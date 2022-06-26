解放軍「福建艦」下水：中國建越多航母，台灣這艘「不沉的航母」就越顯重要

文：黃澎孝

中國003號航母「福建艦」才剛剛下水，還形成不了戰力呢。但是，這幾天中國的內外宣傳機構，當然還包括多家台灣紅媒在內，一個勁的吹噓：中國航母好棒棒。那簡直連美國那11艘核動力航母，都得要相形失色，無地自容了。

好吧，反正吹牛也不會觸犯國際公法。只不過「航空母艦」顧名思義，當然是以能載多少艦載機？能以多少時間？能彈送多少飛機出去？來作為航母戰力的評估標準了。

以中國這艘八萬噸的航母，預計頂多只能容納60－70架各式艦載機。但是曾被美國麥克阿瑟將軍形容為「不沉的航空母艦」的台灣，目前光是「艦載」戰鬥機就有：F-16戰機141架、IDF戰機129架、幻象戰機55架，共325架。如果加上新購的F-16V戰機66架，合計則有391架之多。

上述戰鬥機攜帶的空對空飛彈，包括有：

AIM-120C-5型先進中程空對空飛彈、AIM-120C-7型先進中程空對空飛彈、天劍-2型中程空對空飛彈、雲母中程空對空飛彈、魔法短程空對空飛彈等等，數以千計⋯⋯。

台灣這艘航母還設置了，防空飛彈系統：

飛彈基地：22個。

天弓系列飛彈：約14套。

愛國者三型：6套。

愛二提升型：3套。

鷹式飛彈：13套。

以雄風二E與雲峰飛彈射程範圍：

600公里內，涵蓋中國浙江、福建、廣東、江西四省的部分地區。

1200公里射程範圍，則涵蓋中國上海、廣州、深圳、武漢、南京等城市與周邊區域。

2000公里射程範圍，則可打到中國首都北京、三峽大壩、重慶、成都也都在射程範圍內。

這意謂著中國GDP佔比80％的長三角、珠三角、環渤海經濟圈，都在我們台灣這艘「不沉的航母」的火力攻擊範圍內。換言之，站在美國、日本等國的印太戰略架構的角度來看——中國建造航母越多，台灣這艘「不沉的航母」就越來越重要了。

本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航