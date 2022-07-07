《創意思考金字塔》：透過唱反調、做夢、改變狀態和玩耍，培養你的「自願性趨異」
我們想讓你知道的是
玩耍是另一種跳脫心境的方式。怪就怪在那不為多數成年人所接受。玩耍實為一種讓你能在有限時間裡用不同方式思考的架構。可以透過玩耍幫你找出處理問題的新方法，但未必要以此為目的。
文：戴夫・柏斯（Dave Birss）
善用你的非自願性趨異
如果你具有某種天生的差異，便立刻擁有優勢。讓你與眾不同的天性，能賦予你有價值的觀點、知識和行事方法。
但唯有先理解它何以成為優勢、明白可以如何運用，你才可能妥善利用。
趨異不只與你有關，也與你所屬的群體有關。一切取決於環境。假若你是身障，而你身邊都是身障人士，那你的殘疾就沒什麼特別的了。但如果你所屬的組織，成員大都四肢健全，那你的趨異就可能具有真正的價值。但若是你對你的差異視而不見，試著配合群體其他每一個人，你的差異就沒什麼價值可言。那會流於表面，而你的價值就跟任何順應常規的人一樣了。
當然，身為受過大學教育的白人，我這話說得輕鬆。我知道自己一直過著養尊處優的生活。我絕對不敢妄稱了解職場裡真正少數族群的處境。但這些年來，我確實善用過個人小小的非自願性趨異。
當我第一次搬到倫敦工作，發現自己是辦公室裡唯一講話帶蘇格蘭腔的。這不是什麼了不起的差異，卻足以在我的正職工作幫一點忙。開會時我會暢所欲言，不時提醒大家，蘇格蘭人天生就是這樣有話直說。不必瞻前顧後、拘泥於那些微妙的社交細節，我能更快切入議題核心。這成為一項真正的優勢，也讓我博得創意領導人的名聲。
離開蘇格蘭時，我在業界資歷尚淺。但是搬去倫敦不到兩年，便已經掌管創意部門。假如我只是融入團體，絕不可能有此成就。
如果你對你的差異視而不見，試著配合群體其他每一個人，你的差異就沒什麼價值可言了。
培養你的自願性趨異
無論你是否具有天生的趨異，仍能培養自願性的趨異。前文介紹過的主要趨異，有唱反調、做夢、改變狀態和玩耍。
- 唱反調
你可以透過養成常問「為什麼？」的習慣，來開始唱反調。如果你不知道為什麼要做某件事，很可能那不是對的事情。
令人驚訝的是，很少人真的質疑他們開自動導航做的事情。就像香蕉都從頂端的莖開始剝。黑猩猩很久以前就研究過了：反過來抓，從尾端捏開較為容易。不必用指甲戳，香蕉皮好剝多了。
人們傾向做某件事，是因為他們一直那樣做，或是因為其他人那樣做。反覆問「為什麼？」，能開拓一個世界的新機會。但你不可以在此止步。
如果你僅是質疑世間一切，就會變成蓄意刁難。你會變成麻煩人物。你也需要提出替代方案。
適切地問為什麼，你會獲得寶貴的資訊、會找到這些問題的答案：
- 你要試著完成什麼
- 現有方案是怎麼形成的
- 你的工作受到怎樣的限制
- 事情最後由誰負責
- 判定解決方案成敗的標準
這給了你提出替代方案所需的資訊，也就是你要如何產生讓事情更快、更好、更有趣、更有效率或更便宜的點子。若是能提出有價值的點子，那也會提升你的價值。
不要只會不同意。提出更好的替代方案吧。
- 做夢
做白日夢背負著莫須有的罪名，那被視為有生產力的相反詞。但如果你是在追求好點子，那可是最有可能幫你追到的東西。
當你任由心智漂流時，就是啟動了你的預設模式網路。
就是這樣的狀態讓你得以基於你的知識、過往經驗和對世界的理解建立心智模擬。那特別適合想像未來的結果、描繪替代情節。你就是在這樣的狀態中開始於腦海重播情境，想像可以說的機智妙語，取代那些脫口而出、含糊不清的咕噥。
沒有激發靈感的問題要解決時，你的大腦會把想像力用在浪漫幻想、自我反省，或騎獨角獸昂首闊步越過彩虹。但你也可以用它來解決問題。
首先你需要將資訊注入腦袋，了解經手的議題是如何運作的。一旦了解事實，或許就可以放鬆下來，讓心智漂流了。想像各種可能性。想像如果你改變若干要素，可能會發生什麼事。設身處地，推想別人可能怎麼跟你的點子互動。
一邊寫下你的想法。如果是好的想法，就花點時間發展吧。
這種類型的思考可讓你接觸到平常刻意運用心智時就是想不出的點子。但你得找個好地方做這件事，辦公桌或許不是理想的做夢場所。
要進入這種狀態，最好的方式是做些心智負擔不重的工作，例如洗洗碗、沖沖澡、散散步。做這類僕役活動時，你的大腦會自然開始漫無目的的漫遊。而那就是你要的。另外，做這些事會讓你看起來很忙，所以人們不會認為你偷懶怠惰。
- 改變狀態
如果你是獨自處理自己的專案，你要多醉就多醉、多high就多high。我不會因此評斷你。但我會建議你不要仰賴這種方式。一旦養成習慣，事情會更難收拾。你不必靠管制藥物，就能讓你的心智達到具有價值的不同境界。
近年來，很多公司都為員工開設「正念」（mindfulness）課程。那很棒，如果能幫員工減輕壓力的話。但原來某一類的冥想似乎也對創意思考有益。尼德蘭萊登大學（Leiden University）進行的一份研究，先請受測者花二十五分鐘冥想，再做一些創意測驗。受測者包括有經驗的冥想者和一些從未冥想過的人。研究人員發現「開放覺察式冥想」（Open Monitoring meditation），即冥想者接收所有思想和知覺，會產生較出色的趨異性思考，「注意集中式冥想」（Focused Attention meditation），即人們試著聚焦在一件事情，則無顯著的功效。最有趣的是，開放式冥想的效果，對新手和老鳥一樣好。倘若你想親自嘗試，只要在YouTube或Spotify搜尋「全身掃描冥想」（body scan meditation）就可以了。
運動是另一種改變心智狀態的絕佳方式。除了其他顯著的長期效益，讓心臟怦怦跳，也會分泌提升思考的荷爾蒙和神經化學物質。首先，它會分泌減輕壓力、增進幸福感的腦內啡。一如壓力會迫使心智封閉成過度集中的管見（tunnel vision），快樂則會將之開啟，迎向更多機會。
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不用是專家也能輕鬆妝點生活，Adobe「攝影計畫」利用AI智慧修圖升級你的照片
我們想讓你知道的是
你也喜歡攝影嗎？想讓手上的照片輕鬆升級，那麼你絕對不能錯過Adobe的「攝影計畫」方案，這邊我們就分享幾個利用「攝影計畫」讓照片質感提升的小技巧！
想到創作就會想到Adobe，在Adobe全系列軟體中，Lightroom跟Photoshop是諸多專業攝影師與攝影愛好者必備的軟體。這幾年來，Adobe為它們導入AI科技，讓照片透過簡單步驟就能變得更有質感。
因應現在人手一機的全民攝影的風潮，Adobe特別針對拍照愛好者推出「攝影計畫」，新用戶首年每月方案優惠價不到300元，輕鬆讓你提升照片質感，晉升專業影像玩家。
想讓出遊的照片變得更好看嗎？想讓自己得照片與眾不同嗎？那你肯定不能錯過這篇文章，我們將介紹Lightroom跟Photoshop實用好上手的功能，簡單就能有更好的照片。
一鍵輕鬆編修，讓你幾個步驟就能創造出個人風格的Lightroom
Lightroom是一款深受專業攝影師與攝影愛好者喜愛的影像軟體，它一直以來都以快速地調整、輕鬆的大量管理照片聞名，也讓世界上諸多的攝影師得以創造出專屬自己的影像。如果我們只是平常出遊與享受生活美好的片刻，紀錄下這一切後，Lightroom會不會稍嫌大材小用呢？一點都不會！近期Lightroom也針對現在使用者喜愛的風格，推出各式各樣的預設集，也導入了AI智慧，能夠智慧辨識出主體，就算不是專業大師，只要輕鬆一鍵，就能透過Lightroom將生活日常修整出質感好照片。
首先先來介紹「自適應」這個預設集，它的原理是利用AI演算、辨識出特定主體，讓我們可以套用各式各樣的場景，讓整體照片快速變得好看。
「自適應」預設集裡面分成兩個，其中一個是『主體』。『自適應：主體』這個濾鏡最主要的功能就是辨識出主體後，針對主體的區域進行濾鏡的套用、快速修整。
這個功能非常推薦使用在人像的補光上，會有非常好的效果。在這裡我們分享修整的前後，透過『『自適應：主體』預設集的修整，可以看到人像的主體有更自然的打亮，如果你想製造出更多風格的話，除了主體亮度也能有其他變化。
而另外一個『自適應：天空』，顧名思義則是針對天空進行調整。它能辨識出天空的邊界，除了常見的夕陽與日出以外，還有顏色更強烈的調整，能讓照片變得更加吸引人目光。
要建立屬於自己的照片風格最常遇到的問題是不知道從何處下手。但在Lightroom裡可輕鬆解決這樣的困擾，使用「圖庫」這個功能分頁下瀏覽、挑選管理照片時，就能用非常簡單的方式編修好手上的照片。
只要在「色調控制」裡面按下「自動」，再透過下面的細項調整曝光、清晰、鮮豔，不需要精密的熟悉每一個選項，幾秒鐘就能輕鬆得到好看的照片，摸索出屬於自己的照片風格。
若想要有更強烈的個人風格的話，Lightroom裡面的「預設集」也非常值得推薦，Adobe針對常見的照片類型提供出許多預設集，讓使用者一鍵套用自己喜歡的風格，再經過微調，就能創作出類似底片拍出的風格照片。
這樣的風格照片涵蓋我們日常會遇到的各種類型，舉凡人像、旅遊、生活紀錄等等…若你是喜歡在IG分享生活或者撰寫部落格的人，這就是一個快速且簡單建立自己風格的方式。
自由創意翻玩，讓Photoshop的AI智慧替你輕鬆編修好照片
如果說Lightroom是Adobe設計給攝影愛好者來調整、管理大量照片的軟體，那具有強大、多元編修功能的Photoshop肯定更是影像愛好者的好幫手。
經過多年的演進，Photoshop如今也發展出獨具一格的AI智慧演算，像是天空取代、神經網路濾鏡、智慧感知，都是能快速上手，快速創意改造照片的必學功能。
以天空取代來說，我們只要在「編輯」中選擇「天空取代」，此時Photoshop會運算出天空的範圍，我們只要從內建的幾個天空圖片中選擇出自己想要的天空，就能輕鬆替換掉。
這個功能很適合用在多雲的天氣，可以讓風景的照片更豐富，甚至還可以根據挑選替換的天空，增添一些雲朵，讓每次出門的風景不受氣象影響，每張都好看。
神經網路濾鏡（Neural Filters）則是Photoshop的獨家功能，它運用了近期熱門的雲端演算技術，分析照片的組成，並將資料上傳到雲端後，再搭配本機電腦的處理運算效果。
神經網路濾鏡目前已有幾種不同的類型，在這裡我們特別推薦「智慧型肖像」與「皮膚平滑化」兩個濾鏡，兩者都能讓我們輕鬆讓人像類型的照片變得更好。
「智慧型肖像」可以在演算後讓我們針對表情、視線方向，甚至是外表年齡跟頭髮厚薄都做調整，是很實用的濾鏡。
「皮膚平滑化」則透過雲端的AI演算，能快速簡單的讓我們獲得自然的膚質。簡單就能有好氣色跟膚質，再也不需要花時間使用圖章工具。
出門在外，遇到人多的觀光勝地，或者是環境中的雜物一時沒注意的話，常常會有預期之外的物件入鏡，以前我們需要使用圖層跟修圖技巧，現在Photoshop的「智慧感知」功能，只要圈選覺得礙眼的雜物，在「編輯」內選擇「內容感知填色」，幾秒鐘的時間畫面雜物就能去除乾淨。
攝影愛好者必備Lightroom與Photoshop，AI科技讓你輕鬆增添照片質感
Adobe「攝影計畫」讓所有人都能輕鬆編修照片，它包含了照片編修常用的應用程式：Lightroom、Lightroom Classic、Photoshop 電腦版本與iPad的版本。還包含了20GB的雲端空間，我們隨時都可以分享照片，也可以在不同裝置上同步照片來編修。
Lightroom與Photoshop經過長期的發展，具備許多完善的功能，現在更是導入了AI運算技術，大幅降低了使用難度，在這強調個人風格與影像品質的數位時代來說，不只是專業攝影師能使用，一般的IG分享、部落格撰文，都能提升自身經營的影像質感。
目前Adobe也針對「攝影計畫」服務推出限時八折的優惠，新用戶訂閱計劃，首年每月只要新台幣257元。簡單上手、輕鬆負擔，是時候讓「攝影計畫」輕鬆提升你的照片質感了！
Adobe「攝影計畫」：優惠訂閱方案