荒誕的工作人生：鮮浪潮2022非本地短片選介
我們想讓你知道的是
這一屆「鮮浪潮國際短片節」選映的海外短片當中，有幾部作品的類型風格各異，都涉及基層勞動、無意義的工作，以及存在境況的荒謬。
最近英國的鐵路工會發起了自1989年來最大規模的罷工，令人想起已故人類學家David Graeber在〈論狗屁工作的現象〉（On the Phenomenon of Bullshit Jobs）這篇文章所說：「地鐵職工可以癱瘓倫敦這事實本身顯出他們的工作真的不可或缺，但似乎正因如此才使人們懊惱。」他把「shit jobs」和「bullshit jobs」區分開來：前者多為基層低薪工作，卻是社會運作必要的一環；後者對社會及工作者而言皆無意義，薪酬待遇卻往往比前者好。這一屆「鮮浪潮國際短片節」選映的海外短片當中，有幾部作品的類型風格各異，都涉及基層勞動、無意義的工作，以及存在境況的荒謬。
《心之圖釘》（The Push Pins）中的「拔圖釘」任務象徵了社會中各種無聊低薪的工作。兩位主角要從牆上拔走指定顏色的圖釘，然後其他人把那些圖釘放回去，永無休止。他們可以「自由選擇」是否加班勞動，以賺取更多報酬，但隨時會因為各種未明言的規定而受罰。「拔圖釘」也可被詮釋為維護系統正常運作的過程，須按程序執行，但沒有人知道這系統的運作有甚麼意義。
若主角錯手拔出其他顏色的圖釘，會發生一些意料之外的事情——這裡導演用了超現實手法，表達了角色在極度疲勞狀態下的幻覺。然而這種差錯正是突破困局的契機，在看似無法改變的現實中打開一度缺口。結局以動畫手法直言這種「中止程序」就是跨行業的罷工，反而削弱了電影藝術的想像潛力。
《稍候一刻值千金》（Please Hold）是一個高科技「惡托邦」（dystopia）的想像，主角無端被捕、下獄、釋放，由始至終都不知道自己的控罪。整個執法、司法和懲誡系統都是自動化的，主角只能透過人工智能介面接觸家人和律師。這故事令人想起譚惠貞執導、黃秋生主演的單元劇《理想國．聲音監獄》，都是一個無人性的高科技官僚系統，透過積分制控制人的行為，亦把人困在一個「卡夫卡式」（Kafkaesque）的荒謬處境。
《聲音監獄》的美術設計及結局皆十分灰暗，《稍候一刻值千金》的監獄設計和人工智能介面則是明亮活潑，以反諷手法呈現出一個更荒誕的冤獄困境。高科技並不代表人類生產力大增，可以減少辛勞、享受人生，反而成為另一種奴役模式。結局暗示主角其實踏入了一個由商界、法律界和司法系統合力設下的陷阱：隨意監禁普通人，使他們在尋求支援時耗盡財產，逼他們自我訓練，為企業提供廉價勞動。和《聲》相比，《稍》為這個「惡托邦」世界提供了更細緻的描寫，但更充分的解釋亦會減低黑色荒誕的意味。
《執屍人生路》（My Dear Corpses）的男主角因為家庭債務而被逼遷，還有臥病在床的母親需要照料，加入了仵作這種「厭惡性」行業。《如果雜耍是人生的全部》（Routine）的主角則因為日夜都在雜耍拋物而被伴侶趕走，當上公園的清潔工。這些社會地位低微的「shit jobs」都是真正服務大眾的工作，為人們處理被視為「骯髒」的事物。
《執屍人生路》中主角的拍檔看似老練，卻須以酒精麻醉自己。這樣的工作環境使主角難以忍受，卻在「最後一次任務」中切身體驗到這工作的意義——這次的死者是他的母親。反過來說，這工作對主角而言又變得荒誕無意義，因為他工作本是為了病重的母親。
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一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡
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ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTX獨立顯示卡，機身更以永續材質打造，是集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身的14吋行動工作站。
來自Lenovo P系列工作站的最新成員ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTXTM獨立顯示卡，擁有易於攜帶的纖薄身段，機身更以永續材質打造，隨時隨地均展現完美效能，為一款兼具輕薄、效能與環保的14吋行動工作站。
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3輕巧高效14吋ISV認證行動工作站
身為專業領域的菁英份子，隨時隨地都面臨工作壓力，因此手邊所使用的工具，扮演著提高工作效率的關鍵角色。Lenovo P系列工作站為菁英階層最值得信賴的選擇，旗下所有產品皆擁有優異性能，同時兼具相當的耐用度，能夠在各種高壓環境長時間運作，適合各行各業專業人士；不僅如此，Lenovo P系列工作站皆通過ISV（Independent Software Vendor）獨立軟體供應商認證，當開啟各種生產力應用程式，都能提供絕佳的穩定性與相容性，讓Lenovo P系列工作站徹底發揮，為用戶達到更好的生產效率。
這次Lenovo P系列工作站帶來全新產品Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，承襲該系列多項優勢於一身，採用最新第12代Intel Core i7處理器，且拜搭載NVIDIA RTXTM獨立顯卡所賜，特別在電腦繪圖、建立3D模型…等作業有出色發揮；然而優異的硬體規格，不過是Lenovo P系列工作站的入門標配，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3更強調輕薄機身與永續環保兩大訴求，將高性能輕巧行動工作站的使用體驗帶到新高度。
厚度17.9mm、重量1.24kg 輕薄機體也有強韌身段
在提高效能的同時兼顧攜帶性，這在設計上無疑充滿難度，然而輕薄機體、強韌身段對Lenovo P系列工作站來說，只是最基本的要求。這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最不可思議的是，竟能將優異功能全部塞進厚度僅17.9mm、重量只有1.24kg的14吋機箱中，無論是徒手拿著、或放進公事包都「超無感」，讓使用者以最優雅之姿，隨時保有強大的工作效率，由此可見P系列旗下每一代產品都不斷在進化的決心。
儘管標榜輕薄好攜帶，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3沒犧牲應有的耐用度，機身通過MIL-SPEC測試，包括12種軍規級標準與200多項嚴苛的品質測試，從北極荒野到沙漠塵暴、零重力環境到意外濺水掉落都沒問題，畢竟天有不測風雲，尤其在外趴趴走，總有不盡人意時候，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3可靠的堅固機體，能確保在任何環境都能輕鬆搞定關鍵業務專案；此外，在纖薄機體中，配備全面的ThinkShield安全服務套件，提供進階資料加密、生物認證科技、螢幕隱私防護濾鏡讓用戶自訂安全保護功能，為用戶的資訊安全把關。
內建NVIDIA RTXTM獨立顯卡 帶來前所未有的極致性能
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最高搭載第12代Intel Core i7處理器（14核心、4.8GHz）、48GB 3200MHz記憶體，加上內建4GB VRAM的NVIDIA T550獨立顯示卡，無論是運算複雜的繪圖作業、或超吃記憶體的3D建置都游刃有餘。此外， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3配備16:10比例的14吋FHD螢幕，搭配UHD X-Rite色彩校正功能，能以高亮度、更鮮明對比、更細膩的影像細節，忠實呈現用戶的專業工作內容。
然而，如果希望工作軟體運作順暢，是否通過ISV認證為一大關鍵。ISV指的是「Independent Software Vendor獨立軟體供應商認證」，簡單來講， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3和搭載的專業生產力軟體間經過使用測試和認證，開啟使用應用程式都有令人滿意的穩定度與相容性，無論是用AutoCAD繪製幾何線條、SolidWorks分析複雜的機械輪廓草圖，或用Revit建立資訊量龐大的模型，都能達到最佳化的體驗，再加上NVIDIA RTXTM獨立顯卡加持，讓轉檔和匯出過程更順暢、穩定與省時，向過去卡卡的情形說掰掰！
使用永續材料 符合環保精神
Lenovo P系列工作站產品不斷精進，Lenovo也不忘體現對環境的關懷。Lenovo ThinkPad P14s Gen 3設計上秉持「永續發展」精神，筆電從外部材質到內部零組件，皆使用再生或可回收材料製成，包括喇叭音箱使用97%回收再利用原料（PCC）而製的再造塑膠、電池與變壓器採用再造塑膠製成，包裝更取自90% PCC或可持續發展叢林材料，機身則通過EPEAT 環保與ENERGY STAR 8能源之星標章，同時符合RoHS規範與TCO 9認證，每個環節皆體現永續精神，希望透過以身作則，為地球環保盡最大心力。
隨時隨地 以完美效能賦予工作效率
Lenovo P系列工作站從設計之初，便秉持超越業界標準的堅持態度，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身，無論是學生、專業人士或教育工作者，只要擁有Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，就能隨心所欲自由發揮，輕鬆提高工作與創作效率。