研究：那些在我們臉上「做愛」的蟎蟲，可能正處於滅絶危機
我們想讓你知道的是
這些改變正在導致問題，因為牠們越適應我們，失去的基因就越多。最終，牠們的生存將完全依賴於我們。正是由於這種依賴，牠們將無法離開我們的毛孔去尋找新的伴侶交配。真成了把所有的雞蛋都放在一個籃子裡一樣，孤注一擲。
去角質、保濕和塗防曬霜，已經成為當今大多數人每天護膚的標凖操作。但它對那些擔當皮膚清道夫的蟎蟲、比如終生以毛孔深處為家的毛囊蠕形蟎（Demodex folliculorum）會帶來怎樣的影響呢？
夜深人靜，這些僅有0.3毫米長的微生物會離開「定居」地去尋找新的皮膚毛囊，在那裡遇到伴侶並與之交配。
遇到麻煩
但一項新研究發現，這些蟎蟲可能遇到了大問題，因為牠們的DNA（脫氧核糖核酸）正在遭到侵蝕，這意味著牠們正接近滅絶。
我們知道你此刻時刻正在想什麼。
如果你衝進浴室，拿起所有的洗面乳使勁搓洗，並洗遍皮膚的每一幾寸，也將無濟於事──因為牠們居住在你皮膚深處，永遠不會被沖洗掉。
如果告訴你，我們當中超過90％的人從出生起，臉上就為這些毛囊蠕形蟎提供家園，會不會讓你感到一絲安慰？因為，它是在母嬰餵養期間傳播的。
清潔皮膚
該研究的合作者，英國雷丁大學佩羅蒂博士說，我們應該能為給毛囊蠕形蟎提供一個家園，並能與之建立如此親密的關係感到「感恩」。
她告訴《BBC新聞》說，「牠們非常小巧可愛。沒有什麼可擔心的。牠們清潔我們的毛孔，並使之保持平滑。」
「不用擔心。你應該為能有一個小微生物跟你一起生活感到開心，牠們不會（對你）造成任何傷害。」她說。
基因減少
該研究表明了我們與牠們關係的親密無間，同時也了解到牠們在任何昆蟲、蛛形綱動物或是甲殼類動物中擁有的基因數最少。
其中，保護牠們身體免受紫外線傷害的基因已經喪失，但說句公道話，牠們只在夜間才活動（所以問題不大）。
但正是牠們的夜間活動可能會讓你感到不安......「夜間，當你處於深度睡眠時，牠們會去走訪別的毛孔、做愛、繁殖後代。」 佩羅蒂博士說。
是的，這些小家伙把我們的毛孔當作牠們隱蔽的愛巢。
滅絶危機
研究還顯示，隨著牠們基因多樣性變小，牠們對我們的依賴性也在增加──這意味著牠們可能處於滅絶的危機。
例如，該研究預期找到能喚醒蟎蟲並讓牠們入睡的基因，但卻發現那根本不存在。相反，牠們能夠察覺到我們睡眠時皮膚所分泌的荷爾蒙激素降低，這是催發牠們醒來的原因。
這些改變正在導致問題，因為牠們越適應我們，失去的基因就越多。最終，牠們的生存將完全依賴於我們。
正是由於這種依賴，牠們將無法離開我們的毛孔去尋找新的伴侶交配。真成了把所有的雞蛋都放在一個籃子裡一樣，孤注一擲。
如果真失去了牠們，我們又會遇到什麼問題呢？
「牠們關係到健康的皮膚，因此，如果我們失去了牠們，可能會出現皮膚問題。」 佩羅蒂博士補充說。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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