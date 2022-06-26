台灣組團參加「選擇美國投資高峰會」，參訪美國半導體等六大產業、深化台美經貿合作
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「選擇美國投資高峰會」每屆皆吸引眾多高階政府官員、企業高階主管及業界領袖參加，會中將討論美國時下投資環境、產業趨勢、最新投資機會等主題，對台灣公司未來在美國設立據點或擴大事業版圖將大有助益。
「台灣選擇美國代表團」6月25日晚間在華盛頓特區舉辦晚宴。美國商務部助理部長范卡塔拉曼（Arun Venkataraman）親自到場歡迎，他也期望美台持續深化經貿關係，讓企業與勞工能從中獲益。
台灣選擇美國代表團（SelectUSA）25日在華府舉辦晚宴。今年共有265人參與這場盛會，也讓台灣連續第4年成為選擇美國投資峰會的最大外國代表團。行政院政務委員鄧振中因確診無法與會，代表團改由國發會主委龔明鑫率領。
美國商務部助理部長范卡塔拉曼、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）與選擇美國投資峰會主任辛赫（Jasjit Singh）都出席今晚的晚宴。
范卡塔拉曼在致詞時表示，美台經濟關係密切，近年來也不斷深化雙邊貿易與投資聯繫。2021年，台灣是美國第8大貿易夥伴，日前美台也宣布「21世紀貿易倡議」，以繼續深化美台經貿關係，推動貿易優先事項，促進創新，改善美台勞工與企業經濟成長。
范卡塔拉曼對美台雙邊投資渠道感到驕傲，認為這是雙方期待成長與發展的雙向渠道，不僅是能將美台聯繫在一起的經濟聯繫，也是為了美台共享的價值觀。他也期待美台能持續深化雙邊合作關係，加強商業參與，讓企業與勞工受益。
上任後首度邀請台灣出席選擇台灣峰會的孫曉雅，也在致詞中歡迎台灣代表團抵達美國，參與峰會，見證強健、廣泛與深化的美台關係。
代表團將參加「選擇美國投資高峰會」
台灣選擇美國代表團此行是參加「選擇美國投資高峰會」。《工商時報》報導，2022年SelectUSA投資高峰會將於6月26至29日於美國馬里蘭州舉行實體活動。這場高峰會是美國商務部為促進外商直接在美投資（FDI） 所舉辦的最高規格活動。
每屆高峰會皆吸引眾多高階政府官員、企業高階主管及業界領袖參加，會中將討論美國時下投資環境、產業趨勢、最新投資機會等主題。透過高峰會，潛在投資人將有機會認識來自美國各地的經濟發展機構代表，並直接展開赴美投資新業務的協商，對台灣公司未來在美國設立據點或擴大事業版圖將大有助益。
代表團參訪美國六大產業
《工商時報》報導，在參加峰會前，經美國在台協會台北辦事處安排，這次的與會的參訪團，按照六大產業主題分團，透過深入參訪，可了解美國投資環境及政策優惠，除了半導體、與電動車（能源）之外，還包括下世代電信（5G）、生技、太空科技與低軌衛星、新創企業等。
其中電動車團，由電電公會理事長李詩欽率隊，與台灣資訊產業代表赴底特律洽談合作案，並就先進電池及儲能設備等能源議題，與美方企業進行接洽。
半導體產業，則以亞利桑那州為主要參訪地點，包括聯電等多家半導體及供應鏈廠商均將前往。當地因台積電決定斥資120億美元進行投資，並獲美方祭出每案30億美元補助條件，而受到關注，此行是否進一步推動半導體業者，於當地設立供應鏈聚落，頗受外界矚目。
台灣8家新創，入圍SelectUSA官方的「全球各領域TOP10」名單
《今日新聞》報導，今（2022）年經濟部中小企業處還與美國在台協會攜手合作，針對有意赴美拓展的新創團隊進行選拔，最終遴選出11家新創，由中小企業處長何晉滄率團赴美參加SelectUSA投資高峰會。其中又有8家入圍SelectUSA官方最新公布的全球各領域TOP10獲選名單。入選的領域及團隊分別是：
- 資訊安全領域：台灣圖靈鏈公司（Turing Chain）、國際信任機器公司（ITM）。
- 醫療技術領域：艾斯創生醫公司（Astron MedTech）、精拓生技公司（CancerFree Biotech）、聿信醫療器材科技公司（Heroic Faith Medical）、康博醫創公司（Micronbrane Medical）。
- 金融科技領域：奇策智能雲端公司。
- 電子商務領域：台灣通用紡織科技公司（Frontier.cool）
新聞來源
- 美商務助理部長歡迎台灣代表團 盼深化台美經貿關係（中央社）
- 台積揪團赴美參訪 聯電也想跟？（工商時報）
- 選擇美國投資 鎖定六大產業（工商時報）
- 8家台新創獲SelectUSA各領域前10！（今日新聞）
延伸閱讀
- 比起印太經濟架構，為什麼「台美21世紀貿易倡議」對台灣反而是更好的結果？
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：羅元祺
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一圖看懂 Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最強大的14吋行動工具站 在效能與行動之間取得平衡
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ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTX獨立顯示卡，機身更以永續材質打造，是集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身的14吋行動工作站。
來自Lenovo P系列工作站的最新成員ThinkPad P14s Gen 3，採用第12代Intel Core i7處理器、內建NVIDIA RTXTM獨立顯示卡，擁有易於攜帶的纖薄身段，機身更以永續材質打造，隨時隨地均展現完美效能，為一款兼具輕薄、效能與環保的14吋行動工作站。
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3輕巧高效14吋ISV認證行動工作站
身為專業領域的菁英份子，隨時隨地都面臨工作壓力，因此手邊所使用的工具，扮演著提高工作效率的關鍵角色。Lenovo P系列工作站為菁英階層最值得信賴的選擇，旗下所有產品皆擁有優異性能，同時兼具相當的耐用度，能夠在各種高壓環境長時間運作，適合各行各業專業人士；不僅如此，Lenovo P系列工作站皆通過ISV（Independent Software Vendor）獨立軟體供應商認證，當開啟各種生產力應用程式，都能提供絕佳的穩定性與相容性，讓Lenovo P系列工作站徹底發揮，為用戶達到更好的生產效率。
這次Lenovo P系列工作站帶來全新產品Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，承襲該系列多項優勢於一身，採用最新第12代Intel Core i7處理器，且拜搭載NVIDIA RTXTM獨立顯卡所賜，特別在電腦繪圖、建立3D模型…等作業有出色發揮；然而優異的硬體規格，不過是Lenovo P系列工作站的入門標配，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3更強調輕薄機身與永續環保兩大訴求，將高性能輕巧行動工作站的使用體驗帶到新高度。
厚度17.9mm、重量1.24kg 輕薄機體也有強韌身段
在提高效能的同時兼顧攜帶性，這在設計上無疑充滿難度，然而輕薄機體、強韌身段對Lenovo P系列工作站來說，只是最基本的要求。這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最不可思議的是，竟能將優異功能全部塞進厚度僅17.9mm、重量只有1.24kg的14吋機箱中，無論是徒手拿著、或放進公事包都「超無感」，讓使用者以最優雅之姿，隨時保有強大的工作效率，由此可見P系列旗下每一代產品都不斷在進化的決心。
儘管標榜輕薄好攜帶，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3沒犧牲應有的耐用度，機身通過MIL-SPEC測試，包括12種軍規級標準與200多項嚴苛的品質測試，從北極荒野到沙漠塵暴、零重力環境到意外濺水掉落都沒問題，畢竟天有不測風雲，尤其在外趴趴走，總有不盡人意時候，Lenovo ThinkPad P14s Gen 3可靠的堅固機體，能確保在任何環境都能輕鬆搞定關鍵業務專案；此外，在纖薄機體中，配備全面的ThinkShield安全服務套件，提供進階資料加密、生物認證科技、螢幕隱私防護濾鏡讓用戶自訂安全保護功能，為用戶的資訊安全把關。
內建NVIDIA RTXTM獨立顯卡 帶來前所未有的極致性能
Lenovo ThinkPad P14s Gen 3最高搭載第12代Intel Core i7處理器（14核心、4.8GHz）、48GB 3200MHz記憶體，加上內建4GB VRAM的NVIDIA T550獨立顯示卡，無論是運算複雜的繪圖作業、或超吃記憶體的3D建置都游刃有餘。此外， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3配備16:10比例的14吋FHD螢幕，搭配UHD X-Rite色彩校正功能，能以高亮度、更鮮明對比、更細膩的影像細節，忠實呈現用戶的專業工作內容。
然而，如果希望工作軟體運作順暢，是否通過ISV認證為一大關鍵。ISV指的是「Independent Software Vendor獨立軟體供應商認證」，簡單來講， Lenovo ThinkPad P14s Gen 3和搭載的專業生產力軟體間經過使用測試和認證，開啟使用應用程式都有令人滿意的穩定度與相容性，無論是用AutoCAD繪製幾何線條、SolidWorks分析複雜的機械輪廓草圖，或用Revit建立資訊量龐大的模型，都能達到最佳化的體驗，再加上NVIDIA RTXTM獨立顯卡加持，讓轉檔和匯出過程更順暢、穩定與省時，向過去卡卡的情形說掰掰！
使用永續材料 符合環保精神
Lenovo P系列工作站產品不斷精進，Lenovo也不忘體現對環境的關懷。Lenovo ThinkPad P14s Gen 3設計上秉持「永續發展」精神，筆電從外部材質到內部零組件，皆使用再生或可回收材料製成，包括喇叭音箱使用97%回收再利用原料（PCC）而製的再造塑膠、電池與變壓器採用再造塑膠製成，包裝更取自90% PCC或可持續發展叢林材料，機身則通過EPEAT 環保與ENERGY STAR 8能源之星標章，同時符合RoHS規範與TCO 9認證，每個環節皆體現永續精神，希望透過以身作則，為地球環保盡最大心力。
隨時隨地 以完美效能賦予工作效率
Lenovo P系列工作站從設計之初，便秉持超越業界標準的堅持態度，這次Lenovo ThinkPad P14s Gen 3集高性能、多功處理、耐用度…等眾多特色於一身，無論是學生、專業人士或教育工作者，只要擁有Lenovo ThinkPad P14s Gen 3，就能隨心所欲自由發揮，輕鬆提高工作與創作效率。