台灣預計7、8月開放國門，業者準備迎接後疫情時代「報復性旅遊」商機

自從COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）病毒在全球現蹤，各國紛紛關閉國門以防病毒加速傳播，此舉讓世界各地的旅遊業無不遭受重大打擊。兩年後的今天，台灣確定走上與病毒共存的道路，開放國門的日期被排上了時程表，逐步解封的政策讓旅遊相關產業紛紛摩拳擦掌，準備迎接後疫情時代的觀光復甦潮。

與疫情共存，將開放國門

台灣本土COVID-19疫情已過高峰，今日新增確診數緩降到4萬293例、近一周新增36萬6628例，較前一週下降19%，兩者都顯示疫情已過高峰並持續下降，中重症病例數也下降。

《中央社》報導，前副總統陳建仁23日表示，許多國家都是在疫情高峰後一個月至一個半月開始邊境解封，台灣疫情正在下降，也許7、8月可以考慮開放。

對於解封時機的討論，陳建仁解釋，疫情在高峰時，醫療量能會被病人占據，這時如果開放邊境解封就會有外國旅客進來，可能導致另一個高峰、病人很難得到好的醫療照顧。



陳建仁認為，台灣疫情正在下降階段，台灣邊境可能在7、8月可以考慮開放，那時全民第3劑接種涵蓋率也可能到達7成5，但仍呼籲18歲以下民眾以及老人家都應迅速接種疫苗。

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在開放國門的實際配套上，交通部長王國材在交通部長王國材本月8日上網路節目「齊有此理」專訪談到，觀光局已經準備好出入境指引，包括入境要有兩天內的入境PCR證明、入境者要打滿三劑疫苗，以及需要團進團出。

《CTWANT》報導，王國材提到，7月15日至12月15日期間，交通部斥資60億元振興產業，包括旅行業、旅宿業、觀光遊樂業等，希望鼓勵民眾在國內旅遊。他補充，7月15日約是高原期過後，希望業者把國內振興旅遊當作解封前的「熱身操兵」，把最後的服務品質、旅程拿出來，等到國際旅客來台就可以無縫接軌。

王國材指出，雖然目前國境還沒開放，但7月15日振興上路希望業者在國內市場先「練兵」，國內有很多不錯的景點，不會比國外風景差。

而提到屆時會先開放團客還是團客、自由行一起開放，王國材表示，簽證分觀光跟商務，不論指揮中心還是外交部都在討論，自由行跟旅行團要一起開放，還是先從團客開始仍在做決定。

觀光業者跟上搶商機

隨著政府決定與疫情共存，業者也終於盼到重開國門的一天，除了航空公司看好客運需求大增而大規模增加航線與航班，旅遊業相關的企業也從人才與服務上積極備戰，準備迎接「報復性旅遊」商機。

《蘋果新聞網》報導，搭上畢業季求職熱潮，台北文華東方開出50類職缺，並同步推出營運單位儲備幹部計畫，於7月底前報到可另獲得錄取獎金合計1萬元，希望藉此可加速招募速度。

台北文華東方表示，過去兩年受疫情影響之下，全球觀光旅遊業飽受衝擊，並普遍面臨缺工問題。隨歐美、日、韓等國鬆綁防疫規範與旅遊限制，酒店為因應後疫情時代各類旅遊需求復甦，因此擴大招募，包含客務部、房務部、餐飲部、廚藝部、工程部、業務部等，待本土疫情趨緩、為下半年旅遊業回溫預先做好準備。



國內旅行社龍頭雄獅旅遊，同樣宣佈將擴大招募，以目前雄獅在台員工人數約1800名，集團預計將開出超過500個職缺，希望將集團人力規模恢復至疫情前水準。



雄獅董事長王文傑表示，儘管疫情重創旅遊業，但對接下來國境可望解封仍充滿期待，雄獅已著手在產品、業務、通路各方面進行未來10年布局，同時在國內食、宿、遊、購、行等產業深耕轉型。

開放國門不只國旅受惠，出國的航班也將大增，根據《蘋果新聞網》報導，華航及長榮航皆已拍板自下月起開始大幅度增班，其中，長榮航在北美航班增班規模最大，將自現行每周17班最多增至33班，增幅至少逾7成，東南亞大城市則將恢復每日飛航。

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華航規劃將在7月起以A321neo客機天天飛航台北松山往返東京羽田航線，8、9月繼續加速增班，預估第3季整體客運航班將再增4成，每周提供超過150班客運來回航班，滿足逐步復甦旅遊需求。

長榮航則積極經營歐美旅客，從7月開始，經曼谷轉機到歐洲的阿姆斯特丹、維也納、倫敦航線將開始復飛，接下來8月起洛杉磯、舊金山將加到每日1班、溫哥華也規劃增班，休士頓及芝加哥則恢復載客航班。此外，至於疫情前已規劃好的慕尼黑、米蘭直飛航班，長榮航表示，公司也已做好準備，希望能在11月如期開航。

至於國人一向最喜愛的東北亞國家如日本、韓國，目前因觀光局還未開放組團前往，再加上韓國增加入境簽證的門檻，日、韓二國航班會等較明確後再增班。

此外，華航為搶客，日前也宣布自即日起提供歐洲、大洋洲航班旅客額外享有免費託運行李10公斤額度，同時調降往返亞洲、歐洲及大洋洲航線超重行李費率。

事實上，目前航空公司看好邊境管制鬆綁將帶動客運需求大增，除增班之外，也陸續恢復招募，例如台灣虎航於4月宣布人才招募，5月也再迎接第16批客艙組員加入，為台虎自2020年受到疫情影響後，首度恢復客艙組員培訓，正式為下半年放寬邊境進行人才儲備。

星宇航空於6月中旬也宣佈首批培訓飛機維修機械員招募計畫即日起展開，除培訓飛機維修機械員，星宇也同步招募多項機務相關職缺，如維修機械員、機務工程專員、模擬機維護工程員等，其他單位也釋出如機場運務管理專員、資訊工程師等職務需求。顯示航空公司皆積極為疫後旅運重啟做準備，全力迎接客運復甦。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：翁世航