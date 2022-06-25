美最高法院撤銷近半世紀以來的墮胎合憲權，「羅訴韋德案」遭推翻會有哪些影響？

美國最高法院週五（24日）以5：4推翻了1973年支持婦女墮胎權的重要案例「羅訴韋德案」（Roe v. Wade），該意見是最高法院幾十年來最重要的決定，如今遭推翻將改變美國女性生殖健康的格局。

今年5月外洩了一份最高法院對於羅素韋德案的判決草案，當時在全美內引發了劇烈的激辯，不過最高法院的最終意見與外洩草案的內容驚人的相似，最終判決將賦予美國各州制定墮胎相關法令，而不必擔心與「羅訴韋德案」發生衝突。

羅訴韋德案為何會被推翻？

近半個世紀以來，「羅訴韋德案」的判決一直允許女性在懷孕前3個月內進行墮胎，而在1992年，最高法院又在「計劃生育協會訴凱西案」（Planned Parenthood v. Casey）中，保障女性在胎兒可於子宮外存活之前的墮胎權，即大約孕期22週到24週。

「 羅訴韋德案 從一開始就大錯特錯」，大法官阿利托（Samuel Alito）在他的最終意見中寫道，「它的論述非常薄弱，這項決定產生了破壞性後果。羅訴和凱西案遠不及促成全國解決墮胎問題，而是激起辯論、加深分裂。」

「我們認為，《憲法》沒有賦予墮胎權。羅訴和凱西案必須被否決，規範墮胎的權力必須歸還給人民和他們選出的代表。」阿利托寫道， 憲法沒有提到墮胎，任何憲法法條都沒有隱晦地保護墮胎權，規範墮胎的權力應在於政治部門，而不是法院。

加入阿利托的還有大法官湯瑪斯（ Clarence Thomas）、 及前總統川普任內提名的戈蘇奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）、巴瑞特（Amy Coney Barrett）。《CNN》指出，判決結果是因為6名保守派大法官佔了多數，特別是川普提名的3位大法官，才促成這項結果。

As the Supreme Court eviscerates reproductive rights - 5 of 9 justices were nominated by presidents who initially lost the popular vote. Samuel Alito & John Roberts by W. Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh & Amy Coney Barrett by Trump. pic.twitter.com/bzap0yTsvC — anyone_want_chips (@anyonewantchips) June 24, 2022

另外最高法院也以6：3的投票結果，支持密西西比州禁止15週後墮胎的法律。該法律禁止在懷孕15週後進行墮胎，比「羅訴韋德案」判決結果所允許的先例時間早了大約2個月。大法官羅伯茲（John Roberts）表示他會維護密西西比州的法律，但不會進一步抹除最高法院的判決先例。

在一份聯合反對意見中，自由派大法官布雷爾（Stephen Breyer）、索托瑪約（Sonia Maria Sotomayor）和凱根（Elena Kagan）嚴厲的批評其他法官放棄了保護女性利益與「潛在生命」間取得平衡的先例：

「 今天，法院放棄了這種平衡。 它說從受精的那一刻起，女人就沒有發言權。」 「我們感到悲痛，為這個法院、更為了今天失去基本憲法保護的數百萬美國婦女感到悲痛。我們不同意（這個判決）。」

會有哪些後續影響？

這項判決將改變美國的墮胎權，各州現在可以頒布墮胎禁令，根據古特馬赫研究所5月公布的數據，全美將有接近一半（22個州）確定會啟動禁令，包括9州擁有羅訴韋德案前即存在的禁令、13州 通過了所謂的觸發法（trigger laws）， 將在最高法院裁決後自動禁止墮胎，預計美國將有一半的州將針對墮胎引入新的限制或禁令，而且可能會有更多州迅速效仿。

不過另一方面，民主黨執政的加州、新墨西哥州和密西根州在內的幾個州州長已經宣布，會將墮胎權納入憲法的計劃。

《MSNBC》報導指出，未來在美國將看到不同州之間的拉鋸戰，像加州這樣的州政府會希望 不僅他們自己的居民可以墮胎，而且其他州的婦女也可以來這裡墮胎；另一方面，像密蘇里州這樣的「紅州」不僅會在其境內禁止墮胎，還會試圖阻止其居民到別州進行墮胎。

拜登：最高法院判決讓美國倒退150年

美國總統拜登週五下午於白宮發表談話，稱 最高法院推翻「羅訴韋德案」的裁決實際上將美國帶回了150年前。

拜登表示， 「 在我看來，這對國家來說是悲傷的一天。」「 今天，美國最高法院剝奪了已經被認可的美國人民憲法權利。他們不是加以限制，他們是把它拿走了。」拜登批評，最高法院今天的裁決彷彿將美國帶回150年前，在1800年代仍將墮胎視為犯罪的州法律。



拜登表示，最高法院終止墮胎合憲權的決定「不能成為最終決定」，他將敦促國會採取行動，並敦促選民將他們的不滿帶到民意調查中，「通過你的投票，你可以採取行動」。

拜登也說，他的政府將保護女性從禁止墮胎的州前往允許墮胎的州的基本權利，同時承諾保護女性獲得FDA批准的藥物和避孕措施的機會。

Watch live: President Joe Biden delivers an address after the U.S. Supreme Court overturned Roe v. Wade, ending constitutional protections for abortion. https://t.co/VYwTrMVLff — The Associated Press (@AP) June 24, 2022

民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）也痛批， 共和黨控制的最高法院「已經實現了該黨黑暗而極端的目標」。她說，「今天美國的女性將比她們的母親擁有更少的自由」，「 這個殘酷的裁決令人髮指，令人心痛。」

但另一方面，共和黨籍的密西西比州州長理夫斯（ Jonathon Tate Reeves） 很快對這項裁決表示歡迎，稱他的州「領導國家克服了我國歷史上最不公正現象之一」， 「這個判決結果將帶來更多的心跳、更多的嬰兒車、更多的成績單、更多的小聯盟比賽、更多美好的生活。這是一個快樂的一天！」

長期質疑羅訴韋德案的前副總統彭斯（Mike Pence）表示，「 這一判決給了美國人民一個新的開始」，「獲得了第二次生命的機會」。

Photo Credit: AP / 達志影像 反對墮胎權的團體慶祝羅訴韋德案遭推翻。

美國公民自由聯盟（ACLU）則推文表示，「 我們不會否認這是一個多麼可怕的時刻。」

「無論法院怎麼說，任何人都不應被迫違背自己的意願懷孕……墮胎是我們的權利。我們永遠不會停止為此奮鬥。」

See you in the streets.



Find a rally near you at https://t.co/NpCkIBAxEE pic.twitter.com/Ng6nc724AD — ACLU (@ACLU) June 24, 2022

Photo Credit: Reuters / 達志影像 墮胎權的支持者在得知「羅訴韋德案」遭推翻後難過落淚。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網成員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入成員！

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元