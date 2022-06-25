推翻墮胎權恐產生骨牌效應？美大法官：最高法院應「重新考慮」保障同性婚姻、避孕的判決先例

美國最高法院週五（24日）推翻了「羅訴韋德案」近50年來保障的墮胎權，可能為最高法院推翻同性婚姻、避孕等權利打開大門：大法官湯瑪斯（Clarence Thomas）表示 ， 法院應該重新考慮關於避孕、同性關係和同性婚姻的裁決。

美國最高法院24日推翻了1973年以來建立的墮胎合憲權。保守派大法官阿利托（Samuel Alito）發表了法院的多數意見，宣布羅訴韋德案的裁決「從一開始就大錯特錯」，並將墮胎限制交由各州決定。保守派大法官湯瑪斯 、 及前總統川普任內提名的戈蘇奇（Neil Gorsuch）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）、巴瑞特（Amy Coney Barrett）加入了他的行列。

大法官湯瑪斯進一步呼籲，最高法院應審查所有涉及第14修正案「正當程序」（due process）的判決。美國憲法規定了除經過正當法定程序，不得剝奪任何人之生命、自由或財產，然而 湯瑪斯認為 ，使用正當程序條款來維護權利是一種「特別危險的虛構法律」，他稱憲法所述「 某人被剝奪生命、自由或財產與這些權利實際包含的內容無關」， 「正當程序」 並不能確保任何實質性權利，包括墮胎權，他認為 最高法院應該裁決，不能使用該法律論據授予公民權利，更 應該「重新考慮本法院的所有正當程序先例」。

湯瑪斯特別指出1965年確立避孕權的「 格里斯沃爾德訴康乃狄克州案」（Griswold v. Connecticut）、2003年將同性關係除罪化的「勞倫斯訴德克薩斯州案」（Lawrence v. Texas）以及2015年 確認同性婚姻的「奧貝格費爾訴霍奇斯案」（Obergefell v. Hodges）。

湯瑪斯表示， 這些裁決結果與保障墮胎權的「羅素韋德案」立基於相同的憲法條款，因此法院「有責任糾正這些先例中確立的錯誤」。他也指出，有必要分析 憲法的其他條款是否「保障了隱私權所產生的無數權利」。

Photo Credit: AP / 達志影像 湯瑪斯是第二位非裔美國人大法官，於1991年由老布希總統提名，他強烈反對墮胎和平權法案的立場，獲得共和黨、右翼的支持，但受到許多民主黨及左翼的反對。

不過大法官阿利托在 法院的意見中表示，這項判決結果應僅適用於墮胎，而不適用於法院基於正當程序權利作出的其他判決；他提及 關於避孕和同性關係的權利與墮胎權本質上是不同的，因為後者牽涉到所謂的「潛在生命」；在這裡法官只考慮了墮胎權的情況，而沒有考慮透過「正當程序」授予權利的其他判決。

自由派大法官布雷爾（Stephen Breyer）、索托瑪約（Sonia Maria Sotomayor）和凱根（Elena Kagan）則對此表示懷疑，寫道「不能理解今天的判決意見如何不威脅......其他憲法保障的權利。」

《法新社》報導，在川普任命的3名新保守派法官加入後，最高法院向右傾，讓民主黨人、社運人士和進步團體越來越擔心其未來的判決。

Joining Justice Samuel Alito in the majority to overturn Roe v. Wade were Justices Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh and Amy Coney Barrett. https://t.co/WASfGR2GG5 pic.twitter.com/5MmkFkDsTV — The Associated Press (@AP) June 24, 2022

美最高法院推翻「羅訴韋德案」 ，密蘇里州立刻禁止墮胎

在美國最高法院的裁決公佈不久後， 密蘇里州總檢察長埃里克施密特 發表了一項意見， 要求啟動密蘇里州的觸發禁令 ，明確禁止醫生進行墮胎，除非出現醫療緊急情況， 使密蘇里州成為首批終止墮胎的州，密蘇里州長帕森（Mike Parson） 很快 宣布該法律生效。

🚨 BREAKING 🚨 Following the SCOTUS ruling overturning Roe v. Wade, Missouri has just become the first in the country to effectively end abortion with our AG opinion signed moments ago. This is a monumental day for the sanctity of life. pic.twitter.com/Jphy72R4rq — Attorney General Eric Schmitt (@AGEricSchmitt) June 24, 2022

除了密蘇里州，全美一共有22個州正在醞釀限制墮胎權，根據古特馬赫研究所，有13個州具有墮胎的「觸發禁令」（trigger ban），將在「羅訴韋德案」被推翻後立即生效：

立即禁止： 南達科他州、路易斯安那州和肯塔基州

南達科他州、路易斯安那州和肯塔基州 30天後自動禁止： 愛達荷州、田納西州、德州

愛達荷州、田納西州、德州 需要一些流程才能啟動禁令：阿肯色州、密西西比州、密蘇里州、北達科他州、奧克拉荷馬州、猶他州、懷俄明州等7州

《路透社》指出，另外有9個州沒有觸發禁令（阿拉巴馬州、喬治亞州、 愛荷華州、俄亥俄州、 南卡羅萊納州、佛羅里達州、亞利桑那州、蒙大拿州、北卡羅萊納州），但有限制墮胎的法律，未來可能會徹底禁止墮胎。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：吳象元