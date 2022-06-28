行政院「人權及轉型正義處」正式揭牌，接續促轉會解散後各項任務統合
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為加強各任務編組間橫向協調聯繫及統合督導的功能，因此首部國家人權行動計畫，將行政院增設人權處列為重要行動之一。
促進轉型正義委員會（促轉會）在今年5月底任務結束解編後，轉型正義任務將由各部會接手，行政院並成立「人權及轉型正義處」作為幕僚單位， 另外設立「推動轉型正義會報」，由行政院長親自擔任召集人，督導協調各個承接任務的部會，完成轉型正義任務的未竟事項。
不只轉型正義，人權處還要統合移工、性平等工作
行政院人權及轉型正義處昨日進行揭牌儀式，行政院秘書長李孟諺表示，國際人權組織「自由之家」（Freedom House）今年公布的《2022年全球自由度調查報告》，台灣排名亞洲第2，持續名列「自由」國家，即使台灣人權已持續朝正向發展，在世界各國也獲得良好評價，但仍有許多工作尚待精進，包括移工權利、性別平權、同婚合法化後續等議題，期勉今日人權處成立後，透過未來跨部會同心協力，讓台灣成為更美好的國家。
行政院發言人羅秉成致詞表示，目前9大核心人權公約，已有6部具國內法效力，對於已國內法化的6部公約，行政院雖已成立對應的任務編組，督導各機關推動人權保障相關工作，但為加強各任務編組間橫向協調聯繫及統合督導的功能，因此首部國家人權行動計畫，將行政院增設人權處列為重要行動之一，希望藉此提升政府對人權政策的整體擘劃及施政統合功能。
此外，國家人權行動計畫中有關研議制定綜合性平等法、人權指標、人權預算、人權影響評估機制之統合規劃等事宜，為人權處未來重要推動工作項目。
轉型正義業務，人權處是幕僚單位
對於轉型正義業務，羅秉成表示，過去台灣歷經幾十年威權統治造成的傷害以及累積的不義，對社會傷害甚深，解嚴後多年才在蔡英文總統任內落實轉型正義相關作為，包括推動《促進轉型正義條例》立法，到成立促進轉型正義委員會，顯示政府對轉型正義工作的重視。
在促轉會提交任務總結報告，依法結束任務後，由法務部、內政部、文化部、衛福部、教育部及國發會等6個部會承接落實，同時由行政院長蘇貞昌親自擔任「推動轉型正義會報」召集人，並由人權處擔任會報幕僚，統籌整合跨部會議題，持續推動台灣轉型正義工程邁向新的里程碑。
最近衛福部、法務部、國發會檔案局等也都紛紛展開針對政治暴力創傷療癒與平復、國民黨黨史的調查與研究，促轉基金管理還有政治檔案開放相關人力的招募工作。
羅秉成強調，人權處的揭牌意味著新挑戰正要開始，落實人權及轉型正義是政府的重要責任，也是長遠的民主工程，蔡總統和蘇院長都願意承擔這個歷史任務；期勉未來人權處和各部會共同攜手，讓人權與轉型正義在既有基礎上持續推進，不但要做得更多，還要做得更好。
行政院人權處長由曾在司法院擔任專門委員的賴俊兆接任。《中央社》報導，從司法院轉至行政院服務，賴俊兆說，他待過司法院行政訴訟及懲戒廳，也曾在法務部一段時間，皆有參與或是推動人權相關法案，對於人權議題始終有接觸，這次接下人權處長算是一段機緣。目前公務員正進行相關甄選，至於各界關注的推動轉型正義會報，也正加緊腳步研擬設置要點，盼能讓會議盡速舉行。
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核稿編輯：翁世航
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
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本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。