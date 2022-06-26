本土增3萬9586例、134例死亡，總計輕症及無症狀佔全體染疫人數的99.58％
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指揮中心表示，今日新增之3萬9586例本土病例，為1萬8372例男性、2萬1205例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。目前全台輕症及無症狀者，佔全體染疫人數的99.58％。
中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增3萬9646例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為3萬9586例本土個案及60例境外移入；另確診個案中新增134例死亡。
指揮中心表示，今日新增之3萬9586例本土病例，為1萬8372例男性、2萬1205例女性、9例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。目前全台輕症及無症狀者，佔全體染疫人數的99.58％。
指揮中心指出，今日新增134例本土病例死亡個案，為70例男性、64例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、127例具慢性病史、80例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於2022年5月8日至6月23日，死亡日期介於5月20日至6月23日。
指揮中心說明，今日新增60例境外移入個案中，為34例男性、26例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自法國及泰國（各2例）、德國1例，另55例感染國家調查中。入境日介於今年6月24日至6月25日。
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：羅元祺
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新創盛會線上回歸，技術、經驗、創投全都包！7月15日 AWS Startup Day 現正報名中
我們想讓你知道的是
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