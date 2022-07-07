對佛教徒來說，神明、祖師等「信解行地菩薩」就像修行路上的學長姐

我們想讓你知道的是
正是因為現在佛教失去了這個與信解行地菩薩，這種「學長／學姊」互動的能力，所以在面對許多民俗神明、祖師，特別是從佛教信仰散播出去的神明時，會失去互動的基準。
我們正在推動的「度母迎聖母共為三寶輔」計劃、本質上是是為了重新提倡佛法對信解行地菩薩的重視。本文要談的就是「何謂信解行地菩薩」與其相關的信仰議題。
前言
「信解行地」菩薩是佛法修行體系中，一類非常重要的修行人，但佛法體系近代越加忽視，這與佛法從「學習」變成「崇拜」有莫大的關係。因此，我推動「度母迎聖母共為三寶輔」計劃 ，以作為佛弟子重新重視信解行地菩薩之濫觴。
這篇文章是要解釋「信解行地」菩薩的詞義、與佛弟子現在的信仰現況。
一、認識成佛的修行過程
首先我們要先「簡單」理解一下一個佛弟子的修行順序：大乘佛教認為，修行者走上遠大修行道路的第一件事情是「發菩提心」。
發菩提心，意指我要「為了救一切眾生」而「覺悟」，這不但是一個「願望」、我們還要付諸實踐。基本上，修行的第一階段，就是透過各種方法（吸收、思考佛法，付諸禪修、救世濟人等）來讓自己產生「真正」的菩提心。
所謂的真正菩提心，經論上的描述是一種「自然地」、「自發地」衝動，一種自願為了關注一切眾生福祉，因此不需刻意自我要求、自然地放下自我的一種「心態模式」。
當一個人來到這個模式，它就能親見諸佛、得「法流三昧」。（這時叫做「登上大資糧道」）
接下來，他應努力於「禪修」（進入「加行道」），特別是能發起各種神通的禪修。這是他表面上利益眾生的方式，至於內在、他要從他所親見的佛陀那裡領受教導，內觀自我、直到證悟「空性」（此時為進入見道）。
一位菩薩證悟空性，也就是登上見道後，才叫「聖者」也才名為「出世間」。此後，他會兼修兩類修行：實務上，他會依序修行10個主題的波羅蜜（佈施、持戒etc.），修行上、他會更專注於獅子奮迅三昧，直到成佛。
這是一個修行者「走向」成佛的簡述過程。
二、99%的信解行地......
如果我們注意看，不難發現要成為「見道聖者」爆炸難（尊者達賴喇嘛曾多次說過他這輩子臨終前大概可以到加行道以上），連龍樹這種兇猛無比（？）的大師也才位登初地（剛上見道）。
可見、居於資糧道與加行道的菩薩何其多。
嚴格來說，我們可以想到「從人成聖」的大師，幾乎都未登見道：如果連龍樹都是「剛剛攀上」見道，那其他祖師更何須多言？這些「已受菩薩戒並努力修行」但「未登見道」的修行者，佛法術語稱之為「信解行地菩薩」，意指他們處在「信解行地」這個層次。
「信解行地」意指修行人是在理性上、感情上信仰三寶，但仍未真實觀見（現觀）緣起、因此未見真實的佛法僧，尚未於佛法僧得不壞淨之信心，所以其對三寶、真理所有的是信心與理解，而非「真實觀」。（這段很佛學我知道請忍耐）
（題外話，密法主張弟子要視上師如佛，這一來是從上師的恩德面來談而非客觀的功德面、二來是弟子的個人修心方式。）
三、信解行地菩薩變成了灰色地帶
我認為佛教圈現在的問題在於將「護法」跟「師長」的界線非黑即白地切得超開，但是又會用一個「崇拜神明」的角度來看待特定的師長：許多佛弟子新認識一個修行之靈（佛／菩薩／神），第一個問題就是「他是世間還是出世間？」一翻兩瞪眼的把所有生命形態的修行者（佛／菩薩／善神都是修行者）們切為聖or凡兩種。
若是聽到一個修行之靈還在世間（還沒登上見道），提問者心中就會充滿：「喔那他還有貪瞋癡啦」、「不究竟啦」的想法；這種想法很詭異：不論對方究竟與否，基本上都比你究竟吧？
其實這種問題，彰顯出的是現在許多佛弟子想要的是「拜佛」而不是「學佛」：崇拜本身，就有仰慕的性質、自然會希望崇拜的對象等級很高。
正也因為其心中想的是崇拜，所以往往不會客觀分析某個修行之靈的「特色與功德」為何，而是直接一刀切的分成聖／俗兩類。就像想要用單一標準把人分成好壞，然後可以省略後續還需要思辨的那份心力。
反正聖我就拜，俗我就不理，然後如果是世間的護法、那我會定期施食給你、阿你就聽話吧。
大概是這種態度。
但是，如果我們回到佛法的本懷、從「學習」的角度來看，視角就完全不一樣了：如果我們想學一門專業，我們會最在意的不是對方地位多高、賺多少錢、長得多好看，甚至也不是他自己學術能力多好、多有名，而是他能夠「教會我多少」。
《解脫莊嚴論》基於這個角度，做了以下這樣的解釋：
這四種（佛、兩種聖菩薩與信解行地菩薩）善知識中，哪一種對我們恩德最大呢？
當我們作為初學者、處在業力與煩惱的黑暗中，連見到上三種善知識的能力都沒有，更何況是依止？
正是在遇到信解行地善知識，其教法燈炬照亮了我們的修行之道後，我們才有機會接觸到上三種善知識。所以，這四種中，對我們恩德最大的是信解行地善知識。
佛法是非常重視信解行地菩薩的，只是這些精神與方法在許多佛教團體中已然忘失，這不啻是佛弟子的遺憾。
四、你是學佛，還是信佛？
其實，正是因為現在佛教失去了這個與信解行地菩薩，這種「學長／學姊」互動的能力，所以在面對許多民俗神明、祖師，特別是從佛教信仰散播出去的神明時，會失去互動的基準。
民俗信仰中，大量的「祖師」（如濟公）、將軍（如三太子）、甚至各種的羅漢與菩薩，其在佛教中的修行位階、大多就是落在信解行地；成就高於我們、離我們最近也最能啟發我們，對我們恩德也最大。
當然，這是從真正「學習佛法」的角度來看。可惜現代佛教徒的觀念大概是：你如果是諸佛菩薩（聖），那我就跪拜你祈禱你。你如果不是，那我是三寶弟子欸。才不跪拜啊，你就領受我的施食就好。
這是基於「崇拜」為本質所產生的上下權力宰割體系，但如果這個體系是以「學習」為核心、狀況會變得不一樣：某些學長善於某個學科、我跟他學習，另一個學姐很會實戰、我也跟他學習；但我不需要全面、囫圇吞棗地接納他們說的一切，或崇拜他們⋯⋯畢竟他們也會跟我學習我身上有的優點。
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【一分鐘講堂】不只控糖護腎保心！放寬糖尿病藥物「腸泌素」給付，為什麼能減少健保支出？
我們想讓你知道的是
台灣糖尿病人口超過250萬人，每年健保支出近310億元，衍生的慢性腎臟病、心臟病等共病，每年健保負擔費用也名列前茅。財團法人糖尿病關懷基金會呼籲，若能早期介入使用適當藥物控制血糖並保護器官，不但可降低糖友發生心腎病變的風險，長期還可大幅減輕健保負擔。
根據中華民國糖尿病學會統計，2000至2014年全台第2型糖尿病人口由84萬人逐步上升至220萬人，且以每年約15萬人的速度持續增加。若以此成長趨勢來看，保守估計台灣目前糖尿病人口約有250-300萬人左右，數量相當驚人。
而台灣糖尿病人口逐年攀升的結果，也反映於國內健保給付支出上。根據健保署統計，2019年用於糖尿病的醫療費用，包括藥物、總診療費、住院費、其他醫材等治療費用，總支出近310億元，名列健保十大支出第二名。
血糖失控影響全身器官！糖尿病心腎共病增健保財務負擔
除了糖尿病本身健保支出醫療費用極高外，財團法人糖尿病關懷基金會執行長，台大醫院內科部臨床教授李弘元醫師表示，「糖尿病同時也是很多疾病的根源，若血糖控制不佳，將進一步影響全身血管與器官。」
尤其糖尿病引起的腎病變，可謂造成國人洗腎最大元兇之一，而腎臟病更是健保「最燒錢」的疾病，根據健保署2019的統計，慢性腎病治療費用高居「10大燒錢國病」之冠，全年度支出高達533億元。
根據統計，台灣有超過三成的糖尿病患者同時併有心血管疾病，健保署同年統計也發現，慢性缺血性心臟病治療費用全年度達122.66億元。綜合上述可知，光是將糖尿病與慢性缺血性心臟病、慢性腎病的健保支出加總，費用就相當可觀，足見糖尿病防治刻不容緩！
想減少健保負擔？糖友控制血糖更要盡早保護器官預防共病
有鑑於此，想要減少健保負擔，及早介入糖尿病患用藥與治療，避免血糖失控引起後續共病的發生非常重要。李弘元醫師指出，「近年來國際上對於糖尿病治療觀念有大幅度的轉變，不再是單純控制血糖，更要盡早保護器官。」
美國糖尿病學會（ADA）最新公布的治療指引，便建議醫師應從糖尿病患者治療初期就評估心血管疾病與腎臟病等共病風險，而腸泌素（GLP-1 RA）與排糖藥（SGLT2抑制劑）即為指引建議優先考慮使用的藥物。
腸泌素不只穩定血糖、體重，研究：更能減少心腎共病風險
其中，腸泌素在穩定血糖、減重、減緩共病上都有優異表現。但到底什麼是腸泌素呢？李弘元醫師解釋，腸泌素是人體腸道原本就會分泌的一種蛋白質激素，能促進胰島細胞分泌胰島素，並抑制升糖素分泌，達到調控血糖的作用。
腸泌素同時還能進一步作用在人體胃部，抑制胃的排空（胃的排空速度變快便容易產生飢餓感）；並促進大腦中樞神經產生飽足感，對於體型較胖（糖胖症）的糖友也有輔助控制體重的益處。
且國外大型研究數據顯示，在血糖控制相同的狀況下，相較其他控糖藥物者，選用腸泌素治療可減少14%的心血管疾病風險、21%的腎病變發生及12%死亡率。因此，腸泌素自然也成為近年來全世界的各大糖尿病學會指引建議的優先治療選擇。
台灣腸泌素藥物健保給付有多嚴格？為何糖友看得到用不到？
雖然腸泌素在臨床益處顯而易見，可受到健保財務吃緊，2019年起健保給付限縮影響，目前國內腸泌素健保給付僅限於糖化血色素達到8.5％，且時間持續長達6個月；或已發生如心肌梗塞、缺血性腦中風等重大心血管疾病者。
但因為多數醫師不會眼睜睜看著病人血糖持續居高不下，大部分在糖化血色素超標但未達8.5%之前就會調整藥物，導致健保給付門檻和臨床狀況有極大落差，使糖友們看得到卻用不到。
糖化血色素換算平均血糖值
- 正常血糖控制目標：空腹血糖130 mg／dL、餐後血糖160-180 mg／dL、糖化血色素7%以下（根據不同年紀與臨床狀況，控制目標會有些微差異）。
- 糖化血色素8.5％時：平均血糖在200 mg／dL以上，相當於空腹血糖接近200 mg／dL、餐後血糖250-260mg／dL，而這樣的數值離建議目標有一段距離。
李弘元醫師指出，如不符合上述健保給付標準者須自費使用腸泌素，每個月平均要花上3000至4000元的藥物支出，還不含門診掛號、診療、照護等相關費用，長期累積下來金額相當可觀。
因此在現行健保給付條件下，造成很多糖友即使血糖控制不佳，卻因經濟不允許，無法及早使用腸泌素治療，進一步增加衍生心腎共病的風險。此一結果不僅對糖友病情控制是一大打擊，長期也反而更無助於降低整體健保財務支出。
3年就回本！糖尿病關懷基金會：盼下修腸泌素健保給付條件打造雙贏局面
而對於此一現況，李弘元醫師強調，雖然他認同為維持台灣醫療體系長久運作，健保財務考量有其必要性。但就長遠目標來看，腸泌素現有的健保給付標準不僅在臨床實務上有違常理，更不符合國際現況。
李弘元醫師進一步分享，綜觀亞洲地區鄰近國家的藥物給付標準，在日本、韓國、中國大陸都沒有針對腸泌素訂定類似的使用限制；全世界目前也沒有任何一個國家像台灣一樣，必須糖化血色素超過8.5％以上，且持續長達半年才能開立。
同時，李弘元醫師表示，根據糖尿病學會與醫療經濟學專家的計算數據顯示，若能將腸泌素給付標準從糖化血色素8.5％下修到7.5％，雖然短期內藥費支出會增加，但在第三年起即可因減少重大心腎併發症支出，減輕約2300萬點健保支出，相當於前兩年增加藥費支出的總和；且於第四年與第五年分別可節省約6800萬與1億2400萬點，長期下來，有望減少的健保支出花費將相當可觀。
總結來說，如未來相關單位有機會放寬給付標準，幫助糖友盡早使用腸泌素介入治療，不僅有助節省健保開銷，對糖友來說也有器官保護、降低死亡率的益處，是患者與社會皆能受惠的雙贏局面。