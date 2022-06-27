荒誕的工作人生：鮮浪潮2022非本地短片選介

最近英國的鐵路工會發起了自1989年來最大規模的罷工，令人想起已故人類學家David Graeber在〈論狗屁工作的現象〉（On the Phenomenon of Bullshit Jobs）這篇文章所說：「地鐵職工可以癱瘓倫敦這事實本身顯出他們的工作真的不可或缺，但似乎正因如此才使人們懊惱。」他把「shit jobs」和「bullshit jobs」區分開來：前者多為基層低薪工作，卻是社會運作必要的一環；後者對社會及工作者而言皆無意義，薪酬待遇卻往往比前者好。這一屆「鮮浪潮國際短片節」選映的海外短片當中，有幾部作品的類型風格各異，都涉及基層勞動、無意義的工作，以及存在境況的荒謬。

《心之圖釘》（The Push Pins）中的「拔圖釘」任務象徵了社會中各種無聊低薪的工作。兩位主角要從牆上拔走指定顏色的圖釘，然後其他人把那些圖釘放回去，永無休止。他們可以「自由選擇」是否加班勞動，以賺取更多報酬，但隨時會因為各種未明言的規定而受罰。「拔圖釘」也可被詮釋為維護系統正常運作的過程，須按程序執行，但沒有人知道這系統的運作有甚麼意義。

圖片來源：《心之圖釘》／鮮浪潮

若主角錯手拔出其他顏色的圖釘，會發生一些意料之外的事情——這裡導演用了超現實手法，表達了角色在極度疲勞狀態下的幻覺。然而這種差錯正是突破困局的契機，在看似無法改變的現實中打開一度缺口。結局以動畫手法直言這種「中止程序」就是跨行業的罷工，反而削弱了電影藝術的想像潛力。

《稍候一刻值千金》（Please Hold）是一個高科技「惡托邦」（dystopia）的想像，主角無端被捕、下獄、釋放，由始至終都不知道自己的控罪。整個執法、司法和懲誡系統都是自動化的，主角只能透過人工智能介面接觸家人和律師。這故事令人想起譚惠貞執導、黃秋生主演的單元劇《理想國．聲音監獄》，都是一個無人性的高科技官僚系統，透過積分制控制人的行為，亦把人困在一個「卡夫卡式」（Kafkaesque）的荒謬處境。

圖片來源：《稍候一刻值千金》／鮮浪潮

《聲音監獄》的美術設計及結局皆十分灰暗，《稍候一刻值千金》的監獄設計和人工智能介面則是明亮活潑，以反諷手法呈現出一個更荒誕的冤獄困境。高科技並不代表人類生產力大增，可以減少辛勞、享受人生，反而成為另一種奴役模式。結局暗示主角其實踏入了一個由商界、法律界和司法系統合力設下的陷阱：隨意監禁普通人，使他們在尋求支援時耗盡財產，逼他們自我訓練，為企業提供廉價勞動。和《聲》相比，《稍》為這個「惡托邦」世界提供了更細緻的描寫，但更充分的解釋亦會減低黑色荒誕的意味。

《執屍人生路》（My Dear Corpses）的男主角因為家庭債務而被逼遷，還有臥病在床的母親需要照料，加入了仵作這種「厭惡性」行業。《如果雜耍是人生的全部》（Routine）的主角則因為日夜都在雜耍拋物而被伴侶趕走，當上公園的清潔工。這些社會地位低微的「shit jobs」都是真正服務大眾的工作，為人們處理被視為「骯髒」的事物。

圖片來源：《執屍人生路》／鮮浪潮

《執屍人生路》中主角的拍檔看似老練，卻須以酒精麻醉自己。這樣的工作環境使主角難以忍受，卻在「最後一次任務」中切身體驗到這工作的意義——這次的死者是他的母親。反過來說，這工作對主角而言又變得荒誕無意義，因為他工作本是為了病重的母親。