美最高法院撤銷近半世紀以來的墮胎合憲權，「羅訴韋德案」遭推翻會有哪些影響？
我們想讓你知道的是
近半個世紀以來，「羅訴韋德案」的判決一直允許女性在懷孕前3個月內進行墮胎，不過最高法院裁決指出，憲法沒有提到墮胎權，宣布將墮胎規範交還給各州決定。
美國最高法院週五（24日）以5：4推翻了1973年支持婦女墮胎權的重要案例「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），該意見是最高法院幾十年來最重要的決定，如今遭推翻將改變美國女性生殖健康的格局。
今年5月外洩了一份最高法院對於羅素韋德案的判決草案，當時在全美內引發了劇烈的激辯，不過最高法院的最終意見與外洩草案的內容驚人的相似，最終判決將賦予美國各州制定墮胎相關法令，而不必擔心與「羅訴韋德案」發生衝突。
羅訴韋德案為何會被推翻？
近半個世紀以來，「羅訴韋德案」的判決一直允許女性在懷孕前3個月內進行墮胎，而在1992年，最高法院又在「計劃生育協會訴凱西案」（Planned Parenthood v. Casey）中，保障女性在胎兒可於子宮外存活之前的墮胎權，即大約孕期22週到24週。
「羅訴韋德案從一開始就大錯特錯」，大法官阿利托（Samuel Alito）在他的最終意見中寫道，「它的論述非常薄弱，這項決定產生了破壞性後果。羅訴和凱西案遠不及促成全國解決墮胎問題，而是激起辯論、加深分裂。」
「我們認為，《憲法》沒有賦予墮胎權。羅訴和凱西案必須被否決，規範墮胎的權力必須歸還給人民和他們選出的代表。」阿利托寫道，憲法沒有提到墮胎，任何憲法法條都沒有隱晦地保護墮胎權，規範墮胎的權力應在於政治部門，而不是法院。
加入阿利托的還有大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）、及前總統川普任內提名的戈蘇奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）、巴瑞特（Amy Coney Barrett）。《CNN》指出，判決結果是因為6名保守派大法官佔了多數，特別是川普提名的3位大法官，才促成這項結果。
另外最高法院也以6：3的投票結果，支持密西西比州禁止15週後墮胎的法律。該法律禁止在懷孕15週後進行墮胎，比「羅訴韋德案」判決結果所允許的先例時間早了大約2個月。大法官羅伯茲（John Roberts）表示他會維護密西西比州的法律，但不會進一步抹除最高法院的判決先例。
在一份聯合反對意見中，自由派大法官布雷爾（Stephen Breyer）、索托瑪約（Sonia Maria Sotomayor）和凱根（Elena Kagan）嚴厲的批評其他法官放棄了保護女性利益與「潛在生命」間取得平衡的先例：
「今天，法院放棄了這種平衡。它說從受精的那一刻起，女人就沒有發言權。」「我們感到悲痛，為這個法院、更為了今天失去基本憲法保護的數百萬美國婦女感到悲痛。我們不同意（這個判決）。」
會有哪些後續影響？
這項判決將改變美國的墮胎權，各州現在可以頒布墮胎禁令，根據古特馬赫研究所5月公布的數據，全美將有接近一半（22個州）確定會啟動禁令，包括9州擁有羅訴韋德案前即存在的禁令、13州通過了所謂的觸發法（trigger laws），將在最高法院裁決後自動禁止墮胎，預計美國將有一半的州將針對墮胎引入新的限制或禁令，而且可能會有更多州迅速效仿。
不過另一方面，民主黨執政的加州、新墨西哥州和密西根州在內的幾個州州長已經宣布，會將墮胎權納入憲法的計劃。
《MSNBC》報導指出，未來在美國將看到不同州之間的拉鋸戰，像加州這樣的州政府會希望不僅他們自己的居民可以墮胎，而且其他州的婦女也可以來這裡墮胎；另一方面，像密蘇里州這樣的「紅州」不僅會在其境內禁止墮胎，還會試圖阻止其居民到別州進行墮胎。
拜登：最高法院判決讓美國倒退150年
美國總統拜登週五下午於白宮發表談話，稱最高法院推翻「羅訴韋德案」的裁決實際上將美國帶回了150年前。
拜登表示，「在我看來，這對國家來說是悲傷的一天。」「今天，美國最高法院剝奪了已經被認可的美國人民憲法權利。他們不是加以限制，他們是把它拿走了。」拜登批評，最高法院今天的裁決彷彿將美國帶回150年前，在1800年代仍將墮胎視為犯罪的州法律。
拜登表示，最高法院終止墮胎合憲權的決定「不能成為最終決定」，他將敦促國會採取行動，並敦促選民將他們的不滿帶到民意調查中，「通過你的投票，你可以採取行動」。
拜登也說，他的政府將保護女性從禁止墮胎的州前往允許墮胎的州的基本權利，同時承諾保護女性獲得FDA批准的藥物和避孕措施的機會。
民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也痛批，共和黨控制的最高法院「已經實現了該黨黑暗而極端的目標」。她說，「今天美國的女性將比她們的母親擁有更少的自由」，「這個殘酷的裁決令人髮指，令人心痛。」
但另一方面，共和黨籍的密西西比州州長理夫斯（Jonathon Tate Reeves）很快對這項裁決表示歡迎，稱他的州「領導國家克服了我國歷史上最不公正現象之一」，「這個判決結果將帶來更多的心跳、更多的嬰兒車、更多的成績單、更多的小聯盟比賽、更多美好的生活。這是一個快樂的一天！」
長期質疑羅訴韋德案的前副總統彭斯（Mike Pence）表示，「這一判決給了美國人民一個新的開始」，「獲得了第二次生命的機會」。
美國公民自由聯盟（ACLU）則推文表示，「我們不會否認這是一個多麼可怕的時刻。」
「無論法院怎麼說，任何人都不應被迫違背自己的意願懷孕……墮胎是我們的權利。我們永遠不會停止為此奮鬥。」
新聞來源
- Supreme Court overturns Roe v. Wade; states can ban abortion（AP）
- Supreme Court overturns Roe v. Wade （CNN）
- Roe v Wade: US Supreme Court strikes down abortion rights（BBC）
- America's biggest upcoming battles to piece together abortion rights（MSNBC）
延伸閱讀
- 孩子還有心跳但沒有存活可能，禁止墮胎的馬爾他恐讓孕婦陷入生命危險
- 美地方墮胎禁令再升級：奧克拉荷馬州規定受精後不得墮胎，強暴、亂倫等例外需先上報執法單位
- 《生育保健法》刪除「人工流產需配偶同意」規定，保障女性生育自主決定權
- 朱家安：每個孕婦對於自己和胚胎未來福祉的判斷，應該都會比你我準確
【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！
責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：吳象元
Tags：
一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡
我們想讓你知道的是
ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTX獨立顯示卡，機身更以永續材質打造，是集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身的14吋行動工作站。
來自Lenovo P系列工作站的最新成員ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTXTM獨立顯示卡，擁有易於攜帶的纖薄身段，機身更以永續材質打造，隨時隨地均展現完美效能，為一款兼具輕薄、效能與環保的14吋行動工作站。
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3輕巧高效14吋ISV認證行動工作站
身為專業領域的菁英份子，隨時隨地都面臨工作壓力，因此手邊所使用的工具，扮演著提高工作效率的關鍵角色。Lenovo P系列工作站為菁英階層最值得信賴的選擇，旗下所有產品皆擁有優異性能，同時兼具相當的耐用度，能夠在各種高壓環境長時間運作，適合各行各業專業人士；不僅如此，Lenovo P系列工作站皆通過ISV（Independent Software Vendor）獨立軟體供應商認證，當開啟各種生產力應用程式，都能提供絕佳的穩定性與相容性，讓Lenovo P系列工作站徹底發揮，為用戶達到更好的生產效率。
這次Lenovo P系列工作站帶來全新產品Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，承襲該系列多項優勢於一身，採用最新第12代Intel Core i7處理器，且拜搭載NVIDIA RTXTM獨立顯卡所賜，特別在電腦繪圖、建立3D模型…等作業有出色發揮；然而優異的硬體規格，不過是Lenovo P系列工作站的入門標配，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3更強調輕薄機身與永續環保兩大訴求，將高性能輕巧行動工作站的使用體驗帶到新高度。
厚度17.9mm、重量1.24kg 輕薄機體也有強韌身段
在提高效能的同時兼顧攜帶性，這在設計上無疑充滿難度，然而輕薄機體、強韌身段對Lenovo P系列工作站來說，只是最基本的要求。這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最不可思議的是，竟能將優異功能全部塞進厚度僅17.9mm、重量只有1.24kg的14吋機箱中，無論是徒手拿著、或放進公事包都「超無感」，讓使用者以最優雅之姿，隨時保有強大的工作效率，由此可見P系列旗下每一代產品都不斷在進化的決心。
儘管標榜輕薄好攜帶，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3沒犧牲應有的耐用度，機身通過MIL-SPEC測試，包括12種軍規級標準與200多項嚴苛的品質測試，從北極荒野到沙漠塵暴、零重力環境到意外濺水掉落都沒問題，畢竟天有不測風雲，尤其在外趴趴走，總有不盡人意時候，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3可靠的堅固機體，能確保在任何環境都能輕鬆搞定關鍵業務專案；此外，在纖薄機體中，配備全面的ThinkShield安全服務套件，提供進階資料加密、生物認證科技、螢幕隱私防護濾鏡讓用戶自訂安全保護功能，為用戶的資訊安全把關。
內建NVIDIA RTXTM獨立顯卡 帶來前所未有的極致性能
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最高搭載第12代Intel Core i7處理器（14核心、4.8GHz）、48GB 3200MHz記憶體，加上內建4GB VRAM的NVIDIA T550獨立顯示卡，無論是運算複雜的繪圖作業、或超吃記憶體的3D建置都游刃有餘。此外， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3配備16:10比例的14吋FHD螢幕，搭配UHD X-Rite色彩校正功能，能以高亮度、更鮮明對比、更細膩的影像細節，忠實呈現用戶的專業工作內容。
然而，如果希望工作軟體運作順暢，是否通過ISV認證為一大關鍵。ISV指的是「Independent Software Vendor獨立軟體供應商認證」，簡單來講， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3和搭載的專業生產力軟體間經過使用測試和認證，開啟使用應用程式都有令人滿意的穩定度與相容性，無論是用AutoCAD繪製幾何線條、SolidWorks分析複雜的機械輪廓草圖，或用Revit建立資訊量龐大的模型，都能達到最佳化的體驗，再加上NVIDIA RTXTM獨立顯卡加持，讓轉檔和匯出過程更順暢、穩定與省時，向過去卡卡的情形說掰掰！
使用永續材料 符合環保精神
Lenovo P系列工作站產品不斷精進，Lenovo也不忘體現對環境的關懷。Lenovo ThinkPad P14s Gen 3設計上秉持「永續發展」精神，筆電從外部材質到內部零組件，皆使用再生或可回收材料製成，包括喇叭音箱使用97%回收再利用原料（PCC）而製的再造塑膠、電池與變壓器採用再造塑膠製成，包裝更取自90% PCC或可持續發展叢林材料，機身則通過EPEAT 環保與ENERGY STAR 8能源之星標章，同時符合RoHS規範與TCO 9認證，每個環節皆體現永續精神，希望透過以身作則，為地球環保盡最大心力。
隨時隨地 以完美效能賦予工作效率
Lenovo P系列工作站從設計之初，便秉持超越業界標準的堅持態度，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身，無論是學生、專業人士或教育工作者，只要擁有Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，就能隨心所欲自由發揮，輕鬆提高工作與創作效率。