台裔10歲女孩莉亞奪得「小小頂級廚師美國版」第8季冠軍，地獄廚神讚「你絕對懂得做台灣料理」

台裔10歲女孩莉亞（Liya）在昨（24）日晚間播出的節目中獲得「小小頂級廚師美國版」第8季冠軍與10萬美元（新台幣297萬元）獎金，父母都來自台灣的她，曾被地獄廚神戈登（gordon ramsay）稱讚「你絕對是懂得做台灣料理」。

由於「小小頂級廚師美國版」第8季的節目早在2019年就錄製完畢，原本打算在2020年播出卻一延再延，這個好消息也讓莉亞與家人忍了3年才終於得以公開與大家分享喜悅，如今已經13歲的她則計畫在高中畢業後用這筆獎金繳大學學費。

We are SO proud of our #MasterChefJunior Season 8 winner, Liya!! 🤩 ❤️ pic.twitter.com/bjnPD7l7wd — MasterChef Junior (@MasterChefJrFOX) June 24, 2022

《中央社》報導，「小小頂級廚師美國版」邀請8到13歲懷有廚藝夢的小小參賽者競賽，角逐小小廚神頭銜與10萬美元獎金。節目從2013年開播至今培育出多名小小廚藝名人。

在最新第8季的參賽者中，父母皆來自台灣的10歲女孩莉亞（Liya）一開始就受到關注，首集便以結合台式風味的蜜汁烤鰻魚米粉驚豔評審，連向以飆罵聞名的「地獄廚神」高登拉姆齊（Gordon Ramsay）也大讚「你絕對懂得做台灣料理，相當美味」，相關片段在網路獲得超過百萬瀏覽的超高人氣觀看數，初登場的莉亞也成功在首集被評審選為最佳料理之一。

Congratulations Liya for winning #MasterChefJunior Season 8! We can't wait to see what you accomplish in the future. 🎉🥳 pic.twitter.com/tBIrnXRSZO — MasterChef Junior (@MasterChefJrFOX) June 24, 2022

莉亞的成功也絕非偶然，她在節目中告訴拉姆齊，自己從小就在父母經營的餐廳協助烹飪，也是在這個時期逐漸發展出料理的興趣，讓她得以在眾多的同齡孩童中脫穎而出。莉亞的父親也讚賞她熱愛料理與學習的精神，表示女兒在餐廳忙碌時會跟著實習廚師學習包餃子，讓讓身為紐約時報暢銷食譜作者的評審之一達芙妮奧茲（Daphne Oz）也讚美她的包餃子技術。

《中央社》報導，現居紐約州斯卡德爾（Scarsdale）的莉亞接受美國《Parade》雜誌訪問時說：「我想展現出烹飪不僅僅是製作食物，實際上是一種創造力，可以從生活中暫時解脫。對我來說，烹飪是一種休息、自由，是我與家人共度的時光，所以我很高興能在我的菜餚中展示這一點。」

莉亞除了展示在父母餐廳中學到台式料理的技術，也發揮創意端出中西合壁的佳餚，除了節目首集被拉姆齊大力稱讚的米粉外，挖空鳳梨盛裝的核桃蝦仁鳳梨炒飯、金箔豬肉水餃等，都讓評審讚不絕口。

The last seconds are always the most intense. 😮‍💨 #MasterChefJunior pic.twitter.com/0Yn3AKKGpp — MasterChef Junior (@MasterChefJrFOX) June 24, 2022

在昨日播出的決賽中，莉亞也持續展現她結合台菜與西餐的拿手絕活，將蔥油餅佐油煎鴨胸、乾煸四季豆、味噌茄子端上餐桌。甜點部分，她製作了椰香班蘭奶凍、珍珠和百香果醬。

參賽至今3年後，莉亞被問到她要開一家鐵板燒壽司餐廳的夢想是否有改變時，莉亞說現在傾向於開一家有花園或農場的餐廳，就可以自己控制入菜的原料，提供用餐者健康餐點。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航