中國丹東「黃碼」父女外出取藥與警察衝突，防疫過苛再遭詬病
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此次事件中，網絡輿論偏向這對父女。網民對疫情下普通民眾就醫難等困境感同身受，還有人質疑警察被打一巴掌就坐在地上，指警察「假摔」和「弱不禁風」。
近日，中國遼寧丹東一對駕車外出取藥的父女因黃碼與警察發生衝突， 事件在網絡引發熱議。中國因為維持「清零」政策而一直處於嚴格封控中，居民難以正常就醫，這對父女的遭遇引發不少網民同情，讓中國嚴苛的防疫措施再次遭詬病。
因黃碼被攔
據中國媒體報道，6月21日，這名女子駕車帶患病的父親外出取藥，因健康碼顯示為黃碼被攔，女子稱社區開了證明，當天也做了核酸，但民警卻表示黃碼不能離開。
網上流傳的影片顯示，一名身穿黑衣的女子與警察發生爭執，女子被警察推倒，隨後一名應該是其父親的男子上前掌摑這名警察。
丹東市公安局振興分局發布的警情通報稱，郝某莉（女，41歲）與其父郝某成（男，70歲）駕車往返十緯路交通卡口時，因其健康碼顯示為黃碼先後兩次闖卡被執勤民警依法攔停。郝某莉拒不配合遵守防疫規定，下車與民警爭執，過程中其父郝某成上前擊打民警面部。
通報還稱，目前郝某莉因阻礙執行職務被行政拘留10日，郝某成因涉嫌襲警罪被採取刑事強制措施。
極目新聞引述郝某莉稱，自己當天情緒確實比較激動，「我爸4月份剛進行了十二指腸的手術，由於疫情原因，藥物不能及時供給。加上不久後我孩子就要高考了，當天我的情緒確實比較激動。」
郝某莉還表示，父親掌摑民警是因為看到她被打，本能想保護孩子。
網絡輿論
此次事件中，網絡輿論偏向這對父女。網民對疫情下普通民眾就醫難等困境感同身受，還有人質疑警察被打一巴掌就坐在地上，指警察「假摔」和「弱不禁風」。
微博網民「YanZhi-2020」說：「不讓人看病，還不讓人離開，推人倒地，激化矛盾，反扣老百姓闖卡，阻礙執行職務等罪名，警察忘記自己是做什麼了吧？」
還有網民提到近日河南許多居民被賦紅碼事件。微博網民「睡到七點半ming」說：「河南大規模篡改健康碼都沒有任何的處罰，你們這明顯執法尺度不一致，涉及到嚴重的雙標。」
近日，中國河南的許多維權人士發現自己的防疫健康碼「被轉紅」，中國當局的防疫技術被質疑用來「維穩」後，當局周三（6月22日）宣布行政處罰多名官員，但很多民眾對這樣的處理決定並不滿意。
《環球時報》前總編胡錫進稱，此次事件是一個非常基層的摩擦，之所以迅速形成輿論沸點，就是因為它點燃了公眾對抗疫期間一些地方一刀切過度做法、尤其是對正常就醫受到影響的不滿。
中國媒體報道，自4月24日以來，丹東這個邊境城市經歷了三波疫情的衝擊。當地的高鐵飛機已停運三個月。
事件引爆輿論後，周四（6月23日），遼寧丹東市COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情防控指揮部辦公室發布通知稱，全市將有序恢復生產、生活秩序，除封控區、管控區的居民外，其他居民可憑48小時核酸檢測陰性證明在全市有序流動。
但通知還要求，非必要不離丹東，特殊情況離丹須持48小時核酸檢測陰性證明，機關企事業單位人員必須經所在單位批准、其他人員須經社區批准。
周四晚，遼寧省委副書記、省長李樂成表示，要扎實做好生活物資供應，以社區為基本單位，摸清透析患者、孕產婦、高齡獨居老人等重點人群底數，保障好群眾看病就醫需求，落實好困難群眾幫扶措施。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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36歲身價千萬仍然沒有安全感？善用「負債」，縮短與財富自由的距離
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本文以VI College價值投資學院的學員案例來分析推導，說明透過系統性的分析、目標設定及投資規劃，財富自由並非遙不可及的夢想，甚至能藉此達成財富自由與志業圓滿的雙重目標。
財富自由是許多人共同夢想，如果可以擁有足夠被動收入讓生活無虞，甚至還能每月度假，相信這是許多人欣羨的生活。然而，財富自由確實是很好的理財目標，卻未必是「快樂」的終點。
36歲的心怡過去時常在各地飛來飛去長達八年，高壓工作、生活作息日夜顛倒，也為自己累積下遠高於同齡人的資產。分析心怡的資產負債現況：現金活存、股票、外幣存款、美股、債券、保險，包含名下一棟房地產，即便房子還有500多萬房貸，但總資產淨值有1300多萬。
她的夢想跟許多人相同，希望能靠著理財就不需要工作，每月有10萬元用來度假、15萬生活開銷資金和給家裡5萬的孝親費，同時維持目前每個月公益捐款的好習慣。現階段生活看似豐盛，但是距離自己設定的3億身家還有相當長一段距離，特別是盤點目前可動用初始資金只有美金3萬元，更讓心怡覺得目標難以達成。而在離開上一份工作後就因為帳面不缺錢而始終待業中，也讓心怡對未來不時感到不安。
擁有千萬身價，想要過上相對充裕、財富自由的生活是否是件難事？或許關鍵就在於資產負債組合當中的「負債」！
給心怡的建議一：財富自由的關鍵在於善用「負債」。
與多數諮詢的學員相比，心怡的投資體質跟觀念都算相當完善，特別是本身資產分配方向十分多元，表現出對於投資她是有長期研究且願意嘗試的。而透過完整檢視「資產負債」「資產損益」及「投資組合」三張表格，我可以在短時間內理解學員本身屬於哪種類型投資者，目前於投資理財方面存在什麼問題通常也能一目了然。
財務問題一定是出在負債嗎？以心怡這個案例來看，反而是卡在分配最多資產於「保險」上，而能讓自己加速達成財富自由的機會，反倒是唯一且最大的負債「房貸」。
心怡的房子目前剩餘房貸已經低於房價50%，我建議她可以尋找銀行重新談30年換貸並加上使用三年房貸寬限期，這樣除了立即將每月10,000多元房貸支出減輕為幾千元，對待業中的心怡來說可減輕相當大支出負擔，還能取得一筆不小的資金將防守型資產轉為進攻型資產。如果又進一步將那些投資報酬率過低的儲蓄險贖回，將資金都投入進攻型投資項目中，能在三年寬限期內靠著投資達成每月10,000多元的被動收入，等同於用手邊資金幫自己繳未來每月房貸。
給心怡的建議二：明確財務目標，距離財富自由其實很近。
但想要財富自由真有那麼困難嗎？或許單靠心怡目前手邊資產能在60歲前達成願望。
如果以心怡目前保障型資產高達518萬、防守型資產1400多萬、進攻型資產僅有250萬，分配比例為24：64：12現況來看，如果維持投資組合現況每年約8%獲利計算，要達到3億身家需要40年9個月。
但如果能將保障型資產降低至6%，防守型資產降低為31%，進攻型資產提高到63%，就目前心怡於美股平均獲利為15%，只需要將獲利提高至20%，16年又8個月就能實現3億身家目標。
但事實上3億真的是必要目標嗎？如果以心怡希望的未來生活來看，即使加上換房、換車及新房裝修等開銷，也只需要1億3千多萬資產，同樣投資組合、同樣獲利只需要13年，心怡於50歲前就能實現財富自由夢想。
給大家的財富建議：比起追求金錢，更該追求使命。
雖然心怡有相當大機會達成財富自由的夢想，但在諮詢過程中我也發現她對未來的不安感，主要原因來自缺乏「使命」。即使可以靠著理財就擁有不錯的生活，但缺乏使命可能會讓人覺得人生沒有重量感。除了追求財富自由，我常常建議學員建議一定要找到「沒有錢也會願意做」的事情，才有辦法創造更多財富，所以建議目前待業中的心怡可以趁著目前還沒有生活壓力，找到「使命」並做為主動收入來源。
我也會透過一連串問題引導學員，從這些問題的答案中找到一個方向後確實執行，無論透過創業、找到相關產業或相關職位，建立屬於自己的中長期志業規劃。在執行跟學習過程當中，也能夠找到更多元的新道路，這是每個成功者在找到財富事業前必經之路，藉由系統性的分析、規劃及目標設定，讓自己找到真正的人生快樂泉源。關鍵在於：你有找到屬於自己的「使命」了嗎？
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。