【專訪】台裔小廚神朱如茵：期待返台探訪偶像江振誠的餐廳，對夜市美食印象最深刻
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由於父親吃過江振誠在台北開的餐廳RAW，朱如茵期待返台時也能一探究竟，「因為我看到他煮的東西都好有創意，不是一般烹飪做普通菜色，他是把烹飪提升到藝術境界」。
文：尹俊傑（中央社記者紐約專電）
《小小頂級廚師美國版》第8季冠軍台裔女童朱如茵3年來未返台探親，懷念烤玉米等夜市小吃。她視名廚江振誠為偶像，期望明年返台光顧他的餐廳，享用已臻藝術境界的美食。
朱如茵（Liya Chu）3年前以10歲之齡榮登《小小頂級廚師美國版》（MasterChef Junior USA）第8季冠軍，節目本週播畢，朱如茵總算能向台灣觀眾道謝：「這個旅程沒有你們，我沒辦法成功，我想要回去台灣見到你們，謝謝大家。」
朱如茵今天（美國時間25日）在父母於紐約市近郊哈茲戴爾（Hartsdale）經營的餐廳「天府之國」（Fantasy Cuisine），和來自台灣的父親朱家宏（Auston Chu）與母親陳詩涵（Iwen Chen）一同接受《中央社》專訪，暢談烹飪之路、參賽心得及對台灣的感情。
受COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）大流行影響，從小每年夏天都返台探親的朱如茵已3年未回到台灣。
被問到對台灣印象最深刻的事，朱如茵回答：「每次我回台灣的時候一定會去夜市，跟我哥哥吃東西，在夜市裡面我最愛吃的應該是烤玉米、烤排骨、魯肉飯還有烤甜不辣。」
朱如茵從小看《地獄廚房》（Hell's Kitchen）、《廚房噩夢》（Kitchen Nightmares）等名廚高登拉姆齊（Gordon Ramsay）主持的實境節目，成為影響她廚藝並激勵她參加《小小頂級廚師美國版》的動力來源。但這幾年她的偶像另有其人，那就是曾在新加坡經營米其林二星餐廳、近年返台發展的名廚江振誠。
朱如茵談到江振誠時說：「他煮飯很不像我看過的廚師，他煮的是像凸顯我們現在世界的問題，把它化為菜色，很漂亮，不是像煮飯，而是在藝術創作。」
由於父親吃過江振誠在台北開的餐廳RAW，朱如茵期待返台時也能一探究竟，「因為我看到他煮的東西都好有創意，不是一般烹飪做普通菜色，他是把烹飪提升到藝術境界。」
不過，8月將滿14歲的朱如茵即將上高中，秋季開學不久又要參與5週的巡迴實境秀，今（2022）年夏季恐怕沒有時間返台。母親陳詩涵說，一家四口可能延到明年寒假或暑假才有機會返台探親。
陳詩涵與丈夫朱家宏都來自台灣，兩人1990年代末期到美國求學，進而相識，學成返台後於2005年結婚，之後再回到美國發展，一子一女都在美國成長，但大部分親戚都留在台灣。
朱如茵母語是英語，但堅持以中文受訪，而且對答如流。朱家宏與陳詩涵提到，在家都是用中文與子女溝通，因此朱如茵的中文聽說讀寫都沒問題，好強的她事前格外努力準備，以免受訪時會錯意或說錯話，在鏡頭前出洋相。
朱家宏說，由於親戚幾乎都在台灣，他與妻子都希望子女保有與台灣的連結，「因為我們的根是來自於那裡，所以我們很希望他們也了解這件事。」
COVID-19大流行前，朱家四口每年都會在台灣待滿整個暑假。朱家宏回憶，曾在子女還小時問「你覺得你是哪一國人」，兩人回答「我覺得我是美國人」。他認為很多在美國出生的小孩都是這樣，因此他會不斷帶子女返台生活或到世界各地遊歷。
朱家宏認為，這有助子女感受「世界村」概念，「讓他們了解即使將來你生活在美國，人家看待你是一個亞洲人，他們也會覺得『喔，你不一樣』。」
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：羅元祺
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迎接台灣黃金十年數位經濟熱！全球第三大網通商 Ubiquiti Inc. 入列護國群山艦隊，揭開研發總部落腳台灣的背後關鍵
我們想讓你知道的是
到底台灣的優勢在哪裡，能夠讓世界第三大商用網通大廠 Ubiquiti（UI）2010 起就將全球研發總部佈局於台灣，更持續投資、重用在地人才呢？
這幾年台灣受惠中美貿易戰，外資大舉回流，加上疫情助長遠距協作、線上交易，各界看好台灣迎來新的黃金十年，搶抓數位經濟。
蛻變為數位韌性之島，網通設備正是數位轉型的不可缺少的基礎建設，特別是全球第三大商用無線網通解決方案大廠 Ubiquiti Inc.（UI）， 2010 年正式將全球研發總部設於台灣。究竟，台灣有何強烈吸引力，讓這家美商持續加碼投資，深挖在地人才價值？
除了半導體，我們還有其他不為人知的台灣之光
未來要在全球舞台出頭，靠的是創新！世界經濟論壇（WEF）全球競爭力報告評比台灣連續兩年在「創新能力」，亞太區排名第一、全球第四。確實，除了舉世聞名的半導體晶片，還有其他可關注的面向，網通產業就是其中之一。
UI 台灣產品設計總監楊宗樺點出我們的強項，「UI 創辦人 Robert Pera 在事業開展初期，就是看中台灣有首屈一指的技術供應鏈，而且逐漸發現台灣不單單有硬體技術人才，還有軟體開發實力，因此持續擴大台灣在軟硬整合的統籌設計能量。」
事實上，UI 研發總部設置台灣後這幾年的人數擴編態勢，正與他們的全球營收數據，呈現高度正相關。UI 在 2021 年締造 18 億美金營業額，過去五年平均營收成長近 30%，目前仍在快速飆漲中。
楊宗樺解釋，「2010 年台灣研發團隊僅 10 多位，後來持續奠定設計開發基礎，加上產品線多元化， 2017 年之後，成員數開始以翻倍速度增長，從 100 多位員工成長到今年預計招募規模上看 700 多人，UI 的創意心臟來自台灣，已是無庸置疑的事實。」
台灣是孵化創新的首選場域，人才寶庫擁有三大優勢
如今，UI 的產品原型發想、概念確認、功能驗證、再到產品落地，許多流程都是在台灣誕生，甚至 UI 的產品線也從消費型網通設備，跨足到辦公室 EoT（Enterprise of Thing）裝置、監控解決方案。除了仰賴研發總部有絕佳的實驗場域，充沛的人才能量，更是讓創意點子源源不絕的關鍵。
不光是 UI 讚許台灣有高素質人才，連同為外商的 Google 台灣人資長也曾表示，在 Google 眼中，台灣人才如「隱藏版珍珠」。有趣的是，Robert 早在十多年前「慧眼識英雄」，把研發基地瞄準台灣，而不選擇其他國家，正因為台灣人才庫有三大優勢。
「台灣有多元性人才是很重要的一點」楊宗樺回應，從軟硬體研發、產品規劃、行銷到生產人員，等於一條垂直供應鏈，都能找到對應的人選。其次是台灣的開放性，熟稔與國際團隊合作模式，展現快速反應能力與機動性，搭配最後一項能夠中英文溝通，呈現台灣人才獨特優勢。
曾有人說「台灣科技産業只能做代工，因為我們缺乏創意…」果真如此嗎？
楊宗樺表示，「台灣在過去產業分工模式，沒有獲得從零開始的規劃機會，並不代表我們沒有創新的實力。」自從 UI 把研發總部落腳台灣，等於幫在地的人才開了一扇連接國際的窗，更有機會打造世界級產品，甚至對產業發展扮演關鍵影響力角色。
UI 成長方程式：全方位展現品牌思維，優化與使用者的每個接觸點
除了營收亮眼，UI 之於網通產業所貢獻的價值，更來自破壞式創新的使用者體驗。有人這樣描述「UI 是網通界的 Apple 」，原因是 UI 打破通訊設備的冰冷，拿到產品一剎那，從開箱安裝到設定軟體，極簡設計風格消除繁雜的使用流程；同時產品外觀又能完美融入使用者的生活，兼顧「必需品」與「裝飾品」雙重價值。
不僅是在使用者體驗上的創新，UI 更跳脫單純販售產品的框架，而是以品牌服務思維，在每一個與使用者的接觸點，優化五感體驗。例如 UI 針對產品安裝邏輯，調整內容物的排列順序，甚至在外包裝的材質、氣味添加巧思，增加使用者開箱時的「wow」感受。
此外，聯網設備因應使用者的需求差異，以及所在地坪數格局不同，往往挑選型號之際感到苦惱。楊宗樺說，「我們除了完整揭露產品的技術細節，也考量到使用者在選購的時候，就獲得良好的體驗，我們 store.ui.com 網站提供試算建議功能，幫助消費者高效找到自身的需求。」
在 5G、低軌衛星高速發展的趨勢之下，可想見台灣對網通產業的投資只會有增不減，而 UI 入列台灣護國群山的一份子，期許自己扮演架橋角色，樂觀看待台灣下一波黃金十年。
所謂架橋任務，楊宗樺強調，UI 積極把全球視野與商機帶進台灣，也將台灣創新能量推展國際，不論技術優勢或是整合型產品，都能形成雙向的交流。尤其 UI 對人才培育下足功夫，希望透過持續耕耘，讓人才連結世界級的視野與思考經驗，驅動台灣網通產業邁向嶄新的時代。「我們期待聯手更多台灣優秀人才，在 UI 開創全新的職涯藍圖，與饒富創新想法的同仁一起打造更多元的産品，讓台灣之光在網通產業繼續發光。」
▲UI Taiwan 產品設計總監楊宗樺：在 UI，我們想打造改變世界的產品
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