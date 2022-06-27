李問為民進黨插旗深藍鐵票倉馬祖，連江縣黨部史上首次推9人參選地方公職

民主進步黨連江縣（馬祖）黨部，昨（26）日在馬祖村天后宮交誼廳，由黨部主委李問宣布民進黨史上在馬祖首次提名和徵召的地方公職9人名單，包括議員1人、鄉代4人、村長4人，並喊出「陽光馬祖，透明政府」的團隊精神。李問說，沒有一個政黨是萬能的，但如果只有一個政黨，卻萬萬不能。唯有一個透明、公開的政治環境，才能為馬祖帶來進步。

民進黨首次在馬祖提名基層公職，哪些人參選？

李問表示，民進黨宣布第一波提名名單一共9位選將，很高興能和鄉親一起見證這個里程碑。競選外套上，印有「陽光馬祖，透明政府」標語，代表新團隊積極關心基層的需求，期許像溫暖的陽光照亮馬祖四鄉五島，也希望透過監督縣政，讓馬祖的政治更加公開透明、公平公正。

李問強調，民進黨馬祖黨部成立兩年，但目前還沒有議員或鄉代席次，希望未來透過參與各島基層政治，才能為馬祖鄉親爭取更多權益、並監督縣政府。

李問表示，沒有一個政黨是萬能的，但如果只有一個政黨，卻萬萬不能。唯有一個透明、公開的政治環境，才能為馬祖帶來進步。這次民進黨在各島提名，每位候選人都是「民主種子」，鼓勵新世代和政治素人參政帶動馬祖進步。

馬祖黨部所提名的公職候選人，在南竿鄉有經營「日光春和」旅館的劉浩晨參選議員、有縣府工作經歷的李哲宇參選鄉代、有環資局服務經驗的陳春開參選介壽村長；北竿鄉的部分，水電業者詹庭語參選鄉民代表、前橋仔社協理事長邱德貴參選橋仔村長；莒光鄉的鄉民代表由「我愛西莒」臉書社團經營者陳竑任參選，鴻景山莊旅宿業者林文福參選大坪村長；東引鄉方面，原樂華村長曹恆勇轉戰鄉民代表、青年漁船船長陳彥誠參選中柳村長。

其中東引鄉樂華村長曹恆勇原為國民黨籍，因對藍營失望，改披綠袍參選。陳竑任非馬祖人，退伍後於2000年到馬祖建設南竿機場、西莒派出所、整修軍方營區等，住在莒光逾20年，對馬祖有深厚感情，堪稱「新馬祖人」，儘管現年61歲仍活躍於社群中，成立臉書社團「我愛西莒」有逾8000名網友，Youtube頻道也有破千人追蹤。

在8月底登記之前，李問表示，會繼續徵詢適合的人來參選，歡迎有志參與改變的同志加入民進黨行列，李問說，「年底的選舉，我們要讓每一位提名者都能選上，民主進步黨從此在四鄉五島立足，為馬祖的政治開創新局！ 」

「深藍」的馬祖，由李問2020年參選開始改變

相較於台灣各縣市於1950年便實施地方自治及開放縣市長民選，馬祖一直到1992年底金馬地區戰地政務終止後，才實施地方自治，1993年才開放縣長民選；從曹長順、劉立群、楊綏生、陳雪生到現任的劉增應，全都是國民黨籍，現任立委陳雪生則是親民黨轉國民黨籍。另外連江議員分4選區，應選9席，現任8位國民黨、1位無黨。

長期以來，馬祖都是泛藍佔有絕對優勢的選區，且在歷屆選舉中得票率皆超過九成，當地的選舉過去多為泛藍間的競爭，泛綠一直無法與其抗衡，甚至在2012年立委選舉後的選舉，放棄於此選區提名候選人。

直至2020年立法委員選舉，民進黨才再次提名立委候選人李問挑戰其現任立委陳雪生，李問當時以各種年輕創意的活潑形式參選，雖然後罪以第三名落選，但其以706張選票、11.77%的得票率，打破了泛綠政黨在連江縣立委選舉得票的新紀錄，選後民進黨成立了「連江縣黨部」，是民進黨黨最後成立的縣級黨部，李問也持續在馬祖蹲點，並針對像是馬祖抽砂船等全國關注的議題表達意見。

值得注意的是，去年底的四大公投，馬祖的投票率為26.71%，創下連江縣投票率最低的一次；雖然四個提案國民黨力推的「同意」都多於「不同意」，但民進黨力推的「不同意」投票率約13%到15%，相較於李問在2020年選立委時獲得11.7%，李問認為，這象徵著綠營的支持度上升。

民進黨發言人謝子涵昨天到馬祖參加這場提名活動，並表示2020年馬祖黨部成立，完成了民進黨在全國各縣市都有成立黨部的最後一塊拼圖，突顯作為執政黨絕對不會放棄經營馬祖，宣示照顧全國民眾的決心。

謝子涵也說，在李問的帶領下，民進黨也進行歷史上第一次的基層公職提名，這不僅象徵民進黨從此紮根地方，更是為馬祖政治史寫下重要紀錄。肯定每一位候選人站出來的勇氣，社會的進步需要良性的政黨競爭，因此祝福大家旗開得勝，繼續為馬祖帶來更好的發展。

民進黨馬祖黨部第一波提名公職候選人名單：

南竿鄉：議員 劉浩晨、鄉代 李哲宇、介壽村長 陳春開

北竿鄉：鄉代 詹庭語、橋仔村長 邱德貴

莒光鄉：鄉代 陳竑任、大坪村長 林文福

東引鄉：鄉代 曹恆勇、中柳村長 陳彥誠

對於民進黨的「插旗」企圖，國民黨連江縣黨部主委陳雪生表示，國民黨尚未展開正式提名作業，未來全面備戰、目標全勝。他也透露，鄉親們多支持藍營，且宗親也是決勝關鍵之一，會全力確保馬祖藍天。國民黨籍連江縣議長張永江說，針對民進黨將提名基層民代樂觀其成，他認為，馬祖地方小、人情味重，無論是國民黨、民進黨，出發點都是要繁榮馬祖，為馬祖鄉親努力，「馬祖共好！一起為馬祖打拚。」

《聯合報》報導，地方分析， 馬祖選舉主要靠「五同」跟運作，同廟、同宗、同學、同村、同事，至於政黨或是個人知名度只能參考。五同關係緊密，議員綁鄉長、家族結盟等，都有連動效應。

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核稿編輯：翁世航