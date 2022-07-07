《氣息》：安那般那的呼吸法門，無論是在佛道或儒家，早就相通流傳於僧俗之中

文：王薀老師

佛教中後來的安那般那法門，在佛陀之前早就都存在的呼吸竅訣，這在印度上百種的瑜伽行者中沿襲不止，因此後來的天台止觀也是從這個觀念中結合出來的產物。但不管如何，後來的許多聲聞、緣覺證得果位，不能說和這些法門無關，因此如果有詳讀過佛教的《增壹阿含經》中有〈安般品〉，這其中就是佛在教授這個法門，所有的呼吸法離不開身、心和氣的配合是息息相關的，正因為都有關連，因此各家才會發展出更多更龐雜的法，過去我為此也特別深入過《黃庭》內景、外景各經，但到最後仍然覺得終究還是在玩弄識神而已。

據我所知，王羲之被人尊為書聖，除了是一位書聖震古鑠今的法書宗師外，平日也是兼通儒、釋、道三家的雅士，除了每日在固定的時間都有宴坐吐納外，二六時中更是話頭不斷，王羲之除了精通仙道、丹術外，更深入潛心研究仙籍。據說他最醉心於《黃庭經》，在歷史的傳說中就有因為王羲之的愛鵝，四處去觀摩鵝的一切神態、肢體變化，最終創造了自己獨特的書體。

在王羲之所熟識的道人中，也都知道王羲之愛鵝成癖，只要任何地方有鵝的蹤跡，再遠他跋山涉水在所不惜。在他的道友中，有一位道人特別喜歡王羲之所寫的字帖，這位道人在自己養靜的處所，一直都飼育圈養這成群的黑、白鵝群，他從其他同道中了解到王羲之特別喜歡鵝，這道人苦無機會求取王羲之的真跡，心想用此機會挑選其中最漂亮的白天鵝和王羲之換取所寫法書。

王羲之果然看了這位道人飼養的白天鵝後，除了忘我的歡喜外，對於道人所要求用經體極為冗長的《黃庭經》，做為換取的條件，也欣然痛快的應諾，王羲之當場就請道人備妥文房筆具，下筆立就、洋洋灑灑，不到一天的時間就把整部《黃庭經》抄寫結束，愉悅地抱著那隻白天鵝返回家中......。

王羲之除了是一位天資自成的文人，更是一位悠遊於化外的行者，由於追求高脫的智慧之學，幾乎當時境內所有精通三家的高僧大德都有交涉，時有參訪。在他後半生中，他最仰慕的是一位由道入佛的高士，名叫支道林，這是王羲之一度在他政治生涯中擔任過地方官時候的一段因緣。王羲之算是侍母極孝的孝子，當他在擔任地方官的時候，他只要一有空閒便會承歡於慈母膝下，效法老萊子，儘量博取母親的歡心，在地方上施政的時候也竭盡所能做民喉舌，為民生疾苦想方設法，甚至一度旱災嚴重的時候，老百姓民不聊生，糧食都顧不上，王羲之便不顧一切的先打開官倉救濟長時間無法獲得飽食的飢民，他的仁愛之心普獲當地老百姓的擁戴及推崇......。

王羲之對於支道林的修行和道德早有聽聞，只是因緣不巧，未能謀面，後來因緣際會，一日因為支道林要返回他的故里，需要經過王羲之宰官之處，便由人引介，兩人暢談不錯，雙方賓主盡歡，彼此留下了極好的印象，也因為如此緣起，王羲之對於支道林深厚的才學生起了濃厚的仰慕之心。

當支道林居住在寺廟的期間，王羲之更是時時趨前求教，王羲之後來在兩人交深之後，更了解原來支道林在年少時便有神童之譽，家學淵源皆源自於佛教，早年家中所有一切佛典盡悉遍覽，後來在熏染之下於青年時期便捨身入佛，雖然如此但對於佛道中人影響至深，一方面是因為才情，另一方面是四方都曾感染於支道林的菩提心而生起孺慕之情，是一位品格修行兼備的良師，連當時的宰相謝安和國學大師劉系之莫不興起朝拜轅門之心，士林文人莫不奉若神明般推崇，這在當時是絕無僅有的，否則以王羲之之身分及睿智也不至於委身就教。

支道林除了是位荊木翹才外，對於老、莊思想更別有創見，王羲之當年就是因為和支道林討論了〈逍遙遊〉之後，當下如飲醍醐，豁然暢通，據說渾身虛汗直冒，大有思睿貫通，智慧洞朗之勢，心中暗自嘆服不已，據說支道林把他畢生對老莊之研究特別注寫了注釋〈逍遙篇〉，除此之外在佛門中也注釋了《安般經》，以及和佛教中四禪八定相關的著作......。

從王羲之等這些小片段中，也不難尋得這安那般那的呼吸法門，無論是在佛道或儒家，早就相通流傳於僧俗之中。

狂心頓歇即菩提

話說，我和寬達比丘自從在道家師父的一段法緣之後，事後隨著寬達比丘的色身漸趨穩定，也因為道家師父的一席話，反而鼓勵了寬達比丘重拾往日在佛門中所學的靜坐法，一方面調養自己的肉身，一方面從靜坐中去領略溫故知新的心得。雖然寬達比丘師承天台智者大師的法派，但由於自己在四大不調的過程中讓他更體會到如果沒有好的色身，那說什麼禪定、持戒都是枉然，由於法上的因緣，因此寬達比丘便經常和我在呼吸、吐納、靜坐上時有交流，他也因為我經常所提供的各家靜坐概要之故，相互之間彼此也經常有借鑑共享的機會......。

由於寬達比丘通達所專的天台六妙門，所以在他的話談中總離不開他個人的經驗之談：

一般剛開始初學打坐的人，我都習慣推薦他們先從數息法開始，因為這是最安全而且不會有任何副作用的靜坐呼吸法，所謂數息，這個法門作用也是要收攝我們平常的妄念，藉由數息的過程中，除了可以收攝心猿意馬奔騰不息的雜念以外，對於身體的地、水、火、風也有調整的功能。它的方法非常簡單，老弱婦孺皆可以修學，如果自己妄念雜亂不安，這個時候可以把心意專注在呼吸的出息上，也就是吸氣的時候不管，吐氣的時候心裡默數一，如此反覆數到十，心中儘可能不要生起妄念，如果有妄念，再從頭數過，如此反覆直到心平氣和，妄念止息為止。 如果心思過於散亂、昏沉，無法專注，此時不妨調整為呼吸時專注在吸氣上，當吸氣的時候，心中默數一，吐氣時則不數，如此從一數到十為止，再從頭來過，如此反覆不歇，這便是簡易的「數息法」。如果有些人對於這個法門無法適應，或者修學練習數息已經有了心得，也可以試著練習第二種方法。

這是某次我去造訪寬達比丘的時候，比丘正在對十幾位剛受過沙彌戒的出家眾講述天台六妙門，我在等待期間也順便隨喜聽聞的內容。

實際上所謂「六妙門」原本都是一個方法而已，其他的也都是根據不同根器以及在打坐的過程中，隨著不同的方法讓心可以專注在呼吸上，最後可以進入在「止」的上面。有關於這方面在其他的佛學論著中都有相關的教導，例如《達摩禪經》，還有《阿毗達摩論》，這個內容可以從《舍利弗阿毗達摩論》的〈禪定品〉也有闡述到和修禪定相關的內容，講得非常詳細，這是釋迦牟尼佛的十大弟子之一 舍利弗，祂在佛陀住世的時候聽聞佛所開示的內容，祂把它集結起來所成的一部專論，是關於講說和如何修持定，所謂的身念處，我們雖然靠呼吸在修持禪定，但也要了解這個是為了要維持臭皮囊在尚未解脫前，不出障礙而所修的方便法門，因為我們這個色身雖屬無常，也是由有生滅的所緣所生，所以到最後還是會遭受到四大假合的離和滅。