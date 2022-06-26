G7峰會登場：聚焦俄烏戰爭、糧食危機、全球通膨，拜登將提「全球基礎設施倡議」抗衡中國

美國總統拜登（Joe Biden）25日飛抵德國，準備出席七大工業國集團（G7）高峰會，與美國主要盟友的領袖討論對抗俄羅斯以及疲弱全球經濟的統一陣線。

拜登自華盛頓飛抵慕尼黑（Munich）並轉搭美國總統直升機專機「陸戰隊一號」（Marine One）前往高峰會舉行地點艾爾莫城堡（Schloss Elmau）。在停留3天期間，拜登的首場對話將是26日與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）舉行會談。

《日經亞洲》報導，這一屆G7峰會於6月26日到28日舉行，而除了成員國之外，這次會議還邀請了非洲聯盟現任輪值主席國塞內加爾、拉丁美洲和加勒比國家共同體現任輪值主席國阿根廷，和印度、印尼、南非以「合作夥伴」的身份參與這次峰會。

英國智庫「皇家國際事務研究所」的新興風險研究主任蒂姆・本頓（Tim Benton）表示，這屆G7峰會將面對戰爭、糧食危機、通膨飆升和全球衰退等多項危險同時帶來的挑戰。而解決烏克蘭穀物遭俄羅斯封鎖的問題，可能是優先討論的重點。劍橋大學歷史與政治助理教授特里斯坦・奈勒（Tristen Naylor）則表示，在議程外G7的「主要外交目標」是讓印度在烏克蘭戰爭中的立場更接近西方。

《路透社》報導，作為這一屆G7峰會的主辦國，德國總理蕭茲在開幕前夕宣示，這屆峰會的目標在於傳達「G7與北約比以往任何時候都更加團結。以及民主國家在打擊普亭（Vladimir Putin）帝國主義、消除飢餓、貧困、健康危機、氣候變化等方面，都保持團結一致。」

Photo Credit: Reuters / 達志影像

G7峰會中的其他議程

除了上面提到的議題外，峰會前夕也已經有幾個G7成員國預告了會在這次峰會中提出的議程。《美聯社》報導，德國總理蕭茲在會前就預告，希望在G7峰會上，為烏克蘭的重建制定「馬歇爾計劃」。為此將在27日安排烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）以視訊參與峰會討論。

另一個德國提出的議程與氣候變遷有關。《Fin24》報導，因為俄烏戰爭引發俄羅斯減少對歐洲的天然氣供應，德國希望G7國家放棄一項關於阻止氣候變遷的承諾。原本G7國家承諾，將在年底 前停止為海外化石燃料的投資項目融資，而德國希望能暫緩施行。

除了德國之外，《彭博社》報導，美國 國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）之前預告，總統拜登將在峰會期間推出一項「全球基礎設施倡議」，反制中國的一帶一路。蘇利文說，這項倡議將涵蓋全球基礎設施、健康和數位基礎建設，提供「中國以外的替代方案」。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺