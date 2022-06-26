本土增3萬9586例、134例死亡，總計輕症及無症狀佔全體染疫人數的99.58％

隨著 Web3.0 去中心化的趨勢開展與現在進行式的產業數位轉型浪潮，雲端技術早已成為許多早期新創發展產品或服務的關鍵金鑰，甚至為其奠定高速發展的穩健根基。而台灣雲端服務供應龍頭 AWS（亞馬遜網路服務公司）更自 Web2.0 時代開始就從未缺席，始終在技術新知、應用實務等方方面面致力支持新創，其中最具代表性的免費論壇活動──AWS Startup Day 也即將於今年 7 月 15 日重磅回歸，在線上和參與者相會！

今年度 AWS Startup Day 持續聚焦新創趨勢與數位應用，精心規劃八場新創專題演說，非常適合長期關注新創生態系統的相關人士，或是正要起步、成長的新創夥伴報名參加。

五大特色議程安排，給你滿滿新創觀點與技術乾貨

Photo Credit：AWS

「新創如何運用雲端科技打出一手好牌，投注資源延續未來業務？」這是今年 AWS Startup Day 欲探討的核心議題之一。為解答雲端科技之於新創企業的珍貴價值，AWS 以「國際市場」、「創投趨勢」、「多元創業」、「雲端技術」、「焦點產業」等五大特色精心規劃講座內容，完整收錄新創趨勢脈動、雲端技術實務、佈局策略觀點與創投媒合等新創事業歷程的重要節點。為此，AWS 不只力邀 Web3.0、電商、串流、B2B 解決方案等不同領域的新創合作夥伴，分享選擇 AWS 開展新創事業的策略考量，更毫不藏私地解析雲端技術如何快速又穩定的開拓事業。

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無論新創還是育成，想要洞見機會就不能錯過 AWS Startup Day

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任何產業或技術的發展，不單要前人的引領，也需要後繼者無窮盡的創新思維與打破框架的勇氣，缺乏其中一個環節，生態系都無法平衡永續。所以無論是天使創投、孵化器，還是剛起步或處於早期新創的企業，只要你身為新創生態系統中的一份子，渴望尋求創意突破或開展新興業務，AWS Startup Day 都是你絕對不能錯過的最佳活動。

尋找下一個新創獨角獸──同場加映 AWS 年度創投新創媒合會

本次 AWS Startup Day 除新創及創投相關講座外，AWS 更直接邀請多家國際及台灣知名創投公司，與 AWS Startup Day 同場舉辦今年度唯一的線上「新創創投媒合會」，欲透過串聯本地深具潛力的新創與創投，幫助台灣新創企業獲得更豐富的資源，孕育下一個獨角獸。

根據 AWS 釋出的消息，媒合會將以早期天使輪或 Pre-A 輪融資為主，重點關注 AI/ML工具和平台、智能零售、MarTech、Web3.0、媒體和娛樂等產業，並以快速輪流的形式替新創獲得最大的曝光。