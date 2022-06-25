【東南亞週報】翁山蘇姬移往單獨囚禁監獄、大馬電信衛星成功發射、越環保人士因逃稅判兩年刑期

編譯：荊柏鈞、柯昀伶、鄭熹、黃以樂（南洋誌）

南洋誌東南亞週報第176期，為讀者挑選2022年6月18日至6月24日期間，有關菲律賓、緬甸、馬來西亞、新加坡、越南與泰國的六則東協區域大事。

菲律賓｜菲杜特蒂長女薩拉 於納卯宣布就職副總統

下一屆菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）、副總統薩拉（Sara Duterte-Carpio）將於6月30日正式宣布就職，而副總統當選人薩拉提前於19日在家鄉納卯市（Davao）先行舉辦就職典禮。

菲國5月9日舉行總統大選，正副總統當選人小馬可仕與薩拉將於6月30日在馬尼拉宣誓就職，展開六年任期。副總統當選人薩拉於19日在納卯市舉辦就職典禮， 由最高法院大法官耶南多（Ramon Paul Hernando）監誓，現任總統杜特蒂、前總統艾若育（Gloria Macapagal-Arroyo），以及總統當選人小馬可仕等人出席觀禮，中國駐菲大使黃溪連也於典禮前與薩拉進行會面。

現年44歲的薩拉在典禮上表示，呼籲人民團結一致，一同面對外來挑戰。未來除了副總統一職，她也將兼任教育部長。先前曾傳出她將兼任國防部長，國防部長一職向來是未來問鼎總統大位的重要內閣。

納卯為杜特蒂家鄉，杜特蒂和薩拉皆曾擔任納卯市長；在薩拉當選後，將由杜特蒂幼子塞巴斯汀（Sebastian Duterte）出任市長一職；其另一名兒子保羅（Paolo Duterte）則在5月選舉中順利當選眾議員。

而在30日舉行的正式就職典禮，日本共同社報導日本外相林芳正（Hayashi Yoshimasa）有望出訪觀禮，這將是2004年以來，再次有日本外相出席菲總統就職宣誓儀式。外界解讀為有鑑於中國在南海的行為，日本有意加強與菲國新政府的雙邊關係。

Photo Credit: 中央社 菲律賓副總統當選人薩拉．杜特蒂（中）19日搶先總統當選人小馬可仕11天舉辦就職典禮。圖為菲國參院議長索托（左）和眾院議長費拉斯柯（右）5月25日宣布薩拉當選副總統。 （薩拉競選團隊提供） 中央社記者陳妍君馬尼拉傳真

緬甸｜緬甸軍政府發言人：翁山蘇姬已被轉至監獄單獨囚禁

緬甸軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）6月23日表示，緬甸前領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）22日已從居家軟禁，轉為在首都奈比多（Naypyidaw）一處監獄單獨監禁，而她未來的審判聽證會，將會在監獄的法庭內舉行。

瞭解此案的消息人士23日表示，翁山蘇姬精神很好，並「平靜」面對單獨監禁的情況。據了解，當翁山蘇姬被移監時，她的家政員和狗並沒有陪同，監獄周圍的安全戒備「比以前更嚴密」。她在監獄內將有3名女性工作人員負責照顧，但並未具體說明她們是囚犯或是監獄管理者。

聯合國發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）指出，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）「非常關注」翁山蘇姬的情況，目前的態勢發展與聯合國要求軍政府釋放翁山蘇姬及所有其他政治犯的呼籲背道而馳。杜雅里克補充：「我們對她的國家感到擔憂」。

人權觀察（Human Rights Watch）亞洲區副主任羅伯森（Phil Robertson）則是表示，「我們看到的是緬甸軍政府正走向一個對翁山蘇姬更加懲罰性的階段」。羅伯森認為，「他們顯然是在恫嚇翁山蘇姬和她的支持者」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 2021年1月26日翁山蘇姬拜訪醫療工作者的檔案照。

馬來西亞｜最新衛星成功發射 大馬網絡覆蓋率可望提升

隨著大馬最新多任務電信衛星MEASAT-3d於6月23日在法屬圭亞那太空中心發射成功，大馬距離2025年以前達成100%網絡覆蓋率，以及提高寬頻服務品質的目標已更近一步。該衛星造價約馬幣12億令吉（約新台幣81億元），為MEASAT眾衛星中最完善和複雜的衛星，預計於成功升空一個月之後投入運用。

大馬首相依斯邁表示，該衛星將大幅提升全國網速，幫助縮短城鄉之間的數位鴻溝，並且繼續吸引更多年輕人投入航空領域。他與600人在吉隆坡世貿中心的衛星發射直播現場，一同見證發射過程。

此次發射的衛星是搭載阿麗亞娜5號火箭上空，並預計有18年的使用壽命。大馬通訊及多媒體部長安努亞（Annuar Musa）指出，國家數位網絡計畫第一期項目，可通過光纖網絡達成97%的覆蓋率，剩下的3%屬於內陸地區則必須使用人造衛星科技上網。事實上，大馬目前亦有使用衛星技術，只不過技術仍不足提供較高容量的寬頻，網速較慢。

有了MEASAT-3d投入運作，意味著居住在偏遠地區的大馬民眾，可以通過MEASAT的「CONNECTme NOW」衛星寬頻服務，享受高速上網的服務。迄今為止，MEASAT已在全馬各地推出3000多個CONNECTme NOW站點，大部分座落在沙巴和砂拉越的偏遠地區。

（電信衛星MEASAT-3d升空直播）

新加坡｜東協防長聯合聲明 籲盡快完成「南海行為準則」與推動緬甸重返常態

第16屆東協國防部長會議（ADMM）6月22日在柬埔寨首都金邊舉行，這是繼疫情影響改為線上舉辦兩年後，首度恢復實體形式。新加坡國防部長黃永宏於會後表示，東協十國防長在ADMM發表了實質性的聯合聲明，除呼籲盡快完成對「南海行為準則」的磋商，也重申東協將透過落實去年4月東協就緬甸情勢達成的「五點共識」，推動緬甸和平重返常態。

黃永宏表示，ADMM的討論富有成效，其中涵蓋了一系列有關網路資安等當前重要安全議題。會議也通過了去年在新加坡成立的「網絡安全與資訊卓越中心」（ADMM Cybersecurity and Information Centre of Excellence）職權範圍，以加強區域合作，應對網路和資訊的威脅。

根據星國國防部新聞稿指出，聯合聲明重申了東協各國以ADMM和東協國防部長擴大會議（ADMM-Plus）作為本區域主要安全架構，以加強各國間戰略對話和實際防務合作的承諾。該聲明也強調了東協中心地位（ASEAN Centrality）的重要性，指出其有助於維護一個以國際法為基礎的規則秩序。