美國國會通過30年來第一項重大槍枝安全法案，拜登25日簽署成法
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美國參眾議院在24日接連通過槍枝安全法案，賦予政府對購槍人士背景調查的權力，限制有前科或威脅性的人士購買槍枝，此案被視為30年來第一項重大槍枝安全法案。
（中央社）美國最高法院23日才剛裁定人民有權在公共場所攜槍，聯邦眾議院24日就緊接在參議院之後通過30年來第一項重大槍枝安全法案，將送交總統拜登簽署成法。
眾院以234票贊成、193票反對的表決結果通過了法案。所有民主黨籍眾議員一致贊成，另有14名共和黨人支持。主要執法團體也力挺這項法案通過。但對於美國槍枝製造商和全國步槍協會（National Rifle Association）而言，這是在立法上少見的挫敗。
聯邦參議院昨晚先以65票贊成、33票反對的結果通過法案，其中有15名共和黨人投支持票，包括參院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）。
白宮表示，拜登將於美國時間25日上午簽署法案。
槍枝管制在美國社會向來是意見最分歧的議題之一，國會過去多次嘗試增加新的管制措施都沒有結果，直到今天才成功。
法案內容不如拜登等民主黨人期望的那麼廣泛，其中包含協助各州避免讓有威脅性的人擁槍的條款，並補上所謂「男友漏洞」（boyfriend loophole），禁止販售槍枝給那些因虐待未婚伴侶而被定罪的人。不過，法案並未禁止販售突擊式步槍和大容量彈匣。
眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）在辯論中說：「這項法案⋯⋯包含數項強硬措施，為的是拯救人命，不只是可怕的大規模槍擊，還有每天都在發生的槍枝犯罪屠殺、自殺和悲慘意外。」
這項法案在背景調查方面採取了一些措施，首度允許查閱有關青少年重大犯罪的資訊，且不准販售槍枝給有家暴犯罪紀錄的人。法案還提供新的聯邦資金，供實施《紅旗法》（red flag laws）的州運用。《紅旗法》意在避免讓那些被認定對自己或他人構成危險的人持有槍枝。
共和黨籍眾議員喬丹（Jim Jordan）說，民主黨人「今天緊咬守法美國公民的第二修正案自由」。美國憲法第二修正案保障人民持有及攜帶槍枝的權利。
美國最高法院昨天以6票贊成、3票反對的表決結果，推翻了紐約州限制隱密攜帶手槍出門的措施，認為這項自1913年以來實施的法律違憲。《路透社》提到，最高法院的裁定和國會通過的槍枝安全法，呈現出美國社會對槍枝管制的態度極為分歧。
全國步槍協會作為美國最強勢的槍枝遊說團體，稱最高法院的裁定對美國擁槍人來說是巨大勝利，並抨擊槍枝安全法案「毫無意義」，「只會侵犯守法公民的權利」。
美國人均擁槍數量在全球居冠，每年的大規模槍擊案件數也是富裕國家中最多，因此一般認為國會通過的槍枝安全法案不夠有力。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）今年5月10日發布報告指出，2020年，美國的槍枝致死率暴增到35%，是1994年以來最高點，尤其在年輕非裔男性群體中最嚴重。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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