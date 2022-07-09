【小說】《名為帝國的記憶》選摘：在泰斯凱蘭，代表帝國疆域的星圖處於永恆的變動狀態
我們想讓你知道的是
上冊《名為帝國的記憶》介紹｜瑪熙特領命前往心愛的帝國，被捲入前任大使的死亡，遭逢社會動亂及暗殺。她奮力調查，發現前任大使之死和帝國內亂有關，甚至和垂垂老矣的皇帝有關……
文：阿卡蒂．馬婷（Arkady Martine）
只要你曾經愛上一個侵吞著你本身文化的文化，這本書就是獻給你的。
（也獻給許多個世紀前的格里高・巴列弗尼〔Grigor Pahlavuni〕和佩卓斯・傑塔達〔Petros Getadarj〕）
「我們的記憶是一個比宇宙更完美的世界，它將生命重新給予了那些已不存在的人。」
——莫泊桑，〈自殺〉
「我寧願不與仙女卡呂普索逍遙度日，也要活在君士坦丁堡的煙塵中。那裡處處都有喜樂的泉源，令我朝思暮想：雄偉美麗的教堂、高聳的列柱、悠長的步道、城裡的房屋，和各式各樣為君士坦丁堡的樣貌增添富麗光采的事物，和友伴的聚會與閒談，而其中之最——乃是為我斟出金漿的酒壺，你的口脣與其中的花朵——」
——尼基弗魯斯・烏拉諾斯（Nikephoros Ouranos），安提阿大公，〈書信集，第三十八則〉
序章
在泰斯凱蘭，代表帝國疆域的星圖處於永恆的變動狀態，船艦起降不歇。
戰艦「昇紅豐收」號裡的戰略推演桌上方，泰斯凱蘭的太空版圖以全像投影的形式完整展開。即將轉向返家的戰艦，和泰斯凱蘭的都城星球之間，隔著五個跳躍門、兩週的次光速航程。全像投影呈現出製圖家眼中的安寧盛世：熒熒閃爍的光點代表行星星系，全都屬於我們。影像中，某位艦長往外望著帝國領空，鎖定了一處邊界，挑中了泰斯凱蘭這個巨輪的一條輻軸。
相同的情境不斷重複：上百位像這樣的艦長，望著上百幅像這樣的全像投影。每一位像這樣的艦長都率軍攻入一個新的星系，帶上各式各樣包藏禍心的禮物：貿易協定、詩歌、稅賦、防禦承諾、槍口燻黑的能量武器，還有高聳雄偉的新總督官邸，興建於太陽神殿的多角形中央廣場周圍。每一位艦長都一再如法炮製，讓一個又一個星系成為星光熠熠的全像投影上另一個亮點。
文明的巨爪一掃，伸進了星體之間的暗處，安撫了每一位艦長的心。當他們望向虛空之中，都不希望有任何東西回視。在星圖上，宇宙分割成了帝國與非帝國、世界與世界之外。
啟程回到宇宙的中心之前，「昇紅豐收」號和它的艦長還有最後一站要停。萊賽爾太空站位於帕札旺拉空域內，是一顆旋轉中的脆弱寶石，直徑二十英里的環體繞著中央柱自轉。有一顆恆星恰好在附近，太空站的位置處在恆星與最近的宜居行星中間的平衡點。在一連串採礦太空站之中，萊賽爾是最大的一座，泰斯凱蘭伸長的手已經觸及太空中的這個小區域，但尚無法使它臣服於帝國的重量之下。
一個太空艙靠自己的動力從太空站的中央柱噴射而出，航行數個小時，來到等候中的戰艦金灰兩色的金屬船殼邊，交付貨物（一名人類女性、一些行李和指令）後毫髮無傷地返航。它返抵太空站時，「昇紅豐收」號已經在次光速動力原理的限制之下，開始遲緩地往泰斯凱蘭中央的航向移動。還會有一天半的時間，從萊賽爾太空站可以看得見它，它會慢慢縮小成針尖似的光點，消失在視野中。
萊賽爾的礦業大臣達哲・塔拉特目送形影愈退愈遠：一個休眠中的威脅，像重錘般懸掛在空中，占據從萊賽爾議會會議室窗口望出去的大半視野。在他看來，這個擋住熟悉星空的龐然大物，又一次證明泰斯凱蘭對太空站的飢渴野心。也許很快就會有一天，像這樣的一艘戰艦不會後退，反而會將能量武器瞄準脆弱金屬外殼內的三萬條人命——包括塔拉特在內——開火，讓他們墜入致命冰冷的太空，宛如破裂的水果灑出籽來。塔拉特相信，對一個擴張不受控制的帝國而言，這是不可避免的走向。
萊賽爾議會的戰略桌上沒有發光的全像投影星圖，只有光禿禿的金屬，被無數人的手肘磨得發亮。塔拉特再度思索起這後退的戰艦何以讓人感覺像是即刻的威脅，同時他不再望向窗外，回到座位。
帝國無節制的擴張或許不可避免，但塔拉特內心有著沉靜、堅決而深謀遠慮的樂觀，認為這不是唯一的選項，好一陣子以來都並非只有這個選項。
「啊，成功了，」傳承大臣亞克奈・安拿巴說道。「她上路了。我們應帝國要求派駐帝國的新任大使。我衷心希望她讓帝國離我們愈遠愈好。」
塔拉特知道事情沒這麼簡單。上一任派駐泰斯凱蘭的萊賽爾大使就是由他派遣，那是二十年前，自己正值中年，對高風險計畫愛不釋手。將一位新大使送進不可回收的太空艙派任出去，並不是什麼成功。他以二十年如一日的動作將手肘擱在桌上，將細瘦的下巴用更細瘦的雙手托著。「假如，」他說。「我們不是讓她帶著十五年來沒有更新的憶象出發，那就更好了。不管對她或對我們都是。」
安拿巴大臣自己的憶象機器是個經過精確校準的腦神經植入物，在她的腦中裝載了過去六任傳承大臣代代相傳的記憶紀錄。她無法想像自己若沒有近十五年來的經驗，該怎麼面對像達哲・塔拉特這樣的人。如果她新加入議會時進度落後了十五年，她一定會寸步難行。但她聳了聳肩，對最新一任駐帝國大使所缺乏的資源不甚在意。
她說，「那是你的問題。阿格凡大使是你派去的，而阿格凡在二十年的任期中，只肯回來那麼一趟更新憶象紀錄。現在我們派了德茲梅爾大使接替他，只帶了他十五年前留給我們的版本，就因為泰斯凱蘭要求——」
「阿格凡完成了他的任務。」塔拉特大臣說。戰略桌周圍的水耕大臣和飛行員大臣點頭表示同意：阿格凡大使的任務，就是避免萊賽爾以及同區的其他小型太空站成為泰斯凱蘭擴張計畫中的俎上肉，為此他們一致同意對他的缺點視而不見。如今，泰斯凱蘭突如其來地要求他們派出一位新任大使，對上一位大使的狀況未做任何解釋，議會的大部分成員也打算等事態明朗之後，再來算阿格凡大使的帳——現在尚且不知他究竟是死了、被策反了，或者只是成了帝國內部政治動盪下的犧牲品。達哲・塔拉特一直支持著他的門生阿格凡。而身為礦業大臣的塔拉特，在萊賽爾議會中的地位是六位大臣之首。
「德茲梅爾也會完成任務。」安拿巴大臣說。瑪熙特・德茲梅爾是她從新任大使候選人裡挑中的：她認為這名人選和過時的憶象真是天作之合。同樣的能力、同樣的態度，也對異星的文化傳統——泰斯凱蘭的文學和語言——抱有同樣一股媚外的愛慕，那種傳承可不是安拿巴所要保護的。讓這麼個人選帶著阿格凡大使唯一的憶象拷貝走得遠遠的，再完美也不過。最好藉此讓那支靡爛敗壞、腐化人心的憶象傳承鏈離開萊賽爾——也許會是永遠離開呢，如果安拿巴自己的任務也順利完成的話。
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圖解智慧國家四大關鍵科技，從不同角度帶你了解台灣的科技應用實力
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大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？我們從四個面向帶你看台灣作為「智慧國家」到底有什麼實力！
大家都知道台灣有座半導體護國神山，也聽過許多媒體對台灣科技實力的盛讚，但台灣的科技實力到底強不強？自己說不如讓國際單位做的調查更客觀顯示。瑞士洛桑管理學院（IMD）每年9月公布的世界數位競爭力（World Digital Competitiveness Ranking）評比，最近一次報告2021年台灣在全球64個主要國家及經濟體當中排名第8，獲得歷年來最佳名次。
而且值得關注的是，支持數位競爭力的核心要素之一，也就是「科技」競爭力。IMD評比報告揭露台灣拿下全球第2的佳績，從2018年的第11名年排名持續上升，顯見台灣無愧於科技強國之名。
|科技小百科：
瑞士洛桑管理學院（IMD）是一個長期研究國家與企業競爭力，在國際上具盛名及公信力的評比機構，並自1989年起發布「世界競爭力年報」World Competitiveness Yearbook，其評比報告與調查結果更是各國政府擬定相關政策之參考。IMD每年會定期公布兩份競爭力評比報告，其一是「世界競爭力年報」，每年在6月公布，2022年台灣在63個受評比國家中排名全球第7名。另一份報告為「世界數位競爭力評比」World Digital Competitiveness Ranking，每年在9月底公布，本篇文章引用的資料為這兩份研究。
也因為科技與國家發展息息相關，有哪些技術是台灣不為人知的優勢？或是未來產業可大力投資布局的領域？我們找出其中四大項與智慧國家最有關的科技，展現台灣具備強勁的科技能量，或許你已經受惠，也或許你能從其中找到發展的機會。
關鍵科技一、融合海陸空領域的多維通訊
隨著國家管理範圍逐漸擴大，通訊範圍多元且彼此關聯，相關科技如低軌衛星、5G通訊、海底電纜等，形成環環相扣的多維通訊聯網。
仔細洞察2021年的IMD報告，台灣在「行動寬頻的用戶比例」這項指標，拿下全球第1的傲人成績。顯見台灣在通訊基礎建設的投資及普及率，是走在全球領先位置。
尤其5G/6G關聯科技更是未來多維通訊的具舉足輕重的地位，原因是5G衍生的價值鏈相當廣泛，舉凡從晶片、模組、終端、邊緣、系統、到應用服務，可形成完整生態圈。為了強健台灣5G專網的自主技術與供應鏈，從2018年先後成立5G產業發展聯盟、5G垂直應用聯盟、以及5G Open Networking平台，逐漸形成5G國家隊。
除了把5G領先國視為戰略目標，當創新技術落地，更能帶來龐大商機。根據工研院的預估，將5G的小基站、邊緣運算、網路虛擬化等關鍵產品、模組、元件加總起來，2025年的市場規模上看2,510億美元(約新台幣7.5兆元)，其他國家還在積極推動5G聯網建設，顯見相關商機仍有相當大發展空間。
關鍵科技二、新型態數位經濟與網路服務
邁向Web 3.0的交叉點，元宇宙被視為下一代網際網路的新機會，市調機構Gartner預測，2026年全世界將有25%的人口，每天至少有一小時投入元宇宙虛擬世界，進行工作、社交、教育、購物、娛樂等活動，並藉由虛擬貨幣、NFT進行數位資產的交易，虛擬經濟逐漸成形。
所謂元宇宙，需要以5G/6G高速網路為基礎，透過VR頭盔/眼鏡作為進入3D虛擬世界的載體，在元宇宙的各種互動體驗則需仰賴AI運算、雲端/邊緣儲存、區塊鏈等核心技術支援。人們在元宇宙內可以滿足從現實世界做不到的事情，形成穿梭虛擬、現實之間的生活體驗與商業模式。
近七成投入元宇宙相關應用的企業，認為元宇宙在未來5年一定會蓬勃發展，虛擬音樂會、虛擬時裝秀、媒體及產品聯名展示活動，將是元宇宙優先發生的商業體驗。
那麼台灣要投入元宇宙有何利基？解析元宇宙供應鏈版圖，主要可分為晶片、光電、通訊、AR/VR裝置、內容以及AI技術，台灣科技可從硬體方面，包含晶片、感測IC、光學零組件、伺服器等擅長領域切入。像是大家熟知的半導體大廠台積電，對於相關晶片的供應就至關重要，另外光電產業也有揚明光、玉晶光、中光電等企業，讓投影技術更精緻，再來連接元宇宙的通訊技術，也有聯亞來支援，而裝置軟硬體、AI技術則是有創意、世芯、智原等企業投入，最後想到AR/VR集大成者，就不能遺漏宏達電在這一塊的耕耘，同樣威盛電、佐臻、未來市(XRSPACE)等品牌也積極佈局，可見台灣已有完整的供應鏈，接下來有志於加入元宇宙的廠家，不妨從自身的專長去思考，相信不論是哪個領域的企業，都能有更多的創新、應用內容投入，完善整個元宇宙生態。
關鍵科技三、疫後時代興起的智慧型代理人
近年因疫情持續延燒，越來越多領域開始導入「智慧型代理人」，像是零售業者引進半自動化機器，協助人力處理訂單、點餐；又或是醫院使用機器人，藉由AI辨識功能分擔部分醫護工作。
所謂智慧型代理人，以它所知的知識範圍內，自主完成人類所給予的指令任務。智慧型代理人發展至今，能協助人類的廣度、深度越來越多，主要是受惠機器學習的技術更為先進，加上其他的自動規劃、互相協調等演算法的成熟，讓智慧型代理人成為下一波產業發展重點。
世界先進國家紛紛把AI納為國家產業重要發展策略，台灣從2018年就推出「台灣AI行動計畫」，全面啟動產業AI化。發展至今，AI應用已從測試階段逐步應用於各式產業，資策會統計發現，掌握AI技術的新創企業在台灣有300家，逐漸摸索出不同的商業策略與獲利模式。
尤其資通訊、醫療照護是台灣兩大擁有頂尖人才的雙軸產業，在疫情之下，就可以看到醫療＋科技所衍生的智慧型代理人應用。像是過去為了解決醫療量能不足，開發「5G智慧防疫機器人」，用來隔離病房消毒、運送餐盒及藥品物資，比傳統人力消毒方式有效節省50%時間，還能降低醫護人員感染風險，讓醫事工作更有效率。
關鍵科技四、資訊安全網保護每個人數位資產
我國面臨網路犯罪、駭客入侵政府、機關，甚至竊取個人資料事件持續增加，如何保護國民安心使用數位科技、保障財產安全將是未來重要方向。隨著AI普及所衍生的龐大資料量之隱私及資安問題，成為棘手的挑戰。從國際AI資安發展現況來看，歐盟在2021年提出人工智慧規則草案(Artificial Intelligence Act)，鼓勵值得信賴且道德的AI進行研發與應用。微軟更在今(2022)年禁止提供AI推測情緒技術，並制定「負責任AI標準第二版」、Google則停止AI機器人具有自我意識、能與人類溝通等爭議事件，這些做法也都反映美歐在立法之際，業者也在努力自行節制敏感AI技術。
AI資安，是挑戰也是機會。未來，台灣政府與企業也須密切關注美歐相關草案的立法動態，找出AI規範的共同點，以此界定使用AI產品與服務之要求；因此，AI資安不僅需透過科技來防禦，更需要治理與法規，降低AI所帶來的衝擊。
另外，針對5G資安議題，台灣有展開大型科技防禦策略，包含5G資安防護系統、跨機關資安聯防。5G資安防護系統致力確保業者使用的5G系統具備安全、可靠、信賴，與國內5G專網業者進行服務驗證，以強化國產5G系統的整體資安防護能力。跨機關資安聯防的目標放在建立政府與民間的資安聯防體系，藉由橫向整合跨部會，全面提供威脅情資，減少機關隱匿資安事件，降低事件誤報與漏報。
持續提升台灣的科技能量 打造全方位的智慧國家
台灣的科技能量持續提升，從2022年的IMD世界競爭力年報可發現，而且該報告還指出我國擁有高素質勞動力、經濟活力、企業治理能耐、高教育水準等優勢。上述四項與智慧國家高度關聯的新興科技，涵蓋「數位基盤、數位創新、數位包容」等元素，如何借助科技打造創新、包容的社會，在台灣強勁的科技應用產業鏈上，補強創新的能量，並延續發展優勢項目，將是台灣要持續努力的方向。
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