【小說】陳雪《你不能再死一次》選摘：父親被捕之後，「殺人犯的女兒」變成她的名字
我們想讓你知道的是
成為記者的李海燕彷彿受召喚回到桃林鎮，重逢了已成為刑警、丁小泉的初戀男友宋東年，他們懷著各自的理由，試圖找出真相，只是當記憶解封，過去的悲痛也隨之回歸。
文：陳雪
訪問時，李海燕總會拿著一本黑色的筆記本，本子不大，單手可以盈握，即使後來大家都使用錄音筆，甚至使用手機錄音錄影，她還是帶著她的筆記本，快快寫下受訪者的話語。
她喜歡直接聆聽並且立刻記下人們對她說的話，那種第一手的紀錄帶著直覺般的洞察，即使寥寥數語也可以切中核心，她不信任記憶，正如她也不信任錄音，唯恐因為錄音設備齊全而錯失當場感受到最真實的印象。她的訪問技巧顯得老派，可是握著筆在本子上振筆疾書的她， 或許因為沒有時時注視著受訪者的臉，當她偶一抬頭，會發現對方好像卸下了心防，可以侃侃而談。筆記本成了她的屏障、她的保護色，她用耳朵取代眼睛，那些被精心聆聽過的詞語每一 個字句都那麼清晰，語調，音色，喉嚨震動，唇齒摩擦，每一個欲言又止，每一次言詞閃爍， 或者突如其來的轉折，或有意無意地迴避閃躲，像正在播放的音樂，隨時轉調或音準失常她都可以切實捕捉。
她是個記者，提問，觀察，聆聽，記錄，以及從這些之中將某種言語之外的事物提取出來是她的工作，她會走上這條路，有很多原因。
三十歲的李海燕，隱藏在纖細亮麗外表之下的她，內心有不為人知的祕密。大學畢業後她做過許多工作，考進報社之後，一開始報導社會新聞，後來寫過一件轟動的命案，報社讓她升職做專題報導，她選擇了犯罪主題，主要採訪重大刑案的受害者家屬、偵辦警察，以及律師、檢察官等，她也曾有機會採訪過犯罪人。她的專題做得深入，得過報導獎，總編覺得她有寫犯罪案件的天分，她的報導從各個角度切入，幾乎不帶偏頗，也不被網路或其他媒體輿論影響，自成一格，有她的觀點。報社很重視她的專題，也給她很大的選題自由，上下班時間不用打卡，她寫稿很慢，拖到主編爆炸，可在截稿最後一刻，她又能寫出精彩作品。
她不用每天進辦公室，但只要她一到報社就給大家買咖啡，買給總編、主編與他們組裡兩個編輯，大家要付錢給她她都笑笑說不用，說咖啡店在她住家樓下，老闆都有打折。作為組裡唯一的女性，她感覺自己一定要比別人更賣力工作，她努力做事，拚命三郎似的個性有時會努力過頭，時常採訪到最後，她感覺自己幾乎都崩潰了，遲遲到不了想要的狀態，各種事情陰錯陽差，讓她懷疑自己，但最後總是證明她可以做到。
「接近真相，看見人性」是報社給她的專題下的宣傳語，她覺得很諷刺，但也無奈接受了，她做過很多工作，幾乎都無法超過半年，報社是她的避風港、她的歸屬，她是這麼想的，既然不管去哪都會出錯，還不如留在喜歡的地方。
她喜歡報社嗎？她喜歡寫犯罪報導嗎？她不清楚，到底是喜歡還是依賴，還是有種她自己都不知道的原因，使她必須去接觸那些命案的相關當事人。
她想知道「別人」是怎麼想，怎麼活，怎麼度過接下來的人生，所謂的別人，是指跟她一樣有過特殊遭遇的人。親近的人死去了，他們還有辦法好好度過人生嗎？是不是總覺得自己做錯了什麼，或者少做了什麼？追悔會成為他們餘生的命題嗎？一樁命案可能把一個家庭或數個 家庭完全摧毀，還活下來的人，都變成什麼樣子？已經偵破的案子、尚未偵破的案子，受害者家屬感受會有什麼不同？這些事，她都很想知道。但她真正最想知道的，其實是那些凶手為何殺人？可是命案偵破，動機往往很難明確證實，大多是金錢糾紛、感情問題，或者衝動殺人， 或者計劃殺人，得到的結論有時簡單得令人傻眼。
他們會像她一樣嗎？
她訪問過的人，有的事發三個月，有的半年或一年，沒有一個人看起來像是正常的，他們或者還在悲痛，或者靠著酗酒維生，或者變得冷漠疏離，不想多談，當然也有心有大愛的，即使遭受痛苦，也還在努力幫忙做志工，加入撫慰受害家屬的機構。可是李海燕知道，那些都是掙扎，都是表象，就是因為死亡的陰影與傷痛還在，所以若不全然放棄生命、自生自滅，就會變得特別積極，好像每一分鐘都在證明自己已經走出來了。
就像她自己。她掩埋了自己曾經叫作周佳君的過去。
她原本生活在一個很簡單的家庭裡，父親當外商公司主管，母親是家庭主婦，周佳君十二歲那年，爺爺去世，父親辭掉工作，帶著她與母親一起回了故鄉，一家人住進了那棟三層樓房子裡。母親主持家務，父親在家操作股票，夫妻倆都沒去上班，有很多時間跟家人相處，父親在小鎮有很多朋友，他也參加各種公益活動，家裡的桃花林花開燦爛，有時會有鎮民來觀賞， 父親會在桃花林裡擺放幾張咖啡桌，招待前來賞花的客人，樓房也在父親手中經過翻修，變成具有特色的建築，他們三人擁有這樣一片天地，彷彿世外桃源。
她十五歲時，有一天母親突然強烈腹痛，檢查出末期胰臟癌，父親散盡家財極力讓母親接受治療，不到三個月母親還是病逝了。母親離世後，父親完全崩潰了，他開始酗酒，漸漸生活失能，後來他幾乎睜開眼睛就是喝酒，整天在桃花林裡遊蕩，他不再與鄰居互動，不工作，桃花林也不打理，他蓬頭垢面徹底成了行屍走肉，有時就睡在桃花林的農舍裡，一身酒臭，彷彿 無家可歸的人。
當時還叫作周佳君的李海燕，每天自己做飯，還得照顧父親吃穿，自己搭公車上下課，晚上回家還要做家務，生活簡直大亂，但為了生存她也只能咬牙苦撐。然而十六歲那個春天，有一天，丁小泉在深夜失蹤了，兩天後她在學校上課，警察到學校通知她，說父親遭到逮捕，要 帶她去警局問話。她到了警局花了好長時間才見到父親，等待時，聽到警察說有農人早上路過她家的桃花林，發現桃花樹下有一具赤裸的女屍，死者就是小鎮裡失蹤兩日的少女丁小泉，周佳君的父親因為身上有死者的血跡，立刻被逮捕了。
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
我們想讓你知道的是
台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。