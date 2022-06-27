2022/06/27,
政治

李問為民進黨插旗深藍鐵票倉馬祖，連江縣黨部史上首次推9人參選地方公職

李問為民進黨插旗深藍鐵票倉馬祖，連江縣黨部史上首次推9人參選地方公職
Photo Credit:民進黨連江縣黨部提供

我們想讓你知道的是

長期以來，馬祖都是泛藍佔有絕對優勢的選區，且在歷屆選舉中得票率皆超過九成，當地的選舉過去多為泛藍間的競爭，泛綠一直無法與其抗衡。

民主進步黨連江縣（馬祖）黨部，昨（26）日在馬祖村天后宮交誼廳，由黨部主委李問宣布民進黨史上在馬祖首次提名和徵召的地方公職9人名單，包括議員1人、鄉代4人、村長4人，並喊出「陽光馬祖，透明政府」的團隊精神。李問說，沒有一個政黨是萬能的，但如果只有一個政黨，卻萬萬不能。唯有一個透明、公開的政治環境，才能為馬祖帶來進步。

民進黨首次在馬祖提名基層公職，哪些人參選？

李問表示，民進黨宣布第一波提名名單一共9位選將，很高興能和鄉親一起見證這個里程碑。競選外套上，印有「陽光馬祖，透明政府」標語，代表新團隊積極關心基層的需求，期許像溫暖的陽光照亮馬祖四鄉五島，也希望透過監督縣政，讓馬祖的政治更加公開透明、公平公正。

李問強調，民進黨馬祖黨部成立兩年，但目前還沒有議員或鄉代席次，希望未來透過參與各島基層政治，才能為馬祖鄉親爭取更多權益、並監督縣政府。

李問表示，沒有一個政黨是萬能的，但如果只有一個政黨，卻萬萬不能。唯有一個透明、公開的政治環境，才能為馬祖帶來進步。這次民進黨在各島提名，每位候選人都是「民主種子」，鼓勵新世代和政治素人參政帶動馬祖進步。

馬祖黨部所提名的公職候選人，在南竿鄉有經營「日光春和」旅館的劉浩晨參選議員、有縣府工作經歷的李哲宇參選鄉代、有環資局服務經驗的陳春開參選介壽村長；北竿鄉的部分，水電業者詹庭語參選鄉民代表、前橋仔社協理事長邱德貴參選橋仔村長；莒光鄉的鄉民代表由「我愛西莒」臉書社團經營者陳竑任參選，鴻景山莊旅宿業者林文福參選大坪村長；東引鄉方面，原樂華村長曹恆勇轉戰鄉民代表、青年漁船船長陳彥誠參選中柳村長。

其中東引鄉樂華村長曹恆勇原為國民黨籍，因對藍營失望，改披綠袍參選。陳竑任非馬祖人，退伍後於2000年到馬祖建設南竿機場、西莒派出所、整修軍方營區等，住在莒光逾20年，對馬祖有深厚感情，堪稱「新馬祖人」，儘管現年61歲仍活躍於社群中，成立臉書社團「我愛西莒」有逾8000名網友，Youtube頻道也有破千人追蹤。

在8月底登記之前，李問表示，會繼續徵詢適合的人來參選，歡迎有志參與改變的同志加入民進黨行列，李問說，「年底的選舉，我們要讓每一位提名者都能選上，民主進步黨從此在四鄉五島立足，為馬祖的政治開創新局！ 」

「深藍」的馬祖，由李問2020年參選開始改變

相較於台灣各縣市於1950年便實施地方自治及開放縣市長民選，馬祖一直到1992年底金馬地區戰地政務終止後，才實施地方自治，1993年才開放縣長民選；從曹長順、劉立群、楊綏生、陳雪生到現任的劉增應，全都是國民黨籍，現任立委陳雪生則是親民黨轉國民黨籍。另外連江議員分4選區，應選9席，現任8位國民黨、1位無黨。

長期以來，馬祖都是泛藍佔有絕對優勢的選區，且在歷屆選舉中得票率皆超過九成，當地的選舉過去多為泛藍間的競爭，泛綠一直無法與其抗衡，甚至在2012年立委選舉後的選舉，放棄於此選區提名候選人。

直至2020年立法委員選舉，民進黨才再次提名立委候選人李問挑戰其現任立委陳雪生，李問當時以各種年輕創意的活潑形式參選，雖然後罪以第三名落選，但其以706張選票、11.77%的得票率，打破了泛綠政黨在連江縣立委選舉得票的新紀錄，選後民進黨成立了「連江縣黨部」，是民進黨黨最後成立的縣級黨部，李問也持續在馬祖蹲點，並針對像是馬祖抽砂船等全國關注的議題表達意見。

值得注意的是，去年底的四大公投，馬祖的投票率為26.71%，創下連江縣投票率最低的一次；雖然四個提案國民黨力推的「同意」都多於「不同意」，但民進黨力推的「不同意」投票率約13%到15%，相較於李問在2020年選立委時獲得11.7%，李問認為，這象徵著綠營的支持度上升。

民進黨發言人謝子涵昨天到馬祖參加這場提名活動，並表示2020年馬祖黨部成立，完成了民進黨在全國各縣市都有成立黨部的最後一塊拼圖，突顯作為執政黨絕對不會放棄經營馬祖，宣示照顧全國民眾的決心。

謝子涵也說，在李問的帶領下，民進黨也進行歷史上第一次的基層公職提名，這不僅象徵民進黨從此紮根地方，更是為馬祖政治史寫下重要紀錄。肯定每一位候選人站出來的勇氣，社會的進步需要良性的政黨競爭，因此祝福大家旗開得勝，繼續為馬祖帶來更好的發展。

民進黨馬祖黨部第一波提名公職候選人名單：

  • 南竿鄉：議員 劉浩晨、鄉代 李哲宇、介壽村長 陳春開
  • 北竿鄉：鄉代 詹庭語、橋仔村長 邱德貴
  • 莒光鄉：鄉代 陳竑任、大坪村長 林文福
  • 東引鄉：鄉代 曹恆勇、中柳村長 陳彥誠

對於民進黨的「插旗」企圖，國民黨連江縣黨部主委陳雪生表示，國民黨尚未展開正式提名作業，未來全面備戰、目標全勝。他也透露，鄉親們多支持藍營，且宗親也是決勝關鍵之一，會全力確保馬祖藍天。國民黨籍連江縣議長張永江說，針對民進黨將提名基層民代樂觀其成，他認為，馬祖地方小、人情味重，無論是國民黨、民進黨，出發點都是要繁榮馬祖，為馬祖鄉親努力，「馬祖共好！一起為馬祖打拚。」

《聯合報》報導，地方分析， 馬祖選舉主要靠「五同」跟運作，同廟、同宗、同學、同村、同事，至於政黨或是個人知名度只能參考。五同關係緊密，議員綁鄉長、家族結盟等，都有連動效應。

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核稿編輯：翁世航


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2022/06/14,
科技

迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵

迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
Photo Credit：Ubiquiti Inc.

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到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？

這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。

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除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光

未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。

UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」

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Photo Credit：Ubiquiti Inc.
UI Taiwan 產品設計總監 - 楊宗樺

事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。

楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」

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Photo Credit：Ubiquiti Inc.
UI 2021 年締造近 18 億美元營業額，過去五年營收快速成長。

台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢

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Photo Credit：Ubiquiti Inc.
UI 位於台北信義區的台灣研發中心。

如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。

不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。

「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。

曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？

楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。

UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點

除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。

不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。

此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」

在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。

所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」

▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品

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