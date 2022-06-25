網球手想在比賽前閱讀奧威爾，卻被心理學家勸阻

世界第一的女網球手施維雅蒂（Iga Świątek）分享閱讀心得，說到她在上月參加法國網球公開賽時，很想閱讀奧威爾（George Orwell），但她的心理學家Daria叫她在大賽時不要看，因為需費心思，並不是最好的休息方法。

這位21歲的球手以閱讀習慣聞名，年紀輕輕的她已博覽群書，比賽期間也不忘閱讀。究竟施維雅蒂為何想閱讀奧威爾，這是個好問題。這位曾參與西班牙內戰的英國作家，所寫的《1984》和《動物農莊》，獲譽為對極權社會看得最透徹的作品。40年代寫下的書，今天一點都不過時。生於波蘭的施維雅蒂，出生時已是民主化的波蘭，沒有在極權國家生活的體驗。但想必她的父母和祖輩，一定有跟她講過鐵幕時代的管治，如何一步一步走來。從八十年代初團結工會運動被禁，大量國民坐牢和流亡，公民社會瓦解，到後來成功推翻暴政。施維雅蒂的一代人，一定感念前人付出，今天才有出國和言論自由。

數年前遊歷波蘭，探望在英國大學教過我的老師。我們一起在格但斯克坐火車，在車上他跟我說，團結工會抗爭的年代，抗爭者把單張摺成小塊，放進座位旁的小垃圾筒側，乘客就會查閱，知道抗爭的日期和地點。那年，我來自的地方還算是自由社會，有公民結社自由，所以對他說的很陌生。近年隨著社會轉變，多了很多人閱讀奧威爾。從他30年代所寫的第一本小說《緬甸歲月》（Burmese Days）讀起，寫到英治時代的緬甸之社會不公。奧威爾在20年代曾在緬甸當警察，親眼看到殖民統治下的問題，包括種族主義、歐洲人被隔絕無法接觸主流社會，以及殖民者的剝削。這些問題在今天的世界從未遠去。接著再看第二本小說《牧師女兒》（A Clergyman's Daughter），剖析資本主義制度的不公和宗教在社會的角色。今天日子安定、生活豐足的歐美國家人民看這些書，未必有太大同感，但生活在貧富不公、社會問題湧現以至極權社會的人，就很容易代入其中。

或許施維雅蒂的心理學家說得對，看奧威爾的確需要很多思考，也令人傷感，不宜在重要的比賽前埋首當中。施維雅蒂很敢言，在俄烏戰事早期已發聲明反戰，說她雖然缺乏人生經驗，但反對戰爭。而在法網冠軍演說中，也不忘叫人繼續關注戰事，因為戰火未完。體育從不離政治，而法國大革命也從《網球廳宣言》而展開，屬於平民的第三級代表在王家網球館簽署宣言，要求國王路易十六制定保障公民權的憲法。

網球和閱讀，其實是用不同的方法看世界。左手拿著球拍，右手拿著書，一動一靜，察看場上與場外的一切。奧威爾的作品很值得閱讀，施維雅蒂會想起上一代波蘭人和東歐人的付出，才成就今天的她。

本文獲授權轉載，題目由編輯所擬，原文可見於此。

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！