共照雲的發展也臨危受命，在短短五天之內將服務上線，主要協助民眾獲知疫情訊息、確認自身狀況，另外也提供下載居家隔離單、施打疫苗、申請補助等服務內容。在疫情猛烈的攻勢下，共照雲成為市府、醫療院所與民眾溝通、解惑的最佳橋樑，甚至做到AI快篩辨識服務，協助許多臺南偏鄉地區的民眾不需冒險接觸人群，線上就可以判斷是否確診，後續再由醫療人員介入協助，減少很多不必要的擔心和移動。
同時，客服機器人，也在疫情期間提供了最佳輔助。在衛生局、先進醫資和醫療院所的共同努力之下，不斷地優化、精進客服機器人腳本。無論市民為確診者、居隔者、密切接觸者⋯⋯盡可能讓每一個人都能在機器人的服務中，找到問題的解答。臺南市衛生局長許以霖表示：「對抗疫情，臺南市的目標很明確，就是要讓就診人數維持在醫療量能之下。客服機器人的出現，減輕了醫護人員疲於接電話、回答民眾問題的瑣碎流程，更能專心在照顧中、重症患者，在疫情大爆發期間不至於崩潰，如此才能真正守住所有市民的健康。」
當然，疫情是一時的，市民的健康才是長久的，「健康共照雲」的目標，是希望可以透過民眾健康紀錄的數據化，成為日常自主照護的重要幫手。下一步，先進醫資希望能跨縣市留存健康資料，成為全國性的第一線照護服務。而這些數據，都將成為中央和地方政府參考的基準，以便未來做到精準打造各縣市的特色照護服務。
以人為本，發展城鄉均好的未來
在2025年即將邁入超高齡社會的前提下，如何幫助國人健康、安心地迎向老年，已是國家與全民必須面對的重大課題。與此同時，臺灣也是一個充滿創新能量、技術發展快速的地方，所以過去所面臨的困難，今日已可以透過科技來解決。
「智慧城鄉計畫」從2018年起，持續針對地方需求，鼓勵業者提出新興解決方案，在推動健康領域方面，不僅是智慧照護，包含遠距醫療、健康量測、智慧運動以及登革熱防治等，都秉持著以人為本的初心，以科技的力量來照顧臺灣這片土地上的每一個人，透過政府和企業攜手合作，協助地方數位轉型，並降低城鄉之間的落差，共同建立一個城鄉均好、全民均享的理想未來。
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