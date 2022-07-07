《創意思考金字塔》：透過唱反調、做夢、改變狀態和玩耍，培養你的「自願性趨異」

文：戴夫・柏斯（Dave Birss）

善用你的非自願性趨異

如果你具有某種天生的差異，便立刻擁有優勢。讓你與眾不同的天性，能賦予你有價值的觀點、知識和行事方法。

但唯有先理解它何以成為優勢、明白可以如何運用，你才可能妥善利用。

趨異不只與你有關，也與你所屬的群體有關。一切取決於環境。假若你是身障，而你身邊都是身障人士，那你的殘疾就沒什麼特別的了。但如果你所屬的組織，成員大都四肢健全，那你的趨異就可能具有真正的價值。但若是你對你的差異視而不見，試著配合群體其他每一個人，你的差異就沒什麼價值可言。那會流於表面，而你的價值就跟任何順應常規的人一樣了。

當然，身為受過大學教育的白人，我這話說得輕鬆。我知道自己一直過著養尊處優的生活。我絕對不敢妄稱了解職場裡真正少數族群的處境。但這些年來，我確實善用過個人小小的非自願性趨異。

當我第一次搬到倫敦工作，發現自己是辦公室裡唯一講話帶蘇格蘭腔的。這不是什麼了不起的差異，卻足以在我的正職工作幫一點忙。開會時我會暢所欲言，不時提醒大家，蘇格蘭人天生就是這樣有話直說。不必瞻前顧後、拘泥於那些微妙的社交細節，我能更快切入議題核心。這成為一項真正的優勢，也讓我博得創意領導人的名聲。

離開蘇格蘭時，我在業界資歷尚淺。但是搬去倫敦不到兩年，便已經掌管創意部門。假如我只是融入團體，絕不可能有此成就。

如果你對你的差異視而不見，試著配合群體其他每一個人，你的差異就沒什麼價值可言了。

培養你的自願性趨異

無論你是否具有天生的趨異，仍能培養自願性的趨異。前文介紹過的主要趨異，有唱反調、做夢、改變狀態和玩耍。

唱反調

你可以透過養成常問「為什麼？」的習慣，來開始唱反調。如果你不知道為什麼要做某件事，很可能那不是對的事情。

令人驚訝的是，很少人真的質疑他們開自動導航做的事情。就像香蕉都從頂端的莖開始剝。黑猩猩很久以前就研究過了：反過來抓，從尾端捏開較為容易。不必用指甲戳，香蕉皮好剝多了。

人們傾向做某件事，是因為他們一直那樣做，或是因為其他人那樣做。反覆問「為什麼？」，能開拓一個世界的新機會。但你不可以在此止步。

如果你僅是質疑世間一切，就會變成蓄意刁難。你會變成麻煩人物。你也需要提出替代方案。

適切地問為什麼，你會獲得寶貴的資訊、會找到這些問題的答案：

你要試著完成什麼

現有方案是怎麼形成的

你的工作受到怎樣的限制

事情最後由誰負責

判定解決方案成敗的標準

這給了你提出替代方案所需的資訊，也就是你要如何產生讓事情更快、更好、更有趣、更有效率或更便宜的點子。若是能提出有價值的點子，那也會提升你的價值。

不要只會不同意。提出更好的替代方案吧。

做夢

做白日夢背負著莫須有的罪名，那被視為有生產力的相反詞。但如果你是在追求好點子，那可是最有可能幫你追到的東西。

當你任由心智漂流時，就是啟動了你的預設模式網路。

就是這樣的狀態讓你得以基於你的知識、過往經驗和對世界的理解建立心智模擬。那特別適合想像未來的結果、描繪替代情節。你就是在這樣的狀態中開始於腦海重播情境，想像可以說的機智妙語，取代那些脫口而出、含糊不清的咕噥。

沒有激發靈感的問題要解決時，你的大腦會把想像力用在浪漫幻想、自我反省，或騎獨角獸昂首闊步越過彩虹。但你也可以用它來解決問題。

首先你需要將資訊注入腦袋，了解經手的議題是如何運作的。一旦了解事實，或許就可以放鬆下來，讓心智漂流了。想像各種可能性。想像如果你改變若干要素，可能會發生什麼事。設身處地，推想別人可能怎麼跟你的點子互動。

一邊寫下你的想法。如果是好的想法，就花點時間發展吧。

這種類型的思考可讓你接觸到平常刻意運用心智時就是想不出的點子。但你得找個好地方做這件事，辦公桌或許不是理想的做夢場所。

要進入這種狀態，最好的方式是做些心智負擔不重的工作，例如洗洗碗、沖沖澡、散散步。做這類僕役活動時，你的大腦會自然開始漫無目的的漫遊。而那就是你要的。另外，做這些事會讓你看起來很忙，所以人們不會認為你偷懶怠惰。

改變狀態

如果你是獨自處理自己的專案，你要多醉就多醉、多high就多high。我不會因此評斷你。但我會建議你不要仰賴這種方式。一旦養成習慣，事情會更難收拾。你不必靠管制藥物，就能讓你的心智達到具有價值的不同境界。

近年來，很多公司都為員工開設「正念」（mindfulness）課程。那很棒，如果能幫員工減輕壓力的話。但原來某一類的冥想似乎也對創意思考有益。尼德蘭萊登大學（Leiden University）進行的一份研究，先請受測者花二十五分鐘冥想，再做一些創意測驗。受測者包括有經驗的冥想者和一些從未冥想過的人。研究人員發現「開放覺察式冥想」（Open Monitoring meditation），即冥想者接收所有思想和知覺，會產生較出色的趨異性思考，「注意集中式冥想」（Focused Attention meditation），即人們試著聚焦在一件事情，則無顯著的功效。最有趣的是，開放式冥想的效果，對新手和老鳥一樣好。倘若你想親自嘗試，只要在YouTube或Spotify搜尋「全身掃描冥想」（body scan meditation）就可以了。

運動是另一種改變心智狀態的絕佳方式。除了其他顯著的長期效益，讓心臟怦怦跳，也會分泌提升思考的荷爾蒙和神經化學物質。首先，它會分泌減輕壓力、增進幸福感的腦內啡。一如壓力會迫使心智封閉成過度集中的管見（tunnel vision），快樂則會將之開啟，迎向更多機會。