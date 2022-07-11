中共第一款隱形戰鬥機殲-20，是對美軍F-117「逆向工程」打造出的產物嗎？

2011年1月14日，也就是中共第一款五代隱形戰鬥機殲-20剛完成首飛的三天後，克羅埃西亞海軍上將達沃・多馬澤特－洛索（Davor Domazet-Lošo）卻在接受《BBC》訪問時指出殲-20是以美國空軍F-117隱形戰鬥攻擊機為藍圖，逆向工程打造出來的第五代戰鬥機。他表示美國空軍在1999年介入科索沃戰爭時，曾有一架F-117遭塞爾維亞軍隊擊落，殘骸被原封不動的交給了中共。

洛索本身就是位十分爭議的人物，早年曾加入南斯拉夫人民海軍的他因為在1991年到1995年的克羅埃西亞獨立戰爭中表現大放異彩，至今仍被許多克羅埃西亞人視為民族英雄。可另外一方面，他又因為涉及1993年針對塞爾維亞平民的種族屠殺事件遭國際法庭調查，從西方國家的角度來看充其量不過是一個克羅埃西亞版本的米洛塞維奇（Slobodan Milošević）。

外加後來他成為極右翼政黨「真實復興黨」（Croatian True Revival）的領袖，又長期散佈所謂「伊斯蘭國是美國扶持的」以及「新型冠狀病毒是美國製造」的陰謀論，所以他關於殲-20技術來自F-117的說法確實是長年遭人質疑。不過洛索在科索沃戰爭時間擔任克羅埃西亞的參謀總長，對於發生在巴爾幹半島上的戰事還是有比其他人更直接的掌握。

與U-2還有SR-71同為臭鼬工廠（Skunk Works）產品的F-117，本身在2008年已經除役。不過打從2019年以來，加州死亡谷（Death Valley）就不斷傳出F-117重返藍天的消息，據說是美國空軍為了模擬對抗殲-20的戰術，讓少量的F-117恢復現役。儘管中共官方不斷否認殲-20技術來自F-117，但是從美國空軍特意以F-117模擬殲-20這點來看，洛索的說法似乎又有了那麼一點真實性。

先撇開F-117與殲-20到底有什麼淵源，筆者都非常有幸的在今年4月返回加州時於雷根總統圖書館（Ronald Reagan Presidential Library）還有棕櫚泉航空博物館（Palm Springs Air Museum）各看到一架F-117實機。到底編號82-0806的F-117是如何在1999年3月27日被擊落的？這起事件對美國與中共的關係又帶來什麼影響？我們都先從F-117的前世今生開始談起。

Photo Credit: 許劍虹 展示於雷根總統圖書館的F-117，編號82-0803，外號為「不速之客」（Unexpected Guest）

雷根還是卡特的遺產？

提到F-117與B-2這些在80或者90年代問世的隱形飛機，人們都會把功勞歸功給雷根（Ronald Reagan）總統，這也是為什麼我們會在雷根圖書館戶外展示區看到F-117的原因。不過所有的政策都是有延續性的，就好比馬英九前總統津津樂道的兩岸政治談判以及小三通，其實都是延續自李登輝和陳水扁兩任前總統的政策。

蔡英文總統時代採購到的66架F-16V，同樣是奠基在馬英九時代141架F-16A／B型戰鬥機的升級上，所以沒有任何一個政績是某屆政府或者某任總統可以獨享的。提到F-117的研發，頭後功臣當非1977年到1981年在卡特（Jimmy Carter）總統麾下擔任國防研究及工兵局次長的培里（William J. Perry），他毫無疑問是將隱形技術引入美國空軍的佼佼者。