2022/06/27,
政治

台灣民意基金會民調：如果中共武力侵台，過半民眾不相信可以像烏克蘭一樣抵禦超過百日

台灣民意基金會民調：如果中共武力侵台，過半民眾不相信可以像烏克蘭一樣抵禦超過百日
Photo Credit: Reuters / 達志影像

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台灣民意基金會6月21日最新民調顯示，51%的受訪者表示，如果中共武力侵犯台灣，不相信台灣可以跟烏克蘭一樣撐100天。

近日台灣民意基金會發布最新民調顯示，如果中國武力攻台，超過一半台灣民眾不相信台灣可以抵禦100天以上。另外，接近一半民眾不贊同蔡英文政府提出的「為避戰不尋求台灣獨立」的做法。

台灣民意基金會6月21日最新民調顯示，51%的受訪者表示，如果中共武力侵犯台灣，不相信台灣可以跟烏克蘭一樣撐100天。

民調

台灣民意基金會稱，這項發現透露，過半數台灣人認為台灣不如烏克蘭，沒辦法支撐那麼久。民調還顯示，蔡英文政府「為避戰，不尋求正式獨立」的說法不太獲得台灣民眾認同。有47.7%的台灣民眾不贊成這種做法，只有31.4%的民眾表示贊成。

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Photo Credit: Getty Images / BBC News

5月24日，台灣外交部長吳釗燮對美國媒體表示，台灣為了避免戰爭，將維持現狀，不尋求正式獨立。台灣民意基金會董事長遊盈隆認為，蔡英文政府在這個重大議題上已經站在社會主流民意的對立面。

台灣民意基金會民調還指出，如果中共犯台，台灣人相信美國派兵協助的比例有所增加，從2022年3月的34.5%上升到6月的40.4%。

另外，台灣陸委會在6月初公布的民調顯示，八成以上民眾贊成政府主張「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」是兩岸客觀現實，也是當前台海現狀（82.2％），及不認同中共聲稱「一個中國原則」、台灣是中國領土不可分割的一部分等立場（83.6％）。

「獨立」意願很高

台灣師範大學政治學研究所教授范世平對BBC表示，這項民調有矛盾的地方，有一半民眾覺得哪怕有戰爭還是要尋求「台灣獨立」，卻有一半人認為沒辦法抵擋超過100天以上。「如果我們為了台獨不怕戰爭，我們應該對自己的戰力有信心，撐過100天應該有信心。」

「可見台灣民眾覺得尋求獨立的意願還是很高，哪怕會發生戰爭」范世平認為，「但台灣擔心靠台灣自己的力量，沒有外來援助來撐過100天可能有困難，還是需要有外來的援助和支持。」

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Photo Credit: Getty Images / BBC News

范世平也指出，這項調查的問題設計有一些缺陷，因為也許有的民眾認為台灣撐不到100天不代表認為台灣沒有戰力，而是如果解放軍對台動武，戰鬥會「速戰速決」，拖不到100天那麼久。

近來，中國對台的一系列動作加劇了中國可能採取武力侵犯台灣的擔憂。

6月21日，台灣空軍表示，解放軍29架軍機飛入台灣西南防空識別區。台灣外交部長吳釗燮表示，此舉顯示威權中國對台灣的軍事威脅愈來愈嚴重，但台灣絶不會屈服或投降，絶不會因為中國霸凌就放棄台灣的主權與民主。

6月12日，中國國防部長魏鳳和在第19屆香格里拉對話會上做出強硬表態，稱如果有人膽敢把台灣分裂出去，中方一定會不惜一戰、不惜代價，一定會打到底。

他還稱，台灣是中國的台灣，台灣問題是中國的內政，祖國統一是絶對要實現的。

另外，6月中旬中國領導人、中央軍委主席習近平簽署命令發布《軍隊非戰爭軍事行動綱要（試行）》。中國官方媒體報道，《綱要》共6章59條，為部隊遂行「非戰爭軍事行動」提供法規依據「規範軍隊非戰爭軍事行動組織實施，對有效履行新時代軍隊使命任務具有重要意義。」

有分析指出，「非戰爭軍事行動」的說辭與俄羅斯侵犯烏克蘭時的「特別行動」如出一轍，《綱要》實施後，未來中國就能夠以特別軍事行動，而非戰爭的名義侵略台灣。

但是范世平認為，這份文件沒有實質內容，趕著在這個時候發布可能與習近平凖備7月北戴河會議有關。「他現在為了要繼續執政要有正當性，可能就是統一台灣。連任多久也有爭議，再做五年你的理由何在？對習來講，統一可能作為他的一個說法。」范世平指出。

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Photo Credit: BBC News

本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文刊載於此

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2022/06/01,
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