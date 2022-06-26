台灣組團參加「選擇美國投資高峰會」，參訪美國半導體等六大產業、深化台美經貿合作

「台灣選擇美國代表團」6月25日晚間在華盛頓特區舉辦晚宴。美國商務部助理部長范卡塔拉曼（Arun Venkataraman）親自到場歡迎，他也期望美台持續深化經貿關係，讓企業與勞工能從中獲益。

台灣選擇美國代表團（SelectUSA）25日在華府舉辦晚宴。今年共有265人參與這場盛會，也讓台灣連續第4年成為選擇美國投資峰會的最大外國代表團。行政院政務委員鄧振中因確診無法與會，代表團改由國發會主委龔明鑫率領。

美國商務部助理部長范卡塔拉曼、美國在台協會（AIT）台北辦事處處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）與選擇美國投資峰會主任辛赫（Jasjit Singh）都出席今晚的晚宴。

范卡塔拉曼在致詞時表示，美台經濟關係密切，近年來也不斷深化雙邊貿易與投資聯繫。2021年，台灣是美國第8大貿易夥伴，日前美台也宣布「21世紀貿易倡議」，以繼續深化美台經貿關係，推動貿易優先事項，促進創新，改善美台勞工與企業經濟成長。

范卡塔拉曼對美台雙邊投資渠道感到驕傲，認為這是雙方期待成長與發展的雙向渠道，不僅是能將美台聯繫在一起的經濟聯繫，也是為了美台共享的價值觀。他也期待美台能持續深化雙邊合作關係，加強商業參與，讓企業與勞工受益。

上任後首度邀請台灣出席選擇台灣峰會的孫曉雅，也在致詞中歡迎台灣代表團抵達美國，參與峰會，見證強健、廣泛與深化的美台關係。

代表團將參加「選擇美國投資高峰會」

台灣選擇美國代表團此行是參加「選擇美國投資高峰會」。《工商時報》報導，2022年SelectUSA投資高峰會將於6月26至29日於美國馬里蘭州舉行實體活動。這場高峰會是美國商務部為促進外商直接在美投資（FDI） 所舉辦的最高規格活動。

每屆高峰會皆吸引眾多高階政府官員、企業高階主管及業界領袖參加，會中將討論美國時下投資環境、產業趨勢、最新投資機會等主題。透過高峰會，潛在投資人將有機會認識來自美國各地的經濟發展機構代表，並直接展開赴美投資新業務的協商，對台灣公司未來在美國設立據點或擴大事業版圖將大有助益。

Photo Credit: 中央社 國發會主委龔明鑫（中）與美國商務部助理部長范卡塔拉曼（左邊背對者）、台選擇美國投資峰會主任辛赫（右邊背對者）交流。中央社記者江今葉華盛頓攝 111年6月26日

代表團參訪美國六大產業

《工商時報》報導，在參加峰會前，經美國在台協會台北辦事處安排，這次的與會的參訪團，按照六大產業主題分團，透過深入參訪，可了解美國投資環境及政策優惠，除了半導體、與電動車（能源）之外，還包括下世代電信（5G）、生技、太空科技與低軌衛星、新創企業等。

其中電動車團，由電電公會理事長李詩欽率隊，與台灣資訊產業代表赴底特律洽談合作案，並就先進電池及儲能設備等能源議題，與美方企業進行接洽。

半導體產業，則以亞利桑那州為主要參訪地點，包括聯電等多家半導體及供應鏈廠商均將前往。當地因台積電決定斥資120億美元進行投資，並獲美方祭出每案30億美元補助條件，而受到關注，此行是否進一步推動半導體業者，於當地設立供應鏈聚落，頗受外界矚目。

台灣8家新創，入圍SelectUSA官方的「全球各領域TOP10」名單

《今日新聞》報導，今（2022）年經濟部中小企業處還與美國在台協會攜手合作，針對有意赴美拓展的新創團隊進行選拔，最終遴選出11家新創，由中小企業處長何晉滄率團赴美參加SelectUSA投資高峰會。其中又有8家入圍SelectUSA官方最新公布的全球各領域TOP10獲選名單。入選的領域及團隊分別是：

資訊安全領域：台灣圖靈鏈公司（Turing Chain）、國際信任機器公司（ITM）。

醫療技術領域：艾斯創生醫公司（Astron MedTech）、精拓生技公司（CancerFree Biotech）、聿信醫療器材科技公司（Heroic Faith Medical）、康博醫創公司（Micronbrane Medical）。

金融科技領域：奇策智能雲端公司。

電子商務領域：台灣通用紡織科技公司（Frontier.cool）

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：羅元祺