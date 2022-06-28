行政院「人權及轉型正義處」正式揭牌，接續促轉會解散後各項任務統合

促進轉型正義委員會（促轉會）在今年5月底任務結束解編後，轉型正義任務將由各部會接手，行政院並成立「人權及轉型正義處」作為幕僚單位， 另外設立「推動轉型正義會報」，由行政院長親自擔任召集人，督導協調各個承接任務的部會，完成轉型正義任務的未竟事項。

不只轉型正義，人權處還要統合移工、性平等工作

行政院人權及轉型正義處昨日進行揭牌儀式，行政院秘書長李孟諺表示，國際人權組織「自由之家」（Freedom House）今年公布的《2022年全球自由度調查報告》，台灣排名亞洲第2，持續名列「自由」國家，即使台灣人權已持續朝正向發展，在世界各國也獲得良好評價，但仍有許多工作尚待精進，包括移工權利、性別平權、同婚合法化後續等議題，期勉今日人權處成立後，透過未來跨部會同心協力，讓台灣成為更美好的國家。



行政院發言人羅秉成致詞表示，目前9大核心人權公約，已有6部具國內法效力，對於已國內法化的6部公約，行政院雖已成立對應的任務編組，督導各機關推動人權保障相關工作，但為加強各任務編組間橫向協調聯繫及統合督導的功能，因此首部國家人權行動計畫，將行政院增設人權處列為重要行動之一，希望藉此提升政府對人權政策的整體擘劃及施政統合功能。

此外，國家人權行動計畫中有關研議制定綜合性平等法、人權指標、人權預算、人權影響評估機制之統合規劃等事宜，為人權處未來重要推動工作項目。

轉型正義業務，人權處是幕僚單位

對於轉型正義業務，羅秉成表示，過去台灣歷經幾十年威權統治造成的傷害以及累積的不義，對社會傷害甚深，解嚴後多年才在蔡英文總統任內落實轉型正義相關作為，包括推動《促進轉型正義條例》立法，到成立促進轉型正義委員會，顯示政府對轉型正義工作的重視。

在促轉會提交任務總結報告，依法結束任務後，由法務部、內政部、文化部、衛福部、教育部及國發會等6個部會承接落實，同時由行政院長蘇貞昌親自擔任「推動轉型正義會報」召集人，並由人權處擔任會報幕僚，統籌整合跨部會議題，持續推動台灣轉型正義工程邁向新的里程碑。

最近衛福部、法務部、國發會檔案局等也都紛紛展開針對政治暴力創傷療癒與平復、國民黨黨史的調查與研究，促轉基金管理還有政治檔案開放相關人力的招募工作。



羅秉成強調，人權處的揭牌意味著新挑戰正要開始，落實人權及轉型正義是政府的重要責任，也是長遠的民主工程，蔡總統和蘇院長都願意承擔這個歷史任務；期勉未來人權處和各部會共同攜手，讓人權與轉型正義在既有基礎上持續推進，不但要做得更多，還要做得更好。

行政院人權處長由曾在司法院擔任專門委員的賴俊兆接任。《中央社》報導，從司法院轉至行政院服務，賴俊兆說，他待過司法院行政訴訟及懲戒廳，也曾在法務部一段時間，皆有參與或是推動人權相關法案，對於人權議題始終有接觸，這次接下人權處長算是一段機緣。目前公務員正進行相關甄選，至於各界關注的推動轉型正義會報，也正加緊腳步研擬設置要點，盼能讓會議盡速舉行。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航