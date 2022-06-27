《余英時評政治現實》新書分享會：大師認為，現在是中國「合久必分」的時候了
我們想讓你知道的是
余英時非常關心台灣的民主運動，他認為：唯有民主化才能對抗中國的「民族主義」。更勁爆的是，余英時站在一個歷史學者的客觀統計，認為：「從中國歷史看，分裂時間比統一時間多的多。」他甚至認為，現在是中國「合久必分」的時候了。
文：黃澎孝
昨晚我去金石堂信義店，參加了顏擇雅主持的《余英時評政治現實》新書分享會。事實上，去聆聽ㄧ位已經駕歸道山的大師評「政治現實」，實在不太「現實」。
但是，余英時之所以能夠超越現實時空，在中原板蕩，中國人數十載離亂之苦中，橫跨東西文明，成其ㄧ家之言，並為中國傳統的文史哲爬梳出一條現代化的出路，自然有其不為「現實」所限的真知灼見。縱在哲人其萎之後，仍有其垂範後人的超現實意義。
尤其，顏擇雅著重分享余英時在1996年「海峽危機」時所寫，長達兩萬多字的評論文章〈海峽危機今昔談～ 一個民族主義的解讀〉一文，更讓我們看到大師的遠見，以及他對兩岸問題本質，入木三分的觀察與鞭辟入裡的剖解。
顏擇雅重點勾勒出余英時關於兩岸問題，幾個顛撲不破的觀點如下：
- 「大中國」思想是「很壞的」思想。
- 「中國人自古以來愛好和平」是謬論。
- 台灣就算堅持中華民國，在北京眼中也是台獨。
- 中國的民族主義跟納粹德國是同類。
- 中共宣傳中的「台灣人」就好比納粹宣傳中的「猶太人」，「反台獨」其實是「反台灣」。
余英時非常關心台灣的民主運動，他認為：唯有民主化才能對抗中國的「民族主義」。但是他也提醒我們不要搞「台灣民族主義」，甚至於也未必要「去中國化」，以免陷於內部矛盾衝突，反而會給中共見縫插針的機會。
更勁爆的是，余英時站在一個歷史學者的客觀統計，認為：「從中國歷史看，分裂時間比統一時間多的多。」他甚至認為，現在是中國「合久必分」的時候了。
站在「紅色中國」的立場，余英時的這些觀點當然是極其「政治不正確」的，因此，中國的一些「紅色喉舌」，直批余英時是一個「海外華人買辦學者」，是「反華仇華勢力急先鋒」。簡直只差沒罵他是「漢奸」、「叛徒」了。
帶有點戲謔似的，顏擇雅在這本選集的扉頁上請了另一位同樣「余姓」，同樣是中共眼中的「漢奸」，川普國務卿蓬佩奧的首席顧問余茂春，為余英時寫下如下一段評語：
余英時有才氣兼有學問，有學問且更具道德，具道德又不乏豁達。是一位真正擺脫了現代知識份子精神和道德困境的大學者和大思想家。
旨哉斯言，旨哉斯言。
最近這幾年來，我因為支持蔡英文「中華民國台灣」路線，反對「九二共識」、「一中原則」，力主「抗中保台」。而飽受昔日同儕、軍中袍澤、藍營紅媒與中共外宣的批評謾罵。不但「被台獨」了，甚至於，還批評我身為外省二代，又是政戰學校與心廬畢業的國軍政工，不跟著他們「反獨促統」就是「叛徒」，就是「背祖遞出投名狀」。
孟子說：「雖千萬人吾往矣。」說來豪氣干雲，但是，我這一路走來，卻往往難免會碰觸到若干傷心處⋯⋯其實，言語上的批評謾罵，我都還能一笑置之。但是，最讓我痛心難過的是，有幾位相交數十年的老朋友，卻因此而與我割蓆斷交。
每當午夜夢迴難以自抑時，幸有我私淑多年的大師余英時可以神交。可以讓我在千山獨行的孤獨中，看到了心靈的救贖。
延伸閱讀
- 《余英時評政治現實》代序：家天下、族天下、黨天下
- 【書評】《余英時談話錄》：他在動盪困難的時代不斷思考，做出個人抉擇與對公共事務的判斷
- 《余英時訪問記》中的「據聞」
- 讀余英時《歷史與思想》（上）：根據自己歷史研究的結論，繼續對中國投下反對票
- 《余英時談話錄》句摘短評
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
Tags：
《國際大風吹｜行動講堂》Ep2：走進戰火下的創傷現場，救援行動如何重新牽起人際間的珍貴聯繫？
我們想讓你知道的是
《國際大風吹｜行動講堂》Ep2聚焦於戰爭中最大受害者──砲火下流離失所的人民，節目透過影像與聲音，帶領觀眾凝視全球戰爭中流離失所的人們，認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗。
由李漢威、蔡尚樺聯手主持的直播節目《國際大風吹｜行動講堂》第2集已於6月14日首度播出，本次特別邀請華人紀實攝影師張雍、台灣世界展望會會長李紹齡對談，帶領觀眾凝視戰爭中流離失所的人們，聆聽相遇與別離的故事，也讓觀眾認識世界展望會長達數十年的難民人道救援經驗，以及他們對於每場救援行動專業審慎的態度。這些因你我支持而促成的救援行動，都是為了重新牽起人際間被鋼鐵與火藥所摧毀的繫帶，世界展望會的工作人員則背負著託付與使命親臨現場，陪伴人們度過戰火下的煎熬苦難。
「我們不只看到《月球背面的逃難場景》，還聽到月球背面的哭聲，所以世界展望會從來沒有選擇，只有無條件的接納與支持。」
數據解析：你我未曾意識到的「月球背面」
俄烏戰爭打響至今已逾三個多月，因戰事被迫離家的難民人數也急速攀升。根據聯合國難民署統計，截至5月29日已經有超過680萬人自烏克蘭境內出逃至波蘭、匈牙利、羅馬尼亞等鄰近歐洲國家，國際移民組織（IOM）的一項研究也預估有將近800萬人在烏克蘭境內流離失所，總計相當於將近四分之一的烏克蘭國民因為無情戰事淪為難民。
你可能不知道的是，當烏克蘭戰事成為網路熱搜的同時，歐洲大陸遙遠的另一端也存在一群面臨相同困境的人們。根據聯合國難民署的統計數據，截至2020年底全球共有8240萬人被迫流離失所，受俄烏戰爭影響產生的難民僅占全球難民總數的18%。這意味著全球戰火不只存在於烏克蘭與俄羅斯之間，當我們揭開數據，就會發現其中還包括敘利亞內戰、阿富汗戰爭，以及中東或非洲部分地區長久性的區域武裝衝突。而更令人不忍的是，在8240萬流離失所的難民中，兒童人數占比竟高達42%，這些本與戰火紛爭最不相干的族群，卻需要承受這一切悲劇性的後果，甚至改變了他或她的一生。
走入真實現場：救援最前線的世界展望會事工
「在普遍國際的人道救援中，有一種描述是『戰爭已經逐漸敘利亞化』。」國際戰火衝突的時間拉長，不只剝奪以千萬計的孩子們在正常生活環境下溫飽、健康成長的權利，複雜的環境更讓兒童拐騙及販賣、女性保護問題隨之而來。
這些數字不只意味者數百萬家庭的不幸遭遇，更是戰爭對社會關係的撕裂創口；只有當我們直視數字時才會猛然驚覺，原來世界比想像的更加不平靜。特別來賓張雍也感慨道，這些數字正是驅使他走入現場的動機之一，他想要與人們面對面的互動，相處、攀談、接觸……藉此豐滿個體生命的輪廓，讓人真正為人，不再只是數據中的千百萬分之一。而就在奔走無數逃難前線，體會萬千生離死別後的某天清晨，他一如往常地在路上慢跑，突然瞥見有隻毛毛蟲正緩慢地在路上爬行，於是他停下來，小心翼翼地將其安置路旁，又跑了幾步以後，他猛然發現道路上竟然還有好幾十隻毛毛蟲。但因為能力實在有限，無法將所有毛毛蟲一一安置，最終，他只好繞道而行。
當這猶如寓言故事般的親身經歷與冰冷的統計數字相互對比，它給了我們更為震撼的啟示──除了網路媒體讓我們看到的景象外，還有更多我們看不見的地方，甚至是連攝影記者都難以進入的角落，裡頭還有更多的生命也如同烏克蘭的難民一樣急需救援，而僅靠我們一己之力能做的卻非常有限。面對遙遠且數量龐大的求助者，事實上是需要如同世界展望會這般更大、更有組織的團體，才能凝聚足夠的力量，給予急需救援的人們實質幫助。
例如今年的烏克蘭難民救援行動，除了協助安置順利出逃、在歐洲國家顛沛流離的難民以外，第一時間世界展望會也進入烏克蘭，給予前線無法逃出的人們最緊急的「物資救援」，包含水、糧食、燃料等；幾經輾轉後，部分烏克蘭人也在三月陸續回到故土，此時首當其衝的就是飲用水的處置，接著便是家園重建的漫漫長路。於是世界展望會也於同一時間向當地註冊進駐、開展地方資源網絡，協助難民重建家園，從最基礎的庇護所開始向外擴充，包括生活生計、孩童教育、婦女保護、家庭與心理治療等。
救援施行：世界展望會人道救援的執行策略
人道救援行動涵蓋甚廣，下至民生物資援助、上至個體關懷照護及社會系統建置，面對如此緊急又錯綜複雜的需求，世界展望會也嚴肅謹慎的對待，從前期評估到後期規劃都有完備的流程，系統性的把關所有環節，並於地方上累積更豐沛的區域網絡及行動量能，張開更多防護網，最後運用專業落實每份跨海祝福，建立關懷世界與孩子的正向循環。
一、漸進式評估與規劃
首先審視對象於生理、安全、社會等各方面需求的急迫性，擬定不同階段的救援行動。優先項目為「挽救生命」，例如供給糧食飲水補給、遞送生活物資等，滿足難民生理上的基礎需求；接下來則以「陪伴、關懷」為進階項目，例如提供基礎的庇護所收容，或是成立婦女兒童專責關懷中心、教育機構，旨在建置完整的安全及社會生態，給予難民最大的協助。
二、服務團隊在地化
世界展望會在工作執行時，總是會盡量組織在地的團隊，或與當地且具信譽的非政府組織共同完成，避免因各地不同的語言、文化、風俗民情而產生隔閡，也讓地方上資源及訊息網絡，能以最有效率的方式展開，如此一來才能使資源被誠信且有效的利用。
三、專業規劃與救援
世界展望會於任何行動前，都會制定明確清楚的工作方向，包含救援目標、執行策略、救援對象數量規模、工作細目等，且前往前線的事工們都必須經過特殊的訓練，學習判別危險及緊急因應措施，如此一來提供當地適切妥當的協助。
重新牽起聯繫：Kindness is a universal language.
除了世界展望會，世上仍有許多人以自身力量，志願投入人道救援的服務。就像來賓張雍在羅馬尼亞邊境認識的當地志工，他們在邊境發放三明治、飲水等物資給滿載烏克蘭難民的遊覽車，但因為羅馬尼亞與烏克蘭的語言並不相通，這讓張雍感到十分好奇：「在援助的過程中不會碰上溝通障礙嗎？」男子搖了搖頭，笑著回答道：「Kindness is a universal language.」。
雖然剛開始並不完全瞭解這句話背後的意義，但經過接著的幾次物資發放，張雍目睹了好幾次相同的畫面──當志工將三明治交到人們手上時，人們的淚水就從眼眶裡泛出。於是我們都懂了，那是某種難以言說的、人與人之間珍貴而無可取代的聯繫。
一起幫助孩子結束旅程，重返家園！飢餓三十救援專線：(02)8195-3005 即刻救援動起來
關於《國際大風吹｜行動講堂》
由《國際大風吹》李漢威、金鐘主持人蔡尚樺聯手主持，每集《國際大風吹｜行動講堂》直播節目將邀請重磅來賓，帶大家深入淺出、探討急需人們重視的國際議題，並呼籲各界付出實際行動，向需要幫助的人伸出援手，展開即刻救援。