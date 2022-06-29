中國丹東「黃碼」父女外出取藥與警察衝突，防疫過苛再遭詬病

Photo Credit: Getty Images / BBC News 遼寧丹東

近日，中國遼寧丹東一對駕車外出取藥的父女因黃碼與警察發生衝突， 事件在網絡引發熱議。中國因為維持「清零」政策而一直處於嚴格封控中，居民難以正常就醫，這對父女的遭遇引發不少網民同情，讓中國嚴苛的防疫措施再次遭詬病。

因黃碼被攔

據中國媒體報道，6月21日，這名女子駕車帶患病的父親外出取藥，因健康碼顯示為黃碼被攔，女子稱社區開了證明，當天也做了核酸，但民警卻表示黃碼不能離開。

網上流傳的影片顯示，一名身穿黑衣的女子與警察發生爭執，女子被警察推倒，隨後一名應該是其父親的男子上前掌摑這名警察。

丹東市公安局振興分局發布的警情通報稱，郝某莉（女，41歲）與其父郝某成（男，70歲）駕車往返十緯路交通卡口時，因其健康碼顯示為黃碼先後兩次闖卡被執勤民警依法攔停。郝某莉拒不配合遵守防疫規定，下車與民警爭執，過程中其父郝某成上前擊打民警面部。

通報還稱，目前郝某莉因阻礙執行職務被行政拘留10日，郝某成因涉嫌襲警罪被採取刑事強制措施。

極目新聞引述郝某莉稱，自己當天情緒確實比較激動，「我爸4月份剛進行了十二指腸的手術，由於疫情原因，藥物不能及時供給。加上不久後我孩子就要高考了，當天我的情緒確實比較激動。」

郝某莉還表示，父親掌摑民警是因為看到她被打，本能想保護孩子。

網絡輿論

此次事件中，網絡輿論偏向這對父女。網民對疫情下普通民眾就醫難等困境感同身受，還有人質疑警察被打一巴掌就坐在地上，指警察「假摔」和「弱不禁風」。

微博網民「YanZhi-2020」說：「不讓人看病，還不讓人離開，推人倒地，激化矛盾，反扣老百姓闖卡，阻礙執行職務等罪名，警察忘記自己是做什麼了吧？」

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還有網民提到近日河南許多居民被賦紅碼事件。微博網民「睡到七點半ming」說：「河南大規模篡改健康碼都沒有任何的處罰，你們這明顯執法尺度不一致，涉及到嚴重的雙標。」

近日，中國河南的許多維權人士發現自己的防疫健康碼「被轉紅」，中國當局的防疫技術被質疑用來「維穩」後，當局周三（6月22日）宣布行政處罰多名官員，但很多民眾對這樣的處理決定並不滿意。

《環球時報》前總編胡錫進稱，此次事件是一個非常基層的摩擦，之所以迅速形成輿論沸點，就是因為它點燃了公眾對抗疫期間一些地方一刀切過度做法、尤其是對正常就醫受到影響的不滿。

中國媒體報道，自4月24日以來，丹東這個邊境城市經歷了三波疫情的衝擊。當地的高鐵飛機已停運三個月。

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事件引爆輿論後，周四（6月23日），遼寧丹東市COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情防控指揮部辦公室發布通知稱，全市將有序恢復生產、生活秩序，除封控區、管控區的居民外，其他居民可憑48小時核酸檢測陰性證明在全市有序流動。

但通知還要求，非必要不離丹東，特殊情況離丹須持48小時核酸檢測陰性證明，機關企事業單位人員必須經所在單位批准、其他人員須經社區批准。

周四晚，遼寧省委副書記、省長李樂成表示，要扎實做好生活物資供應，以社區為基本單位，摸清透析患者、孕產婦、高齡獨居老人等重點人群底數，保障好群眾看病就醫需求，落實好困難群眾幫扶措施。

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航