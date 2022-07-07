對佛教徒來說，神明、祖師等「信解行地菩薩」就像修行路上的學長姐

我們正在推動的「度母迎聖母共為三寶輔」計劃、本質上是是為了重新提倡佛法對信解行地菩薩的重視。本文要談的就是「何謂信解行地菩薩」與其相關的信仰議題。

前言

「信解行地」菩薩是佛法修行體系中，一類非常重要的修行人，但佛法體系近代越加忽視，這與佛法從「學習」變成「崇拜」有莫大的關係。因此，我推動「度母迎聖母共為三寶輔」計劃 ，以作為佛弟子重新重視信解行地菩薩之濫觴。

這篇文章是要解釋「信解行地」菩薩的詞義、與佛弟子現在的信仰現況。

一、認識成佛的修行過程

首先我們要先「簡單」理解一下一個佛弟子的修行順序：大乘佛教認為，修行者走上遠大修行道路的第一件事情是「發菩提心」。

發菩提心，意指我要「為了救一切眾生」而「覺悟」，這不但是一個「願望」、我們還要付諸實踐。基本上，修行的第一階段，就是透過各種方法（吸收、思考佛法，付諸禪修、救世濟人等）來讓自己產生「真正」的菩提心。

所謂的真正菩提心，經論上的描述是一種「自然地」、「自發地」衝動，一種自願為了關注一切眾生福祉，因此不需刻意自我要求、自然地放下自我的一種「心態模式」。

當一個人來到這個模式，它就能親見諸佛、得「法流三昧」。（這時叫做「登上大資糧道」）

接下來，他應努力於「禪修」（進入「加行道」），特別是能發起各種神通的禪修。這是他表面上利益眾生的方式，至於內在、他要從他所親見的佛陀那裡領受教導，內觀自我、直到證悟「空性」（此時為進入見道）。

一位菩薩證悟空性，也就是登上見道後，才叫「聖者」也才名為「出世間」。此後，他會兼修兩類修行：實務上，他會依序修行10個主題的波羅蜜（佈施、持戒etc.），修行上、他會更專注於獅子奮迅三昧，直到成佛。

這是一個修行者「走向」成佛的簡述過程。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

二、99%的信解行地......

如果我們注意看，不難發現要成為「見道聖者」爆炸難（尊者達賴喇嘛曾多次說過他這輩子臨終前大概可以到加行道以上），連龍樹這種兇猛無比（？）的大師也才位登初地（剛上見道）。

可見、居於資糧道與加行道的菩薩何其多。

嚴格來說，我們可以想到「從人成聖」的大師，幾乎都未登見道：如果連龍樹都是「剛剛攀上」見道，那其他祖師更何須多言？這些「已受菩薩戒並努力修行」但「未登見道」的修行者，佛法術語稱之為「信解行地菩薩」，意指他們處在「信解行地」這個層次。

「信解行地」意指修行人是在理性上、感情上信仰三寶，但仍未真實觀見（現觀）緣起、因此未見真實的佛法僧，尚未於佛法僧得不壞淨之信心，所以其對三寶、真理所有的是信心與理解，而非「真實觀」。（這段很佛學我知道請忍耐）

（題外話，密法主張弟子要視上師如佛，這一來是從上師的恩德面來談而非客觀的功德面、二來是弟子的個人修心方式。）

三、信解行地菩薩變成了灰色地帶

我認為佛教圈現在的問題在於將「護法」跟「師長」的界線非黑即白地切得超開，但是又會用一個「崇拜神明」的角度來看待特定的師長：許多佛弟子新認識一個修行之靈（佛／菩薩／神），第一個問題就是「他是世間還是出世間？」一翻兩瞪眼的把所有生命形態的修行者（佛／菩薩／善神都是修行者）們切為聖or凡兩種。

若是聽到一個修行之靈還在世間（還沒登上見道），提問者心中就會充滿：「喔那他還有貪瞋癡啦」、「不究竟啦」的想法；這種想法很詭異：不論對方究竟與否，基本上都比你究竟吧？

其實這種問題，彰顯出的是現在許多佛弟子想要的是「拜佛」而不是「學佛」：崇拜本身，就有仰慕的性質、自然會希望崇拜的對象等級很高。

正也因為其心中想的是崇拜，所以往往不會客觀分析某個修行之靈的「特色與功德」為何，而是直接一刀切的分成聖／俗兩類。就像想要用單一標準把人分成好壞，然後可以省略後續還需要思辨的那份心力。

反正聖我就拜，俗我就不理，然後如果是世間的護法、那我會定期施食給你、阿你就聽話吧。

大概是這種態度。

但是，如果我們回到佛法的本懷、從「學習」的角度來看，視角就完全不一樣了：如果我們想學一門專業，我們會最在意的不是對方地位多高、賺多少錢、長得多好看，甚至也不是他自己學術能力多好、多有名，而是他能夠「教會我多少」。

《解脫莊嚴論》基於這個角度，做了以下這樣的解釋：

這四種（佛、兩種聖菩薩與信解行地菩薩）善知識中，哪一種對我們恩德最大呢？ 當我們作為初學者、處在業力與煩惱的黑暗中，連見到上三種善知識的能力都沒有，更何況是依止？ 正是在遇到信解行地善知識，其教法燈炬照亮了我們的修行之道後，我們才有機會接觸到上三種善知識。所以，這四種中，對我們恩德最大的是信解行地善知識。

佛法是非常重視信解行地菩薩的，只是這些精神與方法在許多佛教團體中已然忘失，這不啻是佛弟子的遺憾。

Photo Credit: shutterstock.com/達志影像

四、你是學佛，還是信佛？

其實，正是因為現在佛教失去了這個與信解行地菩薩，這種「學長／學姊」互動的能力，所以在面對許多民俗神明、祖師，特別是從佛教信仰散播出去的神明時，會失去互動的基準。

民俗信仰中，大量的「祖師」（如濟公）、將軍（如三太子）、甚至各種的羅漢與菩薩，其在佛教中的修行位階、大多就是落在信解行地；成就高於我們、離我們最近也最能啟發我們，對我們恩德也最大。

當然，這是從真正「學習佛法」的角度來看。可惜現代佛教徒的觀念大概是：你如果是諸佛菩薩（聖），那我就跪拜你祈禱你。你如果不是，那我是三寶弟子欸。才不跪拜啊，你就領受我的施食就好。

這是基於「崇拜」為本質所產生的上下權力宰割體系，但如果這個體系是以「學習」為核心、狀況會變得不一樣：某些學長善於某個學科、我跟他學習，另一個學姐很會實戰、我也跟他學習；但我不需要全面、囫圇吞棗地接納他們說的一切，或崇拜他們⋯⋯畢竟他們也會跟我學習我身上有的優點。